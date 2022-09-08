"Я бы и сам поехал, но мне нельзя – у меня бронь", – губернатор Хабаровского края РФ Дегтярев о войне в Украине. ВИДЕО

Губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев заявил в интервью российским пропагандистам, что он поехал бы на войну в Украину, но не может, потому что у него бронь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дегтярев похвалил россиян, добровольно отправившихся в Украину.

"Нельзя бросать пост, а так бы,…", – сказал наместник Путина в Хабаровском крае и улыбнулся.

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