"Я бы и сам поехал, но мне нельзя – у меня бронь", – губернатор Хабаровского края РФ Дегтярев о войне в Украине. ВИДЕО
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Губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев заявил в интервью российским пропагандистам, что он поехал бы на войну в Украину, но не может, потому что у него бронь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Дегтярев похвалил россиян, добровольно отправившихся в Украину.
"Нельзя бросать пост, а так бы,…", – сказал наместник Путина в Хабаровском крае и улыбнулся.
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+64 Перехватчик
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+40 Роман с камнем
показать весь комментарий08.09.2022 11:21
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Ну, хіба що - як місцевий мажор. Та пофіг.
Откажись от брони и приедь!
Ну нах ту бронь!
Встретим...
Ну, а на войне этот процесс будет непрерывным !
Короче: - У меня бронь, но вы держитесь !
Ему нельзя, у него бронь!
А долб..бам можно, кото же им, длоб..бам бронь то даст!
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Это он написал в 2014.
Очень хотел поехать в Славянск, но не смог.
Ему, правда, не "броня" помешала", а просто не успели под Славянском вырыть и обустроить личный салон-окоп с теплым сортиром, ванной и кухней под рогозинские габариты и запросы
В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался, - а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.
.....
(В. Высоцкий)
ССО самі до тебе приїдуть, хай но трохи звільняться руки!
З усім своїм.
А шоб "не", то я бы ууух...
Но вот...