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"Я бы и сам поехал, но мне нельзя – у меня бронь", – губернатор Хабаровского края РФ Дегтярев о войне в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев заявил в интервью российским пропагандистам, что он поехал бы на войну в Украину, но не может, потому что у него бронь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дегтярев похвалил россиян, добровольно отправившихся в Украину.

"Нельзя бросать пост, а так бы,…", – сказал наместник Путина в Хабаровском крае и улыбнулся.

Смотрите также: "Мы все из Саратова. Мы не знали, что едем на войну", - российские пленные. ВИДЕО
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Топ комментарии
+64
Приезжай,отдохнешь,позагораешь

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08.09.2022 11:14
+48
Приезжай, мы с тебя здесь быренько бронь снимем.
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08.09.2022 11:15
+40
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08.09.2022 11:21
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кажете, цим він знущається з м'яса?
Ну, хіба що - як місцевий мажор. Та пофіг.
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08.09.2022 11:14 Ответить
- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.
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08.09.2022 11:57 Ответить
этот дебил даже не знает как его должность называется ---НЕ "командир штаба теробороны ", а НАЧАЛЬНИК штаба теробороны
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08.09.2022 22:00 Ответить
Приезжай,отдохнешь,позагораешь

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08.09.2022 11:14 Ответить
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08.09.2022 11:21 Ответить
Можна купатися вода тепленька😃
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09.09.2022 00:56 Ответить
асвабадитель решил позагарать
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08.09.2022 12:26 Ответить
Підсмажений, з коринкою на палочькє, як дєди ваєвальЄ...
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08.09.2022 15:12 Ответить
Приезжай, мы с тебя здесь быренько бронь снимем.
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08.09.2022 11:15 Ответить
на японців чекає..
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08.09.2022 11:15 Ответить
Треба його зробити невііздним з московитского гулагу зовсім , а то іздіть на Балі відпочивати
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08.09.2022 11:16 Ответить
Приедь, мил друг!
Откажись от брони и приедь!
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08.09.2022 11:16 Ответить
Сюр якиись -- наишов чим прикалуватись.
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08.09.2022 11:19 Ответить
Он наверное рыдает день и ночь из-за своей "брони"
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08.09.2022 11:20 Ответить
На своє законне місце,до жиріка в купєль, ****.
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08.09.2022 11:21 Ответить
мені ще треба мордонь від'їдати...
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08.09.2022 11:23 Ответить
а сюди своє мясо відправляють без броні, без касок. ну і добре)
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08.09.2022 11:23 Ответить
Та давай, ссыкун, приезжай!
Ну нах ту бронь!
Встретим...
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08.09.2022 11:24 Ответить
Відкрито стебеться з ідіотів, пластиковий стаканчик для губернатора це жесть, ще б псячу миску поклали, "сверхдержава".
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08.09.2022 11:25 Ответить
це у нього на інтервью пластиковий стаканчик а у дома золоті батони і унітази шикарніші ніж у януковича, так як ресрурсів там набагато більше ніж в України то крадуть там в рази більше ніж у нас,і такі губернатори грошима підтиратися ходять на золоті унітази,а стадо баранів за чий рахунок цей весь банкет їдуть в Україну наводити порядок,ідіоти одним словом
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08.09.2022 11:31 Ответить
там два стаканчики)в одному)
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08.09.2022 12:02 Ответить
Дело не в "брони" ! Стесняется сказать, что не пройдёт медкомиссию - ему Жирик так раздолбал дупло, что самопроизвольно выпадают какашки !
Ну, а на войне этот процесс будет непрерывным !
Короче: - У меня бронь, но вы держитесь !
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08.09.2022 11:26 Ответить
Хитрая зараза. Вы там умирайте за Путина или за черт знает что. А у меня бумажка-какашка.
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08.09.2022 11:26 Ответить
Бронь - це можливість, а не обов'язок
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08.09.2022 11:31 Ответить
Какая нахер бронь, что он ******? Разве на раисе объявленно военно положение?
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08.09.2022 11:34 Ответить
Ай молодца!!!
Ему нельзя, у него бронь!
А долб..бам можно, кото же им, длоб..бам бронь то даст!
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08.09.2022 11:37 Ответить
«Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска!», - написал Рогозин в своем твиттере.
___________________________________________________________________________________

Это он написал в 2014.
Очень хотел поехать в Славянск, но не смог.
Ему, правда, не "броня" помешала", а просто не успели под Славянском вырыть и обустроить личный салон-окоп с теплым сортиром, ванной и кухней под рогозинские габариты и запросы
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08.09.2022 11:37 Ответить
Почекай, скоро і до тебе сусіди прийдуть, і бронь тобі ,рашистська погань, не допоможе!!!!
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08.09.2022 11:37 Ответить
Ех, а так хотелось поехать. Но низзя. Меня семеро держат. Аж сам заржал такую х*ню впорол
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08.09.2022 11:39 Ответить
Так вот у кого вся бронь. А орков без брони бросают на фронт. Вся бронь у губернатора и он ее охраняет
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08.09.2022 11:42 Ответить
Таких дебилов даже в армию не берут, а в губернаторы запросто.
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08.09.2022 11:43 Ответить
Якби ти падаль, на той світ поїхав, без броні!
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08.09.2022 11:57 Ответить
Броненосец, пілять! У нас теж таких броненосцев вистачає, сидять з червоними , нажертими мордами по кабінетам і чекають що впаде вкрасти.
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08.09.2022 12:02 Ответить
Це ж вдова жириновського,в неї не бронь,а жим-жим,і баб поки на расєє не беруть,може коли закінчяться угольки,тоді.
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08.09.2022 12:02 Ответить
Да,кацапы,скот безмозглый,даже ваш мудак-губернатор ржет над вами!
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08.09.2022 12:05 Ответить
Не переймайся, кнуряко!
ССО самі до тебе приїдуть, хай но трохи звільняться руки!
З усім своїм.
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08.09.2022 12:12 Ответить
ростом велик, умом слаб... ссыканул дегтяришко... кацапы вообще по натуре своей свинопасы ссыкливые и грязные...
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08.09.2022 12:18 Ответить
Мьі врага бьі на рога, только шкура дорога.
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08.09.2022 12:20 Ответить
видел его по роств Словарный запас как у Эллочки Людоедки из 12 стульев. Такие и нужны, бессловесные.А Броня не запрещается прямому губеру служить, а запрещает военкому выдать повестки.
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08.09.2022 12:29 Ответить
Я уже снял бронь, тебя ждут!
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08.09.2022 12:30 Ответить
Ні, він буде і далі лигати потапці та книші.
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08.09.2022 12:37 Ответить
от не стримався все-таки в кінці
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08.09.2022 12:43 Ответить
- Да што вы, я бы с удовольствием, я бы обомя ногами пошёл! Но не могу, мне же ссыкотно и я же не долбо(ОЙ)б, шо бы вестись на то, шо я вам убогим тут втираю...
А шоб "не", то я бы ууух...
Но вот...
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08.09.2022 12:53 Ответить
Хабаровский шишок , ты , хоть знаеш, вообще где Украина ? Сиди , моль таежная , и мычи в кедровнике , освободитель куев , я бы , куябы...
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08.09.2022 14:31 Ответить
завтра его уволят
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08.09.2022 15:06 Ответить
Это ж его от ЛДПР вместо посаженного Фургала поставили.. после того как народ начал протестовать и походы устраивать. Дебил, 2 слова не свяжет, Янык в молодости. Тупой, наглый, спортивный, и услужливый. У жирика в бассейне плавал вместе с другими "мальчиками", проходил боевое "крещение". А народ походы походил, да и заглох.
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08.09.2022 19:09 Ответить
Я бы и сам поехал,но мне руку оторвали,когда в военкомат тащили.
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08.09.2022 22:11 Ответить
В Україну з болота не потрібно їхати,назад буде тільки одна дорога -в пластиковому пакеті,якщо запчасті будуть.
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08.09.2022 22:21 Ответить
"я бы сам поехал, но не поеду, у меня важная отмазка, а вы дурачки едьте"
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09.09.2022 09:33 Ответить
 
 