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Украинские бойцы затрофеили БМП-1 в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины в Харьковской области захватили вражескую БМП-1 в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, своим достижением бойцы похвастались в соцсетях.

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08.09.2022 13:43 Ответить
"За вдв, *****... Аа-ха..." (с)
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08.09.2022 14:25 Ответить
 
 