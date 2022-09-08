Украинские бойцы затрофеили БМП-1 в Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины в Харьковской области захватили вражескую БМП-1 в исправном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, своим достижением бойцы похвастались в соцсетях.
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phantom4
показать весь комментарий08.09.2022 13:43 Ответить Мне нравится 1
Грышка Распутный 2
показать весь комментарий08.09.2022 14:25 Ответить Мне нравится 3
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