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благотворительность (551) Львов (4431) мошенничество (1129) обыск (1845) Нацполиция (15734) волонтеры (2544)

Полиция обыскала известных львовских волонтеров Литинского и Островского по делу о продаже авто. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция провела обыски в домах львовских волонтеров Святослава Литинского и Назария Островского. Полицейские сообщают, что разоблачили мошенническую схему по присвоению донатов под видом благотворительного фонда.

Об обыске в своем доме Литинский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ. Сам он сейчас находится в Польше, куда поехал за еще одним автомобилем для ВСУ.

"Жена с детьми держали около двух часов, отказываясь попросить соседей зайти. Отказали в базовом праве - праве на юридическую помощь. Врачи констатировали предынфарктное состояние... 7-8 взрослых мужчин..." - пишет Литинский.

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Приблизительно в это же время обыски прошли и в жилье Островского, который также занимался поиском и ввозом автомобилей для ВСУ.

"Мне сейчас трудно что-то комментировать – у меня идут обыски. Но это чистая фабрикация. Я очень удивлен. Насколько я понимаю, здесь вопрос не столько по мне, сколько по капеллану, которому мы передали автомобиль. Мы, как говорится," идем прицепом". Я физически завозил этот автомобиль для капеллана Игоря Плохого, который служит сейчас на николаевском направлении", - цитирует Островского Lb.ua.

Святослав Литинский вместе с единомышленниками ввезли и передали военным более 250 автомобилей. О сборе средств и всех расходах он отчитывался на своей странице.

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В полиции Киева сообщили о разоблачении мошеннической схемы под видом благотворительного фонда.

"В состав преступной группы входило три человека. С целью прикрытия своей деятельности фигуранты использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, которые предназначались для украинских военных. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что сейчас продолжаются "обыски по местам проживания правонарушителей в Киеве, Киевской области и Львове".

Производство начали по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины - незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения.

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"Также решается вопрос по поводу сообщения мужчинам о подозрении в совершении преступления", - сообщают в полиции.
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Топ комментарии
+26
Ось і почалась дискредитація волонтерів, а до Запорізької ЦВА з обшуком слабо?
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08.09.2022 14:19
+21
"На щастя, але водночас і на жаль, українська стара правоохоронна система вкупі зі слідчими, прокурорами, суддями є некомпетентними в плані того, що 99% правоохоронців не зможуть нормально довести справу до суду, - переконаний Юрій Гудименко. - Якщо є нормальний адвокат, а ще додається тиск суспільства й увага ЗМІ, то шанси, що будь-яка справа буде доведена до кінця, стають дуже низькими. Я впевнений, що по волонтерах справи будуть фабрикуватися дуже грубо і в суді розвалюватимуться, якщо суспільство на це звертатиме увагу. А українці реагують, тому що волонтерів вони ******* набагато більше, ніж поліцейських чи суддів". Юрій Гудименко https://zahid.espreso.tv/ya-vpevneniy-po-volonterakh-duzhe-grubo-fabrikuvatimut-spravi-yuriy-gudimenko Здається, почався наступ не тільки на генералів, а і на волонтерів, тому що війну повинні виграти Зеленський з єрмаком, а єдиний волонтер у нас - Притула
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08.09.2022 14:22
+13
Запорізькі "волонтери" з ЦВА працюють на Зелю і Завгоспа, тому їх мародерство має законний статус, як впрочім всі злочини і порушення зеленої влади з 2019 року.
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08.09.2022 14:59
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Ну и как? Нашли?
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08.09.2022 14:18 Ответить
Ось і почалась дискредитація волонтерів, а до Запорізької ЦВА з обшуком слабо?
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08.09.2022 14:19 Ответить
Керівник запорізької обласної прокуратури Віктор Приходько змінив підслідність справи про розкрадання гуманітарної допомоги, що завело розслідування у глухий кут.
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08.09.2022 14:47 Ответить
Запорізькі "волонтери" з ЦВА працюють на Зелю і Завгоспа, тому їх мародерство має законний статус, як впрочім всі злочини і порушення зеленої влади з 2019 року.
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08.09.2022 14:59 Ответить
Це й зрозуміло, що вони і далі правлять і ніхто їх не чіпає.
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08.09.2022 15:14 Ответить
"На щастя, але водночас і на жаль, українська стара правоохоронна система вкупі зі слідчими, прокурорами, суддями є некомпетентними в плані того, що 99% правоохоронців не зможуть нормально довести справу до суду, - переконаний Юрій Гудименко. - Якщо є нормальний адвокат, а ще додається тиск суспільства й увага ЗМІ, то шанси, що будь-яка справа буде доведена до кінця, стають дуже низькими. Я впевнений, що по волонтерах справи будуть фабрикуватися дуже грубо і в суді розвалюватимуться, якщо суспільство на це звертатиме увагу. А українці реагують, тому що волонтерів вони ******* набагато більше, ніж поліцейських чи суддів". Юрій Гудименко https://zahid.espreso.tv/ya-vpevneniy-po-volonterakh-duzhe-grubo-fabrikuvatimut-spravi-yuriy-gudimenko Здається, почався наступ не тільки на генералів, а і на волонтерів, тому що війну повинні виграти Зеленський з єрмаком, а єдиний волонтер у нас - Притула
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08.09.2022 14:22 Ответить
а влада - чесна?
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08.09.2022 14:26 Ответить
слідуючи вашій логіці якщо влада краде то і ми будем красти? геніально просто! ну тоді я вам скажу з таким підходом в України майбутнього немає, в принципі такий порядок речей був усі роки незалежності і до війни, влада собі обкрадала державу, а з другого боку народ собі, і ось це в результаті усе вилилося у війну. бо якщо би усі жили чесно і по совісті то за 30 років уже давно можна було б побудувати таку сильну країну що ніякі кацапи навіть і не подумали б сюди нападати,але маємо що маємо, і навіть зараз під час війни таких ділків купу
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08.09.2022 14:32 Ответить
Ви звинуватили громадян України в їхній тязі наварювати, а зараз ще й мене звинуватили, прочитайте уважно свій пост, а я відповіла вам, щоб влада краде.
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08.09.2022 14:37 Ответить
То Літинський теж краде, по-вашому? Всі крадуть, але не ви
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08.09.2022 14:44 Ответить
ХТО В ДЕРЖАВІ ДАЄ ПРИКЛАД І Є ПРИКЛАДОМ ГРОМАДЯНАМ,ЯК ВОНИ СЕБЕ МАЮТЬ ПОВОДИТИ І НЕ КРАСТИ?
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08.09.2022 15:07 Ответить
Не треба судити всіх по собі
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08.09.2022 14:42 Ответить
ви напевно в якійсь другій Україні мешкали чи мешкаєте я так розумію? Ви не знали що наприклад коли лягаєш в звязку зі здоровям в лікарню то ні одна медсестра нормально не буде за тобою дивитися поки ти їй не даш на лапу взятку? Ви не знали що для того щоб відправити дитину в садок потрібно дати взятку а там черги великі і ніхто просто так вашу дитину не візьме? Ви не знали що для того щоб вас взяли на більш менш нормальну посаду на роботу бажано дати взятку, так як вищі чини вважають що зарплатня яку ви на тій посаді будете там получати достойна того щоб за неї проплатити? Ви не знали що у вишах щоб здати залік чи екзамен достатньо або просто підійти до викладача і всунути йому в руку банкноту, або знайти в крайньому випадку знайомого з універу який уже візьме у вас гроші і передасть йому сам? ви не знали що у нас продають квартири і оціночну вартість в документах занижають в декілька разів щоб не платити податків? І це тільки 1% із всіх можливих схем. Ви щаслива людина я вам скажу! Якщо всього цього не знали і жили в ідеальній країні
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08.09.2022 14:51 Ответить
Ну , якщо Ви роздаєте хабарі ліворуч та праворуч, щоб життя було простіше, то не означає , що всі так роблять! Так, світ не ідеальний, але порядних людей на щастя більше !😉
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08.09.2022 15:11 Ответить
Тобто, ти, щоб отримати вигідні собі преференції, як то підвищена увага медсестри, даєш хабар. Нешановний, та ти злочинець! Мало того, сам, будучи злочинцем, безпідставно звинувачуєш в тому і навколишніх! Всі в тебе продажні, всі в тебе хабарники. І то не тому, що так є насправді, просто ти є таким. Тобто, ти не тільки злочинець, а ти ще й гнида!
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08.09.2022 16:15 Ответить
а ты видимо поц)
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08.09.2022 18:43 Ответить
А тобі чого, убоге?
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08.09.2022 18:48 Ответить
а если потеряли скажем паспорт то с вас непременно потребуют вознаграждение.. за всех не скажу, мне вернули, не глядя, потерянный айфон, но большей частью бесчестный мы народец)
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08.09.2022 18:42 Ответить
а ще може ви не знали що у нас люди дуже ********** за взятки і по знайомству робити слбі інвалідності і здоровенні пенсії? Знаю село де мешкає заступницязавідуючого районної лікарні, так пів села з її допомогою собі інвалідності поробили і отримують як мінімум по 2000 гривень пенсії в місяць, і це тільки таке одне село, а скільки такого ще по Україні? народ так само погруз у коррупції і взятках як і влада, в кінці кінців ця влада сюди не з Марсу ж прилетіла, а вийшла з народу, про фразу народ повністью заслуговує на владу яка є навіть повторювати не буду
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08.09.2022 14:57 Ответить
то Ви так кажете, дивлячись у дзеркало? Не треба порівнювати всіх громадян України із собою
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08.09.2022 14:49 Ответить
та ні, то Ви всіх вважаєте крадіями
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08.09.2022 15:01 Ответить
То більш як 250 переданих у військо автівок - це їхній спосіб збагачення?

Не хочешь так само збагатитись - ми тут всі тільки дякувати тобі будемо!
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08.09.2022 14:50 Ответить
Вороги країни при владі і видно надовго закріпились.
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08.09.2022 14:24 Ответить
В чому зрада, волонтер передав авто військовому, військовий авто привласнив і продав, ось і перевіряють чи має волонтер до цього відношення. Заспокойтесь зрадойоби.
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08.09.2022 14:33 Ответить
Обшуки мають проходити згідно закону, а не кошмарити дружину та дітей!

"Дружину з дітьми тримали біля двох годин, відмовляючись попросити сусідів зайти. Відмовили в базовому праві - праві на юридичну допомогу. Лікарі констатували передінфарктний стан... 7-8 дорослих чоловіків..." - пише Літинський."

Джерело: https://censor.net/ua/v3365881
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08.09.2022 14:41 Ответить
І прочитайте статтю. Судячи з написаного, волонтерам готують підозру.
А от чинушам підконтрольної преЗЕденту обладміністрації, яка малює дозволи для виїзду за кордон для членів сімей ригованов, повне сприяння і "криша".

"22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.

Вже наступного дня, 23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець».
Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся."
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08.09.2022 14:47 Ответить
а волонтери, як і вояки заважають здати Україну..
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08.09.2022 14:59 Ответить
Зрада в тому шо ти довбойоб Перечитай шо сам написав: військовий привласнив і продав - а обшук у волонтера!
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08.09.2022 15:02 Ответить
А якщо військовий дав свідчення що половину суми передав волонтеру на кишеню
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08.09.2022 19:33 Ответить
Волонтери юридично не все роблять правильно. При великому бажанні можна доколупатись. Очевидно, що таке бажання є. Але невже поліція більше не має ким зайнятись?
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08.09.2022 14:46 Ответить
Як мій шкільний вчитель говорив, якщо хочеш собаку вдарити, камінь завжди знайдеться.
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08.09.2022 15:03 Ответить
бабло видно у крутых товарищей в погонах закончилось, все-таки полгода войны, а на вилле в Италии вместе с семьей ой как хочется еще пожить, а у кого еще бабло можно вытрясти, только у волонтеров, вон у них его сколько, а делится не хотят...
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08.09.2022 14:46 Ответить
ще пройшла інфа, що нібито у Києві теж типу продавали наліво авто..

це спеццом, щоб забули, що керівництво держави розкрадає гуманітирку сотнями вагонів, вантажівок..

та вся гуманітарка - на олх, засоби гігієни так точно..спецом дивилась після закликів волонтерів скинутись на пелюшки, простирадла та памперси для шпиталів..там навіть фото є!! без перекладів, наліпок й таких брендів, яких не було і немає навіть у торгівельних та аптечних мережах
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08.09.2022 14:58 Ответить
діють по накатаному принципу "самдурак"
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08.09.2022 20:37 Ответить
волонтеры волонтерам рознь. Есть мошенники, а есть реальные волонтеры.
Не все волонтеры кристально чисты.
Не все волонтеры мошенники.
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08.09.2022 15:05 Ответить
Тамара Горіха Зерня

У Львові на світанку прийшли з обшуком до ще одного волонтера, Святослав Літинський .

Переслідування волонтерів стає системним.

Влада робить усе можливе, щоб переконати людей: збір коштів і допомога армії є небезпечними. Кожен, хто за власною ініціативою вирішує щось купити для військових, ризикує одного ранку відкрити двері бравим хлопцям з постановою про обшук.

Вони перериють квартиру, заберуть гроші і цінності, конфіскують ноут твоєї дитини і винесуть все що захочуть.
А ти потім місяцями ходитимеш до слідчого без надії повернути вкрадене.
Так, як уже три місяці ходять ужгородські волонтери.

І у кінцевому підсумку отримаєш пляму на репутації на все життя.
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08.09.2022 15:09 Ответить
Чи багато людей добровільно піде на такі жертви?
Скільки тих, хто хотів би стати волонтером, зараз подивиться на цей цирк і відійде від гріха подалі?

З усього виходить, що у нас лишилася тільки одна священна корова.
А ні, дві: чиновники, які крадуть гуманітарку вагонами, але мають вічну індульгенцію на все від головного Зе-розпорядника.

І пул "придворних" волонтерів, які чим далі, тим більше виконують роль димової завіси.
Дим є, піар є, а вихлопу нема, все як у тумані.
Зате нічим не загрожують чинній владі.
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08.09.2022 15:11 Ответить
ті ж обморочні зелені придурки можуть довести до повного абсурду - почнуть перевіряти навіть адресну допомогу..наприклад - куплю комусь шось необхідне, а заметуть за те - звідки в тебе гроші, коли в інших немає..

зате полоненим по 7-8 рочків дають сучій кацапні, замість уранових копалень за війну..а козломорді - азовцям смерний вирок..за те, що боронили свою землю..

будь яке дійство можна довести до абсурду..

і знову, нас від чогось відволікають!!
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08.09.2022 15:40 Ответить
Насколько это вообще законно собирать средства на личные карты??? Таких "волонтеров" сейчас каждый второй. Прямо аж самому хочется.... Но как то совесть не позволяет
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08.09.2022 15:11 Ответить
Если на личные карты то с вероятность 90% - мошенничество
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08.09.2022 15:20 Ответить
в 14 такого не було..не крали й довіри було більше
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08.09.2022 15:41 Ответить
Наїзд на волотерів провірка на реакцію українців, а основна ціль волонтер Порошенко
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08.09.2022 15:23 Ответить
ТВАРЮКИ, пішли б на фрон суки, але ж з волонтерами воювати безпечніше, ніж з орками
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08.09.2022 15:48 Ответить
єрмако-таторовські пси працюють...
вихід тільки один - знайти і спалити живцем одну із цих зелених "зондеркоманд", тоді ці під@ри будуть боятися
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08.09.2022 15:54 Ответить
Хтось воює, не жаліючи життя, а хтось шустрить по тилах. Тіко зелений тут ні при чому. Він же ж нічого не знав
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08.09.2022 16:15 Ответить
А шо там с убийцами Шеремета?
Или делами против Стерненко?
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08.09.2022 16:28 Ответить
Скоро слово ДБР будуть синонімами слова п*д*р*с.
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08.09.2022 17:20 Ответить
Чогось я так думаю, поліція ніколи не шукає там де дійсно крадуть, бо їм платять або попереджують не втручатись.
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08.09.2022 17:23 Ответить
ДБР + МВС = PDRS ???
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08.09.2022 17:30 Ответить
Будні волонтерські. Петро Порошенко разом з естонським послом та «Госпітальєрами» на полігоні під Києвом випробували придбаного в Естонії робота для евакуації поранених Проведено навчання евакуації пораненого з поля бою з застосуванням безпілотної техніки.
На полігоні неподалік Києва відбулися навчання із застосуванням багатоцільового робота THeMIS. Унікальну новітню машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, привіз в Україну Петро Порошенко. Спільно з батальйоном парамедиків «Госпітальєри» започаткований проект «Журавель» - розповідає п'ятий Президент. Назвали його у пам'ять про морпіха Ярослава Журавля, який у 2020 році був тяжко поранений і загинув на Донеччині, не дочекавшись допомоги.

За легендою навчань військовий підрозділ виходить на бойове завдання, потрапляє в засідку і отримує пораненого бійця, який потребує евакуації під обстрілом. Керівник групи медиків дає наказ групі вийти на евакуацію. У небо здіймається дрон для пошуку пораненого і координації руху робота. Після отриманих даних оператор робота відправляє його на допомогу бійцям. Пораненого вантажать на платформу безпілотного робота, який привозить його у безпечне місце. Поранений отримує першу допомогу, його забирає евакуаційний автомобіль.

Засновниця батальйону «Госпітальєри», медик-доброволець, народна депутатка від «Євросолідарності» Яна Зінкевич зазначає - така техніка дійсно дає можливість рятувати життя українських воїнів на полі бою. «Я хотіла б подякувати Естонії за розробку. Подякувати Петру Олексійовичу за купівлю, за наше партнерство. Тому що це обладнання дозволить нам рятувати життя. Ми будемо його ще доброньовувати, робити додаткове маскування. Я сподіваюся, уже в найближчий час ми зможемо проводити перші евакуації», - говорить Зінкевич.

«Ми дякуємо Естонії, тому що це не єдиний проект, де ми співпрацюємо. І 350 дронів Autel, які сьогодні вже працюють у всіх бригадах, ми привезли з Таллінна. Це було організовано дуже ефективно - і з точки зору ціни? і з точки зору організації. Я дякую за допомогу естонському уряду, парламенту, естонському народу, і безумовно амбасаді Естонії в Києві», - наголосив Петро Порошенко.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск, який був присутній під час випробувань, наголошує: для Естонії дуже важливо допомогти Україні перемогти у цій війні. «Ми щасливі допомогти вам, допомогти «Госпітальєрам» і надати вкрай важливі новітні технології». - говорить Посол.

П'ятий Президент розповів, що під час візиту до Естонії колишні військовослужбовці, генерали естонської армії запросили його продемонструвати можливості бойового робота.

«Він пристосований для протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30-ти мм автоматичної гармати, для проведення розвідувальних операцій з радарами, камерами. Але пам'ятаючи слово, яке ми дали Сергію Журавлю, батькові Ярослава Журавля, який загинув на війні, я подумав, щоб ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою. Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж «Госпітальєри». Бо на сьогоднішній день «Госпітальєрами» врятовано вже більше 5 600 українських воїнів - низький уклін їм за це», - наголосив Порошенко.

«Ми розпочинаємо ще один проект. Найближчим часом в Україну прибуде броньований Pinzgauer, який буде також виконувати функцію евакуації і швидкої допомоги пораненим на полі бою із застосуванням броні», - повідомив Порошенко.

«Але сьогодні ми концентруємось на нашому роботі, ви побачили його можливості, його швидкість, його захищеність. Ми його доопрацьовуємо разом, як сказала Яна, встановлюємо додаткове бронювання, захищаємо канали зв'язку, робимо реальну роботу, яка має прискорити його перебування на фронті», - зазначає Порошенко.

«Це вписується у нашу концепцію. Єдине слово, яким зараз живуть всі українці, єдина мета - це звільнення української землі і рятування українських воїнів. Це - лише початок. Якщо в нас все вдасться зараз, ми будемо чекати додаткових партій, які мають надійти в Україну», - зазначає Порошенко. Він також зауважив, що росіяни вже оголосили полювання за цією технікою і навіть призначили винагороду у мільйон тому, хто захопить робота. «Марно - ми його нікому не віддамо. Ні українську землю - ні українського тепер вже робота», - попередив Порошенко.

П'ятий Президент разом із Послом Естонії та Яною Зінкевич встановили на «THeMIS» офіційну сиволіку проекту «Журавель», яку створив відомий український музикант і художник Юрій Журавель - однофамілець загиблого героя-морпіха.
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08.09.2022 20:18 Ответить
 
 