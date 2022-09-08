Бойцы 92-й бригады близ Балаклеи захватили в плен российских военных из Калининграда. ВИДЕО

Украинские бойцы из 92-й бригады взяли в плен вблизи Балаклеи российских военных из Калининграда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эмоционального разговора украинского бойца с пленными опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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