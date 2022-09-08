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Бойцы 92-й бригады близ Балаклеи захватили в плен российских военных из Калининграда. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы из 92-й бригады взяли в плен вблизи Балаклеи российских военных из Калининграда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эмоционального разговора украинского бойца с пленными опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+74
Каже "ізвінітє". ****, воно думає, що цього достатньо, щоб змити з себе провину за такий злочин. Нє ну, не падло, *****, кацапське !!!
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08.09.2022 14:59
+73
Олечка, Ви не бачили пустих очей наших згвалтованих жінок, яких вивозили з Бучи та Ірпеня після звільнення. А я бачив. В моєму селі була перша зупинка евакуаційних колон. Вода, чай, кава, печиво, туалет, лікарі.
А ці жінки не виходили з автобусів, таких наших звичайних жовтих маршруток, сиділи і дивились у вікно пустими очима...
Це - не садизм, це - цілком природня ненависть до всього руццкаго.
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08.09.2022 15:33
+68
Не розумію, чому з ними так люб.язно поводяться! Каже - вас обміняють все рівно. Щооо ? Щоб знову гроші заробляли ці дегенерати. В той час як наших роблять каліками, кастратами та живцем спалюють!!!! Обмін потрібний, але до обміну треба робити так, щоб ці самовпевнені кацапи, які "за срусську ідею" та паралельно грошенята заробляють забули не тільки про Україну, але куди сцяти-срати ходити та як їх звати. Щоб вони вийшли з полону психічними та фізичними інвалідами, а не знову повертались на війну. Рашка знає свою справу - вони, імперці, століттями завойовували теритиорії та розум людей і в них це добре получається. Якщо будемо такими м.якенькими та добренькими, то хижак захопить ще більше. Хай на камеру так, але сподіваюсь, за кадром почнеться процес виховання до обміну на наших.
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08.09.2022 15:13
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О, це вже м'ясо першого гатунку, придатне для обміну.
Вищого, з мАскви, на жаль, не дочекаємось.
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08.09.2022 14:55 Ответить
Не розумію, чому з ними так люб.язно поводяться! Каже - вас обміняють все рівно. Щооо ? Щоб знову гроші заробляли ці дегенерати. В той час як наших роблять каліками, кастратами та живцем спалюють!!!! Обмін потрібний, але до обміну треба робити так, щоб ці самовпевнені кацапи, які "за срусську ідею" та паралельно грошенята заробляють забули не тільки про Україну, але куди сцяти-срати ходити та як їх звати. Щоб вони вийшли з полону психічними та фізичними інвалідами, а не знову повертались на війну. Рашка знає свою справу - вони, імперці, століттями завойовували теритиорії та розум людей і в них це добре получається. Якщо будемо такими м.якенькими та добренькими, то хижак захопить ще більше. Хай на камеру так, але сподіваюсь, за кадром почнеться процес виховання до обміну на наших.
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08.09.2022 15:13 Ответить
Олечка, Ви не бачили пустих очей наших згвалтованих жінок, яких вивозили з Бучи та Ірпеня після звільнення. А я бачив. В моєму селі була перша зупинка евакуаційних колон. Вода, чай, кава, печиво, туалет, лікарі.
А ці жінки не виходили з автобусів, таких наших звичайних жовтих маршруток, сиділи і дивились у вікно пустими очима...
Це - не садизм, це - цілком природня ненависть до всього руццкаго.
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08.09.2022 15:33 Ответить
нет. убивать безоружных - это садизм и ничем не оправданная жестокость. Кстати, меня, как и большинство женщин, пытались изнасиловать. Многих - насиловали. Украинки точно лучше чем украинские "мужчины" знают что такое унижение от бессилия, когда тобой пытается овладеть и чаще всего - унизить - кто-то в разы сильнее тебя. Очень печально что ВЫ не понимаете, КАКАЯ ЭТО МЕРЗОСТЬ - УНИЖАТЬ И ТЕМ БОЛЕЕ ПРИМЕНЯТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ К ТОМУ КТО НЕ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ. Презираю вас как и всех кто лайкнул ваш высер. Количество лайкнувших ваше говно - очередное доказательство того, что на, украинцам, до Европы и европейских ценностей як з москви до Киева рачки. НА ЧИТАЙ:
Бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка оккупантов Военные подразделения ССО "Азов" взяли в плен пять оккупантов. Среди них есть российский офицер, а также мобилизованный с так называемой "ДНР".
Он подчеркнул, что пленные российские оккупанты живы и здоровы.
"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена", - написал Белецкий.

Первый командир подразделения подчеркнул, что кодекс чести солдата, которому верны все "азовцы", предусматривает достойное отношение к пленникам.

"Это кодекс чести солдата, обязателен для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших собратьев в Оленовке. Потому что мы - "Азов", потому что мы - воины, а не стая собак, как наш враг", - написал Билецкий и добавил: "Ну и кроме этого, это фонд для обмена наших собратьев".
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08.09.2022 22:25 Ответить
Ваш "высер" підтримало лише 2 ваших однодумця. Є купа фільмів,як поводились з нацистами американці і європейці в роки 2 світової війни.І правильно робили!!! "Безславні виродки" або "Лють" з Бредом Пітом...Жалійте краще беззахисних котиків і цуциків.
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09.09.2022 06:29 Ответить
безнаказанність - головна причина чому ці уйобки творять подібне. Як тільки по цій критичній точці ми вдаримо, вони посипляться.
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08.09.2022 15:39 Ответить
нет. они это делают потому что их самих чоень долго унижали и принижали, теперь им сказали - делайте что хотите, урки развязаны.
И они ведут себя как садисты, но только по отношению к слабым и беззащитным, к тем кто не может им ответить.
Те кто делает так же - такие же звери.
безоружных убивать или бить - это ДНИЩЕ. так поступают только звери/орки/москали.
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08.09.2022 22:11 Ответить
Тому що Україна - не росія!

І мі не будемо ставати такими, як вони!

Хоча саме цього вони і добиваються - зробити нас такими ж мерзотами, якими є вони самі!
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08.09.2022 15:29 Ответить
Онлі ти з якого окопу про це верещиш? чи може ти сидиш біля ліжка своєї згвалтованої взводом русні дочки? І чого ти за всіх нас розписуєшся,дешевка? Чи може ти з інформвійська ЛДНР? пайку тут відпрацьовуєш? Здрисни звідси НХ!
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08.09.2022 16:03 Ответить
1. что такое "дешевка"? к мужчине ты бы применил такое прилагательное?
То, что ты позволяешь сексистские высказывания - ДОПОЛНИТЕЛЬНО видно что ты за мразь, недалеко от москалей ушел в развитии - они такие же подонки.
с какого перепугу, если я не призываю убивать или пытать пленных - значит я "информаторша" лугандона?
совсем рехнулся, нечисть?
с чего мы, украинцы должны стать мразями как орки? чем мы будем лучше их - если убивать безоружных?
реально тогда не понятно за что мы воюем.
и еще ж лайкнули какие-то твари твой высер, ты смотри.
родишь и воспитаешь хотя бы одного ребенка - тогда может не будешь считать себя богом и царем, который может распоряжаться чужими жизнями.
хотя хз. всякие твари есть. Ты - такое же как москали, без совести, чести, подонок одним словом. Гори в аду.
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08.09.2022 22:15 Ответить
на, скажи им это в лицо, может азовцы тоже по-твоему, "дешевки и работают за пайку, сдавая позиции в лугандоне?"дебил
Бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка оккупантов Военные подразделения ССО "Азов" взяли в плен пять оккупантов. Среди них есть российский офицер, а также мобилизованный с так называемой "ДНР".

"Азовцы" отмечают, что пленные живы и здоровы, ведь они нужны для обмена украинских защитников. Об этом сообщил первый командир "Азова" Андрей Белецкий в Telegram. "Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" из Кубани и мобилизованный "денер", - сообщил Белецкий.

Он подчеркнул, что пленные российские оккупанты живы и здоровы.

"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена", - написал Белецкий.

Первый командир подразделения подчеркнул, что кодекс чести солдата, которому верны все "азовцы", предусматривает достойное отношение к пленникам.

"Это кодекс чести солдата, обязателен для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших собратьев в Оленовке. Потому что мы - "Азов", потому что мы - воины, а не стая собак, как наш враг", - написал Билецкий и добавил: "Ну и кроме этого, это фонд для обмена наших собратьев".

Напомним, Верховный суд России удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о признании украинского полка "Азов" "террористической организацией" и запрете ее деятельности в РФ.
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08.09.2022 22:18 Ответить
Досить вже "азовцями" прикриватись.Таке враження що ви разом з ними власноруч орків в полон берете і потім їх в зад розціловуєте.Все що чуєте,а не бачите власними очима не є фактажом.Ніхто не знає що там коїться крім тих,хто воює.Про толерантність до ворогів потім будете розповідати,в мирній Україні.
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09.09.2022 06:39 Ответить
І за це кацапи віддячили їм підривом в Оленівці. оля, ти або корисна ідіотка, або провокаторша на зарплаті у кацапні, або кончена гуманістка у рожевих окулярах.
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09.09.2022 08:04 Ответить
Потрапити в полон - це ще велика вдача, не кожному випадає.
Як правило, знищують за кожний необережний рух.
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08.09.2022 15:34 Ответить
це міг написати тільки диванний воїн, каца в душі
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08.09.2022 16:45 Ответить
Так то вы правы, конечно. Но я думаю, что не всем казламордым выродкам так везет. Те, кино про которых мы никогда не увидим наверняка имеют гораздо менее приятный опыт общения с нашими хлопцами.
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08.09.2022 17:18 Ответить
Бо є міжнародне право. Та й не можна опускатися до ординського стану... Усе ж треба намагатися бути цивілізованими.
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08.09.2022 17:41 Ответить
Це той випадок, коли ТРЕБА щось на камеру. А направду їх там віпдравляють до дідька тисячами і без всяких відео. Інакше ми самі голодні сидітимемо, бо треба отих уйобків полонених годувати за ' ізвініті'...
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08.09.2022 22:04 Ответить

В Україні ліквідували російського окупанта прапорщика Олександра Кружалова. Цікаво, що загарбник уже побував в українському полоні, потім повернувся до РФ і знову поїхав воювати, передають

https://patrioty.org.ua/politic/z-pershoho-razu-ne-vyishlo-v-ukraini-likviduvaly-okupanta-iakyi-vstyh-pobuvaty-v-poloni-i-znovu-povernuvsia-na-viinu-433572.html
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08.09.2022 22:21 Ответить
Дуже файно.
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09.09.2022 11:42 Ответить
Шось у ньго між ногами замокріло.
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08.09.2022 15:16 Ответить
З мААЦкви та піДєра не посилають. Тому, що тоді свиноматки будуть бузити пАд стЄнамі крємля. А з мухосранськів та ****** не приїдуть
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08.09.2022 15:17 Ответить
мерзота
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08.09.2022 14:57 Ответить
Каже "ізвінітє". ****, воно думає, що цього достатньо, щоб змити з себе провину за такий злочин. Нє ну, не падло, *****, кацапське !!!
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08.09.2022 14:59 Ответить
"Извините что я пришел к вам за деньги убивать!"..
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08.09.2022 15:59 Ответить
putler nedavno byl Kalingrade govoril sto tam samyje lucyje vojenyje na nix mozno polozitsia Ono i vidno
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08.09.2022 15:02 Ответить
Про що взагалі з цими ублюдками можна розмовляти? На гілляку,пля...!
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08.09.2022 15:03 Ответить
З т.о. Кенігсбергу.
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08.09.2022 15:08 Ответить
Тоня Геращенко знову заїжджає у рай на чужому прутню? 😊 Бемезовець постить те, що зняв сам особист, Бутусов постить те, що зняв особисто, Штефан Штірліц так само, і ше багато відомх блогерів і лише Тоня Геращенко користується грубо кажучи плагіатом навіть не даючи посилання на справжніх авторів. . Чому? Самому на передок з'їздити страшно, чи "бронь" до крісла притиснула? Уе так, між іншим. Тепер по суті. Жаль, що в України немає якогось заморського володіння посеред Тихого океану у вигляді невелкого острова, куди можна було б відправояти цей зброд на роботу на скажімо бананові плантації. Бо дивлячись на те, у що перетворили ці "корінні калінінградці" пруський Кеніґсберг я сумніваюся, що їх можна залучати до відбудови ними ж зруйнованих українських міст.
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08.09.2022 15:08 Ответить
херащенко ***** розїв, таке як срака..то падлюка така сама блогерна як на ютюбі оці фейгіни..на війні підняли канали та ще й придурки донатять їм.
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08.09.2022 15:14 Ответить
Геращенко похудел.
а что - вес человека - это нечто принципиальное в оценке его характера или действий?
во к чему щас было про вес? он стал лучше, если вот вы узнали что он похудел или как?
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08.09.2022 15:24 Ответить
в визначені характеру так, у визначені дій також, бо ж зв'язок дій особи з її характером, думаю, заперечувати не будете.
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08.09.2022 16:56 Ответить
100% Takiy samiy yak Oleg Lyashko. Dva sapoga.
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08.09.2022 15:23 Ответить
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08.09.2022 15:09 Ответить
Зря вы их не убили. Не убили вы они убьют вас но позже после обмена.
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08.09.2022 15:10 Ответить
Є одна страховка від цього - два постріли у колінні чашечки, і пожиттєва інвалідність.
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08.09.2022 15:18 Ответить
После обмена расскажут про это и орки то же самое сделают с украинскими пленными. Ты этого хочешь?
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08.09.2022 15:23 Ответить
А вони не роблять? Що ти знаеш про Бучу, Ірпінь, Макарів? Про долю захисників Азовсталі?
Подивись в ютубі розповіді тих, хто вижив...
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08.09.2022 15:36 Ответить
То есть хочешь, чтобы вообще всех украинских пленных поубивали или сделали инвалидами?
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08.09.2022 16:35 Ответить
А Вы думаете, шо у русни в плену наши хлопци, як на курорте? Вы сталкивались хоть раз с теми, кто возвращается из кацапского плена живой и, на первый взгляд, невредимый? Говорили с ними? Слышали о чём они говорят? Кацапню надо убивать. Всех
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08.09.2022 17:51 Ответить
Палишься пригоженец. Но свои 15р заслужил.
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08.09.2022 19:21 Ответить
Пригоженец?? На этой войне Вы не теряли близких. И да, кацапов я ненавижу. Можете и дальше распространяться о своих 15 р - у меня своё мнение
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08.09.2022 19:36 Ответить
А ничего, что в ВСУ примерно 20% "кацапов", которые за Украину погибают. Их тоже ненавидите?
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08.09.2022 19:57 Ответить
на обмен ты пойдешь?
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08.09.2022 20:53 Ответить
ізвєнітє, о як! навіть такі слова знають кацапи. хто б міг подумати...
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08.09.2022 15:11 Ответить
невже геращенко появився..?
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08.09.2022 15:11 Ответить
Россияне это отбросы человечества. Отбросы положено утилизировать.
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08.09.2022 15:13 Ответить
Зачем они сделали эту глупость?
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08.09.2022 15:15 Ответить
на обменный фонд калининградцев
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08.09.2022 15:24 Ответить
Тех кого взяли в плен нужно клеймить чтобы знать что с ним делать если ещё раз попадётся !
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08.09.2022 15:27 Ответить
Кто против жестокости есть медикаментозная стерилизация. Такая процедура практически всегда проходит без последствий для здоровья питомца. Идея не моя, взято с российского сайта.
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08.09.2022 15:49 Ответить
лучше присыпить и заразить ВИЧ\СПИД. Бомба замедленного действия, УЗНАЕТ О СВОЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ СТАТУСЕ АЖ ПОСЛЕ ВОЙНЫ. Оно приедет домой заразит жену, подругу, любовницу, а дети его будут обречены на вечные страдания
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08.09.2022 15:51 Ответить
можна їм влаштувати контакт з джерелом сильного радіоактивного випромінення,тижнів на 2,а тобі на обмін...боюся,що нашим русня вже подібне щось робить...
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08.09.2022 16:07 Ответить
Какой ***** извените.................................свинособаки ******...............................................................................
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08.09.2022 15:51 Ответить
А они ведь не извенят, если к ним попадешь!
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08.09.2022 16:36 Ответить
ви звенули увагу,на темах про полонену русню-донбассню на Цензорі раптом з2явилося багато захисників -гуманоїдів цієї самої русні? випадковість?
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08.09.2022 16:05 Ответить
Извенить девятью граммами!
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08.09.2022 16:33 Ответить
та не треба демонструвать шалених намірів на безоружному. Так роблять тільки кацапи, ссикливі свині, яких в Україні ще багато, судячи з коментів
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08.09.2022 16:50 Ответить
Всем кацапам, ***** набейте от души , шоб орали слава Украине после удара в печень ..Жалости ноль , после того , что они творят , это нелюди , мрази....
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08.09.2022 16:53 Ответить
скільки вже разів було "у полон не беремо!" після Маріуполя, Бучі, кастраціі, Оленівці, постійних обстрілов, гвалтувань та десятків тисяч загублених душ ні за що... робить що хочете, то ваш трофей, але особливо - ганьба.. гуманоіди, наступной оленівці чи щесь чого - у населення буде стурбованість та усе, бо вбивають населення, простих людей. імхо
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08.09.2022 17:17 Ответить
как они попали в Украину из калининграда, ответ - только через ЕС, тогда 2-ой вопрос - зачем ЕС их пропустил...
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08.09.2022 17:55 Ответить
там паром ходит до питера
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08.09.2022 20:56 Ответить
Мразота кацапська!!!!!
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08.09.2022 18:49 Ответить
Дуже добре мені знайомий голос на перши секундах відео!!!так їх куме ібаш!!!
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08.09.2022 18:55 Ответить
Извините???? Ха ха ха ха…. Тебе ублюдок и твоей ублюдочной родне это «извините» ещё лет 100-150 отрыгиваться будет….
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08.09.2022 20:37 Ответить
Подоби людей. Хай їх з'їдять свині.😡
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08.09.2022 21:14 Ответить
калининград, (кьоніксберг всього 30 км від польського кордрну
ці підараси ьачили як живуть поляки
вони падли бачать як живемо ми і що ми хочемо жити хочаб як поляки
орки це все бачать але хочуть жити в сраці світу
а саме гірше з цього що вони хотять щоб і всі країни кругом них теж жили в їхній сраці
бо як не крути а північні корейці теж думають що живуть краще всіх
але вони не знають що корея навіть не в сраці а чуть вище до пупка
ну ціж суки знають
але раша без історії та без роду
які ці орки мають бути
тільки варварами
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08.09.2022 21:27 Ответить
Валенки дубинноголовые.
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08.09.2022 22:12 Ответить
а для чого брати в полон?
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08.09.2022 22:51 Ответить
Я почти уверена, что генерал- лейтенант( западный военный округ) Андрей Сечевой попал в плен вчера под видом подполковника.
По поводу захваченного подполковника. Обратите внимание на большую родинку на левой щеке напротив угла рта генерал-лейтенанта и "подполковника"- идентичны.
2. Мочка ( соединение с щекой- возможны два типа )уха идентична
3 Форма подбородка- идентична.
Смотрите, как "пленный подполковник" отворачивается от камеры. С чего бы это?
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09.09.2022 01:29 Ответить
"Нє вєлі казніть, маластівий гасударь..", - після вбивств та насилля благає кацап, -"Авось прастят.. Шибка молад я.. На морє би.."
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09.09.2022 11:26 Ответить
 
 