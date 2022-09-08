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Музыкант Голик написал песню "Пехота" на слова украинской защитницы Евдокимовой, которая находится в зоне боевых действий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский музыкант выпустил дебютное видео на песню "Пехота". Эту композицию он создал на слова украинской защитницы Юлии Евдокимовой, которая сейчас защищает Украину в зоне боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий уже более 9 лет работает в крупной IT-компании в Дублине. Однако все это время он продолжал писать стихи и песни. Стихотворение "Пехота" попало к Диме через знакомого волонтера, активно помогающего подразделениям на передовой на Донецком направлении, пишет Караван.

Музыкант Голик написал песню Пехота на слова украинской защитницы Евдокимовой, которая находится в зоне боевых действий 01

Основой видео, созданного компанией ZooCinema, стали фотографии украинских военных, а также детские рисунки, которые дети передают нашим защитникам. На одном из фото можно увидеть и автора слов, Юлию Евдокимову. Сама военная рассказала, как была поражена тем, что Дмитрию удалось создать песню именно такой, какой она ее представляла, несмотря на то, что между ними были тысячи километров.

Музыкант Голик написал песню Пехота на слова украинской защитницы Евдокимовой, которая находится в зоне боевых действий 02
Музыкант Голик написал песню Пехота на слова украинской защитницы Евдокимовой, которая находится в зоне боевых действий 03

Сейчас Юлия собирает средства на МедЭвак - бронированный медицинский автомобиль для эвакуации раненых с поля боя для одного из ее родных подразделений.

Реквизиты для помощи:

4731185632108111 – ПриватБанк, Коваль Юлия.
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Топ комментарии
+19
Респект авторам пісні! Слава українським воїнам! І смерть клятим ворогам.
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08.09.2022 15:29
+12
Какая красивая,светлая девушка!Храни тебя Господь! Сильная песня!
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08.09.2022 15:33
+10
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08.09.2022 15:06
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08.09.2022 15:06 Ответить
Респект авторам пісні! Слава українським воїнам! І смерть клятим ворогам.
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08.09.2022 15:29 Ответить
Какая красивая,светлая девушка!Храни тебя Господь! Сильная песня!
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08.09.2022 15:33 Ответить
Піхота,сама дійова одиниця ЗСУ, тримається, вгризається в землю,стікає кровью, але вистоює день за днем. Бережіть себе і нехай вам завжди буде допомога
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08.09.2022 15:58 Ответить
Борщівка, Харківщина 💛💙 Наступними днями буде багато фоток з українськими прапорами над звільненими населеними пунктам
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08.09.2022 17:58 Ответить
Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...

Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!
(Леся Українка)
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08.09.2022 18:05 Ответить
Бережіть себе!
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08.09.2022 18:18 Ответить
Просто сила!!!!!
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08.09.2022 21:26 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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08.09.2022 21:32 Ответить
Аж шерсть по телу дыбом встала и слеза навернулась. Силища в песне неимоверная
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08.09.2022 22:24 Ответить
 
 