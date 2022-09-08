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Взрыв на блокпосту оккупантов "Тарелка" в захваченной Васильевке в Запорожской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российским захватчикам прилетело на блокпост "Тарелка" в оккупированной Васильевке в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва был опубликован в соцсетях. Блокпост "Тарелка" известен тем, что на нем оккупанты больше всего издевались над мирными украинцами, пытавшимися выехать с оккупированной Херсонщины.

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Топ комментарии
+48
Тарілка має належати пузатим даїшникам, а не расєянській підорві
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08.09.2022 15:51
+39
Сьогодні, 8 вересня, в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян.
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08.09.2022 15:48
+32
Душевненько, так по домашнему бабахнуло
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08.09.2022 15:48
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Сьогодні, 8 вересня, в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян.
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08.09.2022 15:48 Ответить
куріння
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08.09.2022 15:51 Ответить
та не местный поп кадилом освящал от ракет аэродром и что то пошло не по плану...
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08.09.2022 15:54 Ответить
Кэт спустилась в подвал и увидела два зеленых глаза, горящих в темноте. - Ой, крыса, - с испугом сказала она. - Сама ты крыса, - обиделся Штирлиц.
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08.09.2022 16:28 Ответить
Тарілка - це найвідомійший в Україні пост ДПС(ДАЇ).
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08.09.2022 15:48 Ответить
Тарілка має належати пузатим даїшникам, а не расєянській підорві
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08.09.2022 15:51 Ответить
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08.09.2022 15:53 Ответить
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08.09.2022 16:00 Ответить
Звідки кацапам знати тонку українську душу ))).....Це я про пузатих даїшників, якщо шо....
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08.09.2022 16:02 Ответить
як мінімум Тохє Гєращенко
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08.09.2022 17:36 Ответить
Удивительно что пузатые даишники еще не отжали тарелку у рузьни.
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08.09.2022 19:22 Ответить
І менти багато років поспіль, паслися на незрозумілих правилах її об'їзду.
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08.09.2022 15:55 Ответить
Та тарілка з незрозумілим об'їздом мені завжди нагадує одну життєву ситуацію з 90-х, котра трапилась з двома моїми добрими знайомими, обидва Володимири.

Отже, спускаються вони "буханкою" з боку Запоріжжя до тої "тарілки". А той що за кермом і каже:
- Володька, ось зараз побачиш цікавий пост ДАІ, що схожий на літаючу тарілку.
Доїхали вони до поста і Володя, що за кермом починає об'їзджати ту тарілку з лівого боку в напрямку Мелітополя, тобто поїхав "проти шерсті". На що інший йому й каже:
- Дивись, Вовка, дійсно літаюча тарілка, навть інопланетяни з неї повиходили.
Тоді з бензином туго було, доведось "інопланетянам" 10 літрів з бака вицідити.
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08.09.2022 16:27 Ответить
Там ще один прикол з поворотом на Запоріжжя, зі сторони Енергодару. Три полоси, прямо на Мелік, і дві, поворот наліво, одна з яких на Запоріжжя. Так ось, головне не переплутати. Середня, то дійсно поворот на Запоріжжя. А крайня ліва, то навкруги тарілки, назад до Енергодару. Спроба виїхати з неї на правильну полосу, теж викликає появу пузатих прибульців
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08.09.2022 16:54 Ответить
проезжал там когда бывал в Энергодаре, гдето даже фото есть ))) интересное место, жалко если разнесло взрывом.
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08.09.2022 16:52 Ответить
Душевненько, так по домашнему бабахнуло
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08.09.2022 15:48 Ответить
Получается Бавовна на Тарелочке, кушайте, не обляпайтесь
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08.09.2022 15:49 Ответить
Бєс панікі.
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08.09.2022 15:50 Ответить
тарелку накрыло тазом.
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08.09.2022 15:50 Ответить
КЦ для піпелаца вибухнули, тепер лишилося тільки транслюкуватися...
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08.09.2022 16:06 Ответить
звездой ее накрыло, звездой на букву "п"
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08.09.2022 17:49 Ответить
Мабуть калєктівний вибух лапатних пєрдаков...
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08.09.2022 15:50 Ответить
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08.09.2022 15:56 Ответить
Вже і deepstatemap показує зміну залежності територій на фронті!
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08.09.2022 16:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5jYYzl1b1c0
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08.09.2022 16:08 Ответить
Пишуть що в Криму зараз теж Бавовна .Євпаторія
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08.09.2022 15:58 Ответить
"ЕвпаторИя - бавовны мелодИя!" (Софа Роатру)
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08.09.2022 16:12 Ответить
Блінкін в Київі тіскає Патрона
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08.09.2022 16:00 Ответить
Ща Патрон йому щось розмінує ))
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08.09.2022 16:08 Ответить
А-а-а, іспуглісь... Дати б їм ще коліном під зад...
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08.09.2022 16:01 Ответить
блокпост "Пательня"...
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08.09.2022 16:02 Ответить
гарно так, вони всі бігають, суєтяться!?
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08.09.2022 16:11 Ответить
Обстрел бизнеспартнёров - это уже совсем не по братски . Блокпосты с 14-го года были неприкосновенны . Видно что-то совсем уже бизнес не заладился .
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08.09.2022 16:19 Ответить
Напевне марсіяни конкурента прибрати вирішили.
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08.09.2022 16:26 Ответить
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08.09.2022 16:36 Ответить
"Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому."(Р.Р)
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08.09.2022 16:38 Ответить
Нова страва - смажений орк на тарілці.
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08.09.2022 16:57 Ответить
все кацапи бєгают, суєтяцца...
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08.09.2022 17:39 Ответить
В Васильевке наши Герои минуснули РЭБ моцква-1 за 57 лямов баксов и теперь она способна толькоретранслировать выступления кабздона.
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09.09.2022 11:38 Ответить
 
 