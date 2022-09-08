Взрыв на блокпосту оккупантов "Тарелка" в захваченной Васильевке в Запорожской области. ВИДЕО

Российским захватчикам прилетело на блокпост "Тарелка" в оккупированной Васильевке в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва был опубликован в соцсетях. Блокпост "Тарелка" известен тем, что на нем оккупанты больше всего издевались над мирными украинцами, пытавшимися выехать с оккупированной Херсонщины.

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