Взрыв на блокпосту оккупантов "Тарелка" в захваченной Васильевке в Запорожской области. ВИДЕО
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Российским захватчикам прилетело на блокпост "Тарелка" в оккупированной Васильевке в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва был опубликован в соцсетях. Блокпост "Тарелка" известен тем, что на нем оккупанты больше всего издевались над мирными украинцами, пытавшимися выехать с оккупированной Херсонщины.
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Отже, спускаються вони "буханкою" з боку Запоріжжя до тої "тарілки". А той що за кермом і каже:
- Володька, ось зараз побачиш цікавий пост ДАІ, що схожий на літаючу тарілку.
Доїхали вони до поста і Володя, що за кермом починає об'їзджати ту тарілку з лівого боку в напрямку Мелітополя, тобто поїхав "проти шерсті". На що інший йому й каже:
- Дивись, Вовка, дійсно літаюча тарілка, навть інопланетяни з неї повиходили.
Тоді з бензином туго було, доведось "інопланетянам" 10 літрів з бака вицідити.
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому."(Р.Р)