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Большой пожар возле Новофедоровки в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сетях опубликована видеозапись, на которой зафиксирован огромный столб дыма в районе Новофедоровки в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поселке находится военный аэродром, на котором после захвата полуострова базируется авиация оккупантов.

Смотрите: Взрыв на блокпосту оккупантов "Тарелка" в захваченной Васильевке в Запорожской области. ВИДЕО

Смотрите также: Взрыв на блокпосту оккупантов "Тарелка" в захваченной Васильевке в Запорожской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+63

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08.09.2022 16:15
+51
ВСУ продвинулись на 50 км в тыл российской армии, идет бой за Грушевку в окрестностях Купянска💪
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08.09.2022 16:18
+44
- "Отче. Маю гріх, убив двох москалів",
- "Бог любить трійцю".
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08.09.2022 16:33
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08.09.2022 16:13 Ответить
Апять ?!
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08.09.2022 16:29 Ответить
Счёт пришёл за свет в конце тоннеля.
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08.09.2022 16:37 Ответить
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08.09.2022 16:41 Ответить
КурИте братья)))) А вообще курИте не курИте, хана вам лаптеноги козломордые!
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08.09.2022 18:13 Ответить
А лисички взяли спички...
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08.09.2022 18:44 Ответить

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08.09.2022 16:15 Ответить
Яка вона гидка.
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08.09.2022 16:21 Ответить
і це ще не каміння..тільки чуток курнули))
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08.09.2022 16:46 Ответить
Так душевно , все так по-домашнему...
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08.09.2022 16:57 Ответить
v smysle? Kurnuli duševno po domašnemu?
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09.09.2022 02:08 Ответить
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08.09.2022 17:32 Ответить
буряточка . оставайся ******* . не уезжай . так душевно . по домашнему ****** ЗСУ по крыму . а ты тварь сопли распустила и в бензоколонку . а в крыму ..бархатный.. сезон
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09.09.2022 06:42 Ответить
капелан 43 ОАБр: смерь москаля не э гр1х, а найближчий шлях до неба.....
https://twitter.com/i/status/1567717359913164810
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08.09.2022 16:15 Ответить
Я в принципі не дуже люблю церковників. Але, бачу, цей капелан нормальний чел! Респект!
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08.09.2022 16:24 Ответить
капелани - то не звичайні церковники)
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08.09.2022 16:47 Ответить
Навіть в Біблії написано, що є духовні, а є фарісєї, тут вже на кого трафіш, і як шибко розберешся хто є хто.
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08.09.2022 21:49 Ответить
- "Отче. Маю гріх, убив двох москалів",
- "Бог любить трійцю".
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08.09.2022 16:33 Ответить
пишуть, шо Дротонян (Боярський) - всьо
на переході його збив п'яний шмаркач на папкіній тачці
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08.09.2022 16:18 Ответить
Каналья, тысича чиртей
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08.09.2022 16:19 Ответить
"Тышача". Він в останній час замість "с" казав "ш". Очевидно, в кацапіїї дешева стоматологія.
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08.09.2022 16:27 Ответить
Позов за пошкодження тачки, сподіваюсь, вже в "суді"?
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08.09.2022 16:25 Ответить
шпага в одну сторону, шляпа - в другую... А был бы на лошади, может и жив бы остался.
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08.09.2022 16:26 Ответить
А що, Дартаньян, в підсумку, став на бік зла?

Непоганий ж був актор - мені подобався Ціла епоха
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08.09.2022 17:04 Ответить
Пукіна облизував так, шо аж мозолі на язику заробив.
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08.09.2022 18:06 Ответить
Азохенвей!
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08.09.2022 19:10 Ответить
По русски великолепней звучит. Отсос, Подсос, Ананист и Дрочиньян!
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08.09.2022 19:40 Ответить
"Мамулечка, пора валить отсюда!"
"Мама, зачем ты надеваешь вышиванку??"
"Мамо, що ти робиш??
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08.09.2022 16:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jFWOjT8s5oM
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08.09.2022 16:44 Ответить
Мамо, шо Ви ото робите?
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08.09.2022 17:33 Ответить
ВСУ продвинулись на 50 км в тыл российской армии, идет бой за Грушевку в окрестностях Купянска💪
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08.09.2022 16:18 Ответить
Якщо це так, то було б дуже непогано!
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08.09.2022 16:31 Ответить
Віримо в ЗСУ!!
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08.09.2022 16:33 Ответить
а кто-нибудь в курсах - мосты в Сеньковом и Гороховатке функционируют или разрушены?
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08.09.2022 16:36 Ответить
поки нема такої інфи
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08.09.2022 16:38 Ответить
ну, может кто знает...
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08.09.2022 16:40 Ответить
пока функционируют.
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09.09.2022 03:21 Ответить
Лінза відать куріт...
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08.09.2022 16:21 Ответить
пліна..на силу переклала
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08.09.2022 16:51 Ответить
Говорят, что в Великобритании королеве стало плохо. Правда?
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08.09.2022 16:22 Ответить
так..схоже що помре бабця..родина та люди стягуються до Букенгемського палацу..Боже бережи Королеву
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08.09.2022 16:27 Ответить
вже
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08.09.2022 21:09 Ответить
Таки ,шоб ми так жили як королева
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08.09.2022 16:31 Ответить
Но не коли померае
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08.09.2022 16:38 Ответить
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ під час війни служила в армії. ...

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08.09.2022 17:01 Ответить
знаю
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08.09.2022 17:17 Ответить
https://www.royal.uk/statement-buckingham-palace
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08.09.2022 16:36 Ответить
Жаль. Можно сказать, шо в месте с ней умрёт целая эпоха. Достойная женщина
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08.09.2022 18:49 Ответить
"Бавовнятко" бешкетує!
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08.09.2022 16:22 Ответить
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08.09.2022 16:37 Ответить
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08.09.2022 18:50 Ответить
Бавовнятко снова приходил...

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08.09.2022 16:26 Ответить
Яка сумна новина
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08.09.2022 16:28 Ответить
Дивився по гугл картам, там 21 винищувач (хоча швидше за все карта застаріла)
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08.09.2022 16:31 Ответить
Давайте на форос та на Оливу там база берегової охорони))
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08.09.2022 16:35 Ответить
- мамулічка нада сйобивать-2
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08.09.2022 16:38 Ответить
Опять курили.
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08.09.2022 16:48 Ответить
Опять на том же месте. Может русня передд уходом сжигает остатки аеродррома.
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08.09.2022 16:51 Ответить
ех..а я чекаю на отий клятий міст..може Бавовнятко й там пограється..
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08.09.2022 16:58 Ответить
Эффект линзы...
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08.09.2022 17:10 Ответить
На резиновой жопе....
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08.09.2022 17:27 Ответить
незрозуміло де, не зрозуміло шо...але нехай горить, якщо у кацапів.
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08.09.2022 17:36 Ответить
"Горить,палає техніка ворожа,рідна Україна переможе!" (с)
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08.09.2022 20:13 Ответить
Легкое задымление
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08.09.2022 21:22 Ответить
 
 