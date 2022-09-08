Большой пожар возле Новофедоровки в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В сетях опубликована видеозапись, на которой зафиксирован огромный столб дыма в районе Новофедоровки в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поселке находится военный аэродром, на котором после захвата полуострова базируется авиация оккупантов.

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