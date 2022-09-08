Большой пожар возле Новофедоровки в оккупированном Крыму. ВИДЕО
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В сетях опубликована видеозапись, на которой зафиксирован огромный столб дыма в районе Новофедоровки в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в поселке находится военный аэродром, на котором после захвата полуострова базируется авиация оккупантов.
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Вона розповіла, що мала лише 10 років, коли загарбники прийшли на півострів. Пропаганда та кремлівські посіпаки 8 років переконували дитину, що вона росіянка, але марно. В'їхавши на територію, контрольовану українською владою, вона повідомила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни, а не нав'язане окупантами".
https://twitter.com/i/status/1567717359913164810
- "Бог любить трійцю".
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Непоганий ж був актор - мені подобався Ціла епоха
"Мама, зачем ты надеваешь вышиванку??"
"Мамо, що ти робиш??