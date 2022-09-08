РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13643 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
30 816 54
война (46763) СБУ (18682) Харьковщина (4127) Изюм (227) перехват (319)

"Изюм горит, все вокруг горит": Оккупант жалуется жене на точные удары ВСУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики сами не верят, что их армия хоть куда-нибудь способна продвинуться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват СБУ.

Так, военный РФ описывает жене масштабы разрушений: "Вчера ночью расху#рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю про людей, ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох#я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот как нам пи#дец… все расху#рили".

Оккупант не верит в то, что российская армия хоть куда-то способна продвинуться.: "Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается…"

Также смотрите: В бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб воин Вадим Силаев. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+57
"...хАхлы распоясались..." Ах ти курва!
Так ми ще тільки починаємо... Чекайте ЗСУ в своїх ******.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
08.09.2022 17:06
+28
Незнає він куди вони просуваються,до кобзона на концерт)
показать весь комментарий
08.09.2022 17:06
+27
Хохлы совсем распоясались?
***********, это мы ещё не начинали.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю на тебе. Жива вона. Скоріш за все фейк
показать весь комментарий
08.09.2022 17:03 Ответить
чому тю на мене? тю на The Guardian) це вони повідомили
показать весь комментарий
08.09.2022 17:05 Ответить
баба яга?
показать весь комментарий
08.09.2022 17:22 Ответить
Maкс, under medical supervision - під медичним наглядом.... З того ж гардіан, хвилину назад...
показать весь комментарий
08.09.2022 17:05 Ответить
так видяляю свій пост...Официальный Guardian не сообщал о смерти Елизаветы II, это был фейковый аккаунт в Twitter
показать весь комментарий
08.09.2022 17:10 Ответить
Але закликають усіх молитися за здоров'я Королеви, і сім'я терміново з'їжджається до замку Балморал.
І це вже офіційно.
Сайт ВВС у чорних тонах.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:17 Ответить
з чого паніка? бабці майже 100 років, ніхто вічно не житиме. дай то бог кожному дожити до її років...
показать весь комментарий
08.09.2022 17:31 Ответить
Паніки, звісно, немає, але 70 років правління, це епоха, а розлучатися з епохою завжди важко.
Очевидно, на британській верхівці двом Лізам стало тісно. Тільки-но вчора зустрічалися і дуже сподобалися одна одній.
До речі, у рік коронування Єлізавети Другої у далекому Ленінграді народився... Хто...?
показать весь комментарий
08.09.2022 17:37 Ответить
Боже,храни Королеву! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
08.09.2022 18:24 Ответить
завещание пусть пишет.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:00 Ответить
параша у полум"ї
нехай палає, може через пердаки хоть щось дійде залишків мізків? хоча навряд(
показать весь комментарий
08.09.2022 17:05 Ответить
нічого їм не дійде. то не люди.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:06 Ответить
" хоча навряд(" (С)
ви рахуєте, що я мав сумніви?
показать весь комментарий
08.09.2022 18:00 Ответить
Незнає він куди вони просуваються,до кобзона на концерт)
показать весь комментарий
08.09.2022 17:06 Ответить
"...хАхлы распоясались..." Ах ти курва!
Так ми ще тільки починаємо... Чекайте ЗСУ в своїх ******.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
08.09.2022 17:06 Ответить
вот за хохлов было обидно.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:09 Ответить
В даному випадку - "хохли", це в гарному сенсі цього слова. Слава ВСУ!
показать весь комментарий
08.09.2022 18:45 Ответить
Ну как же так... Ехали помогать, особождать в чужую страну. А хохлы стреляют. ЗА ЧТО?
показать весь комментарий
08.09.2022 17:18 Ответить
Кароче, ізюметельно.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:18 Ответить
Гаварок-та растовский!
показать весь комментарий
08.09.2022 17:19 Ответить
Хохлы совсем распоясались?
***********, это мы ещё не начинали.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:19 Ответить
Ничче кацапчик,скоро ещё подтянут техники,и ты поймёшь что ЗСУ ещё и не начинало
показать весь комментарий
08.09.2022 17:19 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 17:22 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 17:28 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 17:24 Ответить
Здохніть, російські потвори!
показать весь комментарий
08.09.2022 17:25 Ответить
как-то неуютно вооружённым кацапдрам, когда у гражданских (когда-то) Украинцев вдруг появляется трошки оружия..
вот тогда руZZкие вытязи сразу сцутся и срутся, и жалуются за жизнь мамкам-жОнкам, томящимся в ожидании "лады"
показать весь комментарий
08.09.2022 17:25 Ответить
Victor Tregubov

Избранное · 1 ч ·

Що ж, вже ГШ пише. На Харківщині ми їх опрокинули. Якщо вдасться розвинути наступ та закріпити успіх - притиснемо до Осколу, і вся та херня, яку вони натягнули до Ізюму, чисельністю до десяти тисяч рил опиниться у пастці. Звісно, Оскол - не Дніпро, можна й перейти, але доведеться побросати техніку обсягом приблизно на корпус. А як результат - їм можна буде полишити усі надії наступати на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Єсаул, єсаул, що ж ти бросив коня...
показать весь комментарий
08.09.2022 17:27 Ответить
А где же эти чудо-богатыри? Где эти 20 "пересветов"?

показать весь комментарий
08.09.2022 17:31 Ответить
Peter Chernyshov

Человек начал смотреть новый сезон «Властелина колец» и вовремя не переключился. А Вы сразу пишете что он дурак… Хотя…
показать весь комментарий
08.09.2022 17:32 Ответить
"Человек" з останніх сил доповз до НЗ з наркотой, і тепер "Потерялся я в конопляных полях, на плантациях горного мака..."!
показать весь комментарий
08.09.2022 17:50 Ответить
"...Нас оставалось только трое
Из ста семнадцати ребят...".
показать весь комментарий
08.09.2022 17:38 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 17:44 Ответить
28 iзюмiвцiв...
показать весь комментарий
08.09.2022 19:55 Ответить
Цікаво якими препаратами він виходить на "зв"язок" з бабаями, якщо такий феєричний "прихід". Якщо вчасно не зупиниться то на зв"язок може вийти кабздон з білетом на концерт.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:43 Ответить
"Изюм горит, все горит.." Нічого, скоро так за белгород і інші орчьі міста будут казати
показать весь комментарий
08.09.2022 17:34 Ответить
Смажена русня пiд Iзюмом. Рецепт Евгена Клопотенка.
показать весь комментарий
08.09.2022 17:35 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
08.09.2022 17:36 Ответить
Російські загарбники самі не вірять, що їхня армія хоч кудись здатна просунутися

Спробуйте просунутися у дупу.
Має вийти!
показать весь комментарий
08.09.2022 18:04 Ответить
Як вам: "Хахлы ваабще распаясались..."
показать весь комментарий
08.09.2022 18:23 Ответить
ваше всьо продвігається прямісінько у пекло
показать весь комментарий
08.09.2022 18:35 Ответить
Вот мы же в Изюм пошли пешком.......
****** ЗАПАМ'ЯТАЙ:
В "*****" свої мУхосранскі тільки в ПАКЕТІ
показать весь комментарий
08.09.2022 19:14 Ответить
))Просто ваш ***** прорахувався:він думав ,що достатньо своїм розповісти ротами салавйова,кісєльова і скабєєвай,"что Украіну нікто нє паддєржит") і так і буде,а тут невідома в історії людства каверза : волонтерство.
показать весь комментарий
08.09.2022 19:38 Ответить
здихайте мовчки паскуди
показать весь комментарий
08.09.2022 19:58 Ответить
*Мамочка, надо сваливать отсюда!*(с)
показать весь комментарий
08.09.2022 20:10 Ответить
золотые слова - "хохлы совсем распоясались... ху*рят все и вся"... МОЛОДЦЫ УКРАИНЦЫ! ТАК ДЕРЖИТЬ!
показать весь комментарий
08.09.2022 20:45 Ответить
Звук будет проходить 70км в течение 212 секунд.
показать весь комментарий
09.09.2022 02:19 Ответить
Скорость звука в среднем 330м/c, 70км - 70000м.
70000м : 330м/c = ~212c

Для особо тяжелых случаев есть онлайн калькуляторы.

показать весь комментарий
10.09.2022 01:50 Ответить
Це все вони, спасатєлі 😁
показать весь комментарий
08.09.2022 21:57 Ответить
Значить готов гараж на білу ладу
показать весь комментарий
10.09.2022 16:55 Ответить
 
 