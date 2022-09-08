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"Изюм горит, все вокруг горит": Оккупант жалуется жене на точные удары ВСУ. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики сами не верят, что их армия хоть куда-нибудь способна продвинуться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват СБУ.
Так, военный РФ описывает жене масштабы разрушений: "Вчера ночью расху#рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю про людей, ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох#я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот как нам пи#дец… все расху#рили".
Оккупант не верит в то, что российская армия хоть куда-то способна продвинуться.: "Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается…"
Топ комментарии
+57 Alex Vassago
показать весь комментарий08.09.2022 17:06
+28 Dima30
показать весь комментарий08.09.2022 17:06
+27 Старый зольдат
показать весь комментарий08.09.2022 17:19
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Пожалуйста, подождите...
І це вже офіційно.
Сайт ВВС у чорних тонах.
Очевидно, на британській верхівці двом Лізам стало тісно. Тільки-но вчора зустрічалися і дуже сподобалися одна одній.
До речі, у рік коронування Єлізавети Другої у далекому Ленінграді народився... Хто...?
нехай палає, може через пердаки хоть щось дійде залишків мізків? хоча навряд(
ви рахуєте, що я мав сумніви?
Так ми ще тільки починаємо... Чекайте ЗСУ в своїх ******.
Слава ЗСУ!
***********, это мы ещё не начинали.
вот тогда руZZкие вытязи сразу сцутся и срутся, и жалуются за жизнь мамкам-жОнкам, томящимся в ожидании "лады"
Избранное · 1 ч ·
Що ж, вже ГШ пише. На Харківщині ми їх опрокинули. Якщо вдасться розвинути наступ та закріпити успіх - притиснемо до Осколу, і вся та херня, яку вони натягнули до Ізюму, чисельністю до десяти тисяч рил опиниться у пастці. Звісно, Оскол - не Дніпро, можна й перейти, але доведеться побросати техніку обсягом приблизно на корпус. А як результат - їм можна буде полишити усі надії наступати на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.
Єсаул, єсаул, що ж ти бросив коня...
Человек начал смотреть новый сезон «Властелина колец» и вовремя не переключился. А Вы сразу пишете что он дурак… Хотя…
Из ста семнадцати ребят...".
Спробуйте просунутися у дупу.
Має вийти!
****** ЗАПАМ'ЯТАЙ:
В "*****" свої мУхосранскі тільки в ПАКЕТІ
70000м : 330м/c = ~212c
Для особо тяжелых случаев есть онлайн калькуляторы.