Над Балаклеей поднят украинский флаг. ВИДЕО+ФОТО
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Над главным административным зданием Балаклеи поднят украинский флаг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот факт, опубликована в соцсетях.
"Балаклея освобождена. Над городом поднят украинский флаг. Украинский флаг поднят над многими селами в окрестностях", – пишет автор публикации.
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