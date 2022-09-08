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Над Балаклеей поднят украинский флаг. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Над главным административным зданием Балаклеи поднят украинский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот факт, опубликована в соцсетях.

"Балаклея освобождена. Над городом поднят украинский флаг. Украинский флаг поднят над многими селами в окрестностях", – пишет автор публикации.

Над Балаклеей поднят украинский флаг 01

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Топ комментарии
+151
Слава нашим найкращим в світі ЗСУ !!!
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08.09.2022 17:10
+99
Молодцы ребята!!! Слава ЗСУ!!!
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08.09.2022 17:11
+96
Українським справжнім воїнам та героям-респектище...
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08.09.2022 17:11
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Слава нашим найкращим в світі ЗСУ !!!
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08.09.2022 17:10 Ответить
Там наче і Шевченкове вже теж звільнено і йдуть хлопці на Куп'янськ. Чекаємо на підтвердження і молимось!
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08.09.2022 17:21 Ответить
якщо це дійсно так і Куп'янськ звільнять від кацапні, рашистам в Ізюмі пи*да.
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08.09.2022 17:27 Ответить
Буде на кого обміняти Азовців.
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08.09.2022 17:50 Ответить
Ті, на кого можна було б виміняти Азовців, тікають першими. Зазвичай, гвинтокрилами
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08.09.2022 18:03 Ответить
Цей жiночий орган руснi свiтить не тiльки в Iзюмi..))
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08.09.2022 20:06 Ответить
Шевченкові стратегічний об'єкт.
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08.09.2022 19:13 Ответить
Українським справжнім воїнам та героям-респектище...
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08.09.2022 17:11 Ответить
Молодцы ребята!!! Слава ЗСУ!!!
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08.09.2022 17:11 Ответить
Героям слава!
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08.09.2022 17:12 Ответить
Героям Слава!
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08.09.2022 17:12 Ответить
ЗСУ- наші герої!!!! Дякуємо за кожне звільнене місто та село. Бережіть себе.
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08.09.2022 17:13 Ответить
Слава Україні
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08.09.2022 17:15 Ответить
Героям слава !!!
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08.09.2022 17:45 Ответить
Героям Слава!!!
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08.09.2022 17:46 Ответить
👍💪👆
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08.09.2022 17:16 Ответить
Розпоясались щоб вялічіє трошки підпоясать, та показать де ваше місце.
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08.09.2022 17:16 Ответить
Слава ВСУ!
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08.09.2022 17:17 Ответить
зараз російські свинособаки почнуть лютувати та останніми ракетами пуляти з с300..
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08.09.2022 17:17 Ответить
хіба що коров'ячими какахами це в них національний вид спорту.
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08.09.2022 17:19 Ответить
і місто Балаклея ціленьке, на відміну від "освобождьонних" рашистами Маріка, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, якої вже тупо немає,.....
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08.09.2022 17:19 Ответить
На раша пабліках як під методичку всі пишуть, що Балаклія не має стратегічного значення й не сильно то й потрібна...
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08.09.2022 17:22 Ответить
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08.09.2022 17:29 Ответить
А через рік будуть писати: мацква немає стратигічного значення і не сильно то й потрібна, згадають кутузова і що все йде по плану спецоперації!
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08.09.2022 18:07 Ответить
До речі - це правда, мацква справді нікому не потрібна, навіть самим кацапам. Хіба що пограбувати час від часу, якбуло під час відступу циклопа Кутузова з мацкви. Першими до мацква вступили не французи, а крєстьянє навколишніх сіл, які не лише грабували все, що могли понести, але й ламали і палили все, що понести не могли.
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08.09.2022 18:43 Ответить
Во-во...І я ввжаю, що потрбіно "мацквічам" нагадати Героїчного "одноокого" і що вже пора таки"павтаріть"!
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08.09.2022 19:40 Ответить
Вірю в Бога та ЗСУ !

Героям Слава !
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08.09.2022 17:18 Ответить

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08.09.2022 17:23 Ответить
зашел в бакалею и взял изом ))))))))
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08.09.2022 17:23 Ответить
Яке щастя знати, щро наші гонять російських чмонь назад у їхню клітку. Гнати і бити, бити і гнати. До останньої російської вонючки.
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08.09.2022 17:27 Ответить
це перше місто звільнене Україною у цій війні,сльози на очах!!!Слава ЗСУ!!!
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08.09.2022 17:33 Ответить
Макарів, Басань, ... не рахувати?
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08.09.2022 17:51 Ответить
Буча, Гостомель, Тростянець....
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08.09.2022 18:05 Ответить
Не перше - раніше ще 26го березня було звільнене моє місто (Тростянець)!
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08.09.2022 18:11 Ответить
А хіба орки не самі звідти пішли,?
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08.09.2022 19:09 Ответить
Пiсля гучних копнякiв самi вже ходят, я тiкають..
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08.09.2022 20:11 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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08.09.2022 17:33 Ответить
молюся! тримайтесь сонечки!
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08.09.2022 17:39 Ответить
Помоги, господи, ЗСУ
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08.09.2022 17:41 Ответить
Дуже цікаво спостерігати реакцію мордорських телеграм-каналів. Головні вже отримали методичку, що Балаклія була не потрібною і її навіть не пробували обороняти, а відійшли , щоб заманити хохлів та розбити. А основна маса мілких телеграмів далі продовжує постити "брєд" про "героїчних" самарських мєнтів, які практично голіруч нищать техніку ЗСУ.
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08.09.2022 17:53 Ответить
А что будут писать через неделю?
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08.09.2022 18:04 Ответить
Що Севастополь ну зовсім був не потрібен.
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08.09.2022 18:06 Ответить
А Херсон так вААпще був як кабиздоху п"ята нога..))
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08.09.2022 20:14 Ответить
Якщо подумати, то нащо їм після всього цього Москва та Петербург? Увесь запоребрик - це спірна територія між Україною та Китаєм.
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08.09.2022 21:22 Ответить
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08.09.2022 17:55 Ответить
Бог у поміч, Мирним Хліборобам України!!
Терористам ***** смерть в Мирній Україні!!!
Посівна в Україні тільки починається!
Слава Захисникам України!!!
смерть московітам ***** та їх сраколизам в Україні!,
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08.09.2022 18:06 Ответить
Слава Богу, слава героям, слава Україні!
Вірю в Бога, вірю в ЗСУ, вірю в Україну!
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08.09.2022 18:06 Ответить
дякуємо захисникам і захисницям України!!!
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08.09.2022 18:07 Ответить
Хлопці прикиньте і все це робиться без ленд-лізу а коли буде ленд-ліз то буде вже тоді слідуююча мацква? тьху тьху))Слава нашим воїнам!!Слава Україні.пукен ***** довбане.
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08.09.2022 18:14 Ответить
Слава нашим мужнім Героям і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

Хлопці Ви найкращі , - прохання повернутися живими 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.09.2022 18:19 Ответить
Оставили ли орки что нибудь на арсеналах Балаклеи ВСУ для освобождения Изюма?
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08.09.2022 18:34 Ответить
Якщо нічого не залишилось то дядьки Джо і Антон з тіткою Лізою підкидають трішечки.Та й інші друзі нен забувають про нас.
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08.09.2022 19:26 Ответить
тітка Ліза померла
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08.09.2022 20:06 Ответить
Павловичу! Читайте уважно. Під тіткою Лізою я мав на увазі Прем"ра UK Ліз Трасс. Та й не королівська справа бути виконавчою владою.
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08.09.2022 21:18 Ответить
ну Вам може й тітка, а мені скоріше в доньки годиться
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09.09.2022 01:41 Ответить
Зрозуміло. Мені також в доньки годиться. Ну не міг я таку поважну даму назвати дочкою чи дівчиною.
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09.09.2022 08:52 Ответить
Я читав, що наші перед відходом все встигли вивезти.
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08.09.2022 21:23 Ответить
На промосковитському сайт в США паніка і "все пропало". Тролю їх падлюк постійно - викладаю їх втрати за інформацією від ВСУ, скаженіють.
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08.09.2022 18:39 Ответить
Подливай им смолы. Не жалей
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08.09.2022 18:53 Ответить
А могли б дати назву того сайту?
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08.09.2022 19:30 Ответить
Слава Нації! Смерть ворогам!
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08.09.2022 19:16 Ответить
Величезна шана нашим воїнам. Ви найкращі! Дай, Боже, вам здоров"я!!!
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08.09.2022 19:23 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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08.09.2022 19:37 Ответить
Дякуємо хлопці...низкий вам уклін....
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08.09.2022 19:45 Ответить
Боже, бережи воїнів ЗСУ!
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08.09.2022 20:40 Ответить
Ну так жена попросила Залужного зайти в бакалею и взять изюм.
Он спешил, и не расслышал ...
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08.09.2022 21:11 Ответить
Проскочмла инфа, что до Купянска осталось 2 км
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08.09.2022 21:20 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Окупантам - полон або смерть! Вибирайте, поки не пізно, рашисти!
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08.09.2022 21:22 Ответить
Хай щастить...
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08.09.2022 21:29 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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08.09.2022 21:34 Ответить
Генштабу і всім військовим України великий респект! Саме такого країна очикує од вас!! Смерть російським окупантам!!!
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08.09.2022 23:46 Ответить
Балаклія. Як багато в цій назві. Місце звитяги українських воїнів у 2022 році, і місце позору гівнокомандувача після пожеж на артилерійському складі у 2017.
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09.09.2022 09:38 Ответить
Ну ты дурилка) місце позору гівнокомандувача квартала95 на нарах після пожеж всей Украины
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09.09.2022 10:20 Ответить
Не муч українську розкладку клавіатури, бо почне боліти москалоязика щелепа.
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09.09.2022 10:23 Ответить
если тело просуществовало в амёбном состоянии и рассудком не поднялось выше картофелины оно переводит тему на языковой вопрос. Смотри дальше абдрыстовича, масейчук и проэкты каломойского95 с кацапами
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09.09.2022 12:29 Ответить
Файні новини. Дяка і респект ЗСУ
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09.09.2022 10:41 Ответить
Таким чином, до кінця наступного тижня дійдуть до Бєлгорода. Слава ЗСУ.
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09.09.2022 16:36 Ответить
 
 