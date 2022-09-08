Над Балаклеей поднят украинский флаг. ВИДЕО+ФОТО

Над главным административным зданием Балаклеи поднят украинский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот факт, опубликована в соцсетях.

"Балаклея освобождена. Над городом поднят украинский флаг. Украинский флаг поднят над многими селами в окрестностях", – пишет автор публикации.

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