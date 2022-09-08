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Украинские воины на Харьковщине взяли в плен двух мобилизованных в Луганске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины на Харьковщине взяли в плен двух мобилизованных в Луганске

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленные рассказали, что были вызваны повестками перед самым началом войны – 23 февраля. Сообщили, что попали в подразделение, сформированное из числа луганчан. Боевой техники не было. Вооружение только автоматы. Защита – шлемы советского образца.

Также смотрите: В бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб воин Вадим Силаев. ФОТО
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Топ комментарии
+21
***** ? я отказіваюсь платить налоги, которіе пойдут на содежрание єтих ******.
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08.09.2022 17:25
+17
Эта мразь дауньасовская сразу такая неавинная, но по нашим городам вместе с рюсьге свинособаками стрелять умеют, насиловать грабить тоже, как попадутся то сразу "нас заставили". Вас мразей и в 2014 году наверное заставляли орать "путЕн ввели войска", утиль ******
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08.09.2022 17:35
+16
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08.09.2022 17:34
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***** ? я отказіваюсь платить налоги, которіе пойдут на содежрание єтих ******.
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08.09.2022 17:25 Ответить
українці гостинні,нагодували напоїли та спатки поклали в теплому СІЗО..
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08.09.2022 17:32 Ответить
а як же податки на депутатів які працюють в закордонних округах ? ці може щось на зоні будуть виробляти ...
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08.09.2022 17:39 Ответить
они будут вірабатівать углекислій газ и перерабатівать пищу в говно. єсли бі они хотели или умели работать - они бі нашли себе работу даже в лугандоне, а не пошли грабить, насиловать и убивать. разумній довод ?
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08.09.2022 17:41 Ответить
не разумный, из работы там только жопой торговать, по этому профилю их в наши сизо и следует определять.. хотя порядочный арестант побрезгует.
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08.09.2022 18:21 Ответить
тут я з вами не згоден . хоча мені дуже часто подобаються ваші коментарі . по-перше це звичайні вівці куди їх поведе пастух туди вони і підуть , по-друге працювати лугандонці вміють , а комусь треба буде відбудовувати країну , по-третє баланда не так багато і коштує .
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08.09.2022 22:29 Ответить
с февраля месяца они могли ********* из армии луганді миллион раз, куда угодно.
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08.09.2022 17:43 Ответить
Про що й я кажу..ми цих тварюк ще й лікуємо!!! Українці таких умов не мають, як ті тварі! І ліки, харч..це лютий капець..для своїх спочатку такі умови створіть, потім тих млятій лікуйте, годщуйте..хоч у опи цілуйте!!!

За оманівські рахунки, а не за рахунок бюджету..і МХЧ до них не пускати..цікаво, а зелень запит на кошти до МХЧ робила? На утримання полонених?
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08.09.2022 17:44 Ответить
Во-первых, бойцы з них получат четыреста долларов, во вторых их обменяют на наших пленных.
налоги можешь продолжать не платить.
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08.09.2022 18:00 Ответить
єтих ********* даже на банку пива орки не віменяют. они ***** никому не надо.
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08.09.2022 18:02 Ответить
меняют даже на мобиков, просто меньше. Больше ценятся музыканты и кадыровцы. И если на эти туловища меняют наших, то их надо брать в плен.
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08.09.2022 18:05 Ответить
много наменяли Азовцев из Еленовки ? а ? молчишь ? Вот даже Золкин тоже не понимает - какого ***
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08.09.2022 18:03 Ответить
не передергивай насчет азовцев, и насчет Золкина - тоже. Золкин как раз понимает зачем.
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08.09.2022 18:07 Ответить
ну ті сказал А - я сказал Б. ті ведь и сам должен соображать что орки лугандонцев не меняют, даже не только лугандонцев, но и своих кроме кавказцев и офицеров - не особо охотно меняют.
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08.09.2022 18:09 Ответить
меняют и на лугандонцев. Смотри последний ролик. Меняют тех, чьи родственники особо рьяно ********* официальные органы.
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08.09.2022 18:18 Ответить
с 27:25 по 27:50
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08.09.2022 18:27 Ответить
Стало відомо, скільки українців повернулися з російського полону за час війни

СУСПІЛЬСТВО
5 травня 2022, 18:59









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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було проведено дев'ять обмінів полоненими - з російського полону повернулося вже понад 300 українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

СБУ оприлюднила нові докази тортур українських військовополонених у рфУкраїнських військовополонених жорстоко катують навіть на території росії, куди їх вивозять для вибивання інформації.26 квітня 2022, 13:18

«З початку повномасштабного вторгнення росії за допомогою СБУ проведено 9 обмінів та повернено в Україну 324 наших полонених», - йдеться у повідомленні.

Силовики зазначили, що українцям вдалося повернути додому завдяки Об'єднаному центру з пошуку та визволення полонених.
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08.09.2022 18:12 Ответить
Олег Мамонт, на жери!
Найбільший обмін: Україна повернула 144 військових з полону

Анастасія Шепелева

29.06.202229 червня 2022 р.

В Україну з російського полону повернулися 144 полонених військових, серед них - 95 захисників "Азовсталі", зокрема азовці. Це найбільш обмін полоненими від початку повномасштабної війни РФ, наголосили в ГУР міноборони.
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08.09.2022 18:13 Ответить
есть такая категория - придти и накинуть говна.
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08.09.2022 18:20 Ответить
ті ******* полній ? тебе калькулятор подарить ? или ті думаеш что пленніх с нашей стороні 500 человек ?
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08.09.2022 18:20 Ответить
Мамонт недороблений,завали сосало, мерзото! Без тебе сопля знаю,що наших полонених більше 7 000. Я відповів на твоє БРЕХЛИВЕ твердження про обмін азовців і показав, шо 95 азовців поміняли.
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08.09.2022 18:29 Ответить
95 инвалидов, тяжело раненіх, контуженіх. ті реально *******. 95 поменяли, а скольких зарядом от буратині взорвали ? ***** ті конченій
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08.09.2022 18:31 Ответить
Мамонт, для рідних, для всіх нас-українців, вони рідні і Герої,хоч і покалічені. Більше дискутувати з тобою не бачу сенсу, бо ти БИДЛО і нічим не відрізняєшся від орковського бидла, ті ж доводи, ті ж матюки, та ж тільки твоя "правота". Одним словом БИДЛО!
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08.09.2022 18:37 Ответить
моя правота в том, что я не засцал взять ружье и пойти в лес под Киев, утром 24ого, и домой вернулся я в средине апреля, ПОШЕЛ ТІ ***** диванное говно !
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08.09.2022 18:38 Ответить
нет, полный ******* диванный - это ты. Чем больше возьмём в плен - тем быстрее вернем наших. На лугандонцев тоже меняют - с 27:25 по 27:50
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08.09.2022 18:30 Ответить
Чим скоріше впаде московія, тим скоріше наші хлопці повернуться додому.
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08.09.2022 21:30 Ответить
мрачный прогноз для наших. Поменяйте события местами.
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08.09.2022 21:34 Ответить
Не розумію, чому з ними так люб.язно поводяться! Каже - вас обміняють все рівно. Щооо ? Щоб знову гроші заробляли ці дегенерати. В той час як наших роблять каліками, кастратами та живцем спалюють!!!! Обмін потрібний, але до обміну треба робити так, щоб ці самовпевнені кацапи, які "за срусську ідею" та паралельно грошенята заробляють забули не тільки про Україну, але куди сцяти-срати ходити та як їх звати. Щоб вони вийшли з полону психічними та фізичними інвалідами, а не знову повертались на війну. Рашка знає свою справу - вони, імперці, століттями завойовували теритиорії та розум людей і в них це добре получається. Якщо будемо такими м.якенькими та добренькими, то хижак захопить ще більше. Хай на камеру так, але сподіваюсь, за кадром почнеться процес виховання до обміну на наших.
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08.09.2022 19:33 Ответить
Ти їх і не платиш.
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08.09.2022 20:43 Ответить
А ти мій податковий інспектор ? Це ти мабуть під прапором Польщі, сидячі у Польщі не платиш.
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08.09.2022 20:50 Ответить
Ачєрєдноє жалкає зрєліщє...
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08.09.2022 17:26 Ответить
Прикинулись лантухами з картоплею?
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08.09.2022 17:28 Ответить
саме так,"понять и простить"..
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08.09.2022 17:30 Ответить
Як убивати українське населення то вони герої а як відповідати за свої вчинки то пентюхи
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09.09.2022 06:05 Ответить
Чому ж ці "невинні" мобіки одразу не здались ВСУ? Самі біжать за кацапськими грошима, а як полонили, то нас силою тягнули(
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08.09.2022 17:30 Ответить
ладно если бі их мобилизовали насильно позавчера... єти гондоні с февраля воюют. я бі их сразу в расход без сантиментов. ценности от них никакой. полезной информации - не знают.
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08.09.2022 17:33 Ответить
ой, бидло...ой, нещасне....
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08.09.2022 17:31 Ответить
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08.09.2022 17:34 Ответить
Зрадники це ще хуже кацапів
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08.09.2022 17:34 Ответить
Эта мразь дауньасовская сразу такая неавинная, но по нашим городам вместе с рюсьге свинособаками стрелять умеют, насиловать грабить тоже, как попадутся то сразу "нас заставили". Вас мразей и в 2014 году наверное заставляли орать "путЕн ввели войска", утиль ******
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08.09.2022 17:35 Ответить
100% биомусор
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08.09.2022 17:36 Ответить
Причем - потомственный биомусор!
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08.09.2022 18:06 Ответить
может ими ТЄС топить ? хоть какая то польза будет.
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08.09.2022 17:37 Ответить
але ж смердитимуть..
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08.09.2022 17:45 Ответить
ну можна перетерпіти трохи, зато батареї теплі будуть )
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08.09.2022 17:46 Ответить
аха..потім борги за опалення тим, хто виїжджав борги спишуть, а тим, хто ні - втричі ціни піднімуть..потім колектори боржників викинуть з квартир, а вільні квартири віддадуть переселенцям

при цій зебільній владі може бути реальним розвитком подій..

з Київа дофіга виїхало, хоча не було такої загрози..
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08.09.2022 17:53 Ответить
ну якої загрози не було ? я весь час був у Киеві, тут озброїлися у перший-другий день навіть гопніки з району, і пішли по лісах давати ******** русні як могли, поки влада дрочила майже добу разом з вояками, які у паніку впали та роздавали автомати навіть паспорта не питая. якби не цей факт з "цивільними мисливцями" - то орки були б на майдані у перші дні. якщо ви не вкурсі - у Києві на околицях міста (Оболонь, Святошино) у перші дні точилися вуличні бої з передовими орками, прям серед міста. Потім то лайно окопалося у Бучі, Ірпені, Гостомелі... шоб ви розуміли - Ірпінь - 7 кілометрів від межі міста Київ.
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08.09.2022 18:00 Ответить
такого, як по інших містах, не було
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08.09.2022 18:23 Ответить
так у вас причинно следственніе связі хромают. не біло - потому что орки получили *****, вот и все. и % ваті минимален.
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08.09.2022 18:26 Ответить
Они не собирались. ******* гоняют, простите за мой французский. В ногу выстрелил и всё, если воевать не собирался. Уроды.
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08.09.2022 17:37 Ответить
Сколько можно показывать этих чмонь,их даже менять никто не будет
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08.09.2022 17:38 Ответить
вот и я не понимаю нахер из повязали, толку с них никакого.
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08.09.2022 17:49 Ответить
меняют и на этих.
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08.09.2022 18:02 Ответить
а тем временем......
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08.09.2022 17:38 Ответить
а волонтерів за міфічні машини трусять..
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08.09.2022 17:47 Ответить
та суки конченные!
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08.09.2022 17:49 Ответить
зелених потвор на гилляку....
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08.09.2022 19:38 Ответить
Ці лудонгандони за Україну воювати не йшли, втікали, ховалися, а деякі навіть по чотири рази відкосили, а за Засрашку аж побігли воювати, а дехто розміновувати укріплення. Кожен робить все що і як може во благо орди. І як це називається? Наші пацани вмирають за ці території, а ці олігофрени вбивають українців, а їх діти безкоштовно навчаються в українськиї вишах, а жінки, як біженки у Львові і Польщі.
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08.09.2022 17:42 Ответить
вот согласен, их не надо біло брать в плен.
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08.09.2022 17:50 Ответить
ті дурак ? они с февраля воюют, какой ***** обман ? они осознано воюют.
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08.09.2022 18:04 Ответить
я из банді 11%, а ті как ?
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08.09.2022 18:24 Ответить
так так кацапчику в твоєму розуміні це гражданская вайна....тому ціх потвор в полон брати неварто...
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08.09.2022 17:55 Ответить
Такі випадки присутні в кожні війні. Напрклад, в 6-й армії фельдмаршала Паулюса було 37% етнічних росіян. (Щоденник Паулюса).
На стороні гітлеровської Німеччини воювало в різних військових структурах до 2,5 млн. етнічних т. з. русскіх.
Тільки армія РОНА ( Воскобойнік, Камінський) нараховувала у урахуванням ротацій до 1 млн. 250 тис. штиків, та мала своє авіакрило 87 літаків ("Сталинские соколы" на службе Люфтваффе).
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08.09.2022 18:23 Ответить
що з тими свинособаками за розмова? чому вони лежать, а не на колінах і руки за голову? ще й прикладом в хрюльник для правдивості відповідей.
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08.09.2022 17:42 Ответить
их видишь временно разместили в продуктовой кладовке, тоже опрометчивое решение, могут всю картошку и лук с морковкой сожрать, из патриотических соображений, уморить укров голодом))
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09.09.2022 11:08 Ответить
а навіщо? зрадників нам достатньо.... Можливо вони несподівано померли післья зйомки
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08.09.2022 17:52 Ответить
ну ні в Луганську, а з..., а то можна подумати, що завгодно...
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08.09.2022 17:57 Ответить
Чого ж вони такі худі - асвабадітєлі х..........ує.........ві ?
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08.09.2022 17:59 Ответить
За таких чмонь кацаписька нікого з наших полонених не віддадуть.
Дайте прогулятися цим хоттабичав в ближні посадки, щоб не позорили людство.
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08.09.2022 18:04 Ответить
Вот такие будут голыми руками разгребать завалы за пайку. Строить будут другие - украинцы, европейцы, американцы за деньги раши-параши.
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08.09.2022 18:11 Ответить
Бомжі
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08.09.2022 18:20 Ответить
Нам в Украине, после перемоги, надо ликвидировать эти административные единицы Луганск и Донецк и вообще переименовать эту местность другими названиями. А вот таких чмонь поджопникамиотправить в рашку, пусть в Забайкалье у бурятов песок добывают.
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08.09.2022 18:40 Ответить
Смотреть на них противно и гадко - ведь по сути дела в 2014 из за них сук началась вся бодяга…..
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08.09.2022 18:41 Ответить
Відкрити сарай та хай тікають. Та при спробі втечі пристрелити та й все.
Патрони дешевше чим кормити охороняти лікувати.
Вони були й залишаться ворогами.
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08.09.2022 18:51 Ответить
наші реально дебіли. ці мобіки ж сказали що ВЖЕ ПІВ РОКУ УБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ, ПІВ РОКУ ЗА ЦЕ ГРОШІ ОТРИМУЮТЬ.
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08.09.2022 19:47 Ответить
Жалкие какие-то. Брезгливо даже их расстрелять. Живыми прикопать, по-тихому. Они живыми нафиг не нужны, ну никому.
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08.09.2022 20:04 Ответить
Нахєр з ними москальською говорити, українською, а не розуміє - в рило, він же в Україні жив скот
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08.09.2022 20:08 Ответить
одурманені жітєлі бамбаса,
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08.09.2022 20:17 Ответить
Пілять, вони реально раби!
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08.09.2022 20:50 Ответить
Якась алкашня.
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09.09.2022 00:41 Ответить
 
 