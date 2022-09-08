Украинские воины на Харьковщине взяли в плен двух мобилизованных в Луганске. ВИДЕО

Украинские воины на Харьковщине взяли в плен двух мобилизованных в Луганске

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленные рассказали, что были вызваны повестками перед самым началом войны – 23 февраля. Сообщили, что попали в подразделение, сформированное из числа луганчан. Боевой техники не было. Вооружение только автоматы. Защита – шлемы советского образца.

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