Украинские воины на Харьковщине взяли в плен двух мобилизованных в Луганске. ВИДЕО
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Украинские воины на Харьковщине взяли в плен двух мобилизованных в Луганске
Как сообщает Цензор.НЕТ, пленные рассказали, что были вызваны повестками перед самым началом войны – 23 февраля. Сообщили, что попали в подразделение, сформированное из числа луганчан. Боевой техники не было. Вооружение только автоматы. Защита – шлемы советского образца.
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+21 Oleg Mamont
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За оманівські рахунки, а не за рахунок бюджету..і МХЧ до них не пускати..цікаво, а зелень запит на кошти до МХЧ робила? На утримання полонених?
налоги можешь продолжать не платить.
СУСПІЛЬСТВО
5 травня 2022, 18:59
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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було проведено дев'ять обмінів полоненими - з російського полону повернулося вже понад 300 українців.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
СБУ оприлюднила нові докази тортур українських військовополонених у рфУкраїнських військовополонених жорстоко катують навіть на території росії, куди їх вивозять для вибивання інформації.26 квітня 2022, 13:18
«З початку повномасштабного вторгнення росії за допомогою СБУ проведено 9 обмінів та повернено в Україну 324 наших полонених», - йдеться у повідомленні.
Силовики зазначили, що українцям вдалося повернути додому завдяки Об'єднаному центру з пошуку та визволення полонених.
Найбільший обмін: Україна повернула 144 військових з полону
Анастасія Шепелева
29.06.202229 червня 2022 р.
В Україну з російського полону повернулися 144 полонених військових, серед них - 95 захисників "Азовсталі", зокрема азовці. Це найбільш обмін полоненими від початку повномасштабної війни РФ, наголосили в ГУР міноборони.
при цій зебільній владі може бути реальним розвитком подій..
з Київа дофіга виїхало, хоча не було такої загрози..
На стороні гітлеровської Німеччини воювало в різних військових структурах до 2,5 млн. етнічних т. з. русскіх.
Тільки армія РОНА ( Воскобойнік, Камінський) нараховувала у урахуванням ротацій до 1 млн. 250 тис. штиків, та мала своє авіакрило 87 літаків ("Сталинские соколы" на службе Люфтваффе).
Дайте прогулятися цим хоттабичав в ближні посадки, щоб не позорили людство.
Патрони дешевше чим кормити охороняти лікувати.
Вони були й залишаться ворогами.