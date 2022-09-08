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Группу российских оккупантов на бронетехнике ликвидировали украинские воины на Харьковщине. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Группу российских оккупантов на бронетехнике ликвидировали украинские воины на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, на которой зафиксирован результат успешной работы наших бойцов, видно по меньшей мере три ликвидированных оккупанта и две брошенные бронемашины.

Смотрите также: Колонну из трех грузовиков и одного БМП уничтожили украинские воины в Харьковской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+154
вообще не хочет вылезать из ячейки. там так классно всё, по домашнему )
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08.09.2022 18:09
+141
Мирне таке тіло...
Лежить. Смердить тихенько. Нікого не обіжає...
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08.09.2022 18:06
+84
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08.09.2022 18:20
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ФСЕМ БАЯЦЦА!

https://www.youtube.com/watch?v=1p8KAnWPT4M&list=RDCMUCMEiyV8N2J93GdPNltPYM6w&start_radio=1
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09.09.2022 22:30 Ответить
"Ваня, пой!"
А у Вани запой.
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09.09.2022 22:32 Ответить
яке воно хароше)
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10.09.2022 00:35 Ответить
Хороший руцкий,мертвий руцький!
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10.09.2022 07:57 Ответить
Схоже навіть пакета собі не приготував
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10.09.2022 08:02 Ответить
Зато приліг на правильну глубину.
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01.02.2023 21:16 Ответить
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