Группу российских оккупантов на бронетехнике ликвидировали украинские воины на Харьковщине. ВИДЕО 18+
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Группу российских оккупантов на бронетехнике ликвидировали украинские воины на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, на которой зафиксирован результат успешной работы наших бойцов, видно по меньшей мере три ликвидированных оккупанта и две брошенные бронемашины.
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https://www.youtube.com/watch?v=1p8KAnWPT4M&list=RDCMUCMEiyV8N2J93GdPNltPYM6w&start_radio=1
А у Вани запой.