Группу российских оккупантов на бронетехнике ликвидировали украинские воины на Харьковщине. ВИДЕО 18+

Группу российских оккупантов на бронетехнике ликвидировали украинские воины на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, на которой зафиксирован результат успешной работы наших бойцов, видно по меньшей мере три ликвидированных оккупанта и две брошенные бронемашины.

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