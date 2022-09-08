Украинские воины в освобожденной Балаклее. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры с воинами ВСУ в освобожденной Балаклее в Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Местные жители встречают освободителей с государственным флагом.
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показать весь комментарий08.09.2022 19:35
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показать весь комментарий08.09.2022 19:36
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Пожалуйста, подождите...
І я відразу застережуся, що в цьому пафосному звіті нашого бійця перед Зеленським я особисто не бачу жодної проблеми й не маю анінайменших застережень. Зеленський, хоча й чотирикратний уклоніст і в попередні роки був агентом впливу ерефії проти України та ідеологічним диверсантом, волею дикої безвідповідальності виборців посів посаду верховного головнокомандувача. Тому звіт бійців йому, а точніше - його посаді, цілком нормальний. Так само боєць міг відзвітувати Головкому Залужному. А якщо він релігійний, то й предстоятелям українських Церков блаженнішим Епіфанію та Святославу про перемогу сил добра над злом. Навіть присвятити це підняття прапора над визволеним містом міг своїй мамі. Усе нормально, усе правильно, головне - це перемога.
Але зараз перейдемо до підлості. Я вже сказав, що такий звіт президенту країни, яким би він не був, вважаю нормальним. Але я те саме казав і в 2014 році після звільнення Слов'янська. Пригадуєте, тоді міністр оборони, генерал Валерій Гелетей прибув у щойно звільнене місто (тоді в нас ще не було інституту цивільного міністра оборони). Нагадаю вам звіт міністра: "Пане президенте, Верховний головнокомандувачу, Ваш наказ про звільнення Слов'янська від бойовиків виконано. У цю хвилину над міськрадою Слов'янська перед строєм українських солдатів було піднято державний прапор України!" Тоді міністр оборони не знімав подібних роликів, на сайті президента виставили ролик без жодних звітів, де видно піднятий прапор, а бійці виносять з міської ради зброю рашистських терористів і спілкуються з цивільними. Усе.
Цей звіт став відомим завдяки кореспондентам, які випадково зняли, як Гелетей телефоном звітує президенту Петру Порошенку. І це нормально. Порошенко - не Зеленський, йому не треба дешевих ефектів і перформенсів. Просто порівняйте: Зеленський якраз у себе виставив оцей ролик, де бійці звертаються до нього, йому звітують, а Порошенко свого часу опублікував нейтральні кадри з визволеного міста. Але сам цей факт звіту в 2014-му був підданий дикій обструкції й опльовуванню. Журнашлюхи й активістики з рашистськими доплатами в кишенях аж захлиналися від зневажливих заяв про саморекламу й піар. Пригадуєте? Ви забули, хто були ці люди? Вони потім бігали Києвом у футболочках "Хто вбив Шеремета?", "Хто вбив Катю Гандзюк?" Бувально з'їли Гелетея, потім обливали брудом його наступника Полторака, аж до 2019 року плюгавили генерала Муженка. Я вже мовчу про весь бруд і провокації проти Порошенка. І я не сумніваюся, що за всю свою підривну діяльність ці актівісти отримували доплату від рашистських центрів впливу. Ні, не напряму, й не в рублях...
А зараз ці істотки мовчать. Не пікає УкрсучнеПравда, ДетекторМедіа, усі Стерненки й іже з ними. Їх усе задовільняє? От мене та сама подія влаштовувала і в 2014-му при Порошенкові, й у 2022-му при Зеленському. А в них чомусь так помінялася позиція. А може просто з москви платили тільки проти Порошенка, а проти Зеленського замовлень поки не надходило"