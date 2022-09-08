Украинские воины в освобожденной Балаклее. ВИДЕО

В сеть попали кадры с воинами ВСУ в освобожденной Балаклее в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Местные жители встречают освободителей с государственным флагом.

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