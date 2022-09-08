Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом, - Зеленский об освобождении Балаклеи. ВИДЕО

Президент Украины отреагировал на освобождение Балаклеи в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе!" - отметил президент.

Также в телеграм-канале были обнародованы кадры поднятия над городом украинского флага.