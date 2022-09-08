РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17974 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 711 51
Зеленский (16555) Балаклея (247)

Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом, - Зеленский об освобождении Балаклеи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины отреагировал на освобождение Балаклеи в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе!" - отметил президент.

Также в телеграм-канале были обнародованы кадры поднятия над городом украинского флага.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+43
Не твоя заслуга квартальный !. А ЗСУ. Иди лично со своей шоблой прокацапленой освободи херсонскую область ,которую сдала продажная шваль с 95 квартала по договорняку с ******. И остальные захваченные територии. И сдача Черниговской и Киевской обоастей ваших рук дело,а и кровь замученных кацапьем гражданских.
показать весь комментарий
08.09.2022 21:59
+32
Вам ,зебиляры,этого никто не забудет. Особенно Азовсталь и сам Мариуполь.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:02
+31
Дуже гарна картина,особливо ганчірка під ногами-респект...
показать весь комментарий
08.09.2022 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна картина,особливо ганчірка під ногами-респект...
показать весь комментарий
08.09.2022 21:52 Ответить
Ось він майорить наш прапор!
показать весь комментарий
08.09.2022 21:53 Ответить
Піар Зенитика на відрогавносиків зараховано
показать весь комментарий
08.09.2022 21:53 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 21:54 Ответить
Полное уничтожение российского танка (по-видимому, Т-80БВМ). От него мало что осталось.
Место и дата съемки в настоящее время неизвестны.

https://twitter.com/i/status/1567837725889384450
показать весь комментарий
08.09.2022 21:54 Ответить
і це ми іще не начинали!
показать весь комментарий
08.09.2022 21:55 Ответить
Украинский бронетранспортер БТР-82А, ранее захваченный у российской армии, в настоящее время используется в одной из продолжающихся украинских контрнаступательных операций.

https://twitter.com/i/status/1567835880349376514
показать весь комментарий
08.09.2022 21:55 Ответить
Всупереч декому.
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
08.09.2022 21:55 Ответить
А в цей час у бункері за Уралом:

показать весь комментарий
08.09.2022 21:56 Ответить
Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!

Смерть рашистським загарбникам!
показать весь комментарий
08.09.2022 21:56 Ответить
Очень современная российская 152-мм самоходная гаубица Мста-СМ2 была захвачена украинской армией в ходе продолжающегося контрнаступления в Харькове. Это модернизированная "Мста-С" с автоматической системой управления огнем, повышенной скорострельностью и возможностью использования цифровых карт.

https://twitter.com/i/status/1567829730321113089
показать весь комментарий
08.09.2022 21:56 Ответить
Слава нашим хлопцям!
показать весь комментарий
08.09.2022 21:57 Ответить
Не твоя заслуга квартальный !. А ЗСУ. Иди лично со своей шоблой прокацапленой освободи херсонскую область ,которую сдала продажная шваль с 95 квартала по договорняку с ******. И остальные захваченные територии. И сдача Черниговской и Киевской обоастей ваших рук дело,а и кровь замученных кацапьем гражданских.
показать весь комментарий
08.09.2022 21:59 Ответить
Вам ,зебиляры,этого никто не забудет. Особенно Азовсталь и сам Мариуполь.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:02 Ответить
Святкувати будем потім... треба готуватись до відправки третього армійського корпусу у пекло, якій наспіх суне з бєлгорода ...
показать весь комментарий
08.09.2022 22:03 Ответить
а їм не сказали, шо пакети, лади і стіралки кончились?
показать весь комментарий
08.09.2022 22:05 Ответить
Дебільним пох, вони за ідєю....
показать весь комментарий
08.09.2022 22:09 Ответить
с какого еще белгорода те черти давно в украине не знают куда приткнуться,за новостями следишь вообще?
показать весь комментарий
08.09.2022 22:16 Ответить
Чего мне с тобой спорить у каждого свои источники....

как затрофеим первые Т-90 тогда и поглядим откуда их черти принесли...
показать весь комментарий
08.09.2022 22:22 Ответить
місто вільне від орків
небо вільне бо в нього нема офіса президента
а щодо вільного народу України???
вакцинація примусова
виїзд заборонено
пенсія 75 баксів
у депутатів морди та гаманці тріщать
на кордоні жопа
губернатори розкрали 80-90% гуманітарки
АЗОВ та морпіхи здані владою *****
третю весну посадок нема
а де наші БОГДАНИ, НЕПТУНИ?
хто відповість за вбитих громадян які не знали що треба евакуьовуватись бо ви не сказали а знали
хто сів за вагнерівців, розмінування півдня, вільний прохід орків до Києва
за весінні шашлики в кінці кінців
показать весь комментарий
08.09.2022 22:06 Ответить
Доземний уклін та величезна подяка нашим воїнам!!! Бережи їх, Боже!
показать весь комментарий
08.09.2022 22:06 Ответить
А я вот про тоже, что и с утра. А в Харькове вот уже 15 минут началось всё тоже самое, что и вчера и с 24 февраля начавшись. Пошли прилёты. Сильно.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:07 Ответить
а в харьков и будет прилетать до конца войны так как в 40 км от кацапов,даже град достает.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:18 Ответить
Нужен Железный купол. Град он то успешно перехватывает.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:28 Ответить
Залп градів не перехопить(
показать весь комментарий
08.09.2022 22:32 Ответить
Яким боком до цього ЗЄрмаки, що вони про це повідомляють?
показать весь комментарий
08.09.2022 22:12 Ответить
Молодці хлопці. Смерть кацапам
показать весь комментарий
08.09.2022 22:13 Ответить
ХАРКІВ_РУЛІТ

@KHARKIV_RULIT

РУСО ОРКА РЕЙХА=КАПУТ.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:16 Ответить
.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:23 Ответить
Это вам не это

показать весь комментарий
08.09.2022 22:21 Ответить
По ідіотизму схоже на стиль Басурина, треба брату сказати що він вже морський котик.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:29 Ответить
От так от! СВАТы прибыли!!!
показать весь комментарий
09.09.2022 13:14 Ответить
Зе волає наче це він звільнив Балаклею самолічно з бункеру.
Нічого про полеглих вояків ЗСУ. Земля їм пухом
показать весь комментарий
08.09.2022 22:21 Ответить
Ты Зеля не имеешь ни какого отношения к победам наших ВСУ, пока они бьются за каждый клаптик Украинской земли,твои твари с твоего молчаливого согласия обваровывают и ВСУ и украинцев!
показать весь комментарий
08.09.2022 22:21 Ответить
президентом должен быть Патрон, тем более с блинкеном встретился, а не это сипатое чмо
показать весь комментарий
08.09.2022 22:23 Ответить
пока вы воевали, я кофту сушил под прикрытием всего квартала пво порошенки...
показать весь комментарий
08.09.2022 22:25 Ответить
Зеля, можно уточнить, кто прое#бал юг и восток Украины и кто теперь пытается на этом пиариться? Мы, в отличие о тебя, кокс не дуем в 2 ноздри и всё это помним. Мало того, команда наших высококлассных юристов все твои проё#ы тщательно фиксирует для будущего суда над тобой, Дерьмаком и прочими парашными агентами. Так что тебе остаётся только дуть в 2 ноздри (в камере потом этого дутья уже не будет).
показать весь комментарий
08.09.2022 22:27 Ответить
Наші військові у зверненні з повагою сказали "...пане президент..."
А Чмо як відповіло"....Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!", хоч би теж з повагою звернувся до воїнів, а то як в магазині відповів.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:28 Ответить
если б ты не разминтровал перешеек, прапор оттуда бы и не уходил, .ид
показать весь комментарий
08.09.2022 22:29 Ответить
абдристович уже побежал на передовую с краденым гранатометом, чтобы идти в лобовую атаку на танк?
показать весь комментарий
08.09.2022 22:46 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 23:49 Ответить
А могли вообще не рождаться!
показать весь комментарий
09.09.2022 13:15 Ответить
Красавчики наші!!!
показать весь комментарий
09.09.2022 08:09 Ответить
Тарас Чорновіл: "Те, що Балаклія звільнена, ми всі вже давно знали і від наших бійців, а ще раніше з палаючих пекельним вогнем рашистських пабліків; але офіційно про це не оголошували аж до моменту, коли появився ролик, де наші бійці підняли український прапор над містом і відзвітували про це вєрховному. Відразу після цього повідомлення про звільнення Балаклії стало офіційним та дозволеним для представлення на всіх ресурсах, включно з ватним "загальнонаціональним телемарафоном імені політичної цензури Zе".
І я відразу застережуся, що в цьому пафосному звіті нашого бійця перед Зеленським я особисто не бачу жодної проблеми й не маю анінайменших застережень. Зеленський, хоча й чотирикратний уклоніст і в попередні роки був агентом впливу ерефії проти України та ідеологічним диверсантом, волею дикої безвідповідальності виборців посів посаду верховного головнокомандувача. Тому звіт бійців йому, а точніше - його посаді, цілком нормальний. Так само боєць міг відзвітувати Головкому Залужному. А якщо він релігійний, то й предстоятелям українських Церков блаженнішим Епіфанію та Святославу про перемогу сил добра над злом. Навіть присвятити це підняття прапора над визволеним містом міг своїй мамі. Усе нормально, усе правильно, головне - це перемога.
Але зараз перейдемо до підлості. Я вже сказав, що такий звіт президенту країни, яким би він не був, вважаю нормальним. Але я те саме казав і в 2014 році після звільнення Слов'янська. Пригадуєте, тоді міністр оборони, генерал Валерій Гелетей прибув у щойно звільнене місто (тоді в нас ще не було інституту цивільного міністра оборони). Нагадаю вам звіт міністра: "Пане президенте, Верховний головнокомандувачу, Ваш наказ про звільнення Слов'янська від бойовиків виконано. У цю хвилину над міськрадою Слов'янська перед строєм українських солдатів було піднято державний прапор України!" Тоді міністр оборони не знімав подібних роликів, на сайті президента виставили ролик без жодних звітів, де видно піднятий прапор, а бійці виносять з міської ради зброю рашистських терористів і спілкуються з цивільними. Усе.
Цей звіт став відомим завдяки кореспондентам, які випадково зняли, як Гелетей телефоном звітує президенту Петру Порошенку. І це нормально. Порошенко - не Зеленський, йому не треба дешевих ефектів і перформенсів. Просто порівняйте: Зеленський якраз у себе виставив оцей ролик, де бійці звертаються до нього, йому звітують, а Порошенко свого часу опублікував нейтральні кадри з визволеного міста. Але сам цей факт звіту в 2014-му був підданий дикій обструкції й опльовуванню. Журнашлюхи й активістики з рашистськими доплатами в кишенях аж захлиналися від зневажливих заяв про саморекламу й піар. Пригадуєте? Ви забули, хто були ці люди? Вони потім бігали Києвом у футболочках "Хто вбив Шеремета?", "Хто вбив Катю Гандзюк?" Бувально з'їли Гелетея, потім обливали брудом його наступника Полторака, аж до 2019 року плюгавили генерала Муженка. Я вже мовчу про весь бруд і провокації проти Порошенка. І я не сумніваюся, що за всю свою підривну діяльність ці актівісти отримували доплату від рашистських центрів впливу. Ні, не напряму, й не в рублях...

А зараз ці істотки мовчать. Не пікає УкрсучнеПравда, ДетекторМедіа, усі Стерненки й іже з ними. Їх усе задовільняє? От мене та сама подія влаштовувала і в 2014-му при Порошенкові, й у 2022-му при Зеленському. А в них чомусь так помінялася позиція. А може просто з москви платили тільки проти Порошенка, а проти Зеленського замовлень поки не надходило"
показать весь комментарий
09.09.2022 16:05 Ответить
 
 