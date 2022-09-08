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С 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Прежде всего относительно наших активных действий на передовой. В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил. Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни.

Ставка продолжит работать в формате достаточно частых заседаний и совещаний, чтобы украинские командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получал все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов. Вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты украинцев", – сообщил Зеленский.

Смотрите также: Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом, - Зеленский об освобождении Балаклеи. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
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08.09.2022 22:27
+23
САМ ЗВІЛЬНИВ ЧИ З ДЄРМАКОМ ? 😁

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08.09.2022 22:32
+20
Клоун аж замахався рубати шашкою кацапню, попереду ВСУ на бойовому коні.
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08.09.2022 22:29
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..дяра
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08.09.2022 22:27 Ответить
ж
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08.09.2022 22:29 Ответить
и
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08.09.2022 22:32 Ответить
...и...?)))
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08.09.2022 22:39 Ответить
вонючая скумбрия
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08.09.2022 23:17 Ответить
И знай наркоман,в этом нет твоей заслуги!
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09.09.2022 10:55 Ответить
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08.09.2022 22:27 Ответить
Оleksа_UA

@Oleksa_UA66

·

2 ч

Українські Збройні Сили його дуже потребують.
Адже в Україні зараз - війна майбутнього, війна дронів, далекобійної артилерії, війна роботів.

https://twitter.com/i/status/1567914921739837440
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08.09.2022 22:28 Ответить
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08.09.2022 22:28 Ответить
Клоун аж замахався рубати шашкою кацапню, попереду ВСУ на бойовому коні.
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08.09.2022 22:29 Ответить
Это хорошо,но кто считал км/2?
Арестодермак,иль сам главногельмо?
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08.09.2022 22:30 Ответить
400 наче мало. Ось і виникла ідея про 1000. Так красівше і Бубочка величніше наче це він!
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08.09.2022 22:35 Ответить
Твоє прізвище( чи нік) про все говорить само за себе !Ти в школі навчався , чи прокурив уроки матиматики ?
ЗСУ продвинулися тільки на Харківщині на глибину більше ніж 50км ! Ширина фронту , по де яким звільниним селам складає 40-50 км. Чи ти думаєш вони звільняють тільки села що вздовж дороги ? Як що уявити що виходе трикутник ( прямокутник було ще краще і звільненої територіі більше) , то рахуєш по формулі S=1/2ah ! ***** двоючник! А ще звільнена територія Херсонщини ! То як ?
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09.09.2022 01:07 Ответить
Ну шо ж ти мовчав?
Підісрав рейтинг Найвеличнішому.
Краще б Бубочка сказав про 10 000. Це набагато краще й величніше.
А то таке -1000.
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09.09.2022 01:20 Ответить
Шо бичара кацапська ? Бісить тебе що ЗСУ продвинулись на стільки ? Ще трохи і можешь рахувати що 10 000 !В школу треба було ходити , а не пиво під школою сосати , бидло з Мухосранська !
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09.09.2022 20:16 Ответить
ага, из пару десятков тысяч, сданных гринпоцом плешивому даром.....
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08.09.2022 22:31 Ответить
Продам ПВО с400 недорого, ничего не сбивает нг стоит до куя
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08.09.2022 22:31 Ответить
От зараз ми попіаремось, уже можна. Бо за аристовичем запаздуємо
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08.09.2022 22:32 Ответить
САМ ЗВІЛЬНИВ ЧИ З ДЄРМАКОМ ? 😁

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08.09.2022 22:32 Ответить
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08.09.2022 22:38 Ответить
Як же я ненавиджу словоблуддя ...
Зараз воно просто нестерпне.
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08.09.2022 22:35 Ответить
Русские Телеграм каналы пишут что наши уже взяли Сеньково и Синиху. Если это правда, то это и правда котел для Изюмской групировки
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08.09.2022 22:36 Ответить
На радіовежі у селі Ясинувате вже майорить український прапор. Є відео, як скинули аквафрешку, але ХЗ чи ЗСУ, чи партизани, чи місцеві.

Там вже 10 км до Гороховатки і другого моста через Оскіл, далі тільки дамба у місті Оскіл.
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08.09.2022 22:41 Ответить
только зебил, может кормиться в телеграмме... насколько могут быть зебильными люди...
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08.09.2022 23:19 Ответить
Ніхто не звернув увагу що Зе розмовляє радянськими слоганами і девізами - зробили до
25 Зїзду КПРС, закатали всі дороги України, намолотили 10 центнерів з гектару, освободілі
стільки то кілометрів територійта іншу прорадянську хрєнь про ПЕРЕМОГИ СОЦІАЛІЗМА.
Совкодрочер це діагноз по життю, туди він і веде Україну.
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08.09.2022 22:37 Ответить
А этот слабоумный все с циркулем бегает
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08.09.2022 22:43 Ответить
с рулеткой. взялись двое копать участок. один копает, а другой все рулеткой измеряет, сколько копать осталось.
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08.09.2022 22:45 Ответить
Поменяйте рулетку на циркуль и это будет наш лирический герой.
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08.09.2022 22:46 Ответить
циркуль по моему все таки не измеряет а размечает.
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08.09.2022 22:47 Ответить
Есть циркуль разметочный и измерительный у военных.
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08.09.2022 22:57 Ответить
абдристович уже побежал на передовую с краденым гранатометом, чтобы идти в лобовую атаку на танк?
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08.09.2022 22:43 Ответить
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08.09.2022 22:51 Ответить
" Дякую всім, хто це забезпечив! "

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08.09.2022 22:46 Ответить
который слева на чепушилина похож. мож его боневтик и наградил?
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08.09.2022 22:49 Ответить
Сироты? Голодные беженцы?
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08.09.2022 23:05 Ответить
Тяжелое наследие зеленой власти
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09.09.2022 07:40 Ответить
Маємо що маємо(що вибрали) .... політичний срач недоречний.... після війни розставимо крапки над зе....
нехай кожен виконує свою роботу сумлінно.... ЗСУ роблять дива давайте їм допомагати...
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08.09.2022 22:46 Ответить
Хто буде крапки розставляти? Його банда на всіх посадах?
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09.09.2022 01:14 Ответить
ой дурне,їм УЖЕ ТАК ***** ЗАВДЯКИ ТАКИМ ДОВНЯМ ЯК ТИ "НЕНАЧАСІ",а після війни буде абсолютно насрати
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09.09.2022 01:29 Ответить
а я бачу ти дуже розумне якщо таку куйню можеш писати.....мабуть один з тих який любить свою бездіяльність підкріпити срачем.....
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09.09.2022 07:56 Ответить
бачу з інтелектом я і з умовами поведінки на форумі в тебе не лади..... дивись а то вилитиш в бан на неділю а може й на місяць.... критик доморощений....
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09.09.2022 15:39 Ответить
а Я бачу що ти звичайний с поживач телелайна,який тільки но відкриють кордони звалить на заробітки,де такі неначасі в масі своїй сиділи
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13.09.2022 22:11 Ответить
тому що ви бидло щось не дуже тихо сиділи коли йшла гаряча фаза АТО,і лили гівно наліво і направо,а тут неначасі,худоба дволика,ах ну так завдяки Пороху ви ж навіть не віддчули того АТО...
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13.09.2022 22:14 Ответить
похмелився?....
ну то йди, бо бачу тебе несе....
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13.09.2022 22:25 Ответить
так по факту худоба "неначасі" щось буде,чому з 14 по 19й все було на часі а зараз ні,відповідай худобо телелохотронна? а можеш не відповідати,зедебіл кінчене створіння визнати що обісрався воно не може)))
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13.09.2022 22:27 Ответить
іди лікуйся....
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13.09.2022 22:31 Ответить
ясно, по факту у ******* так і нічого немає,не тужся,я ж казав не відповідати,пустоголове
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13.09.2022 22:34 Ответить
я тобі добру пораду дав, а ти на гівно сходиш кидаючи образи... слабка ти людина.....
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13.09.2022 22:47 Ответить
после войны концерт продолжится, это профессиональное, сорри
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09.09.2022 01:43 Ответить
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09.09.2022 03:14 Ответить
«наші герої звільнили" добре що не сказав «ми» як Юлька , як інші любителі чужих кредитів
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08.09.2022 22:56 Ответить
Это Зеля наши Герои,Герои Украинского народа! И твоей заслуги здесь нет от слова совсем. Нашим Героям ценой своей жизни приходится платить за ваше зеленое предательство.
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08.09.2022 23:11 Ответить
А скільки Зєлєшоблою здано Пуйлу українських земель після 24.02. і скільки народу загинуло в результаті Зєлєбєня не хоче згадати?
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09.09.2022 00:19 Ответить
.....сказал четырежды откосивший от фронта говнокомандующий
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09.09.2022 01:13 Ответить
"в попугайчиках я значительно длиннее" (с)
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09.09.2022 01:41 Ответить
Забавно. А США говорит всего 640 квадратных километров освобождено. Кто же пи3#ит?
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09.09.2022 07:37 Ответить
Глобально мислить-гектарами!
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09.09.2022 10:27 Ответить
 
 