С 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Прежде всего относительно наших активных действий на передовой. В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил. Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни.
Ставка продолжит работать в формате достаточно частых заседаний и совещаний, чтобы украинские командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получал все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов. Вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты украинцев", – сообщил Зеленский.
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@Oleksa_UA66
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2 ч
Українські Збройні Сили його дуже потребують.
Адже в Україні зараз - війна майбутнього, війна дронів, далекобійної артилерії, війна роботів.
https://twitter.com/i/status/1567914921739837440
Арестодермак,иль сам главногельмо?
ЗСУ продвинулися тільки на Харківщині на глибину більше ніж 50км ! Ширина фронту , по де яким звільниним селам складає 40-50 км. Чи ти думаєш вони звільняють тільки села що вздовж дороги ? Як що уявити що виходе трикутник ( прямокутник було ще краще і звільненої територіі більше) , то рахуєш по формулі S=1/2ah ! ***** двоючник! А ще звільнена територія Херсонщини ! То як ?
Підісрав рейтинг Найвеличнішому.
Краще б Бубочка сказав про 10 000. Це набагато краще й величніше.
А то таке -1000.
Зараз воно просто нестерпне.
Там вже 10 км до Гороховатки і другого моста через Оскіл, далі тільки дамба у місті Оскіл.
25 Зїзду КПРС, закатали всі дороги України, намолотили 10 центнерів з гектару, освободілі
стільки то кілометрів територійта іншу прорадянську хрєнь про ПЕРЕМОГИ СОЦІАЛІЗМА.
Совкодрочер це діагноз по життю, туди він і веде Україну.
нехай кожен виконує свою роботу сумлінно.... ЗСУ роблять дива давайте їм допомагати...
ну то йди, бо бачу тебе несе....