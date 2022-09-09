Украинские бойцы штурмуют позиции оккупантов на бронеавтомобилях Humwee с установленными крупнокалиберными пулеметами. ВИДЕО боя
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликованы видеозаписи, на которых украинские воины штурмуют позиции оккупантов на бронеавтомобилях Humwee.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на украинских Humwee установлены крупнокалиберные пулеметы. На одном из фрагментов записи видно, что группа украинских бойцов двигается на нескольких автомобилях.
Топ комментарии
+68 Сум
показать весь комментарий09.09.2022 10:10
+42 Alexey Prus 9f3d4003
показать весь комментарий09.09.2022 10:26
+39 Alex Kay 5fb338ed
показать весь комментарий09.09.2022 10:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Неймовірно!
кацапи відстрілюються доречі
Боєць неправильно поклав ленту до ящика, її перекосило та розірвало.
Українець в машині: "дай йому муху!"
*постріл*
Американець: "50 cal. bullets"
Українці дають ще одну "муху"
*постріл*
Почитайте что он пишет сейчас, это ж чистой воды подходы Хунты.
- "Все идет по плану", и если ВСУ освободили Балаклею и движутся на восток к Купянску, то так оно и было задумано! Мы просто сделали очередной "жест доброй воли" и съе...ались оттуда, задрав штаны...
21+
"А-а-а, ната ваюет за бандерофошыстов!...!
https://twitter.com/i/status/1568057019378110465
God bless y'all !
Ну значить, українці таки дійсно ближче до австрійців з німцями та американцями. Це єдине в чому москалі аж ніяк не помиляються. Можна сказати, три рази угадали.
Зрадник буде виступати за ФК "Урал" з Єкатеринбурга, про що повідомляється на офіційному сайті команди.Зазначено, що Кулаков має українське громадянство, а в російському клубі грає з 2015 року.36-річний Денис Кулаков народився в Ізюмі. Вихованець "Шахтаря". Грав також за "Маріуполь", "Ворсклу", "Дніпро", "Металіст".Двічі виходив на футбольне поле у футболці національної збірної України.
Смерть окупантам.
и падали на землю на радость местным собакам.
Смеркалось ...."