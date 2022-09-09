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Украинские бойцы штурмуют позиции оккупантов на бронеавтомобилях Humwee с установленными крупнокалиберными пулеметами. ВИДЕО боя

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликованы видеозаписи, на которых украинские воины штурмуют позиции оккупантов на бронеавтомобилях Humwee.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на украинских Humwee установлены крупнокалиберные пулеметы. На одном из фрагментов записи видно, что группа украинских бойцов двигается на нескольких автомобилях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ могут освободить Купянск в течение следующих 72 часов, - ISW
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Топ комментарии
+68
Бережи Вас Бог,наші воїни! Слава з Вами,успіх з Вами!
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09.09.2022 10:10
+42
боевые колесницы, сарматские катофрактарии, легкая козацкая конница, тачанки , теперь бронеавтомобили и вечная северо-восточная орда бежит с полными штанами ... века проходят, принцип не меняется
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09.09.2022 10:26
+39
Американець: "ammo! ammo! ammo-o-o!"
Українець в машині: "дай йому муху!"
*постріл*
Американець: "50 cal. bullets"
Українці дають ще одну "муху"
*постріл*
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09.09.2022 10:26
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Бережи Вас Бог,наші воїни! Слава з Вами,успіх з Вами!
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09.09.2022 10:10 Ответить
++
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09.09.2022 10:15 Ответить
Передній край атаки !

Неймовірно!

кацапи відстрілюються доречі
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09.09.2022 10:15 Ответить
Браунінг сила! 💪
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09.09.2022 10:19 Ответить
Круто. Я так понял это работает иностранный легион. Иначе, зачем украинским солдатам кричать по-английски "Ammo! Ammo!" (Патроны! Пвтроны!), когда коробка с 12,7 закончилась.
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09.09.2022 10:22 Ответить
Це змішана команда, є інше відео з машини
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09.09.2022 10:27 Ответить
Видно, что пулемётчик занимается привычным делом и знает это дело хорошо.
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09.09.2022 10:38 Ответить
Він і з AT4 не погано впорався
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09.09.2022 10:56 Ответить
Менi здалося ,що вiн й задоволення отримуЭ...вiд гарно виконаноi роботи...
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09.09.2022 11:08 Ответить
Может вспомнил Могадишу или Багдад. Looks like a war junky having fun again, big time!
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09.09.2022 11:21 Ответить
Робить справу гарно, але з перезарядкою кулемета явно виникають проблеми, там би таку систему як на Хамерах...
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09.09.2022 12:59 Ответить
Так це й є Хамер
Боєць неправильно поклав ленту до ящика, її перекосило та розірвало.
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10.09.2022 18:55 Ответить
Аммо!Аммо! На гранатомет)))
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09.09.2022 14:02 Ответить
Файна тачанка !
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09.09.2022 10:24 Ответить
Американець: "ammo! ammo! ammo-o-o!"
Українець в машині: "дай йому муху!"
*постріл*
Американець: "50 cal. bullets"
Українці дають ще одну "муху"
*постріл*
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09.09.2022 10:26 Ответить
Саме так Підтюнити б трохи комунікацію в цьому екіпажі
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09.09.2022 10:52 Ответить
боевые колесницы, сарматские катофрактарии, легкая козацкая конница, тачанки , теперь бронеавтомобили и вечная северо-восточная орда бежит с полными штанами ... века проходят, принцип не меняется
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09.09.2022 10:26 Ответить
Супер.
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09.09.2022 10:35 Ответить
Да. А сколько вони было в 2015 году от всяких "экспердов" волонтеров типа Касьянова, когда американцы передали первые Хамви при Порохе - "Зачем нам надо это не бронированное старое дерьмо? Оно ни на что не годно". А американцы молча делали свое дело. И вот результат.
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09.09.2022 10:49 Ответить
А Вы внимательно перечитайте еще раз комментарий. Речь шла о конкретной новости, об этих машинах, которые нам передали (за что большое спасибо). А Порох тут был указан чисто как временной период, когда это было сделано. И правильно все он пишет про Касьянова, который так же говорил что и Байрактары не нужны. Результат что одних, что других мы прекрасно наблюдаем.
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09.09.2022 11:27 Ответить
Чем недовольны? Тем что вас, зрадое@ов 2014-2019 вспомнили "незлим тихим словом"? Правда глаза заколола? Или религия не дает понять смысл написанного? Или врожденное что? - Ваши проблемы.
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09.09.2022 13:39 Ответить
Та да. И Хамви дерьмо, и Байрактары дерьмо, и беспилотники американские дерьмо, и Джавелины не нужны, а дайте сразу сотню F16 или F35. А лучше две сотни. Было такое.
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09.09.2022 13:44 Ответить
Там даже больше в ином формате звучало: "Кругом одни идиоты, и только я Д'Артаньян. Дайте денег, мы с ребятами в гараже сделаем лучше!". Что в переводе означает, распилим бабло, и были бы у нас аналоги орковских Орланов. Товарищу обломалось, вот он и обозлился на всех.
Почитайте что он пишет сейчас, это ж чистой воды подходы Хунты.
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09.09.2022 18:30 Ответить
- Владимир Владимирович! Что у нас там происходит под Харьковом?!

- "Все идет по плану", и если ВСУ освободили Балаклею и движутся на восток к Купянску, то так оно и было задумано! Мы просто сделали очередной "жест доброй воли" и съе...ались оттуда, задрав штаны...
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09.09.2022 10:37 Ответить
Гарненька машинка.Просто суперська
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09.09.2022 10:42 Ответить
Німецькі гаубиці множать росіян на нуль https://www.youtube.com/watch?v=0kozBUUSegw

21+
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09.09.2022 10:46 Ответить
Пердаки на раша-тв будут взорваны после просмотра:
"А-а-а, ната ваюет за бандерофошыстов!...!
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09.09.2022 10:47 Ответить
Не понятно только зачем использованный тубус от РПГ обратно в машину пихать
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09.09.2022 10:47 Ответить
Из соображений культуры - что не мусорить.
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09.09.2022 10:56 Ответить
для звітності
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09.09.2022 10:58 Ответить
саме так, його треба здати на склад
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09.09.2022 14:22 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.09.2022 10:48 Ответить
Як тут не згадати серіал "Дженерейшн кілл"
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09.09.2022 10:50 Ответить
Ой у москалів зараз почне пригорати, що то вже не українці а американці їм по дупі смажать.
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09.09.2022 10:55 Ответить
от же ж примхлива дитина, амо йому подавай. мовчки бери муху і тихо будь.
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09.09.2022 10:57 Ответить
на Харьковском направлении
https://twitter.com/i/status/1568057019378110465
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09.09.2022 10:58 Ответить
.50 cal ammo !
God bless y'all !
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09.09.2022 11:01 Ответить
ага неодноразово вимагає 50 caliber ammo для Ma-Deuce
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10.09.2022 02:49 Ответить
Ну що тут сказати. Під час Першої Світової Війни москалі вірили що Україну придумали австрійці, і українці це такий сорт австрійців. В Другу Світову Війну москалі вважали українців за німців, і українці це такий сорт німців. Зараз москалі вважають що воюють в Україні з американцями, і українці це такий сорт американців.

Ну значить, українці таки дійсно ближче до австрійців з німцями та американцями. Це єдине в чому москалі аж ніяк не помиляються. Можна сказати, три рази угадали.
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10.09.2022 06:28 Ответить
Опыт боевого применения любого вооружения бесценен.
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09.09.2022 11:10 Ответить
Український футболіст Денис Кулаков повернувся до російського клубу, попри воєнну агресію РФ в Україні
Зрадник буде виступати за ФК "Урал" з Єкатеринбурга, про що повідомляється на офіційному сайті команди.Зазначено, що Кулаков має українське громадянство, а в російському клубі грає з 2015 року.36-річний Денис Кулаков народився в Ізюмі. Вихованець "Шахтаря". Грав також за "Маріуполь", "Ворсклу", "Дніпро", "Металіст".Двічі виходив на футбольне поле у футболці національної збірної України.
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09.09.2022 11:19 Ответить
Як вони там щось бачать ?
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09.09.2022 11:51 Ответить
Гарно кацапів роблять, як в відеогрі, нажаль померти можна.
Смерть окупантам.
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09.09.2022 11:55 Ответить
сколько кацапни надробили
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09.09.2022 12:06 Ответить
Против пехоты в легких полевых укрытиях 50 калибр - мощь! Но по видео, они долго стояли не двигаясь, перезаряжая ленту. При хорошо организованной обороне, могли и "плюху" получить.
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09.09.2022 12:56 Ответить
Ще й бортом до ворога, але схоже між позиціями якийсь пагорб і виглядає тільки башта.
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09.09.2022 14:34 Ответить
Видовищно, але це робота танків (бажано Abrams), яких Зеленському чомусь не дають (
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09.09.2022 13:10 Ответить
Рідні наші, ЗСУ! Всі молитви до Бога - за вас! Добро переможе зло! ЗСУ - боги України, та всього цивілізованого людства!
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09.09.2022 14:14 Ответить
ой, не туди вліпив, треба було вище... соррі; але кому це адресовано - той зрозуміє.
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09.09.2022 14:25 Ответить
Вчора викладували ролик як штурмували один з населених пунктів, на кулеметі сидів американець який спочатку валив по кацапських позиціях впритул з кулемета, закінчились набої і почав кричати до хлопців нижче "I need ammo!" - наші йому сунуть гранатомет, він хапає й шмаляє, знову кричить що йому треба бк до кулемету, наші не розуміють й дають ще один гранатомет, потім боєць сам спускається й тягне набої, чути стукіт ворожих набоїв по броні. Війна важка й смертельна справа де між тріумфом й смертю долі секунди.
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09.09.2022 14:32 Ответить
"Ошмётки московитов бодро разлетались во все стороны
и падали на землю на радость местным собакам.
Смеркалось ...."
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09.09.2022 15:42 Ответить
шось не дуже технлогічно опценьками кулемет відкривати і лєнту насипом...
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10.09.2022 00:48 Ответить
Тебе с дивана да..
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10.09.2022 16:00 Ответить
шо ти шепчеш, пацаче?
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10.09.2022 20:23 Ответить
 
 