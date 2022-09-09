Украинские бойцы штурмуют позиции оккупантов на бронеавтомобилях Humwee с установленными крупнокалиберными пулеметами. ВИДЕО боя

В сети опубликованы видеозаписи, на которых украинские воины штурмуют позиции оккупантов на бронеавтомобилях Humwee.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на украинских Humwee установлены крупнокалиберные пулеметы. На одном из фрагментов записи видно, что группа украинских бойцов двигается на нескольких автомобилях.

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