РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17974 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
7 597 15
война (46847) обстрел (20205) Харьков (6522) Харьковщина (4130) деоккупация (838) Балаклея (247)

Есть серьезные успехи на Балаклейском и других направлениях. Из-за неудач на фронте враг увеличил интенсивность обстрелов Харькова и области, - Синегубов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Призываю всех быть максимально осторожными. Активизация оккупантов связана прежде всего с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области", - обращается он к жителям региона.

По словам Синегубова, наши воины очень мотивированы и не оставят врагу никакого шанса. Враг деморализован и убегает с нашей земли.

"Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском направлении и других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано. На деоккупированных территориях у нас впереди очень много работы. Сейчас еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращается полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению. В ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме. Верим в наши Вооруженные силы, благодарим каждого воина. Победа будет за нами. Слава Украине!", - отмечает Синегубов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ночью обстреляли 3 района Донецкой области. Наиболее пострадал Бахмут. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
РИА «Новости». «Последние сводки с полей боёв специальной военной операции в Украине . Героические войска Российской Федерации победоносно отступают, а националистические батальоны ВСУ беспорядочно, в панике, бегут за ними…»
показать весь комментарий
09.09.2022 11:44
+12
показать весь комментарий
09.09.2022 12:00
+2
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.09.2022 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля, этот мультик про тебя. Решил баб всех зеленью сделать, так вот , вот тот зеленый червяк, который последним запрыгнул в банку и есть ты.
Почему не носишь усы, все узнают что ты Романов?
показать весь комментарий
09.09.2022 11:19 Ответить
из зели "духовник" его личный лепит образ "аксакала" - "мудрого старца" (С). но пока из него только саксаул вылепляется - "сам, без усам" ))
показать весь комментарий
09.09.2022 11:25 Ответить
Ленка-Скумбрия
показать весь комментарий
09.09.2022 11:23 Ответить
https://ibb.co/J2X8QKq
показать весь комментарий
09.09.2022 11:26 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 11:28 Ответить
неужели в белгороде нет военных обьектов.небольшой удар Хаймарсом по ним может нужен.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:23 Ответить
Тема обстрелов Харькова очень больная и сложная. Мнений много разных. Но тем не менее. Почему же при подготовке к возврату Балаклеи, не проработали освобождение Волчанска, опорный пункт кацаппов ещё с 25 февраля по направлению Харькова? Это бы на 20 км отбросило бы всю систему обстрела города Харькова. Там до шебекино 30 мин езды, если не стоять на границе. Каждая ночь в городе ад, люди считают взрывы и ждут прилетов уже пол года каждую ночь.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:44 Ответить
РИА «Новости». «Последние сводки с полей боёв специальной военной операции в Украине . Героические войска Российской Федерации победоносно отступают, а националистические батальоны ВСУ беспорядочно, в панике, бегут за ними…»
показать весь комментарий
09.09.2022 11:44 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.09.2022 11:47 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 13:25 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 12:00 Ответить
Збільшення обстрілів, це серйозні успіхи?!?
показать весь комментарий
09.09.2022 12:02 Ответить
стандартна відповідь кацапських фашистів - це обстріл цивільних
показать весь комментарий
09.09.2022 12:26 Ответить
Так, в бакалею зашли... А где у вас изюм?
показать весь комментарий
09.09.2022 12:46 Ответить
 
 