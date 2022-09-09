Украинские бойцы захватили невредимым вражеский склад боеприпасов на Харьковщине: "Спасибо, кацапы". ВИДЕО
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Украинские бойцы захватили невредимым вражеский склад боеприпасов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с "ленд-лизом" от врага бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что украинские воины уже грузят трофейный БК, чтобы использовать его против бывших владельцев.
Топ комментарии
+81 Roman Podyu 5027fa4e
показать весь комментарий09.09.2022 11:30
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в нагрузку до Жюля Верна йшов томик Лєніна...
рашистський калібр піде "в нагрузку по русні до 155го калібру... )
https://twitter.com/i/status/1568151356468232194
Російські війська - одне з основних джерел постачання озброєння та *********** для українських збройних сил
Кадыровский командир вчера рассказывал, что отступление из Харьковской области - это был хитрый план руководства рф.
А оставить такое огромное количество трофеев тоже входило в этот план?
то ж самі москалі і дають бк
Но, всё равно: мелочь, а приятно.
Наши не орки, просчет всех вероятностей учитьівается.