РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18322 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
35 961 27
боеприпасы (1939) война (46847) Харьковщина (4130) трофеи (165)

Украинские бойцы захватили невредимым вражеский склад боеприпасов на Харьковщине: "Спасибо, кацапы". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы захватили невредимым вражеский склад боеприпасов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с "ленд-лизом" от врага бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что украинские воины уже грузят трофейный БК, чтобы использовать его против бывших владельцев.

Также смотрите: Украинские бойцы затрофеили БМП-1 в Харьковской области. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+81
Супер. Вернём назад, не сомневайтесь.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:30
+31
с процентами - 155%
показать весь комментарий
09.09.2022 11:31
+25
показать весь комментарий
09.09.2022 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер. Вернём назад, не сомневайтесь.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:30 Ответить
с процентами - 155%
показать весь комментарий
09.09.2022 11:31 Ответить
у совєтські часи бв такий термін -"нагрузка".. )

в нагрузку до Жюля Верна йшов томик Лєніна...

рашистський калібр піде "в нагрузку по русні до 155го калібру... )
показать весь комментарий
09.09.2022 11:45 Ответить
Жест доброї волі.
показать весь комментарий
09.09.2022 12:01 Ответить
пусть б\к оставляют в отделениях Укрпочты, шоб долго не искать.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:30 Ответить
а они, суки, в посадках бросают. Приходится искать.
https://twitter.com/i/status/1568151356468232194
показать весь комментарий
09.09.2022 11:39 Ответить
Що Бог послав, все в торбу.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:31 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 11:31 Ответить
Хлопці , Ви чудові вояки - щира подяка Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
09.09.2022 11:32 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 11:35 Ответить
Поставки повз Рамштайн і однак більші за німецькі.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:37 Ответить
хлопці будьте чемними , повертайте кацапам !
показать весь комментарий
09.09.2022 11:45 Ответить
У квітні наші хлопці на Поліссі анекдот в хід пустили:

Російські війська - одне з основних джерел постачання озброєння та *********** для українських збройних сил
показать весь комментарий
09.09.2022 13:24 Ответить
ето просто празднік какой-то....
показать весь комментарий
09.09.2022 11:49 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 12:13 Ответить
@antiputler_news

Кадыровский командир вчера рассказывал, что отступление из Харьковской области - это был хитрый план руководства рф.

А оставить такое огромное количество трофеев тоже входило в этот план?
показать весь комментарий
09.09.2022 11:50 Ответить
Ленд-ліз - це своєрідний продаж у лізінг. Тобто з певною оплатою в майбутньому, як правило - частковою. Тому це ніякий не ленд-ліз. Це схоже на дань у класичному вигляді - зброєю, чи іншою продукцією, чи золотом. Кацапи таку дань платили київським князям ще тисячу років тому. Як бачимо, вони готові це робити і зараз. 😊 От тише зброєю вони не відкупляться.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:55 Ответить
Вивозьте, хлопці, швидше, бо координати руським тваринам відомі.
показать весь комментарий
09.09.2022 12:15 Ответить
а москалі плачуться що захід дає нам зброю,
то ж самі москалі і дають бк
показать весь комментарий
09.09.2022 12:24 Ответить
Ну уж ладно... "Складик", а не СКЛАД.
Но, всё равно: мелочь, а приятно.
показать весь комментарий
09.09.2022 13:45 Ответить
путін має вже повне право вимагати щоб його допускали в рамштайн позаяк він допомогає ЗСУ трофеями набагато більше ніж деякі ліверні ковбаси, турецькопіддані та угорськопритрушені.
показать весь комментарий
09.09.2022 14:12 Ответить
Негайно поверніть хазяйвам!
показать весь комментарий
09.09.2022 14:54 Ответить
Хлопці, не піддавайтесь на провокації, гарний касаб, тільки дохлий касаб!
показать весь комментарий
09.09.2022 15:07 Ответить
А если ****** потом по нему? Надеюсь они уже вывезли все от туда прежде чем викладивать этот відос...
показать весь комментарий
09.09.2022 15:33 Ответить
Происходящему минимум 2 дня. Вивезли они его за 1-2 часа.
Наши не орки, просчет всех вероятностей учитьівается.
показать весь комментарий
09.09.2022 16:18 Ответить
ленд ліз
показать весь комментарий
09.09.2022 15:37 Ответить
сразу видно культурных и цивилизованных людей, даже таких мерзких кацапских животных и то поблагодарили. слава ВСУ!
показать весь комментарий
09.09.2022 16:45 Ответить
 
 