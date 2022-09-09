Украинские бойцы захватили невредимым вражеский склад боеприпасов на Харьковщине: "Спасибо, кацапы". ВИДЕО

Украинские бойцы захватили невредимым вражеский склад боеприпасов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с "ленд-лизом" от врага бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что украинские воины уже грузят трофейный БК, чтобы использовать его против бывших владельцев.

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