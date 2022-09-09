Более 1000 кв км украинской территории освобождены от оккупанта за последние несколько дней, - Залужный. ВИДЕО

Более 1000 кв км украинской территории освобождены от оккупанта за последние несколько дней.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

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"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", - отмечает он.

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