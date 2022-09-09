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Более 1000 кв км украинской территории освобождены от оккупанта за последние несколько дней, - Залужный. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Более 1000 кв км украинской территории освобождены от оккупанта за последние несколько дней.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", - отмечает он.
Топ комментарии
+37 Перехватчик
показать весь комментарий09.09.2022 13:10
+33 Panda Freeav
показать весь комментарий09.09.2022 13:01
+26 Власов Сергей b3083465
показать весь комментарий09.09.2022 13:58
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Пожалуйста, подождите...
Кого "резіновая попа" захопити хотів? оцих людей, які і через півроку під окупацією, зустрічають ВСУ зі сльозами радості?
Слава воїнам.
Повертайтесь живими, та з перемогою
Это когда людям накануне зимы просто негде жить.
Тем более, что эти дороги завтра опять могут разбомбить!
Так и скажи, все разборки, наезды с уголовными делами на боевых генералов и волонтеров, строительства дорог и пиар - после войны, после победы Украины!
Так нет. Что-то у тебя нет таких слов...
Героям слава !!!
я тоже не вірив в нього а тепер бачу як я
сильно помилявся
Слава Залужному і ЗСУ!!!
Слава Україні!!
@KeepPeaceNoWar
·
2 ч
- Изя, как ВСУ удалось достичь такого успеха в Балаклее? - Сёма, перед наступлением они ничего не сказали, ни Зеленскому, ни Ермаку.
Отдали от нехер делать... а теперь патриоты поливают кровью, отбивая это расп3.14-во обратно