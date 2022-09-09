На пропагандистских каналах оккупированного Крыма транслируется украинский контент. ВИДЕО
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Украинские киберактивисты взломали телекоммуникационные системы кремлевских пропагандистов в оккупированном Крыму и запустили в эфир украинский контент.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с трансляции опубликована в соцсетях. На видео зафиксировано обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинцам в Крыму и ролики об украинской армии.
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Вчера из Купянска в экстренном порядке были выведены мусора-коллаборанты, прокуратура, МРЭО и другие продажные мрази-предатели
Вывели их в Старобельск
42 мин.
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- Це ти куди?
- До окуліста.
- До якого ще окуліста?
- Якого побачимо, той і буде. ))
кацапи і вата уйобуйте прощення вам не буде