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На пропагандистских каналах оккупированного Крыма транслируется украинский контент. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские киберактивисты взломали телекоммуникационные системы кремлевских пропагандистов в оккупированном Крыму и запустили в эфир украинский контент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с трансляции опубликована в соцсетях. На видео зафиксировано обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинцам в Крыму и ролики об украинской армии.

Также смотрите: Пожилая женщина разрыдалась от встречи с украинскими воинами в освобожденном селе: "Слава Украине!", - "Свои?!", - "Свои". ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
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09.09.2022 15:14
+13
замість каміння з неба будуть снаряди та бомби
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09.09.2022 15:16
+9
Молодці наші ІТ-ішники, знову вставили хахалю кабаїхи!
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09.09.2022 15:40
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09.09.2022 15:14 Ответить
Героям слава !!
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09.09.2022 15:15 Ответить
замість каміння з неба будуть снаряди та бомби
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09.09.2022 15:16 Ответить
хай звикають !
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09.09.2022 15:18 Ответить
це коли? місяць тому
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09.09.2022 15:19 Ответить
східний @samotniyskhid
Вчера из Купянска в экстренном порядке были выведены мусора-коллаборанты, прокуратура, МРЭО и другие продажные мрази-предатели
Вывели их в Старобельск
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09.09.2022 15:25 Ответить
Була інформація що у Вівчанськ.
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09.09.2022 15:40 Ответить
я, как чукча - что вижу, то и пишу....
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09.09.2022 16:03 Ответить
Игаль Левин

42 мин.
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09.09.2022 15:34 Ответить
Борислав Береза обновил фото профиля.

Избранное · 4 ч.

- Це ти куди?

- До окуліста.

- До якого ще окуліста?

- Якого побачимо, той і буде. ))

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09.09.2022 15:37 Ответить
Молодці наші ІТ-ішники, знову вставили хахалю кабаїхи!
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09.09.2022 15:40 Ответить
Крим готуйся!

кацапи і вата уйобуйте прощення вам не буде
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09.09.2022 17:17 Ответить
Чуєте, рашисти скоро будуть записуватися на курси вивчення української мови в Криму, зі страху, бо не розуміють що там написано)))
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09.09.2022 18:48 Ответить
 
 