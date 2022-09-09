На пропагандистских каналах оккупированного Крыма транслируется украинский контент. ВИДЕО

Украинские киберактивисты взломали телекоммуникационные системы кремлевских пропагандистов в оккупированном Крыму и запустили в эфир украинский контент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с трансляции опубликована в соцсетях. На видео зафиксировано обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинцам в Крыму и ролики об украинской армии.

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