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Бойцы ССО уничтожили БТР-80 в тылу оккупантов на южном направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На южном направлении бойцы подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский БТР-80.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО.

"На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины натолкнулась на вражескую позицию. Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты. После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+35
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09.09.2022 20:01
+20
Тихо прийшли, тихо пішли...лови вітра в полі
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09.09.2022 20:09
+18
ССО України-черговий респект...
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09.09.2022 20:03
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09.09.2022 20:01 Ответить
ССО України-черговий респект...
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09.09.2022 20:03 Ответить
Тихо прийшли, тихо пішли...лови вітра в полі
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09.09.2022 20:09 Ответить
Красівоє показують!
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09.09.2022 20:04 Ответить
https://t.me/FastFocus/31270
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09.09.2022 20:21 Ответить
хочу посмотреть что с этими дарвенистами будет дз контакт 1 на бтр 80
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09.09.2022 20:40 Ответить
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09.09.2022 21:28 Ответить
Тепер цей БТР розшифровується як БронеТранспортер Розх#ярений!
Слава ЗСУ!
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09.09.2022 20:41 Ответить
сын хотел срубить бабла
и поехал убивать
отец хотел чтоб ****** сына
ведь на кону стояла машина
сын хотел убивать
вышло наоборот
зато новая лада
стоит у прогнивших ворот
папа маму катает
на новой машине
глубоко им насрать
на погибшего сына
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09.09.2022 20:53 Ответить
Наші хлопці тихенько прийшли і тихо відійшли 😠👍🏼
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10.09.2022 00:34 Ответить
 
 