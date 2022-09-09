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Бойцы ССО уничтожили БТР-80 в тылу оккупантов на южном направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На южном направлении бойцы подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский БТР-80.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО.
"На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины натолкнулась на вражескую позицию. Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты. После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу", - говорится в сообщении.
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+35 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий09.09.2022 20:01
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+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий09.09.2022 20:03
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Слава ЗСУ!
и поехал убивать
отец хотел чтоб ****** сына
ведь на кону стояла машина
сын хотел убивать
вышло наоборот
зато новая лада
стоит у прогнивших ворот
папа маму катает
на новой машине
глубоко им насрать
на погибшего сына