Обстрел больницы на Сумщине: российская ракета попала в терапевтическое отделение, восемь раненых. ВИДЕО

Вследствие сегодняшнего вражеского утреннего ракетного удара по Великой Писаревке на Сумщине ранения получили восемь человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

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"Взрыв в Великой Писаревке раздался сегодня около 9 утра.

Прямое попадание ракеты было в терапевтическое отделение. Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри.

Пострадало от взрыва и здание лицея, два частных дома мирных жителей и детский сад рядом с больницей.

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В здании садика выбито более 30 окон. Пострадал пищеблок, котельная. Также комнаты внутри усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена и мебель внутри детского сада. К счастью, детей в этом садике не было.

Но ранены восемь человек, травмы разной степени тяжести. Медики сейчас оказывают помощь", – рассказал он.