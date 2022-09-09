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Обстрел больницы на Сумщине: российская ракета попала в терапевтическое отделение, восемь раненых. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вследствие сегодняшнего вражеского утреннего ракетного удара по Великой Писаревке на Сумщине ранения получили восемь человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Великой Писаревке раздался сегодня около 9 утра.

Прямое попадание ракеты было в терапевтическое отделение. Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри.

Пострадало от взрыва и здание лицея, два частных дома мирных жителей и детский сад рядом с больницей.

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В здании садика выбито более 30 окон. Пострадал пищеблок, котельная. Также комнаты внутри усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена и мебель внутри детского сада. К счастью, детей в этом садике не было.

Но ранены восемь человек, травмы разной степени тяжести. Медики сейчас оказывают помощь", – рассказал он.
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Вы фсьо врьоті! Эта украфскій, натафскій снаряд развєрнулся на 180 градусаф.
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09.09.2022 21:44 Ответить
смерть москалям!
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09.09.2022 21:44 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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09.09.2022 21:45 Ответить
***** настаивает, что $300 млрд оскорбительная оценка его деятельности. Настаивает на $300 трлн
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09.09.2022 21:55 Ответить
ТЕРОРИСТИ ******!
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09.09.2022 22:00 Ответить
Пора ответку давать по лаптерейху.
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09.09.2022 22:09 Ответить
Залужний і ЗеЛох, як там справи з помстою по території рф???!!!
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09.09.2022 23:14 Ответить
 
 