ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша армия, разведка и СБУ продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают. В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке территории, чтобы она стала безопасной, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту всем нашим людям…

Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны. Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", - сказал Зеленский.

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