ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша армия, разведка и СБУ продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают. В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке территории, чтобы она стала безопасной, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту всем нашим людям…
Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны. Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
русолендлиз )))) почти ))))
буде.... до кави... точно не погана)))
наші ЗСУ старалися... низький уклін їм за це...
Вперше за весь час дозволю собі написати про контрнаступ.
Бо сьогодні вже було офіційне зведення Генштабу з чималою кількістю конкретики.
Попереду ще багато днів, тижнів і місяців війни. Важких і виснажливих боїв. На жаль, гірких втрат.
Але те, що зараз робить Українське Військо - це фантастика.
Враховуючи реалії та всі обставини - це фантастика.
Про це будуть писати усі підручники воєнної історії світу.
Ми живемо в найбільш героїчну добу української історії - Остаточних Визвольних Змагань.
Героям Слава!
https://youtu.be/xql-zHmo4uk
@poroshenko
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3 ч
Генерал Залужний і генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад.
Для реалізації цієї ідеї ми закупили те, про що мріє кожен комбриг - бригадний комплект зв'язку.
https://twitter.com/i/status/1568274548067340289
https://youtu.be/RUiHYg_ykTA
Это личная заслуга Леонида Ильича!".
****, этому парню на языке-бы подтягиваться...
(В машину.) Внимание! Атход!
В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал?
- Он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю - он так сказал.
- Я же был рядом.
- Ну?
- Почему же я не слышал?
- Может, ты отходил.
- Без тебя? Куда я отойду? Мы отойдем вместе.
В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов, но за 7 месяцев войны СНБО не смог включить их в санкционный список
А він тут до чого? ЗСУ досягли успіху, бо зуміли приховати деталі операції від так званого верховного!