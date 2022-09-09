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ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша армия, разведка и СБУ продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают. В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке территории, чтобы она стала безопасной, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту всем нашим людям…

Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны. Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", - сказал Зеленский.

Смотрите также: С 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
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09.09.2022 22:26
+30
Клоунський виродок, не хоче пояснити, чому за 2.5 роки його дєрьмового правління для ЗСУ не було закуплено жодного снаряду, жодної гармати, жодного броніка чи каски? Чи це у нього така була програма підготовки до великої війни з парашиєю - просто пєрєстать забезпечувати армію?
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09.09.2022 22:28
+28
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09.09.2022 22:31
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09.09.2022 22:26 Ответить
накрыли жЫЫЫЫрный склад с БК + систему Буратино





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09.09.2022 22:37 Ответить
Сразу видно отступали организовано и паники не было
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09.09.2022 22:45 Ответить
Какая паника? Так, затоптали двух майоров. Все согласно плану.
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09.09.2022 22:54 Ответить
Затоптали товарища "два майора", то есть "подполковника", то есть, тфу - генерал-полковника, то есть, тьфу - командующего западным флангом... фух. где-то так... запутался...
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10.09.2022 00:05 Ответить
не буратіно а Зоопарк-1М
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09.09.2022 22:40 Ответить
все сгодится ... хоч буратино хоч зоопарк)))
русолендлиз )))) почти ))))
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09.09.2022 22:43 Ответить
Чекаю сьогоднішню статистику від Генштабу. Понад 1000 ліквідованих орків має бути 100%. По техніці там теж катастрофа у кацапів
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09.09.2022 23:05 Ответить
сьогоднішня буде завтра зранку...
буде.... до кави... точно не погана)))
наші ЗСУ старалися... низький уклін їм за це...
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09.09.2022 23:07 Ответить
Клоунський виродок, не хоче пояснити, чому за 2.5 роки його дєрьмового правління для ЗСУ не було закуплено жодного снаряду, жодної гармати, жодного броніка чи каски? Чи це у нього така була програма підготовки до великої війни з парашиєю - просто пєрєстать забезпечувати армію?
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09.09.2022 22:28 Ответить
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09.09.2022 22:42 Ответить
Люся анало-говнет
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09.09.2022 23:22 Ответить
Посмотрите,он же уделаный!
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10.09.2022 07:14 Ответить
Я бы этой мартышке 🐒Арасухумской в морду плюнула и в клетку посадила‼️
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09.09.2022 23:28 Ответить
Vika, станьте у чергу. Але панночку, я пропущу і без черги.
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10.09.2022 15:23 Ответить
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09.09.2022 23:01 Ответить
Коли йому запропонували починати рити окопи, він відповів------------"Ви можете повторити мільйон разів: "Слухай, може бути вторгнення". Гаразд, може бути вторгнення - надаєш нам літаки? Ви дасте нам засоби ППО? Відповісте - ну, ви не член НАТО. Добре, про що ми тоді говоримо?".======назло їм вирішив не готувати країну до війни. --------------інша його відповідь тим же----------------------"Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський
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10.09.2022 16:34 Ответить
Наші зайшли в Ізюм, так пише депутат Ізюмсьої ради Микита Каракай на своїй фейсбук сторінці
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09.09.2022 22:30 Ответить
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09.09.2022 22:31 Ответить
А Куп'янськ
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09.09.2022 22:33 Ответить
здєлаєм
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09.09.2022 22:35 Ответить
АНДРІЙ ІЛЬЕНКО

Вперше за весь час дозволю собі написати про контрнаступ.

Бо сьогодні вже було офіційне зведення Генштабу з чималою кількістю конкретики.

Попереду ще багато днів, тижнів і місяців війни. Важких і виснажливих боїв. На жаль, гірких втрат.

Але те, що зараз робить Українське Військо - це фантастика.

Враховуючи реалії та всі обставини - це фантастика.

Про це будуть писати усі підручники воєнної історії світу.

Ми живемо в найбільш героїчну добу української історії - Остаточних Визвольних Змагань.

Героям Слава!
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09.09.2022 22:34 Ответить
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09.09.2022 22:36 Ответить
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09.09.2022 22:37 Ответить
якщо б не ти, підла, двулика потвора, ці міста та містечка на Харківщині не прийшлось би визволяти, бо твоя москальня сюди б навіть не дійшла... Україна її б зупинила тією українською зброєю, яку ти, антиукраїнська ница мерзенна наволоч, закатала в асфальт... тобі, виродок, не буде прощення, бо на тобі кров українського народу, який ти продав та перепродав москалям за 30 "оманських" кривавих *********... Завершенням твоєї "кар"єри" в Україні буде 111 стаття КК - державна зрада.
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09.09.2022 22:37 Ответить
Якраз вийшло просто феєричне інтерв'ю генерала Кривоноса Гео Лєросу. Під красномовною назвою "Державна зрада, яка змінила все".

https://youtu.be/xql-zHmo4uk
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09.09.2022 22:55 Ответить
Посмотрела 👍‼️СМОТРЕТЬ ВСЕМ‼️Эти люди должны управлять Украиной
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09.09.2022 23:44 Ответить
Петро Порошенко

@poroshenko

·

3 ч

Генерал Залужний і генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад.

Для реалізації цієї ідеї ми закупили те, про що мріє кожен комбриг - бригадний комплект зв'язку.

https://twitter.com/i/status/1568274548067340289
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09.09.2022 22:38 Ответить
Ти диви! А коли здавали, щось не чути було блаЗЄнського. А міг же підбадьорити, мовляв, після важких боїв нам довелося покинути Н****, але ми повернемося. Цей виродок тоді мовчав.
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09.09.2022 22:41 Ответить
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09.09.2022 22:42 Ответить
Они никак не поймут, что это у них фанерная армия и сколько бы там Шойга не дрочил Герасимову или наоборот, ситуацию это не изменит. Вооружение заканчивается, а Украина продолжает получать новое западное вооружение.
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09.09.2022 23:09 Ответить
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09.09.2022 23:45 Ответить
зацените Клирика - красава! ))
https://youtu.be/RUiHYg_ykTA
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09.09.2022 22:44 Ответить
"Гол с подачи Веремея забивает Балтача.
Это личная заслуга Леонида Ильича!".
****, этому парню на языке-бы подтягиваться...
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09.09.2022 22:45 Ответить
час вже на мотузці....
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09.09.2022 22:52 Ответить
Хорошая карта, дающая представление о прогрессе ВСУ за трое суток
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09.09.2022 22:46 Ответить
Глашатай опять вылез
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09.09.2022 22:57 Ответить
Капитан: Все. П'ения закончили, мы подымаем паюса, мы отходим от п'ичала.
(В машину.) Внимание! Атход!
В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал?
- Он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю - он так сказал.
- Я же был рядом.
- Ну?
- Почему же я не слышал?
- Может, ты отходил.
- Без тебя? Куда я отойду? Мы отойдем вместе.
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09.09.2022 23:02 Ответить
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09.09.2022 23:02 Ответить
Я не розумію цієї дивної стратегії. Звільняти прикордоння ( Харківщину) і не звільняти стратегічно надважливий південь....При всій повазі до жителів Харківщини, але спочатку треба звільняти те, що важливіше з територіальної, економічної, ресурсної, логістичної, безпекової і т.д. потреби України. Що заважало оголосити про контрнаступ на сході, відтягнувши з півдня рашистів? Нєєє, зробили навпаки. Звільнену Харківщину будуть обстрілювати безкінечно з рф( без нашої відповіді по території рф), так само як Сумщину і саме місто Харків, тобто нормального життя там не буде до повної ліквідації рф. А от звільнивши південь, внутрішній регіон, перестала руйнуватися б Миколаївщина і Дніпропетровщина, і дуже близько і легко ми б гатили по нашому Криму, не даючи жити там спокійно рашистам. І як тут не подумати, що така лажа ой як вигідна комусь в Києві?! Договорняки і все таке.
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09.09.2022 23:07 Ответить
На Юге все совершенно иначе. Там срусские полезли в наступление, попали в окружение и сейчас их бьют артой и прочим. Бить будут еще с неделю точно, а потом и там все будет.
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09.09.2022 23:19 Ответить
Які договорняки? На півдні орки повністю оточені, паромами отримують макс. 20% від потрібного забезпечення та провізії, їх вбивають повільно але впевнено, тижні за два їх там значно поменшає і можна буде заходити до Херсона. На Харківщині абсолютно інша стратегія - бліцкріг, неочікувано для ворога позвільняти все що тільки можна!
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09.09.2022 23:43 Ответить
Навіщо штурмувати в лоб Херсонщину з відповідними втратами, якщо існуючий там контингент поступово самознищується? Ми не маємо права так за безцінь втрачати наших Героїв
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10.09.2022 03:46 Ответить
Я думаю , що вас забули спитати
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10.09.2022 05:06 Ответить
Яке отношение Лохбонэвтик имеет до освобождённых территорий? Яке отношение зраднык и вор в особо крупных масштабах имеет до ЗСУ? Единственное отношение с ЗСУ Лохбонэвтик будет иметь тогда, кагда его выкинут вместе с Дерьмаком из Банковой. Гнида!
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10.09.2022 08:27 Ответить
ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковщине

В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов, но за 7 месяцев войны СНБО не смог включить их в санкционный список
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10.09.2022 10:06 Ответить
ти до цього яким боком, ze-гнида, хай таке Залужний коментує!!!!!!
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10.09.2022 10:15 Ответить
Це називається «а ведмідь почув і собі гукнув ку-ка-рі-ку».
А він тут до чого? ЗСУ досягли успіху, бо зуміли приховати деталі операції від так званого верховного!
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10.09.2022 12:33 Ответить
ЗСУ сила, зеленое болото могила
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10.09.2022 14:40 Ответить
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10.09.2022 16:55 Ответить
пидтримую всим сердцем.
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10.09.2022 18:50 Ответить
 
 