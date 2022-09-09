"Где-то за Изюмом": танк оккупантов после встречи с бойцом ССО убегает, потеряв часть экипажа. ВИДЕО

В сети появилось видео последствий встречи российского танка с украинским бойцом ССО на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В видео говорится, что события происходят "где-то за Изюмом" в Харьковской области. Российский танк после встречи с украинским спецназом на ходу растерял часть экипажа, а затем въехал в дерево.

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