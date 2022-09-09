РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11123 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
61 099 98
война (46875) Харьковщина (4130) ССО (382)

"Где-то за Изюмом": танк оккупантов после встречи с бойцом ССО убегает, потеряв часть экипажа. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появилось видео последствий встречи российского танка с украинским бойцом ССО на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В видео говорится, что события происходят "где-то за Изюмом" в Харьковской области. Российский танк после встречи с украинским спецназом на ходу растерял часть экипажа, а затем въехал в дерево.

.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+78
показать весь комментарий
09.09.2022 23:27
+69
орки нашим в Балаклее арсенальчик хороший подарили.....
"жест дохлой моли" так сказать....
показать весь комментарий
09.09.2022 23:34
+61
Ето шедевр...
показать весь комментарий
09.09.2022 23:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.09.2022 23:24 Ответить
ты каким то чудом за посты о маланцах не забанен... один из них или в теме?
показать весь комментарий
09.09.2022 23:39 Ответить
счётчик факапов не превысил, видимо
показать весь комментарий
09.09.2022 23:58 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2022 00:17 Ответить
Не мішайте росіянам українські мухомори їсти.І чому вони українські мухомори їдять,вони,що їх в наших лісах садили?За мухомори-кожному по 15 років тюрми.
показать весь комментарий
10.09.2022 02:07 Ответить
Он в принципе наш. Но с *********.
показать весь комментарий
10.09.2022 01:28 Ответить
Кацапы, ви той мільярд дерев заджали, що тепер ламаєте їх?
показать весь комментарий
10.09.2022 00:49 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2022 07:53 Ответить
ліхо
показать весь комментарий
09.09.2022 23:25 Ответить
не повезло дереву
показать весь комментарий
09.09.2022 23:26 Ответить
Котрому з них?
показать весь комментарий
09.09.2022 23:48 Ответить
Там всі Буратіни
показать весь комментарий
10.09.2022 06:35 Ответить
на якому кінець відео
показать весь комментарий
10.09.2022 10:18 Ответить
Ой, лихо, Микола бомбу мав під стріхом...
показать весь комментарий
10.09.2022 09:35 Ответить
танковий біатлон?
показать весь комментарий
10.09.2022 10:20 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 23:26 Ответить
Ето шедевр...
показать весь комментарий
09.09.2022 23:26 Ответить
Внук подпольщицы.@bomvehcnogosna

·

25 авг. 2014 г.

Сначала их приучили включать телевизор, приходя домой.
Потом заставили верить, что черное - это белое.
Потом отправили на войну.
После их закопали.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:58 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 23:27 Ответить
східний@samotniyskhid

За ситуацией вокруг Купянска/Изюма нервно наблюдают жители Стаханова, Брянки, Алчевска, Кировска и др. соседних н.п.
Дело в том, что в этом районе еще с весны дислоцируются полки мобиков, отловленных именно в этих городах.
Все понимают, что они смертники, надежда только на плен.

Client1488/666@client1488

у них есть вполне нормальный вариант - открыть второй фронт из тыла и пойти навстречу ЗСУ, освобождая свои территории от расейских оккупантов
показать весь комментарий
10.09.2022 00:15 Ответить
они без бутылки такое решение вряд ли в состоянии принять.
показать весь комментарий
10.09.2022 00:23 Ответить
Це стадо не здатне самостійно мислити та діяти без пастуха та собак-вівчарок.
показать весь комментарий
10.09.2022 00:48 Ответить
будь ласка, не зрозумійте неправильно. це не паніка. це олімпійський рівень «тактичне переставлення».
показать весь комментарий
10.09.2022 05:58 Ответить
Був би мозок - був би струс, а так просто повсирались.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:27 Ответить
Сбить такое дерево просто стрессом не отделаются. А тех пассажиров которые сверху сидели привалившим деревом все кишки размазало
показать весь комментарий
09.09.2022 23:29 Ответить
Вот твари кацапские, что творят... Это-же историческое дерево, оно первое из того-самого миллиарда.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:48 Ответить
Трьохсоті будуть, а може й ще кращі(200ті).
показать весь комментарий
09.09.2022 23:30 Ответить
Вони постогнуть трошки і перетворяться на 200-х...
показать весь комментарий
09.09.2022 23:51 Ответить
Матушкє расєї треба багато калік.
показать весь комментарий
10.09.2022 00:50 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/40776

Тут також шедевр
показать весь комментарий
10.09.2022 00:14 Ответить
Дриснули залишками мозку, щоб легше тікати було
показать весь комментарий
10.09.2022 05:51 Ответить
Танкіст вирішив дріфтонути , а гусениці на літні не змінив .
показать весь комментарий
09.09.2022 23:28 Ответить
здристанути))
показать весь комментарий
09.09.2022 23:32 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 23:29 Ответить
ну от, всрались в нові галіфе
показать весь комментарий
09.09.2022 23:30 Ответить
Хто був на танку роздавило деревом.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:30 Ответить
это если повезло...!)))
показать весь комментарий
09.09.2022 23:43 Ответить
Мабуть дерево танк не зупинило.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:55 Ответить
Руzкие сваих не бросают а равномерно разбрасывают как удобрение. Есть еще видео как рузкие на переправе так драпали что подавили танками своих а потом застряли в реке.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:31 Ответить
Шапито армия. В этом видео прекрасно все. И своих не бросили и концовка. Можно на Оскар отправлять на лучшую комедийную короткометражку.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:32 Ответить
Это такой кацапский биатлон. Танковый. Кто быстрее убежит от ВСУ и останется живой.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:50 Ответить
Это просто эпично!
показать весь комментарий
09.09.2022 23:32 Ответить
..не узнаю вторую армию в мире без стиральных машин.. ,
может поэтому руzzкие стали так быстро бегать в разные стороны, как зайцы - налегкЕ
показать весь комментарий
09.09.2022 23:34 Ответить
орки нашим в Балаклее арсенальчик хороший подарили.....
"жест дохлой моли" так сказать....
показать весь комментарий
09.09.2022 23:34 Ответить


показать весь комментарий
09.09.2022 23:56 Ответить
так точно, товарищ генерал!
только есть маленькая проблемка - об этом уже весь инет знает.....
показать весь комментарий
09.09.2022 23:59 Ответить
или ты надеешься на то, что орки с перепугу забыли где его оставили? ))
показать весь комментарий
10.09.2022 00:02 Ответить
думаю, что расслабляться не стоит No comment
показать весь комментарий
10.09.2022 00:06 Ответить
а я думаю, что, раз бойцы фотку выложили, то его уже там нет....
показать весь комментарий
10.09.2022 00:09 Ответить
И слава Богу

АНДРІЙ ІЛЬЕНКО

Вперше за весь час дозволю собі написати про контрнаступ.

Бо сьогодні вже було офіційне зведення Генштабу з чималою кількістю конкретики.

Попереду ще багато днів, тижнів і місяців війни. Важких і виснажливих боїв. На жаль, гірких втрат.

Але те, що зараз робить Українське Військо - це фантастика.

Враховуючи реалії та всі обставини - це фантастика.

Про це будуть писати усі підручники воєнної історії світу.

Ми живемо в найбільш героїчну добу української історії - Остаточних Визвольних Змагань.

Героям Слава!
показать весь комментарий
10.09.2022 00:10 Ответить
Было видео, как этот склад загружали и вывозили.
показать весь комментарий
10.09.2022 09:09 Ответить
Мабуть то інший.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:27 Ответить
не, друг, тут я тебе подсказать ничего не могу..... )
показать весь комментарий
10.09.2022 00:10 Ответить
гарний улов, терміново переносьте в іншу дислокацію.
показать весь комментарий
10.09.2022 00:36 Ответить
2 армия цирка
показать весь комментарий
09.09.2022 23:35 Ответить
Да и х¥й оркам в сраку! Надеюсь, что ССО их дотянули. И, скорее всего, так и случилось. Эти мальчики впустую ходить не любят. Шана!
показать весь комментарий
09.09.2022 23:38 Ответить
Русский оккупант пошел пописать. Увидел бойца ЗСУ - заодно и покакал.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:38 Ответить
И оперативненько так, жиденьким. Не снимая портки.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:53 Ответить
обоссаные орки встретив солдата ВСУ потеряли орентацию в пространстве и решили спмоликвидироваться...Видео супер!
показать весь комментарий
09.09.2022 23:38 Ответить
****, не матрос=) и нашел же одно дерево, олигофрен =)
показать весь комментарий
09.09.2022 23:39 Ответить
Дерево было бандеровское - само дорогу танчику перебежало.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:44 Ответить
Авжеж! Загубивши частину екіпажу. Подивіться в другій половині відео, там наші обабіч дороги в кущах ведуть по орках вогонь.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:42 Ответить
На 0,19-0,20 сек видно на дорозі сліди від прильоту куль
показать весь комментарий
10.09.2022 17:36 Ответить
все як на маневрах - скинув десант та гарно за маскувався ! відмінно !
показать весь комментарий
09.09.2022 23:45 Ответить
гвардейская кантемировская. Так и деревьев не хватит. На чем вешать будем ? Опять на смереках.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:48 Ответить
Зачем вешать? Не эстетично, вонять жеж будет. Лучше топить - и не воняет, и раки с сомами откормятся. Сомячье deep fry - дуже смачно, могу рецепт дать, просто, быстро и вкусно.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:52 Ответить
Так смереки в Карпатах ростуть. І за чий рахунок ви орків туди повезете?
показать весь комментарий
10.09.2022 00:06 Ответить
Смереки мобильные на трейлерах, подарочный экспресс по всем территориям.
показать весь комментарий
10.09.2022 01:20 Ответить
Конченные ублюдки
показать весь комментарий
09.09.2022 23:53 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 23:54 Ответить
То з танку (на повному ходу) вони ще живі падали, чи вже підстрелені?
показать весь комментарий
09.09.2022 23:56 Ответить
Там на узбіччі хлопці з перфораторами були.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:20 Ответить
не украинского бойца ССО они испугались а прилета возможного джавелина-нлава или другого птура.
знают, падлы, что можно изжариться до состояния углей.
фантомные страхи. у орков уже на уровне панических рефлексов.
а у выживших орков эти страхи пропишутся в геномах.
показать весь комментарий
09.09.2022 23:58 Ответить
Жалко у хлопца Джавелина под рукой небыло ((
показать весь комментарий
10.09.2022 00:02 Ответить
Фишка в том что орки этого не знали. Потому и стали тикать да сыпаться так, как будто в них уже что то летит
показать весь комментарий
10.09.2022 00:04 Ответить
Они испугались что будет прилет и повыпрыгивали
показать весь комментарий
10.09.2022 00:04 Ответить
Схоже , що попадали вони від черги з автомата
показать весь комментарий
10.09.2022 00:06 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2022 00:17 Ответить
За кожним злочином стоять конкретні люди

Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
показать весь комментарий
10.09.2022 00:21 Ответить
Лучшая комедия этого года
показать весь комментарий
10.09.2022 00:23 Ответить
Це вам не "танковий біатлон". ***** не оцінить.
показать весь комментарий
10.09.2022 00:23 Ответить
Премію Дарвіна!
показать весь комментарий
10.09.2022 00:29 Ответить
Броня крєпка і лаптєтанкі бистри!

Як я люблю казати: «тікав втрачая лапті».
показать весь комментарий
10.09.2022 00:34 Ответить
тiкав поперед властного вiзгу...теряя портки с онучами.
показать весь комментарий
10.09.2022 00:43 Ответить
кацдіди у захваті від онучіків і все сперечаються - хто ж біг на схід швидше.
показать весь комментарий
10.09.2022 00:50 Ответить
Єпізод з орками і танчиком , просто супер
показать весь комментарий
10.09.2022 01:00 Ответить
Не, ну нормально. Я выкладываю ссылку на видео в комментах, тремя часами раньше. И у меня шесть лайков. Цензор, игде мои 25 гривен?А? Мне положено как... , Этот, ИПСОШНИК. да? Я требую продолжения банкета!
показать весь комментарий
10.09.2022 01:32 Ответить
Росіяни,що те дерево садили? У них дозвіл на знесення дерева був?Танк на штрафмайданчик,росіян живих в тюрму,хай гроші на нове дерево заробляють.
показать весь комментарий
10.09.2022 02:16 Ответить
Давно так не смеялась! Это ж надо так драпать
показать весь комментарий
10.09.2022 08:09 Ответить
воно саджало те дерево, щоб його ламати?
показать весь комментарий
10.09.2022 10:36 Ответить
Оскар.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:54 Ответить
Це називається: усипка, утечка, усушка, утруска - той самий момент, коли окупанти в Iзюмi самi, як iзюм
показать весь комментарий
10.09.2022 14:22 Ответить
Смачний та корисний продукт ізюм..,але росіянцям, він ще доооовго буде не до смаку.
показать весь комментарий
10.09.2022 17:55 Ответить
б..ть, ты его сажал, дерево то? Не знаю как вам, а мне очень тяжело видеть, как эти ублюдки нашу землю засрали. Ломать - дело нехитрое, ломать - не строить
показать весь комментарий
10.09.2022 22:42 Ответить
🤣
Оце справжня расєйська нєпобєдімая армія 😅
показать весь комментарий
10.09.2022 23:58 Ответить
Там двоє бійців ССО, перший загинув , інший на повороті , чоловік мій, отримав важке поранення і помер ..
показать весь комментарий
02.05.2023 12:35 Ответить
 
 