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Корректировала огонь и сдавала разработки стратегического оборонного предприятия: в Днепре разоблачена агентка ФСБ РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили работницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли, которая корректировала огонь и сдавала врагу информацию об оборонных заказах на предприятии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

Правоохранители разоблачили работницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли на Днепропетровщине, которая имела доступ к информации по оборонным заказам на предприятии и сообщала ее представителю страны-агрессора.

Женщина также передавала врагу данные о местоположениях крупных промышленных предприятий, подразделений Нацгвардии Украины, воинских частей ВСУ и сообщала о последствиях ракетных ударов по Днепру.

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При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры ей сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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Топ комментарии
+78
У нас тут один боневтік повідомив ворогу про таємну спецоперацію ГУРМО.
Потім він же, знаючи про всі плани вторгнення, займався дезінформацією та саботажен підготовки до вторгнення.
Він же очолював групу людей, яка сприяла розмінуванню Чонгара.

І нічого - працює президентом далі хоча повинен був би вже у Жовтих Водах уран колупати.
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10.09.2022 11:12
+34
Розстріляти ку@ву - заслужила 😠
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10.09.2022 11:09
+22
За таке - тільки знешкодження! Треба суворіше поступати з такими... У нас дуже толерантнічають зі зрадниками, колаборантами
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10.09.2022 11:21
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Запустити ссуці єрша в щєль!
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10.09.2022 11:08 Ответить
Так вона ж від цього розслабиться і отримає задоволення.
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10.09.2022 11:49 Ответить
Та живого єрша треба, а якщо його ще й взбодріть шоб верхні плавці розчипірив то взагалі вона нЄсравнЄнний оргазм відчує
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10.09.2022 13:34 Ответить
Напомнили молодость:в 70был на гео.практике под Усть-Каменогорском,подружился с зеком,он поведал за что свои 25получил-пришел с фронта,а жена вовсю гуляет.Вызвал её на бережёк и запустил в писю ёршика....
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10.09.2022 13:28 Ответить
Злый, ну ты и садюга - зачем же так над рыбкой (ёршиком) издеваться?
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10.09.2022 13:56 Ответить
Якщо рибка кацапка то нежалко...
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10.09.2022 14:33 Ответить
Розстріляти ку@ву - заслужила 😠
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10.09.2022 11:09 Ответить
Да, расстрелять, по законам военного времени! Никто ничего против не будет иметь..
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10.09.2022 13:21 Ответить
А яка там скотиняка вагнеревців злила, що з нею робити?
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10.09.2022 14:59 Ответить
У нас тут один боневтік повідомив ворогу про таємну спецоперацію ГУРМО.
Потім він же, знаючи про всі плани вторгнення, займався дезінформацією та саботажен підготовки до вторгнення.
Він же очолював групу людей, яка сприяла розмінуванню Чонгара.

І нічого - працює президентом далі хоча повинен був би вже у Жовтих Водах уран колупати.
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10.09.2022 11:12 Ответить
Ой ! А чого це Герхард сволота ? Ти бачив скільки його коментар підтримало людей ? А люди знають правду , мільйони українців знають хто підривав обороноздатність ДО війни . А що до "притягувати до відповідальності",то незабаром притягнемо усіх винних у фактах ,зазначених Герхардом . І до чого тут Порошенко ,як і ті курви ,що ти їх чомусь згадав ?
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10.09.2022 13:29 Ответить
Скільки? Ви сударь повний йовбак, якщо сімдесят голосів( в порівнянні з кількістю переглядів) вважаєте за багато. Чи барига у вас, як ху_ло у кацапів не переборний парєбрік?
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10.09.2022 21:16 Ответить
КОНЧЕНИЙ БАРИЖНИЙ СМОКТУН
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10.09.2022 21:07 Ответить
ах ты ж ***** драная... тварюка!
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10.09.2022 11:15 Ответить
Чергова смердюча савкова відрижка...
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10.09.2022 11:16 Ответить
Там половина працівників того підприємства не проти "руського міра" була.
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10.09.2022 11:17 Ответить
ты лично опрос проводил, брехунок?
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10.09.2022 12:00 Ответить
В Украине нет баб. Посему делаю вывод что вы кацапский тролль.
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10.09.2022 15:53 Ответить
так на "опрос" відверто ніхто не відповість. А от чому гальмувалась програма ракетного озброєння, психіатру не цікаво? А чому завалили а не розвивали тракторний завод? Хоча за роки незалежності десятки тисяч аналогічних тракторів були імпортовано до нас.
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10.09.2022 14:18 Ответить
Ты бы ещё спросил почему закрыли паровозный завод и конюшню.
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10.09.2022 15:55 Ответить
стосовно "гальмування" ракетного озброєння це наслідки поразки СРСР У холодній війні, в которої також брала участь й Україна.
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10.09.2022 15:58 Ответить
Не розводячи демагогію скажу, що кожного дня з ними в транспорті стикаюсь. Останнім часом мовчать, як сичі надуті. А так до бійок майже доходило з тими "любітєлями". Вони й зараз ще "договаріваться" хочуть.
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10.09.2022 15:58 Ответить
брехня. На ЮМЗ звичайний контінгент як і у всьому Дніпрі. Процент жиров колаборації такий самий.
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10.09.2022 16:00 Ответить
Із-за парєбріка Вам видніше. А я в одному будинку з ними живу.
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10.09.2022 16:05 Ответить
Мне виднее с улицы Рабочей.
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10.09.2022 16:13 Ответить
Через 10 хвилин знизу буде трамвай. Який на ньому буде бортовий номер?
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10.09.2022 16:22 Ответить
Какаяразница, какой там номер?
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10.09.2022 16:32 Ответить
1425 Ювілейний. Який зараз асфальт на Робочій?
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10.09.2022 16:37 Ответить
Який був популярний анекдот про ЮМЗ у тридцятих роках 20 віку?
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10.09.2022 16:59 Ответить
Здувся? Ото ж не звізди, що ти із Дніпра. Асфальт мокрий, доречі.
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10.09.2022 17:40 Ответить
це ти понаєха, бо не знаеш анекдотів про міський автозавод.
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10.09.2022 17:54 Ответить
Завтра зустрінемось. Не проти?
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10.09.2022 21:29 Ответить
Для чого?
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10.09.2022 21:59 Ответить
розіпніть її в трусиках
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10.09.2022 11:19 Ответить
там руссский дух...ну нахер..
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10.09.2022 18:04 Ответить
Конфіскація майна та засудити на довічно !!! 😡
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10.09.2022 11:20 Ответить
За таке - тільки знешкодження! Треба суворіше поступати з такими... У нас дуже толерантнічають зі зрадниками, колаборантами
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10.09.2022 11:21 Ответить
Відпустять, за схемою єрмака-татарова: поперше- дом.арешт, потім-виїзд (не відомо як)- за кордон...
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10.09.2022 11:21 Ответить
Таких тут сидить ще докуя. Поліграф має стати звичною процедурою.
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10.09.2022 11:25 Ответить
Ja-ja!
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21.09.2022 14:07 Ответить
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21.09.2022 14:21 Ответить
Допросить с пристрастием и утилизировать.
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10.09.2022 11:26 Ответить
А нельзя мониторить абсолютно всех, кто имеет доступ к такой информации??? Это настолько сложно?
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10.09.2022 11:28 Ответить
так всех и мониторят
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10.09.2022 12:01 Ответить
віддайте її спочатку людям
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10.09.2022 11:30 Ответить
мене цікавить тільки одне чим займалось СБУ 8 років за що вони отримували зарплату ?
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10.09.2022 11:38 Ответить
Вісім років до того , а іще раніше - від Дня Незалежності сбу займалася тим що бізнес власний розвивала (( саме тому так палахкотіли їхні архіви по обласних управліннях на початку 2014 , саме тому вони дружними колонами на бік ворога переходили здаючи цілі арсенали у Луганську , Крим продаючи . А статки " великого сбушника " смєшка чого варті , про зєхєнєрала наумова взагалі помовчу , лійтінант баканов йому до пари (( Ось тим сбу і займалося , попутно отримуючи у якості бонуса стаж за особливо шкідливі умови роботи за рік - три роки (( Тридцятирічні "пенсіонери" сбу потім облаштовували охоронні структури що всяких зеків та урків кришували і журналістів на Майдані розстрілювали (( Я не кажу що всі у сбу падлюки , просто ця структура - зріз нашого суспільства і у ній так як і у суспільстві - зрадників , колаборантів,хабарників і відвертих злодюг у відсотковому відношенні як і навколо нас (( стуктура хвора , важко хвора , щоб вилікувати потрібне оперативне втручання ((
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10.09.2022 11:56 Ответить
Та то вы не знаете как пылали костры после 24 августа 1991г по окраинам обл. центров. Были даже фото. Диаметр костров и явные признаки горения бумаги в виде книг папок достигали 10-14 м. Сгарище как от дома с дерева! Ушел поезд ещё тогда.
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10.09.2022 15:06 Ответить
А чого та скотиняка ще досі дихає?
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10.09.2022 11:38 Ответить
списаим інформацію й ліквідувати мерзоту.
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10.09.2022 11:43 Ответить
У нас таких відпускають під заставу, а потім департують в угорщину щоб на себе не вийти.
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10.09.2022 11:43 Ответить
Тепер зрозуміло чому кацапів булава літає
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10.09.2022 11:46 Ответить
Вважаю, що якщо в нас немає страти для таких виродків, то конфіскувати все майно і відправляти їх розгрібати уламки розбомблених будинків, розміновувати поля та зачищати землю від кацапських трупів.
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10.09.2022 12:16 Ответить
Поки цю наволочь не будуть фізично знищувати, їх буде як тараканів, і затягування з цим, пряма зрада
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10.09.2022 12:26 Ответить
Чому такі не здихають "при спробі втекти" при затриманні? Ну на х.. цьому чму рускому , на якому провина в загибелі Українців , далі смердіти на Землі ? В найгіршому для мразоти випадку , воно отримає пару років , а потім буде й надалі топтати нашу Землю і плодити таку ж гидоту . Ну немає жодної користі від утримання такої блювоти - їх навіть орки обмінювати не будуть . А так - "тікало , відстрілювалося", були вимушені знищити . Красиве фото , всі задоволені ! а А навіщо рила їм ретушують , задовбали , краще б законів притримувались у відношенні до нормальних громадян .
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10.09.2022 12:40 Ответить
цю потвору треба дуже повільно,повільно.....стратить. Бо ростріл це швидко.
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10.09.2022 13:08 Ответить
Таких паскуд треба дати в руки тих людей , які пострадали , або когось позбавили життя із за тих обстрілів ), а потім тещо від неї лишиться, замести, зібрать на совочек і закопать десь без роду та памяті) , бо то гірше за ворога)
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10.09.2022 13:34 Ответить
Вот Вам и ответ,про изготовление/постройку военного снаряжения в Украине.
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10.09.2022 13:34 Ответить
І повели її ... на церемонію нагородження (корегувала вогонь по своєму місту якісно). А шо, в нас таких награждають, хіба нє?! Слів нема....
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10.09.2022 13:41 Ответить
Паскуда сракоголова...
Вішать цю погань треба...
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10.09.2022 14:20 Ответить
На пожиттєве сучку!
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10.09.2022 16:49 Ответить
ЗЕліна суддівська система і її звільнить під заставу щоб і ця скотина втекла до Путіностана.
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10.09.2022 17:17 Ответить
Позбавлення українського громадянства досі не прийнято верховними радниками зрадниками України.
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10.09.2022 20:25 Ответить
Намєкну:
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11.09.2022 00:05 Ответить
Її треба вбити, щоб інші боялись.

Дуже багато останнім часом цих падлюк відловлюють, з цим треба щось робити.
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21.09.2022 14:34 Ответить
 
 