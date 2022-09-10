РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15309 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
48 655 173
армия РФ (15392) война (46904) плен (2355) пленные (1838) ВСУ (5161)

ВСУ взяли в плен капитана танковой роты: вытащили из горящего танка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины вытащили из охваченного пламенем танка и взяли в плен российского капитана танковой роты.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На записи можно увидеть пленного российского командира, захваченного украинскими защитниками.

Военные на видео отметили, что вытащили офицера-оккупанта из горящего танка и спасли ему жизнь.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+48
Бальзам для вух
показать весь комментарий
10.09.2022 12:55
+43
Є в полоні і наші хлопці,за них теж треба думати.
показать весь комментарий
10.09.2022 12:50
+37
Толик очень хочет сгореть в ядерном пепле? Ну так может пусть приедет на ЗАЭС пока можно и бросится в реактор? Реально черти эти кацапы. Рассуждать о ядерной войне и вообще не осознавать что же это собственно такое. В тайге надеются отсидеться. Долбо@бы 🤦
показать весь комментарий
10.09.2022 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А Вы по себе о других не судите
показать весь комментарий
10.09.2022 15:32 Ответить
а шо ви така активна?
показать весь комментарий
10.09.2022 15:58 Ответить
кацапам посрати на своїх, вони ще й раді, що їх тут полікують нагодують, а вони може собі заберуть і знову на війну
показать весь комментарий
10.09.2022 15:48 Ответить
частіше треба закусувать
показать весь комментарий
10.09.2022 16:01 Ответить
Не судите всех по себе
показать весь комментарий
10.09.2022 16:13 Ответить
Сходите к доктору )
показать весь комментарий
10.09.2022 16:32 Ответить


10.09.2022 17:23

вас це теж касается, здоровая наша- ненаша
показать весь комментарий
10.09.2022 17:25 Ответить
А як ти пропонуєш визволяти тих же Азовців і інших захисників Маріуполя?
показать весь комментарий
10.09.2022 13:10 Ответить
Не буду коментувати - може розвідка знае шо робити і без нас
показать весь комментарий
10.09.2022 13:18 Ответить
А їх на крота д'єрмака обміняти!
показать весь комментарий
10.09.2022 13:30 Ответить
Не думаю, що полонений дєрмак являє якусь цінність для кацапів. Як активний агент - так, але не для обміну.
Згадайте медведчука - після ув·язнення нікому на росії він став не потрібний.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:56 Ответить
А що Вам не подобается в пропозиції ? І чому він ТИТУШКА ? Ви хоч розуміете , що це значить ?

Anders ********

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 22.04.2022
показать весь комментарий
10.09.2022 14:03 Ответить
Ви хіба не бачите, що цьому тролю насрати на наших воїнів у москальському полоні? вона прямо пропонує уподібнюватися рашистським виродкам.
показать весь комментарий
10.09.2022 21:04 Ответить
Шото я не бачила, шоб ви про АЗОВЦІВ турбувались , як про кацапів турбуєтесь .

а Вот над азовцами геноцидят орки контретно‼️‼️‼️

а ви тут на 2 сторінки пістеж зробили « ой, не робить больно кацапам»
лепше би 2 сторінки писали - не робить больно азовцам
ВИ - кацапський троль😡😡😡
показать весь комментарий
11.09.2022 10:39 Ответить
Запхайте його назад ...
показать весь комментарий
10.09.2022 12:50 Ответить
а що так можна?
показать весь комментарий
10.09.2022 13:33 Ответить
його різати на щматкі треба а не рятувати
показать весь комментарий
10.09.2022 12:51 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2022 12:53 Ответить
За цоьго прапора взагалі нічого не дадуть - от як би він у С300 всунув координати белгорода, або ростова - тоді - так. А так - алкаш, або нарік.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:35 Ответить
це актор.....
показать весь комментарий
10.09.2022 21:05 Ответить
а коли б не витягли, вже післязавтра опариші смакували би жаркоє ))
показать весь комментарий
10.09.2022 12:54 Ответить
Хлопці попіклувались про лисиць і диких псів - в них же може бути печія від смаженого.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:38 Ответить
Хай би згорів, ****
показать весь комментарий
10.09.2022 12:54 Ответить
Бальзам для вух
показать весь комментарий
10.09.2022 12:55 Ответить
Толик очень хочет сгореть в ядерном пепле? Ну так может пусть приедет на ЗАЭС пока можно и бросится в реактор? Реально черти эти кацапы. Рассуждать о ядерной войне и вообще не осознавать что же это собственно такое. В тайге надеются отсидеться. Долбо@бы 🤦
показать весь комментарий
10.09.2022 13:05 Ответить
Проте, зайве підтвердження головної руснявої скрєпьі - понтьі....
як терористична русня виглядає в геополітиці)))
показать весь комментарий
10.09.2022 13:15 Ответить
він мать забув, як його земляки порили окопів у Рудому лісі? москаль - дебіл
показать весь комментарий
10.09.2022 15:27 Ответить
Как же те тупорогие уже заколебали.
Они не помнят, что у "Вашингтона" тоже есть ядерное оружие? Они не помнят, что у Великобритании есть ядерное оружие?

Те гнилые гопники не понимают, что ядерный пепел будет не только в США, но и по всей здоровенной кацапской недоимперии?

Или в их крохотных подобиях мозгов не умещается очевидная мысль, что если кацапы применят ЯО по США - США применит ЯО по кацапам?

Кацапам реально настолько надоела их бесцельная нищая жизнь, что они готовы сдохнуть в ядерном пепле ради призрачной перспективы оккупировать Украину? Дебилы, бл*.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:19 Ответить
"С нами Бог".. С тобой - Х..й!
показать весь комментарий
10.09.2022 14:00 Ответить
...-х..йло!
показать весь комментарий
10.09.2022 15:01 Ответить
,,,С нами БОГ,,, . Забыл сучёныш одну тему---очень сильную и лютую в теме БОГА. А когда 4 сестер родных с родным братом что на руках держали инвалида, а мама и папа за спиной стояли детей своих, а изуверы косматые с 2 метров лупили с трехлинеек---забыл гнида?! Так Бог с тех пор ушел с ваших мест! Еще тысячу храмов постройте---не вернётся! Но колени твари все на 40 дней станьте и отмаливайте! А он сверху может и подумает---но врядли.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:30 Ответить
Бог покинув їх набагато раніше
показать весь комментарий
10.09.2022 16:40 Ответить
у мене таке враження що він до них і не являвся. певно знав ( а він все знає), що то марна справа - з андрофагів зробити людей.
показать весь комментарий
11.09.2022 10:55 Ответить
"с нами бох" сильно напоминает gott mit uns или что там у немцев на ремнях было?
показать весь комментарий
10.09.2022 22:33 Ответить
чому ні? адже німці не стали володарями інших і з часом вже живуть так, що пабєдітєлі заздрять їм.
показать весь комментарий
11.09.2022 10:57 Ответить
Хороший пример того, что в Украине живут люди, а в кацапендрии звери.
показать весь комментарий
10.09.2022 12:58 Ответить
******* если его обменять можна хотя бы на троих ввиду того что оно числится капитаном. Хотя...капитан у кацапов-это как уборщица в казарме ВСУ за минималку(без обид для последней)
показать весь комментарий
10.09.2022 13:00 Ответить
Вытащить надо было но не сразу, ватник должен быть немного прожаренный, а не сырой.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:01 Ответить
Да, кабдзон таким, сыроватым, не очень рад будет, он любит, чтоб буряты были с корочкой
показать весь комментарий
10.09.2022 14:03 Ответить
Схоже, полум'я гасили прямо на морді оленя підручними засобами - люблю наших військових за доброту.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:05 Ответить
Теперь он должник за свою непутевую жизнь , перед цими пацанами)
показать весь комментарий
10.09.2022 13:07 Ответить
хай би згорів, нах. він потрібен? чи може танк врятували?
показать весь комментарий
10.09.2022 13:09 Ответить
Він потрібен. Офіцерів кацапи залюбки міняють. Нагадати вам, скільки захисників Маріуполя ще у полоні?
показать весь комментарий
10.09.2022 13:14 Ответить
А тобі треба нагадати хто їх туди здав!!!
показать весь комментарий
10.09.2022 13:33 Ответить
Ну так після Перемоги прийдеш туди, і спитаєш!
показать весь комментарий
10.09.2022 16:57 Ответить
Є два варіанти війни: 1-й - ми переможці, всих наших воїнів і так відпускають... 2-й - переможці кацапи - ми всі стаємо їх рабами(хто виживе) Чую й читаю спекуляції про нашиз Героїв- азовців... їх багато наміняли? тільки вбили в оленівці.... чим більше здохне кацапів тим легче дихати нам і Світу.
показать весь комментарий
10.09.2022 23:06 Ответить
"про нашиз Героїв- азовців... їх багато наміняли?"

Сьогодні дивився інтерв'ю з одним з них - з тих, кого вже обміняли. Обміняли їх не достатньо, бо з травня по серпень ми полонили небагато кацапів на обмін. Зараз полонені з'явилися, а значить зв'явився і обмінний фонд, який цікавий кацапам.
Що ж до перемоги - тут питання - де буде вважатися перемога - якщо вихід на кордон 23.02.22 - ніхто нам полонених за так не поверне, якщо вихід на кордон 2013, що найбільш вірогідно - також полонених можуть або не повернути, або вбити, якщо не будемо міняти. А якщо ви вважаєте перемогою тільки знищення РФії - то цей варіант не дуже реалістичний.
показать весь комментарий
11.09.2022 00:48 Ответить
Шкода до не сгорі
показать весь комментарий
10.09.2022 13:10 Ответить
судя по перелому носа, подушка безопасности не открылась ))) ударился хрюкалом в бибикалку )))))))
показать весь комментарий
10.09.2022 13:12 Ответить
все одно ця **** обгоріла не буде дякувати...
хіба на обмін?
а хтось же з наших хлопчиків ризикував, витягуючи це лайно...
скільки ж людяності в наших воїнах...
показать весь комментарий
10.09.2022 13:15 Ответить
Звісно, обмінний фонд треба, але .... Як показує історія, постійно наша доброта потім нам же боком і вилазить. Згоріла б ця тварина - більше б точно в Україну не приперлася.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:16 Ответить
Яка ненормативна, це як музика після бою.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:17 Ответить
Людяність.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:21 Ответить
Ось в чому і полягає різниця між цивілізованим світом і кацапською ордою.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:26 Ответить
Фігня, нафер його витягували! Воду тільки витрачати!
показать весь комментарий
10.09.2022 13:27 Ответить
Хіба б орки наших так рятували??!
показать весь комментарий
10.09.2022 13:33 Ответить
є кадри з Іловайська 2014 року , коли наш поранений просить води , а його б'ють і сміються .
показать весь комментарий
10.09.2022 13:50 Ответить
Так не надо и вам стать скотами. Это и есть главное отличие между цивилизацией и Мордором.
показать весь комментарий
10.09.2022 14:31 Ответить
бачиш з худобою не можно поводитись по-людські ! не садять свиню за стіл . почитай Шевченка - кацапу ти даєш води , а він вже сере на порозі ...
показать весь комментарий
10.09.2022 14:40 Ответить
Щось не зрозуміло,чому не виконується наказ головнокомандуючого-жаріть шашликі.А обм.фонду,набрали під Балаклією,хоч закатуй під асфальт,нема куди дівать.
показать весь комментарий
10.09.2022 13:40 Ответить
Эмоции эмоциями, но если добивать пленных, будем такие же, как они. Оно нам надо, воинам света?
показать весь комментарий
10.09.2022 13:48 Ответить
Дійсно, не треба бути подібними до кацапів.
показать весь комментарий
10.09.2022 14:04 Ответить
Обменный фонд растет...хотя крысы кремля хоть рядовые хоть офицеры ломанного гроша не стоят...
показать весь комментарий
10.09.2022 13:52 Ответить
Пленный рашофицер-особый пленный..За него можно освободить из плена офицера ВСУ
показать весь комментарий
10.09.2022 14:53 Ответить
Как говорил Иосиф Джугашвили --" у нас пленных нет. Есть изменники
родины." А ему вторил его мясник( Жуков) --" семьи попавших в плен
следует понижать в правах и отправлять в ГУЛАГ."
показать весь комментарий
10.09.2022 14:22 Ответить
А как же новая лада?
показать весь комментарий
10.09.2022 14:30 Ответить
на що?)
показать весь комментарий
10.09.2022 15:05 Ответить
**** , эта тварь стреляет по гражданским , дети не дети , сколько погибло не винных , и ему воды дают , ни куя не понимаю ? А , солярки впасть залить , не пробовали...Это , не курсант , это ***** со стажем....
показать весь комментарий
10.09.2022 16:26 Ответить
"пишу из горящево танка, за меня должны Гранту дать, проверьте толщиномером чтобы не шпаклёваная была, а то они и там ******"..
показать весь комментарий
10.09.2022 17:14 Ответить
рановато бурятинку из печки достали, непрожареная.
показать весь комментарий
10.09.2022 22:35 Ответить
Це пророцтво 😁
показать весь комментарий
11.09.2022 00:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 