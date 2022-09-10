ВСУ подняли украинский флаг над освобожденной от оккупантов Балаклеей. ВИДЕО

В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Балаклия – это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг.

Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся", - говорится в сообщении.

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