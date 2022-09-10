СБУ разоблачила двух предателей в освобожденном Купянске. ВИДЕО
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В недавно освобожденном Купянске Харьковской области СБУ разоблачила двух человек, сотрудничавших с оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
"СБУ сообщила о подозрении двум гражданам, согласившимся на сотрудничество с РФ и добровольно занявших должности при оккупационной так называемой "временной военной администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.
Так, 55-летний местный житель перешел на сторону врага вскоре после захвата Купянска российскими оккупационными войсками.
"Он добровольно вступил в должность руководителя ГП "Купьянское лесное хозяйство" и предлагал другим работать в созданном захватчиками лесхозе", - рассказали в СБУ.
Кроме того, 47-летняя местная жительница также добровольно перешла на сторону врага и согласилась на должность главного бухгалтера упомянутого госпредприятия.
Оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории Украины, прикрываясь войсками РФ, которые бегут с занимаемых ранее позиций.
Им заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Я бачу в Ольгині українську вивчають?
Головне що є бухгалтерка
Об этом сообщают российские пропагандисты, передает УНИАН.
Хлебзавод в Купянске тоже работал и "Кулиничи"хлеб продавали.
Они тоже предатели?
перші - свідомо працюють проти України на користь ворога
другі - просто труси та слабаки
п.с наприклад я теж переїхала в Закарпаття в перші місяці війни, але я дистанційно офіційно працювала та платила податки в казну . То й що, теперь я зрадниця?
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе несмотря на обстрелы (зрозуміло, що мова за окупаційні "власти")
Зацініть :
Руководство Купянска в Харьковской области осталось в городе и продолжает работу несмотря на эвакуацию населения и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам главы Купянского района Максима Губина, обстановка сохраняется сложная, но российские военные удерживают Купянск. Город в достаточной безопасности, добавил он. "Обстрелы не стихают, - указали власти. - Администрация работает, она присутствует в городе".
При этом в ведомстве уточнили, что какая-то часть городской администрации выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации.
Що там з товарісчем Наумовим?
Він часом не в сбу працював? Не замом по внутрішній безпеці?
Не правою рукою бакланова?
Може речник сбу розповів би українському товариству, як здоров'я товарісча Наумова?
на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.
Виявити. Розкрити. Оприлюднити.
колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.
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