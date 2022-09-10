СБУ разоблачила двух предателей в освобожденном Купянске. ВИДЕО

В недавно освобожденном Купянске Харьковской области СБУ разоблачила двух человек, сотрудничавших с оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"СБУ сообщила о подозрении двум гражданам, согласившимся на сотрудничество с РФ и добровольно занявших должности при оккупационной так называемой "временной военной администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.

Так, 55-летний местный житель перешел на сторону врага вскоре после захвата Купянска российскими оккупационными войсками.

"Он добровольно вступил в должность руководителя ГП "Купьянское лесное хозяйство" и предлагал другим работать в созданном захватчиками лесхозе", - рассказали в СБУ.

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Кроме того, 47-летняя местная жительница также добровольно перешла на сторону врага и согласилась на должность главного бухгалтера упомянутого госпредприятия.

Оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории Украины, прикрываясь войсками РФ, которые бегут с занимаемых ранее позиций.

Им заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.