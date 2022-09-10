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СБУ разоблачила двух предателей в освобожденном Купянске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В недавно освобожденном Купянске Харьковской области СБУ разоблачила двух человек, сотрудничавших с оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"СБУ сообщила о подозрении двум гражданам, согласившимся на сотрудничество с РФ и добровольно занявших должности при оккупационной так называемой "временной военной администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.

Так, 55-летний местный житель перешел на сторону врага вскоре после захвата Купянска российскими оккупационными войсками.

"Он добровольно вступил в должность руководителя ГП "Купьянское лесное хозяйство" и предлагал другим работать в созданном захватчиками лесхозе", - рассказали в СБУ.

Читайте также: На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами. ФОТОрепортаж

Кроме того, 47-летняя местная жительница также добровольно перешла на сторону врага и согласилась на должность главного бухгалтера упомянутого госпредприятия.

Оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории Украины, прикрываясь войсками РФ, которые бегут с занимаемых ранее позиций.

Им заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+37
Вчителька, яка пішла втілювати в українській школі "денацифіковано"-деукраїнізовану програму перевиховання наших дітей, є стовідсотковим зрадником.
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10.09.2022 14:27
+30
Знайдіть цього ігорька з відео, де він розбивав герб України на якійсь будівлі!
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10.09.2022 14:11
+26
Вчителька -зрадник, адже вона стає агентом впливу окупаційної влади.
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10.09.2022 14:23
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Знайдіть цього ігорька з відео, де він розбивав герб України на якійсь будівлі!
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10.09.2022 14:11 Ответить
не тільки ...але із тих міст тікають..акі здавалось би за Україну...а виявляється зовсім інша картина...на жаль колаборантів тисячі
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10.09.2022 14:23 Ответить
Тикают те кто получил паспорта и сотрудничали в том или ином виде с орками. А их предупреждали.
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10.09.2022 14:33 Ответить
Та не до нього! Кривонос більш небезпечний як конкурент на майбутніх президентських виборах.
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10.09.2022 14:54 Ответить
https://twitter.com/ukrdonbass/status/1568503710732488704?t=K2ZmuL_c1S9hfNYVmYmeoA&s=19
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10.09.2022 15:46 Ответить
На палю і усі справи.
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10.09.2022 14:14 Ответить
Коли вже вони будуть Київ звільняти? Двух зрадників назвати, чи будете їм допомогати відосики срані робити?
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10.09.2022 14:29 Ответить
Ага. Твої вже "за три дні звільняли".
Я бачу в Ольгині українську вивчають?
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10.09.2022 14:57 Ответить
ДВУХ ⁉️ Это смешно ,их же там сотни и десятки на банковой‼️
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10.09.2022 15:13 Ответить
відрубати руки ноги та голови
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10.09.2022 14:16 Ответить
невже коти бувають такі жорстокі,ще й голову ? У нас,фараонів, вистачило б за руки й ноги колісницями розірвати...
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10.09.2022 14:41 Ответить
навпіл. Навпаки це гуманно, бо якшо відрубать руки ноги і лишить голову це жесть, це не життя. Доречи коти - тварини пов'язані з Ізидою, що. послугувала прообразом Божої Матері
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11.09.2022 12:45 Ответить
Мабуть буде ця пара на пару буде "партизанити" в землянці в лісі
Головне що є бухгалтерка
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10.09.2022 14:18 Ответить
Предатели бегут к границам с РФ на захваченной территории Харьковщины, а также едут в «ЛНР» и ночуют в так называемых пунктах пропуска. Пропагандисты просят привозить обогреватели, еду и воду для предателей Украины. Похоже, Россия неохотно пускает их на свою территорию.Коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с российскими оккупантами в Купянске, Балаклеи и Изюме Харьковской области, массово бегут в РФ на фоне освобождения городов.

Об этом сообщают российские пропагандисты, передает УНИАН.
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10.09.2022 14:18 Ответить
я на ютюбі рашистів вже бачив відео..як кажуть колаборанти що тікають від ЗСУ, і що ніхто ЗСУ не зустрічає в містах ,бо вони заватчікі
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10.09.2022 14:20 Ответить
Российская армия запаниковала во временно оккупированном Изюме Оккупанты бегут в надежде спасти свою жизнь. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка."Враг паникует. Они бегут, но пока неизвестно, в какой части города. Также можно говорить, что оккупанты оставляют некоторые свои позиции и пытаются просто спасти свои спины. По оккупированной территории города видно много пожаров", - отметила Мария Чашка.Примечательно, что возгорания происходят в основном в местах скопления живой силы и военной техники российских оккупантов.
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10.09.2022 14:34 Ответить
Що таке--ЗРАДНИК?Мої батьки теж при німцях працювали і майже всі працювали на окупованих територіях,то виходить всі вони --ЗРАДНИКИ!!! А якщо ми визволемо лугандонію,там теж будуть всі зрадники? Я так думаю,що потрібно розбиратись,що вони робили і навіщо,от Стремоусов на Херсонщині---це зрадник,а якась вчителька,яка пішла в школу працювати,я не думаю,що вона підлягає під статтю--ЗРАДНИК. Можливо я помиляюсь....
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10.09.2022 14:20 Ответить
Вчителька -зрадник, адже вона стає агентом впливу окупаційної влади.
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10.09.2022 14:23 Ответить
Все банально и проще- людям нужно работать,зарабатывать что бы выжить.
Хлебзавод в Купянске тоже работал и "Кулиничи"хлеб продавали.
Они тоже предатели?
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06.11.2022 11:32 Ответить
Ну тікають значить відчувають за собою грішок. Але вже давно казали не подобається, хочеться в кацапів, ніхто не тримає - чемодан і вперед
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10.09.2022 14:26 Ответить
Вчителька, яка пішла втілювати в українській школі "денацифіковано"-деукраїнізовану програму перевиховання наших дітей, є стовідсотковим зрадником.
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10.09.2022 14:27 Ответить
Педагог, що спіапрацює з окупантами - стовідсотковий зрадник!
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10.09.2022 14:38 Ответить
Якщо твої батьки працювали проти окупаційної москало-радянської влади, то вони нікого не зрадили, але винні в тому, що не пояснили тобі, що означає зрадити Україну.
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10.09.2022 14:40 Ответить
Тут нечего разбираться потому, что все предельно ясно. Кто работал на ответственных, административных и политических должностях и работах, кто активно помогал оккупантам, а тем более воевал - тот активный предатель и подлежит активному (физическому) уничтожению. В самых легких случаях - 20 лет тюрьмы с конфискацией, без возможности досрочного освобождения. Можно предусмотреть каторжные работы сроком 10 -15 лет. В Финляндии такая форма наказания практиковалась после войны, вплоть до начала 70-х годов.
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11.09.2022 07:08 Ответить
Вгадайте з одного разу, якою мовою розмовляють ці дві курви.
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10.09.2022 14:21 Ответить
Чомусь всi зрадники розмовляють кацапським гАварком...
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10.09.2022 16:31 Ответить
Зараз посипляться всі ці покидьки і колаборанти, зрадники , потрібно будувати гуантанамо 2
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10.09.2022 14:23 Ответить
перефарбуються як вже відбувалось не раз в історії
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10.09.2022 14:26 Ответить
Толік Шаріков - перший переобутий 😂
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10.09.2022 14:50 Ответить
Україна настільки гуманна ,що у владі під час війни знаходяться зрадники та колаборанти
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10.09.2022 14:25 Ответить
Ну вообще-то заведовать лесхозом так себе коллаборантская деятельность.Получается,что лесником работать -это нормально,а их начальником -уже нет.За одно это я бы предложил не сажвть.
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10.09.2022 14:27 Ответить
СБУ, а ви не маєте бажання повикривати зрадників..наприклад в Одесі,чи тих втікачів що на захід України повтікали? ні?
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10.09.2022 14:29 Ответить
втікачі і зрадники це різні поняття, тим більше тікачі на західну Україну.
перші - свідомо працюють проти України на користь ворога
другі - просто труси та слабаки
п.с наприклад я теж переїхала в Закарпаття в перші місяці війни, але я дистанційно офіційно працювала та платила податки в казну . То й що, теперь я зрадниця?
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10.09.2022 14:54 Ответить
А діти рідні як ім тепер.
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10.09.2022 14:32 Ответить
Якщо потрібні наводки на зрадників, відкриваєте "Миротворець" і по списку.
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10.09.2022 14:36 Ответить
Як можно подивится по Куп'янську і як можно додати?
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10.09.2022 14:48 Ответить
всех кто уехал на ту сторону обратно не пускать. имущество национализировать
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10.09.2022 14:44 Ответить
Сподіваюся на момент викриття вони вже були мертв
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10.09.2022 14:46 Ответить
З гармати по горобцям? Чи для звітності?
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10.09.2022 14:49 Ответить
як завжди, викривають тих, хто на неконтрольованій територіх або в рашці
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10.09.2022 14:52 Ответить
В Купʼянську затримали вчителів, які приїхали з росії, щоб навчати українських дітей. Ну шо,узге - у вас навчальний рік не закінчиться ще років 15)
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10.09.2022 15:05 Ответить
А слабо викрити тих зрадників, які сидять в Києві і через яких країна зазнала таких людських і матеріальних втрат. Зізнання арестовича, що південь «про#бали» з його слів, це не свідчення зради і не повод для його допиту, адже це сказав цілий (з)радник, а не сторонній дядько з вулиці?
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10.09.2022 15:09 Ответить
Усього двох? А вчителі,а вихователькі? І тд.Там їх повно.
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10.09.2022 15:19 Ответить
Тим часом.. лапті навіть офіційно розповсюджують брехню, навіть в в 14:55 сьогодні:
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе несмотря на обстрелы (зрозуміло, що мова за окупаційні "власти")

Зацініть :

Руководство Купянска в Харьковской области осталось в городе и продолжает работу несмотря на эвакуацию населения и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам главы Купянского района Максима Губина, обстановка сохраняется сложная, но российские военные удерживают Купянск. Город в достаточной безопасности, добавил он. "Обстрелы не стихают, - указали власти. - Администрация работает, она присутствует в городе".
При этом в ведомстве уточнили, что какая-то часть городской администрации выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации.
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10.09.2022 15:25 Ответить
Головний бухгалтер районного лісництва - це пізд@ць яка зрадниця!!!
Що там з товарісчем Наумовим?
Він часом не в сбу працював? Не замом по внутрішній безпеці?
Не правою рукою бакланова?
Може речник сбу розповів би українському товариству, як здоров'я товарісча Наумова?
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10.09.2022 15:39 Ответить
питання зрадників стає як ніколи дуже актуальним
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10.09.2022 17:36 Ответить
Краще б не повідомляли про такі "успіхи". А хто очолював місто де вони? Чи їх не знають ,якщо вони втекли то чого їм не оголосили підозру.Чи від них чекають сумки з кешем щоб вони тихенько повернулися назад і керували далі. Це ж було в 2014 при великому патріоті Петі.
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10.09.2022 18:18 Ответить

на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.



Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
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10.09.2022 23:19 Ответить
2 зрадника вони знайшли- тягне на медальку !!! а як там наумов ? як 700 сбу шників Херсона що перейшли на сторону ворога - ну то таке
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11.09.2022 11:25 Ответить
Їх треба не викривати, а знищувати. Через таких гинуть наші солдати
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21.09.2022 19:00 Ответить
Это нелюди, расстрелять эту мразь, чтоб другим неповадно было!
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12.11.2022 22:56 Ответить
 
 