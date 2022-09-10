РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15309 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 912 32
акция (2403) война (46904) Одесса (7384) пленные (1838)

Родственники украинских военнопленных проводят акцию возле Одесской ОГА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

У Одесской ОГА проходит акция родственников украинских военнопленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что люди вышли с призывами освободить из плена украинских военных, которые, в частности, попали в плен в Мариуполе. Некоторые из них не общались с родными два месяца.

Во время акции началась воздушная тревога, и участники акции были вынуждены прятаться в укрытии.

Смотрите также: Защитников "Азовстали", погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
на коліна даремно стали....
(тільки перед іконами або перед загиблими.... з шани)
та й не там і не в тих ви повинні вимагати (а не вимолювати) допомоги у звільненні полонених
показать весь комментарий
10.09.2022 14:50
+14
**** та брехлива -зе падальна влада!
показать весь комментарий
10.09.2022 14:44
+12
«Фабрика Новин» рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Украинские бойцы взорвали командные пункты и казармы РФ в Кременной: ликвидировано 400 захватчиков«В результате всей «бавовны», которая произошла в разных частях Кременной, россияне потеряла до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.
показать весь комментарий
10.09.2022 14:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не там они проводят акцию....
показать весь комментарий
10.09.2022 14:43 Ответить
100% , в Одесской ода до сих пор сидят депутаты от шария и опзж , у мера Одессы роисский паспорт и плотные связи с дерипаской , и роисскими бизнесменами и ворами , так что не будет результата , жаль.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:19 Ответить
ну, думаю, если Одесса в 14-м выстояла, то сейчас выстоит и подавно...., хоть и не благодаря, а вопреки.....
показать весь комментарий
10.09.2022 15:24 Ответить
Де б вони її не провадили, результату буде нуль. Я припускаю, що всіма цими акціями керує фсб, граючи на почуттях родичів.
показать весь комментарий
10.09.2022 17:24 Ответить
**** та брехлива -зе падальна влада!
показать весь комментарий
10.09.2022 14:44 Ответить
"Тем временем в Москве что-то происходит.
В столице России происходят странные события, которые, возможно, связаны с предложением депутатов отправить в отставку Путина. Колонны жандармов Росгвардии ездят туда-сюда.
Что-то намечается. По ходу - как очередное ГКЧП". СМИ
показать весь комментарий
10.09.2022 15:22 Ответить
нічого там не намічається, лише чергвоий висер бункерного. постоять на колінах і розійдуться, ну ще скрепних триндюлей отримають.
показать весь комментарий
10.09.2022 16:16 Ответить
Під час воєнного стану можуть проводитись акції за умови погодження з військовою адміністрацією. Якщо їх не запакували, значить відповідне погодження від військової адміністрації вони отримали.
показать весь комментарий
10.09.2022 14:46 Ответить
за що їх пакувать досить що влада разом з оон і червоним хрестом допомогла кацапам запакувати їх рідних в маріуполі.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:02 Ответить
Ну так я ж не закликаю боронь Боже їх пакувати. Просто тут деякі коментатори не розуміють, як їм вдалося спокійно провести акцію до повітряної тривоги. Я і пояснив.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:14 Ответить
альтернатива какая была? Либо плен либо смерть. Так хоть какой-то шанс, пусть и небольшой.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:21 Ответить
на коліна даремно стали....
(тільки перед іконами або перед загиблими.... з шани)
та й не там і не в тих ви повинні вимагати (а не вимолювати) допомоги у звільненні полонених
показать весь комментарий
10.09.2022 14:50 Ответить
«Фабрика Новин» рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Украинские бойцы взорвали командные пункты и казармы РФ в Кременной: ликвидировано 400 захватчиков«В результате всей «бавовны», которая произошла в разных частях Кременной, россияне потеряла до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.
показать весь комментарий
10.09.2022 14:51 Ответить
На Харківщині бігато кацапів наловили, не можна самих жирних цабе на Азовців зміняти?
показать весь комментарий
10.09.2022 14:58 Ответить
Ця влада давно вже дискредитована,з Оманського рандеву як найменше.Так що ,дискредитувати нічого.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:18 Ответить
ты глупый с рождения или с 2019? к
показать весь комментарий
10.09.2022 15:19 Ответить
Ти про яку «цілком визначену політсилу», розумнику?
Про ту, зелену, що сприяла полону наших бійців, рідних тих, хто «підготував плакатики»
показать весь комментарий
10.09.2022 15:19 Ответить
Якщо вірити Арестовичу то лише на Харківщині захоплено в полон понад тисячу рашистів серед яких генерал,тому є на кого азовців міняти.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:15 Ответить
Как-то странно, не успели наши начать активно пиз...ить орков на очень важном участке - тут тебе прямо как по заказу. Может поставить на паузу, обсудить обмен пленными?
показать весь комментарий
10.09.2022 15:17 Ответить
Ага, а в коментах, как по заказу, подряд три комента с визгом «прекратите немедленно, неначасі»!
показать весь комментарий
10.09.2022 15:22 Ответить
Ну я из Славянска, какие вопросы? И что, прямо совпадение? Вся страна с придыханием следит, до конца поверить не может. Самое время поднять на флаг очень болезненный вопрос пленных. Только проводить надо было в Москве.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:45 Ответить
Вся страна с придыханием следит за судьбой 3000 защитников Мариуполя, которым лично Вова приказал сдаться и пообещал обменять.
Вышел бы ты к родственникам и сказал «подождите, сейчас не время», в чем проблема?!

Ты сам сколько готов ждать, пока твоего мужа/сына/брата/отца мучат в застенках?
Сколько?!
показать весь комментарий
10.09.2022 17:14 Ответить
Ви маєте когось з родичів у полоні?Як що ні,то стулить свою брудну ротяку,та продовжуйте далі підсмоктувати ЗЕшоблі .
показать весь комментарий
10.09.2022 15:23 Ответить
К кому призыв осводить пленных? К рашистам? Плевали они на эти призывы.
Сейчас призыв можно только к нашим на харьковщине побольше вражин для обмена захватить.
А на коленях ползать бесполезно.
показать весь комментарий
10.09.2022 15:19 Ответить
Може після наступу в Харківській області нарешті буде достатньо полонених для обміну
показать весь комментарий
10.09.2022 17:28 Ответить
Не голосували б так , як в 2019 не було би причини до такого протесту! Любить,ой любить наш нарід на граблі наступати, мало їм було Бандюковича-шапкокрадія, так на взамін- директора бродячого шапіто, а потім протести, протести, а ми не винні...
показать весь комментарий
10.09.2022 19:41 Ответить
 
 