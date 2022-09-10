Родственники украинских военнопленных проводят акцию возле Одесской ОГА. ВИДЕО

У Одесской ОГА проходит акция родственников украинских военнопленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что люди вышли с призывами освободить из плена украинских военных, которые, в частности, попали в плен в Мариуполе. Некоторые из них не общались с родными два месяца.

Во время акции началась воздушная тревога, и участники акции были вынуждены прятаться в укрытии.

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