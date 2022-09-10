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Украинские трассы служат полосами для истребителей ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воздушные силы ВСУ используют автодороги вместо взлетных и посадочных полос.

Видео взлетов и посадок украинских истребителей опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Использование автомобильных путей позволяет украинским военным летчикам быть мобильнее, говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+123
прийшов час згадати пророка..
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10.09.2022 15:19
+86
тепер зеля буде вішати всім лапшу що він дороги будував спецом для наших винищувачів!
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10.09.2022 15:20
+62
Наші зайшли у Ямпіль (Донецька область).
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10.09.2022 15:42
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Страница 2 из 2
. а я колись бачив... як рота солдат у шерензі чимчикувала по ЗПС, збираючи камінці..))) То це і є та техніка, якою чистять ЗПС? А може у частинах ВПС вже є стаціонарні автопилососи , як у цівільних аеропортах?
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11.09.2022 21:56 Ответить
Когда самолет делает пролет со снижением над полосой, он не выпускает шасси, а когда шасси выпускаются, то это уже другое упражнение - имитация посадки. Пролет над полосой с выпущенными шасси с последующим набором высоты.
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10.09.2022 21:33 Ответить
.. а чого при зниженні з виходом на друге коло не можна випустити шассі? А зниження з випущенними шассі...чому вважается іншою вправою..а без шассі... іншою? Поясніть будь ласка. Ви як професіонал можете внести ясність ..чому?
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11.09.2022 21:52 Ответить
блаЗЄнські вже шукають виправдання "великого крадівництва" перед цією фазою війни. Дійсно, маємо кілька бетонок, які проєктувалися й будувалися ще в ссср саме для використання як злітних смуг. Одна з них -- т.зв. Варшав'янка.
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10.09.2022 17:22 Ответить
Чудово, тільки музика трохи дурнувата
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10.09.2022 17:24 Ответить
Давайте, слейте еще геолокацию. Когда вас уже сажать будут, недожурналистов и недоблогеров помойных. Сколько потерь из-за слитых фото и видео. Ни одна безалаберная падла не ответила.
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10.09.2022 17:32 Ответить
Да и так кому надо все знают.Эти участки построены еще при союзе.
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10.09.2022 23:05 Ответить
АУД
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10.09.2022 17:35 Ответить
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10.09.2022 18:04 Ответить
возможность Gripen работать со взлетно-посадочных полос плохого качества, включая автомобильные трассы. Это связано с тактикой шведских воздушных сил, которые в случае необходимости должны максимально рассредоточится по всей стране.подготовка летного состава и обслуживающего персонала занимает около 6 месяцев. Срок эксплуатации самолета, по расчетам производителя, составляет 50 лет.
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10.09.2022 18:19 Ответить
Gripen - легкий винищувач, його можливості обмежені, меньш, наприклад, за Ф16.
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10.09.2022 23:16 Ответить
JAS 39E/F Gripen
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11.09.2022 06:50 Ответить
Ще одна причина розікрасти народні гроші, закатавши в асфальт! Коли вже ви телепні зрозумієте, що у влади, уряду своїх грошей НЕМАЄ- це все Ваші гроші, якими вони користуються, а звіту-чортма. Недарма в соціал демократів Європи виникли питання до Зеленського стосовно його збагачення приблизно на 850 млн. долларів за час війни.
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10.09.2022 19:49 Ответить
Чи є посилання на допис? Таке необхідно висвітлювати.
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11.09.2022 13:35 Ответить
Помеха справа: МиГ-29
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10.09.2022 20:08 Ответить
Немає тут ніяких зльотів та посадок, це лише захід на посадку, яка може знадобитися, якщо посадка на аеродром якимось чином неможлива.
Літаку потрібне електроживлення, ПММ, озброєння, техобслуговання, яких немає на звичайних дорогах.
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10.09.2022 23:50 Ответить
..от би Ви здивуваися безглуздості свого дорису, побачивши біля дороги десь))) зовсім недаеко від Києва пару Міг-29. А ще відтягнуті вхідні щити для маркування ЗПС, відсутність будь яких знаків на дорозі.... А може Ви не знаєте, що таке АПА ..чи ТЗ-22... Чи не знаєте, що є звичайний бортовий КраЗ..який привезе багато чого потрібного..))) Чи Ви рахуєте що наша авіація стоїть рядками у Василькові, чи у Озерному? Наївна Ви людина.
Oleksandr Ievtushenko Літаку потрібне електроживлення, ПММ, озброєння, техобслуговання, яких немає на звичайних дорогах.

А на НЕЗВИЧАЙНИХ дорогах воно може бути?
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11.09.2022 11:26 Ответить
По факту на відео немає посадки.
Частина автошляху, яка використовується в якості аеродрому підскоку та обладнана відповідним устаткуванням вже є тимчасовою ВПП, а ніяк не автошляхом.
Посадка на діючу трасу можлива саме в тому випадку який я описав.
Єдине чому я не припиняю дивуватися, так це безглуздості українських журналістів щодо військової тематики (особливо авіації) та різної шолупоні, яка на це ведеться.
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11.09.2022 18:11 Ответить
..а я на першому ролику у перших секундах бачу реальну посадку...бажу прожектор біля торця ЗПС... На другому..так ... пролітає..а далі нічого не видно. Хочу Вас розачарувати! За деякими нормативами підготовка ЗПС на звичайній дорозі !!! не обовязково бетонованій, але з твердим покриттям повинна займати не більше ДВОХ!! годин. Це максимальний термін , для деякого типа літаків, Для інших бойових ..маю на увазі.. до 1.30. і не більш. Включає тільки перекриття руху транспорту і видалення небезпечних предметів. Зумовлено це заправкою літака. Кожний тип по різному. Якщо по аеродрому нанесуть удар... по запасному також... є відрізки трас ..які використовуються для приземлень. Не застосовуйте фрази ВВВ... де були так звані аеродроми підскоку. Ці відрізки шляху використовують тільки вдень... при достатньо добрих погодних умовах. І зараз біля таких відрізків постійно чергують команди зі всім необхідним. Вночі ніхто не використовує такі аеродроми. Але у нас вже є кілька варіантів таких смуг з розгорнутим світловим обладнанням і повним забезпеченням. Але там нема систем точного заходу на посадку.... Тому тільки хороші метеоумови. Не знаю..здивуєтемся можливо... коли побачите біля такої нічим непримітної дороги Ан-26 на галявині на грунті.. та я писав вже.. пару Міг-29 на невеличких залізних пятачках з назвою К 1 Д..))) Жургалісти пишуть те, що ім вважається достовірним. Так я к і Вам... який користується власними догадками..))))
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11.09.2022 21:46 Ответить
Ну звісно, наявність прожектору - це факт посадки
Навіщо мені переказувати те, що я вже написав вище?
Нанесення удару по аеродрому аж ніяк не робить цей аеродром непридатним. На це потрібно набагато більше часу та ресурсів, ніж на його відновлення. За весь час війни, кацапи ще жодного аеродрому не вивели з ладу більше ніж на декілька діб.
Я не користуюся здогадками, і мені точно не потрібні савєти якихось балаболів.
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12.09.2022 10:09 Ответить
Так так... не вивели))) У нас *працюють* Дніпро, Васиьків... з РД..бо ЗПС нема...Канатово.... я вже мовчу про Гостомель... Звичайно коли у повітрі кілька машин і ракету всадятьв ЗПС, як це у Василькові..то аеродром *придатний*))) Совети тобі не потрібні, бо ти сам балабол, а ще при тому с фантастично-дитячим мисленням. Було б дуже повчально, взяти тебе за шкирки і привезти на такий відрізок дороги, де б ти побачило і літаки і все що потрібно. Але сиди у свойму мирку і думай так як думаєш.
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12.09.2022 10:24 Ответить
Працювати з рульожок під час війни - це майже стандартна ситуація, набагато більш "зручна", ніж з автошляхів. У нас працюють усі аеродроми, і ніде ПС надовго не затримується - саме це і стало запорукою їх незнищення. Гостомель був знищений саме наземними засобами ураження через військові дії на ньому.
Щоб зруйнувати ЗПС - треба тони спеціалізованих ***********, а не якась умовна "ракета". Але навіть значні пошкодження ЗПС досить швидко ліквідуються, гарний примір тому Чорнобаївка.
За шкірки будеш своїх собак тягати, з якими у тебе однаковий рівень розвитку.
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12.09.2022 13:02 Ответить
.. ну то хай працюють. Аби ти не скиглило і не демонструвало свої *знання*))))..... І запамятай дуринда... крилаті ракети. Х-101 ..які першого дня випустили по Василькову та Івано-Франківську мають вибухову частину десь під 350 кг. Як..дуринда... достатньо такого запасу, щоб зруйнувати ЗПС? І приклад Чорнобаївки тут до чого? Ти навіть не знаєш, що там базувалися кацапські вертольоти і літаки туди і близько не набижались. У Мелітополі зруйнована вщент ЗПС... тому тебе за шкірку і потрібно тягнути...а ще й рилом у факти тицяти...))) Подивись на Васильків, Канатове, Франківськ.. Старокостянтинів....))) Я яких РД ти там збирався літати ..телепень? Васильківці з РД виходили після руйнування ЗПС... А сідали уже не дома. От від тупесеньких журнаюг..ти нічим не відрізняєшься! Щось знаєш...щось доплетеш... А так телепень реальний! )))
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12.09.2022 21:20 Ответить
У авіаційних засобів ураження немає вибухової частини, в них є бойова частина, яка складається із вибухової речовини та уражаючих елементів. В залежності від конструкції БЧ вона має різне призначення, і серед БЧ Х-101 немає таких, які призначені для руйнування ЗПС.
Для того, щоб зруйнувати бетонну ЗПС потрібні ********** із заглибленням та затримкою у підриві. Але навіть пошкоджені таким чином ЗПС досить швидко відновлюються до стану, коли з них можуть працювати винищувачі та штурмовики.
Але я не збираюся тут проводити лікбєз для тупорилого ідіота, який знаходиться на нульовому рівні і навіть не знає елементарних термінів.
Знайди собі якогось ламера (їх тут трохи менше ніж усі) і спробуй його здивувати своїми байками для бабусь. Мені твоя істерика нахер не здалася.
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12.09.2022 22:43 Ответить
що..ідіот..крилата ракета крім вибухівки має ще й вражаючі елементи?))))))))))))))))))) Ти тупориле путаєш ракети Бук та С-300 ..400 з крилатими ракетами, типу Х-101..Х-55 та інші... які призначені для таких цілей, як ЗПС..))))) Точно така ж ракета..тільки 102 мже транспортувати ядерний заряд.!! Які вражаючі елементи...дурногоове? У авіаційних засобів ураження немає вибухової частини,..
Це авіаційна ракета *повітря-земля*.... для враження НАЗЕМНИХ!! цілей!
Але твій вражаючий ідіотизм мені вже дуже знайомий! Не ти там лайном сходив , доказуючи мені, що в Іраку нема американських військ? Не з тобою..ішаком..була мова про Аль-Асад? І ти там щось варнякало про Іл-76.?... Не ти це був?
Якщо ти...то мови більш нема. Тут сопля з іменем Oleksandr Ievtushenko..... ))))
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12.09.2022 23:14 Ответить
У будь-яких *********** є вражаючи елементи, це може бути як звичайна тонка оболонка фугасних, так і значно більша осколково-фугасних, а також касетні *************, які найчастіше застосовуються на крилатих ракетах для атак на аеродроми. При цьому, застосування крилатих ракет для руйнування ЗПС є неефективним. Те, що ти прочитав у вікіпедії про ядерну БЧ аж ніяк не зробить тебе розумнішим за звичайного балабола-любителя.
На цьому бесіда з тобою, конечним шизофреніком, закінчена.
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13.09.2022 12:21 Ответить
Якщо існує потреба руйнування саме ЗПС без застосування авіації, то використовуються балістичні ракети комплексів типу Іскандер та Точка-У, які мають більш вертикальну траєкторію, що дозволить БЧ заглибитися у бетон перед вибухом. Крилаті ракети можуть використовуватися в атаках аеродромів, але для ураження інфраструктури та техніки. Виведення крилатої ракети на вертикальний удар за допомогою маневру "горка" робить її вразливою проти ППО на ділянці підльоту до цілі, тому більшість з них навіть не мають БЧ для ураження ЗПС.
Це розуміють навіть тупорилі кацапи, але знаходяться іще більш тупорилі екземпляри
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13.09.2022 19:42 Ответить
Зе цирк одразу скаже що Велике Крадівництво то будівництво посадкових і взлетних полос для літаків ВПС України. Сценарісти кварталу 95 вже декілька потів зігнали з себе щоб додуматися до цього
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11.09.2022 14:45 Ответить
если это правда, то удалите этот пост
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12.09.2022 09:22 Ответить
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