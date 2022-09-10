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Украинские воины поют гимн перед наступлением. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликовали видео, как украинские воины поют государственный гимн перед началом наступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Воїни Бога
Слава Україні!
Героям Слава !
Скоро будемо в Лисичанську????
У Брянській області Росії горить військова частина
Потужні вибухи прогриміли в районі населеного пункту Клинці Брянської області РФ, після чого розпочалася пожежа.
Відповідні фото та відео з'явилися у соцмережах, повідомляє InformNapalm.
а з Лисичанськом, дай Бог !
У нинішньому світському значенні - це урочистий музичний твір на слова символічно-програмного змісту, який вживається здебільшого як символ держави ...
значить є ми і ми є держава
"ЗСУ діють швидше, аніж я встигаю писати.
Тільки уявляю собі те піднесення, яке на адреналіні штовхає наших бійців летіти на крилах у цьому епічному бліцкригу.
Так вичекати, прорахувати та здійснити оперативний задум могли тільки справжні воєначальники. А ще колективний задум наших командирів і західних партнерів.
Не знаю, коли закінчиться ця компанія (знаю тільки, чим), але те, що "другу армію світу" ВЖЕ деморалізовано, принижено та виставлено у якості епічних лузерів, стає вагомим підґрунтям для її подальшого знищення.
Сьогодні гордість за Україну змішується у душі з гіркотою втрат наших батьків, братів, сестер та синів, які віддали своє життя за майбутню перемогу.
Про них ми будемо па`ятати завжди, а зараз - віримо у ЗСУ!
Їбаште їх, хлопці! Їбаште до самих глибинних скрепів. До самої суті їх звіриної природи. Їбаште, допоки у їх генах не оселиться страх навіть подумати про те, щоб лізти в Україну.
Їбаште їх, хлопці!"
путя - не халява, він не дає а одбирає
одбирає мирне життя
спокій
житло/майно
родину (в розумінні-сім'ю)
батьківщину
волю
свободу слова
найменшу можливість воєвиявлення...
не знали?
СЮРПРАЙЗСССССС...
хотіли путю - то путя до них прийшла
Зараз ці території так очищаться (майже))) від електорату Ригів, Зажопи і т.д. що в Україні залишаться тільки свідомі ГРОМАДЯНИ, а не населення що продається за 1кг гречки і мрію проковбасу по 2-20.
Яка буде прекрасна держава УКРАЇНА!
Повертайтеся з перемогою, живі та неушкоджені.
Молимося за Вас
Сама сильна зброя армії - мотивація.
Бог допомагає визволяти рідну землю і зовсім не допомагає окупантам.