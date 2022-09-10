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Украинские воины поют гимн перед наступлением. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликовали видео, как украинские воины поют государственный гимн перед началом наступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+91
Воїни Світла
Воїни Бога
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10.09.2022 17:23
+64
Наші серця б'ються в такт ЗСУ
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10.09.2022 17:33
+56
Олег Шарп:
"ЗСУ діють швидше, аніж я встигаю писати.
Тільки уявляю собі те піднесення, яке на адреналіні штовхає наших бійців летіти на крилах у цьому епічному бліцкригу.
Так вичекати, прорахувати та здійснити оперативний задум могли тільки справжні воєначальники. А ще колективний задум наших командирів і західних партнерів.
Не знаю, коли закінчиться ця компанія (знаю тільки, чим), але те, що "другу армію світу" ВЖЕ деморалізовано, принижено та виставлено у якості епічних лузерів, стає вагомим підґрунтям для її подальшого знищення.
Сьогодні гордість за Україну змішується у душі з гіркотою втрат наших батьків, братів, сестер та синів, які віддали своє життя за майбутню перемогу.
Про них ми будемо па`ятати завжди, а зараз - віримо у ЗСУ!
Їбаште їх, хлопці! Їбаште до самих глибинних скрепів. До самої суті їх звіриної природи. Їбаште, допоки у їх генах не оселиться страх навіть подумати про те, щоб лізти в Україну.
Їбаште їх, хлопці!"
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10.09.2022 17:32
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Воїни Світла
Воїни Бога
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10.09.2022 17:23 Ответить
Наші серця б'ються в такт ЗСУ
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10.09.2022 17:33 Ответить
Віримо в Бога та ЗСУ !

Слава Україні!
Героям Слава !
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10.09.2022 17:59 Ответить
Іменно з цього навчався мій день і дав Надію на завтра
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10.09.2022 18:17 Ответить
Взяли штурмом город Брянськ.... Це слова пісні часів Другої Світової.... Але ми взяли штурмом інше... https://www.youtube.com/watch?v=REMc4Ew7BBY

Скоро будемо в Лисичанську????
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10.09.2022 17:24 Ответить
Кажуть, що наші вже на околицях...
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10.09.2022 17:27 Ответить
Брянськ ще не взяли, пристрілюємось
У Брянській області Росії горить військова частина

Потужні вибухи прогриміли в районі населеного пункту Клинці Брянської області РФ, після чого розпочалася пожежа.

Відповідні фото та відео з'явилися у соцмережах, повідомляє InformNapalm.

а з Лисичанськом, дай Бог !
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10.09.2022 18:03 Ответить
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові уже на околицях Лисичанська.
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10.09.2022 17:25 Ответить
Дуже зворушливо! Нехай Бог оберігає всіх вас!
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10.09.2022 17:25 Ответить
дійсно,слухаю з сльозами на очах
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10.09.2022 19:36 Ответить
Орки заявляют что ВСУ в десяти километрах от Лисичанска! шо проісходіт?
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10.09.2022 17:26 Ответить
єто то о чом так долго гаварили бальшевики
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10.09.2022 17:31 Ответить
"Єта же ні па правілам. Нє чєсна! Украінци іспользуют гімн как психотропниє вєщєства"
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10.09.2022 17:26 Ответить
З вами Сила!!!!
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10.09.2022 17:27 Ответить
Гімн[1] (дав.-гр. ὕμνος; hýmnos - похвальна пісня), також сла́вень[2][3] -......

У нинішньому світському значенні - це урочистий музичний твір на слова символічно-програмного змісту, який вживається здебільшого як символ держави ...
значить є ми і ми є держава
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10.09.2022 17:29 Ответить
Славень,дуже гарно. Чому б нам так не казати.
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10.09.2022 17:43 Ответить
Здорово, но я бы запретил собираться вместе такому количеству бойцов. Война идёт, всякое прилететь может.
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10.09.2022 17:30 Ответить
Якого фуя ти з уруцкім ізіком в тему залізло? Безнадійний?
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10.09.2022 21:39 Ответить
Слава Україні
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10.09.2022 17:32 Ответить
Олег Шарп:
"ЗСУ діють швидше, аніж я встигаю писати.
Тільки уявляю собі те піднесення, яке на адреналіні штовхає наших бійців летіти на крилах у цьому епічному бліцкригу.
Так вичекати, прорахувати та здійснити оперативний задум могли тільки справжні воєначальники. А ще колективний задум наших командирів і західних партнерів.
Не знаю, коли закінчиться ця компанія (знаю тільки, чим), але те, що "другу армію світу" ВЖЕ деморалізовано, принижено та виставлено у якості епічних лузерів, стає вагомим підґрунтям для її подальшого знищення.
Сьогодні гордість за Україну змішується у душі з гіркотою втрат наших батьків, братів, сестер та синів, які віддали своє життя за майбутню перемогу.
Про них ми будемо па`ятати завжди, а зараз - віримо у ЗСУ!
Їбаште їх, хлопці! Їбаште до самих глибинних скрепів. До самої суті їх звіриної природи. Їбаште, допоки у їх генах не оселиться страх навіть подумати про те, щоб лізти в Україну.
Їбаште їх, хлопці!"
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10.09.2022 17:32 Ответить
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10.09.2022 17:34 Ответить
ну, вони кликали путю
путя - не халява, він не дає а одбирає
одбирає мирне життя
спокій
житло/майно
родину (в розумінні-сім'ю)
батьківщину
волю
свободу слова
найменшу можливість воєвиявлення...
не знали?
СЮРПРАЙЗСССССС...
хотіли путю - то путя до них прийшла
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10.09.2022 18:26 Ответить
Бачите як добре - війна всіх проявила.

Зараз ці території так очищаться (майже))) від електорату Ригів, Зажопи і т.д. що в Україні залишаться тільки свідомі ГРОМАДЯНИ, а не населення що продається за 1кг гречки і мрію проковбасу по 2-20.

Яка буде прекрасна держава УКРАЇНА!
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10.09.2022 23:44 Ответить
Зверніть увагу на картинку! Це готове епічне полотно українського спротиву!
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10.09.2022 17:32 Ответить
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10.09.2022 19:48 Ответить
батальон, може навіть полк
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10.09.2022 17:32 Ответить
Лаптеногие, и вы хотите их победить???
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10.09.2022 17:32 Ответить
певно що ні, але лапті надіються винести
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10.09.2022 17:35 Ответить
Гімн України == відспівування кацапа.
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10.09.2022 17:34 Ответить
Бережи Вас Господь, хлопці, як Ви бороните нас всіх
Повертайтеся з перемогою, живі та неушкоджені.
Молимося за Вас
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10.09.2022 17:35 Ответить
Надихаючі дні для всієї України!Буде вільна наша світла Україна...
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10.09.2022 17:36 Ответить
Боже бережи наших хлопців!!!Даруй їм перемоги, захисти їх !!
Сама сильна зброя армії - мотивація.
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10.09.2022 17:40 Ответить
Найрідніше виконаннягімна України яке звучало будь коли !
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10.09.2022 17:48 Ответить
У кожного в сердцi!
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10.09.2022 17:52 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.09.2022 17:53 Ответить
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10.09.2022 17:54 Ответить
Господи Боже наш, бережи кожного і всіх !!!
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10.09.2022 18:09 Ответить
Найкращі. Перемоги. Хай Бог береже.
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10.09.2022 18:12 Ответить
Подивитись на орківське скопичення ублюдків (армія РФ) і цих світлих Людей і все стає зрозуміло - де зло а де добро!
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10.09.2022 18:14 Ответить
Хлопці, пам'ятайте, що найкраща тактика війни - це тактика виживших. Тільки ваші життя це шлях до перемоги України.
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10.09.2022 18:22 Ответить
В мене від таких відео соплі розтікаються по обличчю. Хлопці,головне,живими назад!
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10.09.2022 18:23 Ответить
Слухаю Гімн Украіни зі сльозами на очах і радістю в душі за наших мужніх Героїв - емоціі переповнюють , бережи Вас Боже , наших синочків 👍🏼💪🙏🏼❤️❤️❤️
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10.09.2022 19:00 Ответить
не можу уявити,щоб ТА СТРОНА з таким натхненням,захватом,БЕЗ ПРИМУСУ!! співала ...боже храни...
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10.09.2022 20:08 Ответить
Слава вам нашi дорогi захисники! Хай Господь вас оберiгаэ.
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10.09.2022 21:09 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
Бог допомагає визволяти рідну землю і зовсім не допомагає окупантам.
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10.09.2022 23:55 Ответить
 
 