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Минобороны РФ назвало бегство на Харьковщине "перегруппировкой" для "достижения цели спецоперации". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военным руководством РФ принято решение перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма "для наращивания усилий на Донецком направлении".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны РФ.

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать находящиеся в районах Балаклеи и Изюма российские войска для наращивания усилий на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

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Мол, с этой целью "в течение трех суток проведена операция по сворачиванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск" на оккупированные территории Донецкой области.

В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии", - уверяют в Минобороны РФ.

Напомним, уже несколько дней продолжается контрнаступление украинской армии в Харьковской области. В часности, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.

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Топ комментарии
+47
Велике будівнициво від Залужного: орка вкатали в землю
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10.09.2022 17:49
+39
Паталогічні брехунці. )))
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10.09.2022 17:38
+37
Так так, драпайте аж до бункера "чемоданного сруля", витягуйте його звідти і завершуйте "спецгоперацію" на гілляці.
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10.09.2022 17:39
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Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації" Джерело: https://censor.net/ua/v3366299
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11.09.2022 00:21 Ответить
Импо 2022
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11.09.2022 14:52 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.10.2022 17:20 Ответить
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