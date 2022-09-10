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Харьковщина (4134) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (109) Десантно-штурмовые войска (172)

Разбитые украинскими десантниками российские войска на Харьковщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командование ДШВ ВСУ обнародовало кадры того, как подразделения российско-оккупационных войск наголову разбиты украинскими десантниками на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование ДШВ ВСУ.

В сообщении отмечается: "Сожженная техника, тела оккупантов и разбитые позиции. Первые кадры успешного наступления подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины в Харьковской области".

"Они хотели потягаться с десантниками, но их постигла неудача, – отмечают защитники Украины".

Смотрите также: ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске, - телеграм-каналы. ФОТО
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Топ комментарии
+92
чекаєм на лебедине озеро по всім раша каналам.....
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10.09.2022 18:42
+76
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10.09.2022 18:46
+68
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10.09.2022 18:56
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чекаєм на лебедине озеро по всім раша каналам.....
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10.09.2022 18:42 Ответить
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10.09.2022 18:51 Ответить
Шо вже?!
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10.09.2022 19:18 Ответить
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10.09.2022 18:56 Ответить
список самих швидких пташок на планеті... їх пять... https://www.youtube.com/watch?v=fCi2-HrOxnQ&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=6

Цікаво, на якому місті по швидкості втікання російська армія? )) Перша???
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10.09.2022 19:25 Ответить
Вы о чем? У кацапов на всех каналах дебилы поют о победобесии. 😎То ли берлинскую стену уже строят, то ли через Ламанш понтоны. Никак не договорятся между собой.
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10.09.2022 20:03 Ответить
"Никак не договорятся между собой." - пішли в разнос..... но всі все розуміють.....
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10.09.2022 20:23 Ответить
Они не в разнос пошли. Это бетонка в дурку. Одно непонятно кто раньше добежит. Те кто на ТВ или стадо кацапов у экранов.
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10.09.2022 21:37 Ответить
Не ображайтеся тільки - в Україні ЕЙФОРІЯ! Півроку нам дорікали і ставили азербайджанську армію в Карабаху як приклад Але ЗСУ їх перевершили! Якби ваша армія діяла так як наші зараз - то через два тижні була-б уже в Єревані! Як там Лачинський коридор? Уже перекрили? Пора отой "гнійник" в "Степанакерті" ліквідовувать остаточно ! Якраз "настав час" - кацапам не до вірмен!

Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
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11.09.2022 06:35 Ответить
На территорию Армении никто не полезет. А вот Степанакерт бывший очистить бы стоило. Увы, граница тоже достаточно длинная и к тому же горы. ДРГ так и будут шастать пока хоть один армянин по эту сторону есть.
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13.09.2022 15:10 Ответить
Де я казав про наступ на Вірменію? "Якби" російською - "если-бы"
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13.09.2022 15:25 Ответить
Ай молодці! Героям-десантникам слава!! Бережіть себе хлопці!
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10.09.2022 18:43 Ответить
Кацапам піZда!!!
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10.09.2022 18:43 Ответить
Як правильно, GRAND ******** чи ******** GRANDE?
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10.09.2022 19:54 Ответить
Песец обыкновенный
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10.09.2022 20:25 Ответить
Героям Слава! Молодці ЗСУ, так тримати!
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10.09.2022 18:44 Ответить
Америка рада успехам Украины! Слава Украине . Слава Америке! Береги нас Бог!
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10.09.2022 19:03 Ответить
Героям слава !!!

Молимось за Вас , дорогі наші Воіни 👍🏼💪👊🏼🙏🏼❤️
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10.09.2022 18:44 Ответить
красота
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10.09.2022 18:44 Ответить
ДШВ України-респектище.Давайте ще...
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10.09.2022 18:44 Ответить
СПАСИБО ВАМ,РОДНЫЕ !!!!!!!!!
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10.09.2022 18:44 Ответить
ЗСУ продовжують допомагати лапатнікам перегруповуватись...
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10.09.2022 18:46 Ответить
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10.09.2022 18:46 Ответить
Підпис під цим фото: Петро Порошенко:
"Пишаюся нашими воїнами. Хлопці і дівчата, ви неймовірно круті!
Балаклія, Куп'янськ і тепер Ізюм (!!!) Щасливий, що ми допомагаємо бригадам, які на вістрі #контрнаступу.
Разом переможемо цю навалу".
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10.09.2022 19:11 Ответить
это 2 машины разминирования Ур-77 похоже на первых кадрах. Интересная техника
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10.09.2022 18:47 Ответить
На це можна дивитись вічно!
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10.09.2022 18:48 Ответить
Вовчанськ це Україна
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10.09.2022 18:51 Ответить
Отак і виглядає "перегрупування"
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10.09.2022 18:56 Ответить
не встигли відійти "організовано"
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10.09.2022 19:12 Ответить
кацапня пыню уже обзывает, не иначе как Акела
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10.09.2022 19:03 Ответить
Акела-Хуела
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10.09.2022 20:12 Ответить
Дуже гарно! Слава ЗСУ!
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10.09.2022 19:05 Ответить
На росії по новинах все одна фігня.
Вже пів-року беруть Київ вони за три дня.
Переслали в у пакеті залишки синочка,
Военком же заявив : " У вас била дочка."
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10.09.2022 19:10 Ответить
Шапка-ушанка . Москалі, в мене щоки зара луснуть.
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10.09.2022 19:15 Ответить
А шинелі теж маєте?
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10.09.2022 19:22 Ответить
Мама я в плену... Тебя пытают?.. Нет.. Как нет????????

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10.09.2022 19:16 Ответить
Завдання журналістам : будь ласка узнайте, хто додумався на нашій техніці хрестика малювать?
Цікаво, хто ця творча людина на?
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10.09.2022 19:16 Ответить
Так у нас же і так хрест був. Ну так, не такої форми, але власне нічого надто нового
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10.09.2022 20:18 Ответить
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10.09.2022 19:23 Ответить
Оце справжнє кіно, а не відосики зеленського!
Слава ЗСУ!
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10.09.2022 19:35 Ответить
Позорна кацапська армія....

Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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10.09.2022 19:41 Ответить
Орки - вони орки і є. У наших на техніці лаконічний та благородний, освячений тисячолітньою традицією хрест, а у тих покидькив якась потворна мазьня
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10.09.2022 20:16 Ответить
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10.09.2022 23:15 Ответить
"перегрупування" ка-ЦАПIВ:

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11.09.2022 00:41 Ответить
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11.09.2022 09:54 Ответить
 
 