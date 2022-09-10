Разбитые украинскими десантниками российские войска на Харьковщине. ВИДЕО
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Командование ДШВ ВСУ обнародовало кадры того, как подразделения российско-оккупационных войск наголову разбиты украинскими десантниками на Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование ДШВ ВСУ.
В сообщении отмечается: "Сожженная техника, тела оккупантов и разбитые позиции. Первые кадры успешного наступления подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины в Харьковской области".
"Они хотели потягаться с десантниками, но их постигла неудача, – отмечают защитники Украины".
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Цікаво, на якому місті по швидкості втікання російська армія? )) Перша???
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
Молимось за Вас , дорогі наші Воіни 👍🏼💪👊🏼🙏🏼❤️
"Пишаюся нашими воїнами. Хлопці і дівчата, ви неймовірно круті!
Балаклія, Куп'янськ і тепер Ізюм (!!!) Щасливий, що ми допомагаємо бригадам, які на вістрі #контрнаступу.
Разом переможемо цю навалу".
Вже пів-року беруть Київ вони за три дня.
Переслали в у пакеті залишки синочка,
Военком же заявив : " У вас била дочка."
Цікаво, хто ця творча людина на?
Слава ЗСУ!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!