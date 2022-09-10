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БАЛАКЛЕЯ, ИЗЮМ, КУПЯНСК. Что делать с коллаборантами на освобожденных территориях? | Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ ведут молниеносное наступление на Харьковщине, уже освобождена Балаклея и более 30 сел и городов. Украинские войска зашли в сверхважный с точки зрения логистики Купянск, есть сообщения о начале боев у Изюма.
Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ в то же время рассуждает, что Украина должна делать с коллаборантами на освобожденных территориях.
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Топ комментарии
+39 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий10.09.2022 19:33
+27 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий10.09.2022 19:33
+23 RustIck
показать весь комментарий10.09.2022 19:42
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Пожалуйста, подождите...
а годувати цих ******* в мене немаэ н1 якого бажання....
Они хотели жить в паРашке, так почему бы не исполнить их мечты, пусть ******** за поребрик ("на встечу своей мечте и счастью")!?
Я против европейской толерантности к врагам и идиотам (у голых обезъян должно быть прав не больше, чем у их волосатых сородичей)!
а як не хотять - то хай містяни чи селяни вірішують їх долю самі... народний суд...типу
тобто, краще посадити на скіко-то років і годувати за кошти тих, в кого воно вже вбило або сдало на катування родичів чи близьких ???
а ще краще, відпустит під заставу поки суд да діло, щоби воно злиняло куди захоче, позолотивши чиюсь ручку?
але краще повішати на вербі як юду
а про тюрму (в"язницю) .. хто зна... як вони там напрацюють... а Держава на них мільйони витрачає
https://www.youtube.com/shorts/WW6IuXyz28Q
дозуя ідіотів бачів, но шо б уся нація і пол підара?
вас провокуют'.
- права голосу на виборах,
- права бути обраним в органи влади на всіх рівнях,
- права працювати вчителями та викладачами в ЗВО.
Вбити теж гарна ідея, мені подобається але набіжать гуманісти захищати
А попадание в голову, меняет взгляды человека на жизнь со 100% гарантией!
Всіх через фільтрацію. Ховаєшся від фільтрації - розстріл. Викликав сумніви у лояльності під час фільтрації - розстріл. Десь засвітився у якійсь взаємодії та колаборації із ворожою державою - розстріл.
Всі розстріли обов'язково крупним калібром та в мозок.
Саме так діяли росіяни на окупованих територіях.
Але ми цивілізовані та гуманні, а тому просто розстріл.
В живих можна залишити тих пару людей за яких ми точно впевнені що їх будуть згідні виміняти чи які точно не зможуть відбрехатись та відкупитись у ДБР і будуть десятиліттями працювати як гітлерівці-раби на будівництві житла в ссср.