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война (46904) Харьковщина (4134) Изюм (227) Цензор.НЕТ (124) Балаклея (247) Буткевич Богдан (430) Купянск (341)

БАЛАКЛЕЯ, ИЗЮМ, КУПЯНСК. Что делать с коллаборантами на освобожденных территориях? | Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ ведут молниеносное наступление на Харьковщине, уже освобождена Балаклея и более 30 сел и городов. Украинские войска зашли в сверхважный с точки зрения логистики Купянск, есть сообщения о начале боев у Изюма.

Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ в то же время рассуждает, что Украина должна делать с коллаборантами на освобожденных территориях.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь: https://cutt.ly/qT3WiU7.

Смотрите также: Наступление на Харьковщине / Рашисты останутся без виз в ЕС. День 195 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ВИДЕО
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Топ комментарии
+39
та шо..., Украинские паспорта позабирать и ***** за поребрик!
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10.09.2022 19:33
+27
повісити на головній площі... ну ви то звичайно підозру піднесете на підносі
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10.09.2022 19:33
+23
Лишение ГРАЖДАНСТВА (без права восстановления ПОЖИЗНЕННО) с конфискацией имущества!
 Они хотели жить в паРашке, так почему бы не исполнить их мечты, пусть ******** за поребрик ("на встечу своей мечте и счастью")!?
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10.09.2022 19:42
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повісити на головній площі... ну ви то звичайно підозру піднесете на підносі
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10.09.2022 19:33 Ответить
та шо..., Украинские паспорта позабирать и ***** за поребрик!
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10.09.2022 19:33 Ответить
Но сначала добряче от.....ть.
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10.09.2022 19:40 Ответить
Позбавити їх громадянських прав з конфіскацією, а там хоч на Таймир чухають, головне не тримати, а якщо вони будуть повертатися, на кордоні хай дізнаються, що вони вже не громадяни України, а гімно у прорубу.
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10.09.2022 19:51 Ответить
дурня - його приженуть з автоматом вбивати українців
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10.09.2022 20:43 Ответить
тим г1рше для нього.....
а годувати цих ******* в мене немаэ н1 якого бажання....
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10.09.2022 20:50 Ответить
краще годувати, аніж воно вбиватиме. А ще краще най воно черву годує
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10.09.2022 20:58 Ответить
другий вар1ант мен1 подобаэться б1льше, але....
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10.09.2022 21:06 Ответить
А потім оце №івно повернеться нас вбивати.Нічому вас історія не вчить.Це вже було у 1918-1920 роках,коли єшелонами затримували російських солдат,забирали у них зброю і відправляли назад в Росію,..а потім вони знову повернулись.Ні,відправляти в Росію їх не можна.Але суди в Україні-це просто знущання над усіма нами.Уявляете собі,що судді в Одесі відпускали колоборантів з умовою,щоб вони почитали книжки про історію України,та книжки українских авторів.Чихати вони хотіли на ті книжки та на історію.
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16.09.2022 21:29 Ответить
то, что вы предлагаете, называется - военное преступление.....
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16.09.2022 22:07 Ответить
Какая жестокая девочка
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10.09.2022 19:36 Ответить
Монтажною піною більш гуманніше.
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11.09.2022 09:23 Ответить
так у баб еще по 2 половых органа останется, недоработка однако
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10.09.2022 20:15 Ответить
туды и пользовать
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10.09.2022 20:44 Ответить
шпичку у вухо
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10.09.2022 20:45 Ответить
Большое спасибо и тем ребятам, кто ценой своей психики следил за кацапскими пропагандистскими каналами и терпеливо сохранил все выложенными ими видеозаписи с лицами (плюс можно синхронизировать время с камерами наблюдения, записи с которых вполне могут найтись, и определить в том числе и место жительство поочередно ведя маршрут по камерам). Притом именно следил, настраивал автоскачивающих посты и страницы ботов, так как кацапы часто через 10 минут могут перезалить видео, так как случайно засветили слишком важное лицо какое-то. Это очень важная информация, так как в среднем по практике 20% доносов идут на тех, кто увел мужа или жену или просто денег дал в долг. Особенно в регионах, где за ОПЗЖ голосовали и кто за боневника 92% голосов на втором туре отдал.
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10.09.2022 19:37 Ответить
А що тут думати - в трудові табори років на 10 хай відбудовують, що зруйнувало їхне *****, а потім хай доказують що можуть бути корисними суспільству, але позбавляти права голосу на завжди - відголосувались досить з них
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10.09.2022 19:40 Ответить
Я тоже так думаю, по десятке лет на восстановительные работы страны с совмещением с воспитательной работой о «подвигах» русских войск, а там видно будет, может некоторые и перевоспитаются.
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10.09.2022 20:15 Ответить
Самое гуманное депортировать в страну которой они так преданно прислуживались. Главное, что бфильм они не остались у нас, нигде интернет просочилосьв наши органы власти и особенно в праавоохранительные органы.
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10.09.2022 19:41 Ответить
москвоцентрична свідомість - а тобі українців не жаль, яких воно вже вбило і ще може вбити, бо його приженуть сюди вбивати українців. Мене, тебе, твоїх дітей, рідних, коханих... ти, уйобок, про це не подумав
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10.09.2022 20:48 Ответить
Лишение ГРАЖДАНСТВА (без права восстановления ПОЖИЗНЕННО) с конфискацией имущества!
 Они хотели жить в паРашке, так почему бы не исполнить их мечты, пусть ******** за поребрик ("на встечу своей мечте и счастью")!?
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10.09.2022 19:42 Ответить
прозябание в паРашке среди орков и чертей (это лучшее наказание, хуже, чем в АДу)!
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10.09.2022 19:46 Ответить
1% даю , на такий варіант…
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10.09.2022 19:47 Ответить
Согласен. Будут корчить из себя "европейскую демократию"!
Я против европейской толерантности к врагам и идиотам (у голых обезъян должно быть прав не больше, чем у их волосатых сородичей)!
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10.09.2022 19:51 Ответить
тільки смерть
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10.09.2022 20:49 Ответить
Черговий співак, який увагу відхиляє від зезвіряку-шизоїда...
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10.09.2022 19:43 Ответить
Звільнений ЗСУ регіон залишають окупанти і колаборанти, що співпрацювали з ними, черги тягнуться на кілометри.дати шанс втекти,.. бо незнати чи влада їх посадить судячи з 14 року . Їх вибирали в раду…))…це вони Росії відкрили двері ..
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10.09.2022 19:45 Ответить
Пом'ятаєте як г Мацагора з Куп'янська займався не тільки противоправними діями, як колаборант та ще піарився на цьому.
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10.09.2022 19:45 Ответить
Сейчас россияне бегут не только из городов, оккупированных после 24 февраля 2022-го, но и из городов, оккупированных с 2014 года, - председатель ОВА Сергей Гайдай.
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10.09.2022 19:46 Ответить
Що перший раз втікали ? Як за Ющенка , так і за Порошенка …, а чим закінчилось???????…?))))
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10.09.2022 19:49 Ответить
Тому все верталося на свої місця.., і кожний раз був гірший за попередній…Історію Ізраїлю б читали …в Біблії …а не твори совка …може б було б по інакшому..
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10.09.2022 19:52 Ответить
Відстороненням від влади українців руками одурманених російською пропагандою українців.
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10.09.2022 20:22 Ответить
На примусові роботи - будувати розбомблені міста і села 10-15 років.
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10.09.2022 19:48 Ответить
виявлять... і відправлять за парєбрік...
а як не хотять - то хай містяни чи селяни вірішують їх долю самі... народний суд...типу
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10.09.2022 19:48 Ответить
із-за поребрика його пригонять з автоматом вбивати українців. Яке ж ти гуманне - українців, які можуть загинути ще від тієї скотини тобі не жалко?
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10.09.2022 20:53 Ответить
ооо...який безжальний...
тобто, краще посадити на скіко-то років і годувати за кошти тих, в кого воно вже вбило або сдало на катування родичів чи близьких ???
а ще краще, відпустит під заставу поки суд да діло, щоби воно злиняло куди захоче, позолотивши чиюсь ручку?
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10.09.2022 21:01 Ответить
в тюрмі воно само на хліб зароблятиме - там просто так не годують,
але краще повішати на вербі як юду
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10.09.2022 21:26 Ответить
ну...про вербу (чи таки осика?) це не реально...
а про тюрму (в"язницю) .. хто зна... як вони там напрацюють... а Держава на них мільйони витрачає
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10.09.2022 21:34 Ответить
вони працюють але на тюремне начальство, а не на державу.
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10.09.2022 22:34 Ответить
Доречі чуть не забув,вчора в Москві відкрили пам'ятник Кабзону ..як символично
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10.09.2022 19:48 Ответить
ага. но цветы потом собрали для дальнейшей продажи ))))
https://www.youtube.com/shorts/WW6IuXyz28Q
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10.09.2022 20:04 Ответить
Лишить гражданства, конфисковать имущество. Это основа, а дальше смотреть на состав их преступлений
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10.09.2022 19:52 Ответить
а шахти хто буде відновлювати і щоб паражняк не гнали
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10.09.2022 19:52 Ответить
Дві години на збори , пішим ходом в рашку.
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10.09.2022 19:53 Ответить
шоб їх пригнали зі зброєю вбивати українців. Ти подумав про наслідки?
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10.09.2022 20:51 Ответить
Коллаборанты будут поняты и прощены. Ведь они ничем не отличаются от "деятелей",засевших в ОП.
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10.09.2022 19:56 Ответить
Говорят Колыма идиальное место для таких штопанных малоросов, а возглавлять весь этот петушатник должен Елдак и .....
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10.09.2022 20:01 Ответить
Всех под нож,на обмен они не годятся.
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10.09.2022 20:03 Ответить
З цими , з дозволу сказати людьми, проблеми будуть ще немалі, на жаль. За законом винними їх може признати тільки суд (наш "гуманний"!?). Ті, що відкрито працювали - це одне, а скільки цієї сволоти затаїлось і буде продовжувати гадити в державі... (((
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10.09.2022 20:04 Ответить
Так по-ихнему, по-ленински с ними и поступить. *Расстреливать всех! Расстреливать немедленно, без всякой идиотской буржуазной волокиты*. В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Издание пятое, отредактированное и дополненное.
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10.09.2022 20:05 Ответить
гівнюк він ще той, бо царський уряд його в Шушенське, служанка ізбу топить, їсти варить, а воно с ружьїшком по лісу тиняється.
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10.09.2022 22:37 Ответить
Розстрілювати, як то належить.
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10.09.2022 20:06 Ответить
а шо робить з дерьмаком та його посіпаками?
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10.09.2022 20:06 Ответить
ростислав журба з опожоппоблоку, дружок дєрмака, спасає рабсійсьго олігарха фрідмана від санкцій... і що з такими робити?
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10.09.2022 20:17 Ответить
ара хамія спасає абрамовіча. дорого. й його туди ж! )
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10.09.2022 20:20 Ответить
в Україні зелений прикацаплений мопс - не зрозуміете ?
дозуя ідіотів бачів, но шо б уся нація і пол підара?
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11.09.2022 07:48 Ответить
ще не знайшли спосіб як навчити поліцаїв-зрадників Батьківщину любити.. знову не на часі?
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10.09.2022 20:11 Ответить
Ой не смішіть мої тапки. Україна для українофобів!
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10.09.2022 20:16 Ответить
Вішати публічно, поки йде війна і воєнний стан...
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10.09.2022 20:20 Ответить
не кожна "лапуа" людина...
вас провокуют'.
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11.09.2022 07:32 Ответить
колаборантів потрібно «показательно наказивать», щоб зрадники боялися!!!
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10.09.2022 20:22 Ответить
Судити і дати реальні терміни ув'язнення, а не книжки читати
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10.09.2022 20:38 Ответить
І податками їх годувати всі ці роки. Якось недуже
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10.09.2022 20:56 Ответить
ВИНИЩУВАТИ. Відпускати на московію - це йому дадуть зброю та поженуть сюди вбивати українців. Суди наші прокацапські колаборантів відпускають на волю - максимум покарання - три роки умовно
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10.09.2022 20:42 Ответить
Вешать
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10.09.2022 20:46 Ответить
Позбавити довічно:
- права голосу на виборах,
- права бути обраним в органи влади на всіх рівнях,
- права працювати вчителями та викладачами в ЗВО.
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10.09.2022 20:52 Ответить
Ні цуя, чи до в'язниці, а як найвищу міру покарання, на копростан!
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10.09.2022 21:34 Ответить
Забрати Українське громадянство і на рашку. Там їм місце

Вбити теж гарна ідея, мені подобається але набіжать гуманісти захищати
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10.09.2022 20:53 Ответить
йди ти в дупу з тими гуманістами - ви за життя українців, яких воно вже вбило та яких може вбити - бо його сюди ж приженуть на війну - не переживаєте
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10.09.2022 20:55 Ответить
Вбити можна "гібридно" - "передоз", "прикре самогубство" "на почвє нєраздєльонной любві", стояв під стрілою крану на будівництві, змія вкусила, захворів на ВІЧ, ДТП, полювання, отруєння неякісними продуктами, перехід вулиці в невстановлених місцях, блискавка, випадіння пяних з вікон, неякісні медичні препарати, просрочені продукти харчування, ботулізм... "Гуманісти" не набіжать! Інші показники статистики. Як тільки український народ почне застосовувати ці методи соціальної безпеки ми станемо свідками масової репатріації кацапів на історичну батьківщину.
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10.09.2022 21:59 Ответить
"Учеными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь."
А попадание в голову, меняет взгляды человека на жизнь со 100% гарантией!
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10.09.2022 21:15 Ответить
Дякуємо кацапам за бандерізацію історичноі малоросії, без них би ще кілька поколінь населенія з національністю "какая разніца" травили би країну, Та й на інших теренах надовго заткнуться ушлепки антиукраїнські. Од тільки ціна за це:....... розраховуємось найдорожчим-кровью найкращих українців
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10.09.2022 21:27 Ответить
Маячня сивої кобили! У військовий час зрадників страчують, а не відправляють під заставу щоб потім вони втікалі до угорщіни бульбашиї молдови і т.д. Тоді по схемі подаються у розшук і все забувається. Не треба зрадників брати у полон вони на обмін не підуть, а утримувати за рахунок платників вони не заслужили.
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10.09.2022 22:00 Ответить
Навіщо винаходити велосипед? Гобліни-росіяни показали приклад.

Всіх через фільтрацію. Ховаєшся від фільтрації - розстріл. Викликав сумніви у лояльності під час фільтрації - розстріл. Десь засвітився у якійсь взаємодії та колаборації із ворожою державою - розстріл.

Всі розстріли обов'язково крупним калібром та в мозок.

Саме так діяли росіяни на окупованих територіях.
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10.09.2022 22:10 Ответить
До повню росіяни перед розстрілом проводили ще мордування, знущання та катування, тому тіла всіх страчених такі понівечені - без вух, очей, пальців, статевих органів і т.п..

Але ми цивілізовані та гуманні, а тому просто розстріл.

В живих можна залишити тих пару людей за яких ми точно впевнені що їх будуть згідні виміняти чи які точно не зможуть відбрехатись та відкупитись у ДБР і будуть десятиліттями працювати як гітлерівці-раби на будівництві житла в ссср.
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10.09.2022 22:16 Ответить
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10.09.2022 23:16 Ответить
Крім кримінальної відповідальності треба прийняти закон який позбавляє цих осіб право на пенсію в Україні, нехай оркостан їх годує.
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10.09.2022 23:21 Ответить
коллаборантам принуд. работы на пару лет. Пусть разрушенное русским миром восстанавливают. А потом к родным осинам, высылка в Россию без права въезда в Европу, в Украину, возврата и так далее.
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11.09.2022 01:34 Ответить
 
 