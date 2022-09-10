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Зеленский (16563) обращение (497)

На сегодняшний день освобождены 2 тысячи километров нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории.

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые на этой неделе сделали еще более ощутимым приближение нашей победы!"

Смотрите также: Разбитые украинскими десантниками российские войска на Харьковщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
У Херсоні партизани підірвали військкомат разом із росіянами. Багато трупів.- Братчук
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10.09.2022 21:55
+34
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10.09.2022 22:05
+27
"звільнено"... само якось так по собі....
та ні, чарівний наш, в зеленій футбольці і кросівках!
не просто звільнено, а відбито в бою!!! і це не в декораціях і в павільйоні...
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10.09.2022 21:56
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10.09.2022 21:52 Ответить
Маляр сказала не триздіти.
Про успіхи армії має говорити армія
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10.09.2022 21:53 Ответить
терм1нове звернення Залужного:
https://twitter.com/i/status/1564468854721576960
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10.09.2022 22:01 Ответить
1. Наші хлопці вже в Донецькому аеропорту
2. Пеніс Душилін терміново покинув Донецьк
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10.09.2022 22:08 Ответить
А де почитати докладніше?
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10.09.2022 22:39 Ответить
Багато ресурсів про це повідомило. Ось, наприклад
https://www.5.ua/amp/regiony/denys-pushylin-pokynuv-donetsk-zmi-287274.html
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10.09.2022 22:47 Ответить
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10.09.2022 22:16 Ответить
если не Фотошоп то это ааааа))
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10.09.2022 22:20 Ответить
агонь?
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10.09.2022 22:44 Ответить
агония
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10.09.2022 23:17 Ответить
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10.09.2022 23:29 Ответить
какой ужас! )
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10.09.2022 22:22 Ответить
Он путает километры с квадратными километрами.
Не мешайте Бубочке после детокса киздеть и "спасать мир".
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10.09.2022 22:22 Ответить
йому не написали про квадратні, воно пам"ятає тільки лінійку, якою били по руках, щоб не стукало куєм по клавішах!
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11.09.2022 00:16 Ответить
Лучше бы его папе году так в 1973-м били по тому, чем его сынуля бил по клавишам.
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11.09.2022 08:43 Ответить
Оюдолбався. Між докладами *****.
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11.09.2022 11:18 Ответить
Падла, просто падла. Есть и норм евреи. типа Блинкина.
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10.09.2022 22:29 Ответить
Все очевидно... просто потрібно думати...
Тут явно "не благодаря а вопреки"...
Пам'ятайте що землю обіцяв продавати ПІСЛЯ референдуму...
До речи 5й також це пробував 5 разів... 144 реформі...
Ось Жданов про підготовку до війни...
https://youtu.be/4FTykXOb3Vw?t=3319
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11.09.2022 11:39 Ответить
правильно написано! но за нацию, зря. евреи воюют за УКРАИНУ, а есть укранци которые на стороне орков.
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11.09.2022 12:43 Ответить
И сколько их воюетза Украину?
Хотя бы примерно
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12.09.2022 01:26 Ответить
це як два з половиною Києва, гарно, але треба все
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10.09.2022 21:55 Ответить
По факту вже більше 2 тис км. Харківська обл була окупована десь на 10 тис км, майже вся територія звільнена, йде зачистка
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10.09.2022 22:17 Ответить
шкода останньої мапи немає...
що ще залишилося окупованим?
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11.09.2022 01:21 Ответить
Ще кілька сіл по той берег Донця і саме край на півночі області біля кацапського кордону, бо вони там безкарно можуть обстрілювати
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11.09.2022 01:25 Ответить
У Херсоні партизани підірвали військкомат разом із росіянами. Багато трупів.- Братчук
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10.09.2022 21:55 Ответить
звільни 2000 захисників Маріуполя
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10.09.2022 21:56 Ответить
Подручный Юры Енакиевского пилит на металл «Азовмаш» в оккупированном Мариуполе

Константин Иващенко принимает деятельное участие в устроенном захватчиками мародерстве.

Крупнейшее машиностроительное предприятие оккупированного Мариуполя "Азовмаш" режут на металл и продают в Ростов-на-Дону по 32 рубля за кг. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает ZN.ua.
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12.09.2022 01:27 Ответить
"звільнено"... само якось так по собі....
та ні, чарівний наш, в зеленій футбольці і кросівках!
не просто звільнено, а відбито в бою!!! і це не в декораціях і в павільйоні...
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10.09.2022 21:56 Ответить
Як же ця мохнатка гугнява дістала
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10.09.2022 21:56 Ответить
мохнатка задумана для преподоношенія наріду, як образ "мудрого старца" (С), рождённого в непорочном зачатии, "великой матерью" (С) риммой ))
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10.09.2022 22:03 Ответить
Та ну нах😁
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10.09.2022 22:14 Ответить
Хероїчне зелене жабенятко ногу підставляє...
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10.09.2022 21:59 Ответить
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂💛💙
@oksanetta11
·
5 год
Знаєте, що зараз відбувається в голові Янелоха Боневтіковича-перевзувся! І тепер буде всіми відосами і не відосами показувати свій «патріотизм»,щоб примазатись до перемог ЗСУ.
«Неначасі» перейде в «переможців не судять» і побачите обісцяних на радощах шлунків по закінченню війни
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10.09.2022 21:59 Ответить
Коли звільнять Єрмака? Через скільки кілометрів?
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10.09.2022 21:59 Ответить
а коли б його з дєрьмаком ЗСУ не обдурили, то він би такого ніколи не допустив! буде мститися ((.
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10.09.2022 22:00 Ответить
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10.09.2022 22:01 Ответить
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10.09.2022 22:03 Ответить
я не порохобот, та ти теж йди нахер тварюко куряча. твій през за 3 роки закатав в асфальт лярди бакинських та не закупиі ні ОДНОГО набою. гори в пеклі
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10.09.2022 22:07 Ответить
Зрадойоби, які п'ять років поливали гімном Пороха, висміювали кожен його крок, зараз закликають припинити чвари, бо не на часі Президента критикувати. Їх свого часу не зупинив ні Іловайськ, ні захоплення моряків у Керченській протоці - вони вили з кожного телевізора і соцмереж.
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10.09.2022 22:10 Ответить
Мавпа,піди потеребонькай свою стару лоханьку на гнусаву чіпуху,та не репетуй,буде сидіти пожиттево-зв злочинну бездіяльність та державну зраду твій заслужений артист.
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10.09.2022 22:15 Ответить
Захлопнись, курка!
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10.09.2022 22:19 Ответить
Підеш на@ ер ти , зелена потворо , бо порохоботів немає , а є патріоти
України 😡
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10.09.2022 22:34 Ответить
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10.09.2022 22:05 Ответить
тварюка ЗЕлене це не твоя заслуга , знов піариться вилупок
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10.09.2022 22:06 Ответить
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10.09.2022 22:07 Ответить
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10.09.2022 22:06 Ответить
Всех этих зелёных ,,Слуг урода" надо сажать за держзраду + Дерьмак, Татаров, Подоляк, Верещучка.... Господи, та там список без конца!
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10.09.2022 22:23 Ответить
Верещукча
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12.09.2022 01:29 Ответить
херои
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10.09.2022 22:08 Ответить
блт, не говори!
такой день был хороший, так нет, - вылезло это чмо и все обосрало!
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10.09.2022 22:21 Ответить
так-так! теж лог1чно! я нав1ть про це не подумав.....
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10.09.2022 22:32 Ответить
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10.09.2022 22:12 Ответить
Щвидкого одужання Олександру Погребиському 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕
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10.09.2022 22:44 Ответить
Ти, срущій йожик, тут до чого? Йди вже нахєр
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10.09.2022 22:14 Ответить
Нагадує новини від Совинформбюро.
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10.09.2022 22:14 Ответить
«Європейська Солідарність» Донеччини

@es_donetsk

·

12 ч

Величезна подяка депутатам Київської міської ради за те, що прийняли та підтримали рішення про перейменування вулиці «Кронштадтська» в Києві на честь нашого земляка та Героя України - Володимира Рибака

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10.09.2022 22:15 Ответить
вечная память!
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11.09.2022 01:23 Ответить
еще одно вылезло!
строит из себя причастного.....
они по очереди выпрыгивают?
следующий кто, ирмак?
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10.09.2022 22:18 Ответить
Гундосик слепил видосик
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10.09.2022 22:21 Ответить
якутск
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10.09.2022 22:22 Ответить
Филиалы во Владивостоке Это правильно. Чтобы было куда переносить.
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10.09.2022 22:37 Ответить
вроде донецкий аэропорт берут под контроль
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10.09.2022 22:25 Ответить
дякую всім, хто не уклоніст!
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10.09.2022 22:25 Ответить
Ого, сколько "ботвы" здесь. Пытаетесь вбить клин между народом, армией и Президентом?
Раскачиваете изнутри? Хер, что у вас выйдет, идите вслед за российским кораблем!

Я за Зеленского не голосовал, критиковал его, но сейчас не время для разборок.
Победим русню - тогда спросим с него за все.
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10.09.2022 22:25 Ответить
И шо ви спросите у зеленского после победы? Напишите пожалуйста
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10.09.2022 22:27 Ответить
Ага, так я и сказал. А вдруг вы русня?
Мой список большой и во многом совпадает с уже озвученными тезисами.
Посмотрим по результату, может я ему все прощу.
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10.09.2022 22:46 Ответить
По моему вы просто звиздобол обыкновенный
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10.09.2022 22:55 Ответить
со списком до ермака, любитель тезисов.
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11.09.2022 12:52 Ответить
пшла нах, русня
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11.09.2022 14:21 Ответить
Тоді з нього зліплять такого героя що куди тому Черчіллю.
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10.09.2022 22:28 Ответить
не кінді - саме ти за нього голосував
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10.09.2022 22:29 Ответить
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10.09.2022 22:31 Ответить
вже знімається тріллер - фільм жахів.
робоча назва - "другий срок зеленьского, або дайте на асфальт"...
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10.09.2022 22:35 Ответить
Мразь гидотна , фу 🤮🤮
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10.09.2022 23:03 Ответить
В 2019 я за Пороха голосовал. А в 2014 за Тимошенко. Кстати, Пороха тоже терпеть не мог сначала. Но потом евроассоциация, безвиз, томос, курс на НАТО и ЕС - вот это все поменяло отношение.
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10.09.2022 22:38 Ответить
Так никто с него и не спрашивает. Он ни на что не влияет. Но попинать то суку можно
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10.09.2022 22:36 Ответить
Лучше задонать на ЗСУ, Притуле или Повернись живым
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10.09.2022 22:48 Ответить
Ти, патріоте, коментуй українською мовою, чи президент "какая разница" об неї витер ноги? Сьогодні на часі запитати, хто здав південь, Маріуполь, хто закатав всі оборонні гроші в асфальт, де наші ракети, хто брехав, що нападу не буде і всіх кликав на шашлики...? І ніякого розколу не буде, бо народ разом з армією захищає Україну, а не ховається в бункері.
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10.09.2022 23:27 Ответить
нарешті вечірня скіпотня і як завжди в буби все на $мільярди і кілометри.
от такі вони юристи, а запитай їх скільки кубічних сантіметрів в одному метрі? - посивіють не знайдуть відповіді...
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10.09.2022 22:27 Ответить
Твоя земля - московія, малорос вонючий.
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10.09.2022 22:29 Ответить
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10.09.2022 22:30 Ответить
Генсек НАТО готовится передать Украине теплую зимнюю амуницию для ВСУ...Зе хоче строит дороги....кто о чем ,а Буратино о Дебилизме...
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10.09.2022 22:30 Ответить
А в зеленому фісбучіку одні хвалебні коментарі, наш нєсравнєнній вєлічайшій усіпусі, гидота.
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10.09.2022 22:32 Ответить
Ну там явно не 2000. Там тысяч на шесть квадратов набежало уже. Не скромничай, Боневтик Победун…
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10.09.2022 22:34 Ответить
Это не в километрах надо считать. В Жизнях - утраченных или переломанных оккупантами. В слезах горя под оккупацией и слезах счастья при виде Украинских освободителях. Вот это и есть настояюая цена, а не какие-то километры. Слава ЗСУ! Moskovia delenda est!
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10.09.2022 22:36 Ответить
в кожного своя аріфметика - одні в кілометрах підраховують інші в жигулях...
а за те підрахувництво платять хлопці своїми життями...
а цілий Міністер Оборони, на секунду, помилився і прогавив ворога.
фігура абсолютно несамостійна і невідповідаюча посаді.
за бубу і базара нема - той просто полудурок...
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10.09.2022 23:12 Ответить
2 тысячи КВАДРАТНЫХ километров, математик зеленый
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10.09.2022 22:38 Ответить
Ну просрал-то Зеля км гораздо больше!
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10.09.2022 22:40 Ответить
зразу в бюджет дороги закладай на звільнених територіях зразу за ЗСУ асфальтоукладчики мають ідти
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10.09.2022 22:57 Ответить
То, что происходит в Харьковской области - это ещё одно яркое доказательство, что политика "не злить путина" приводит лишь к усилению российской агрессии, а политика мощного военного ответа приводит к "жестам доброй воли" и "плановым перегруппировкам российских войск".
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10.09.2022 23:05 Ответить
Не твоя победа.
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10.09.2022 23:10 Ответить
Маляр же всім сказала нічого не коментувати, а чому Боневтік щось тут розповідає? Хай краще розповість навіщо і хто здав південь і де його братва "95 квартал"?
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10.09.2022 23:20 Ответить
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10.09.2022 23:58 Ответить
ох как Залужный беспокоит зеленьськага... забирает у бонетика все лавры победителя... здаецца мине, що во время речи по случаю победы над расией боневтика выгонят с трибуны и попросят сказать речь Залужного.... будущего Президента Украины...
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11.09.2022 05:08 Ответить
ZEлена падаль, спочатку ти та твоя промоскальська 5 колонна з ОПи здаєте москалям наші міста,а тепер після того, як наша Армія їх звільняє, втрачаючи тисячі кращих синів та доньок України, ти своєю гнусавою неголеною пикою розповідаєш про перемоги... Ти краще розкажи, як твоя ZEшобла краде у Армії, як ви, мерзота, ганьбите Україну перед нашими західними партнерами, які оху..ают від рівня корупції у воюючій Україні... Про ZEлених мародерів https://www.youtube.com/watch?v=rUCP9qO-SHQ
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11.09.2022 12:38 Ответить
 
 