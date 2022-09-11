"За вас правда, за вас сила, за вас воля святая", - украинские военные читают Шевченко в освобожденной Балаклее. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В освобожденной Балаклее украинские военные прочитали отрывок поэмы Тараса Шевченко "Кавказ" на билборде, завешенном российским пропагандистским плакатом, который содрали наши воины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в сети.
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