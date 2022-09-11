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Шевченко Тарас (270) Балаклея (247) ВСУ (5161)

"За вас правда, за вас сила, за вас воля святая", - украинские военные читают Шевченко в освобожденной Балаклее. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В освобожденной Балаклее украинские военные прочитали отрывок поэмы Тараса Шевченко "Кавказ" на билборде, завешенном российским пропагандистским плакатом, который содрали наши воины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в сети.

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Топ комментарии
+31
Наш Тарас завжди актуальний.
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11.09.2022 00:40
+30
Я ридав від гордості за наших воїнів ЗСУ!
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11.09.2022 00:42
+29
от і не вірь тепер в пророка Кобзаря
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11.09.2022 00:42
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Наш Тарас завжди актуальний.
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11.09.2022 00:40 Ответить
Дякою , Слава ЗСУ
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11.09.2022 00:46 Ответить
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте.
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11.09.2022 00:49 Ответить
от і не вірь тепер в пророка Кобзаря
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11.09.2022 00:42 Ответить
Я ридав від гордості за наших воїнів ЗСУ!
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11.09.2022 00:42 Ответить
Не лише Ви.
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11.09.2022 01:02 Ответить
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11.09.2022 00:43 Ответить

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11.09.2022 00:45 Ответить
Після ганебної і наглоі здачі Херсона і Мелітополя ,вірити нашій зеленій владі , це себе не поважати ‼️
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11.09.2022 00:46 Ответить
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11.09.2022 00:57 Ответить
Та шо такое, млин....знову майже до слiз. Точно - старию...пiду до майстернi, приму чарочку своей абрикосовки-перцовки "Злий Бандерiвец" пiд корочку своего домашнего ржаного хлiба( отак корочку натер часничком, макнул в пiдсолену соняшникову олiю,...) Ну, будьмо, Панове, за Перемогу!
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11.09.2022 00:58 Ответить
Смачного!
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11.09.2022 01:00 Ответить
Дякую Пану.
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11.09.2022 01:01 Ответить
Я б цю корочку салом натер би , але Вам як положено по Вашій вірі - смачного з олійкою , з не рафінованою ще краще )
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11.09.2022 01:11 Ответить
Я Вас умоляю...все кулинарно-религиозные ограничения я считаю атавизмами. Украинское Сало - продукт халяльный и кошерный.
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11.09.2022 01:15 Ответить
👍
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11.09.2022 07:28 Ответить
Житній, жито від жити.
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11.09.2022 01:22 Ответить
(ржаной - не говоріть так, то по-їхньому)
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11.09.2022 01:24 Ответить
Дякую, хлопчики. Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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11.09.2022 10:26 Ответить
Красиво, епічно... Слава Україні!
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11.09.2022 12:46 Ответить
 
 