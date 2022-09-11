Украинские военные "приземлили" российский Су-34. ВIДЕО
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11 сентября Воздушные силы сообщили о сбитии российского Су-34.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе!
Вот и приземлили Су-34", – говорится в сообщении.
Также военные добавили видео, на котором зафиксировали обломки российского самолета.
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Этот избавился от всех трёх проблем сразу.
В высоковольтных проводах
Кацапа жаренная тушка
Три дня внушала птичкам страх!
Так лучше?
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Сам Бог зараз носить однострой ЗСУ