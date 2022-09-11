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Украинские военные "приземлили" российский Су-34. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

11 сентября Воздушные силы сообщили о сбитии российского Су-34.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе!

Вот и приземлили Су-34", – говорится в сообщении.

Также военные добавили видео, на котором зафиксировали обломки российского самолета.

Смотрите также: Только за три дня защитники Украины уничтожили воздушные цели врага на $157,5 млн долларов, - Командование Воздушных сил. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+67
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11.09.2022 09:38
+24
Тому і знищили московітів, бо в Україні ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ проводять ПОСІВН !!!
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11.09.2022 09:38
+23
В пеклі.
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11.09.2022 09:43
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Тому і знищили московітів, бо в Україні ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ проводять ПОСІВН !!!
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11.09.2022 09:38 Ответить
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11.09.2022 09:38 Ответить
а де шмат орко-добрива, втекло чи насичує грунт ?
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11.09.2022 09:40 Ответить
Вже удобряє...
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11.09.2022 09:45 Ответить
Якщо не катапультувався орколтун то на добриво там ніц не лишилось.Або літрова банка попелу або прожарена тушка .
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11.09.2022 10:18 Ответить
Ну пепіл теж добриво
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11.09.2022 10:21 Ответить
Pepel 100% ekologiheskoe udobrenie bez trupnova roZZijanskova jada...
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11.09.2022 10:40 Ответить
Ото ж... Земля українська повинна бути екологічно чиста
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11.09.2022 13:19 Ответить
але ти тупий кацапа, хоч і косиш під українця, виправ нік, пиши відразу "тупий кацап іфан"
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11.09.2022 17:08 Ответить
Шо виродак кацапсячий, на роботу вйшов?
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11.09.2022 18:52 Ответить
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11.09.2022 21:30 Ответить
Молодці! Дай Боже вам здоров"я!
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11.09.2022 09:40 Ответить
А де кацапський ********?
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11.09.2022 09:43 Ответить
В пеклі.
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11.09.2022 09:43 Ответить
Так там два кацапа повинно бути.Пілот і оператор.
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11.09.2022 09:57 Ответить
русня, шо с ******? (с)
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11.09.2022 09:48 Ответить
У орков только два недостатка и одна беда : слишком рано родились и слишком долго живут, а в перерыве у них всё время болят зубы.
Этот избавился от всех трёх проблем сразу.
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11.09.2022 10:04 Ответить
Жаль ,обугленную полутушку не показали
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11.09.2022 09:50 Ответить
Не долго мучилася СУшка
В высоковольтных проводах
Кацапа жаренная тушка
Три дня внушала птичкам страх!
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11.09.2022 10:12 Ответить
Новий віршик для "Шоу Довгоносиків"? Гарна була команда. Шкода, що їх витіснив "95 квартал".
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12.09.2022 09:20 Ответить
Приземлили это мягко сказано
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11.09.2022 09:51 Ответить
"Принуждение к миру посредством жёсткой посадки".
Так лучше?
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11.09.2022 09:58 Ответить
прігвазділі
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11.09.2022 10:29 Ответить
Ай да хлопці... Ай да молодці !! Лупіть смердячу мразоту, де б вона не була! На землі, у повітрі й на морі! Слава Україні!
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11.09.2022 09:52 Ответить
полєтєл пілот к кобзону......
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11.09.2022 09:57 Ответить
Рюзьге танкіст став льотчиком

https://t.me/BerezaJuice/20189
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11.09.2022 10:00 Ответить
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11.09.2022 10:02 Ответить
Чудово працюють бешкетники Залужного Крайнiй, але не останнiй
Сам Бог зараз носить однострой ЗСУ
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11.09.2022 10:03 Ответить
підерсбурх - шо б мої очі це гімно більше ніколи в житті не бачили...
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11.09.2022 10:03 Ответить
Слава ЗСУ!
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11.09.2022 10:04 Ответить
Жалко ёжика, если ему хатынку поломал когда **#улся....
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11.09.2022 10:04 Ответить
Це правда 😠
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11.09.2022 10:31 Ответить
Красавчики‼️👍👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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11.09.2022 10:33 Ответить
Смотрел инсайдерское видио, с кб сухого, народ , это полное говнище , я не знаю, как они ещё летают
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11.09.2022 10:35 Ответить
Отрицательно взлетел.
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11.09.2022 10:35 Ответить
жостко пріземлілся
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11.09.2022 17:22 Ответить
Як тільки москальські залітають на нашу територію,так одразу їх збивають.А от наші літаки роблять по 30 бойових вильотів.Фактично біля мого дому,постійно наші літаки літають,було таке,що в день по кілька разів.
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11.09.2022 10:45 Ответить
кацапи ПВО своє бояться включати, бо прилетить відразу ракета, а у них таких немає, тому наше працює
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11.09.2022 17:23 Ответить
Зараз на наші літаки розмістили протирадарні ракети.Була інформація,що на Міг-29 і на СУ-27 ці ракети поставили.
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11.09.2022 10:47 Ответить
Героям слава!!!
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11.09.2022 10:59 Ответить
Креш-тест не сдал.
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11.09.2022 11:06 Ответить
Су-34 рег: RF-81856 47ОСАП Воронеж
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11.09.2022 11:41 Ответить
Анало говнет
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11.09.2022 15:08 Ответить
 
 