Украинские военные "приземлили" российский Су-34. ВIДЕО

11 сентября Воздушные силы сообщили о сбитии российского Су-34.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе!

Вот и приземлили Су-34", – говорится в сообщении.

Также военные добавили видео, на котором зафиксировали обломки российского самолета.

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