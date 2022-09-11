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ВСУ освободили Купянск от российских оккупантов, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники освободили Купянск от российских оккупационных войск. Врага выбили на окраины города, бои продолжаются.

Об этом в своем видео сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Друзья, Купянск – это Украина. И всегда будет Украиной. Здесь никогда не будет России", - сказал журналист.

По словам Бутусова, российские оккупнаты еще находятся в окрестностях города, бои продолжаются.

"Но Купянск освобожден", - добавил он.

Читайте также: Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение двух районов Харьковщины, - Генштаб
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Топ комментарии
+32
Героям України тричі ЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!
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11.09.2022 11:05
+28
Слава ЗСУ
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11.09.2022 11:07
+25
ЗСУ-лучшие.

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11.09.2022 11:18
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Героям України тричі ЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!
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11.09.2022 11:05 Ответить
Слава Супер Гером ЗСУ ‼️👍❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀Слава Генералу Залужному ,Генералу Забродскому ❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏‼️‼️‼️
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11.09.2022 11:35 Ответить
План Генерала Сирського. Йому і Слава, а ще ЗСУ
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11.09.2022 11:36 Ответить
Слава ЗСУ
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11.09.2022 11:07 Ответить
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11.09.2022 11:12 Ответить
Героям слава !!
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11.09.2022 11:14 Ответить
Официальным гимном вооруженных сил РФ стал сингл группы Тату:" Нас не догонят!"
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11.09.2022 11:16 Ответить
ЗСУ-лучшие.

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11.09.2022 11:18 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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11.09.2022 11:23 Ответить
Росіяни ще за річкою, але ситуація стрімко змінюється.
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11.09.2022 11:28 Ответить
Тримайтесь!!!
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11.09.2022 11:28 Ответить
Слава ЗСУ продолжение следует
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11.09.2022 11:29 Ответить
Хотілось би запитати у Юрія , йому відомо щось про те, що зі слів Швеця написали у США Foreign Policy . Ніби то написали вони, політична влада України не була проінформована ні про час ПОЧАТКУ ні про напрямок ТАКОГО СТРІМКОГО КОНТРНАСТУПУ ЗСУ ??
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11.09.2022 11:36 Ответить
РюZZiшэ zoльдаттэн прорвави заградотряды Кадырова 🦍🦍🦍и ворвались на рабZZeю...🤣
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11.09.2022 11:42 Ответить
Генералы Залужный и Забродский считают что есть крыса путлера сообщающая передвижение ВСУ по Украине....
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11.09.2022 11:45 Ответить
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі».
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11.09.2022 11:57 Ответить
кацап, іді нах.й, срань....
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11.09.2022 12:17 Ответить
Forza ЗСУ!
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11.09.2022 12:27 Ответить
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11.09.2022 12:33 Ответить
 
 