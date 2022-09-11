ВСУ освободили Купянск от российских оккупантов, - Бутусов. ВИДЕО

Украинские защитники освободили Купянск от российских оккупационных войск. Врага выбили на окраины города, бои продолжаются.

Об этом в своем видео сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Друзья, Купянск – это Украина. И всегда будет Украиной. Здесь никогда не будет России", - сказал журналист.

По словам Бутусова, российские оккупнаты еще находятся в окрестностях города, бои продолжаются.

"Но Купянск освобожден", - добавил он.

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