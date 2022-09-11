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Над Чкаловским на Харьковщине поднят украинский флаг. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили от врага населенный пункт Чкаловское Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Еще один освобожденный населенный пункт! Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. Спасибо всем нашим героям!" - отметил Зеленский.
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показать весь комментарий11.09.2022 11:32
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ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Для всего мира уже сейчас Залужный, это человек который остановил Россию. Теперь это еще и полководец который сумел нанести поражение России. В историю
Залужный себя уже вписал, сразу в мировую. С такой личностью власти придется считаться, хочет она того или нет. Залужный уже давно фигура не военная, а политическая. Теперь же Залужный, это фигура равная самому Зеленскому.
Сейчас никаких политических амбиций Залужный не проявляет. Однако. В Офисе президента серьезный переполох вызвала статья Залужного, написанная в соавторстве с депутатом партии Порошенко генералом Забродским.
Понятно, что объяснения самого Залужного, что мол "господин генерал прекрасный профессионал" никто не воспринимает всерьез. В ОП прекрасно знают о пуле околоармейских блогеров (большинство которых стронники опозиции), работающих в интересах Залужного. Не просто так они собрались вместе.
Еще одна проблема такова, что на волне успехов на Харьковщине Залужный подал на награждение список руководителей генштаба, среди которых оказался бывший глава генштаба генерал Муженко. Унизительно уволенный с должности Зеленским после инаугурации.
Получается, что Зеленский должен наградить генерала, являющегося одним из символов президентсва Порошенко. Исключать Муженко из списка Залужный отказывается категорически, а не награждение всего руководства генштаба выглядеть будет, мягко скажем...
2 вересня 2019 року Президент України Володимир Зеленський указом №645/2019 звільнив Віктора Муженка з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу.
2 вересня 2019 року Президент України Володимир Зеленський указом №645/2019 звільнив Віктора Муженка з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу.
Дата і коментар від Залужного під фото.
Муженко согласился. С тех пор Муженко служит в Генштабе.
Теперь понятно, чем он занят и как попал в наградной список?
На особистому досвіді бачу, що якщо загалом мисляча адекватна людина слухає арєстовича і т.п., то жодне зі свідчень з різних джерел не діє. Людина видає готові відповіді "жодні розслідування не на часі, після перемоги", "якби підготувалися до нападу заздалегідь, то всі б повтікали, була б така паніка, що люди постраждали б" (а так не постраждали, нема слів!), "це все росія сіє розбрат", "генерали самі винні, замість того, щоб воювати, лізуть в політику й займаються майбутніми виборами".
"За вас правда, за вас сила, за вас воля святая", - українські військові читають Шевченка у звільненій Балаклії. ВIДЕО"
Можливо не лише у мене? Тому так мало коментарів під такими прекрасними новинами?
https://aqqwer.livejournal.com/287325.html
старої проститутки з кільцевої дорогиколишнього окупанта.