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Российский оккупант позвонил украинским спецслужбам, чтобы сдаться в плен: "Яйца резать не будете?". АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военные армии государства-агрессора хотят сдаться в плен. В ходе телефонного разговора выясняют условия и порядок действий, которые необходимо выполнить для этого.

Запись разговора опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопросы традиционные: как именно сдаться безопасно, какое обращение, правдивы ли мифы российской пропаганды, будет ли возможность вернуться домой", - говорится в сообщении.

В часнсти, оккупант спрашивает, не будут ли "отрезать им яйца", повторяя пропагандистские нарративы РФ. На что ему ответили, что ничего не режут и соблюдают Женевскую конвенцию.

"Мы сюда не хотели ехать, приказом нас отправили. Думаем, что делать вообще", – отметил военный РФ.

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Топ комментарии
+28
Ну что Вы, какое варваство, как Вы подумать, бейцы - и отрезать! Вот, выпейте микстуру. Выпили? Ну, все в порядке, через полчаса они сами отпадут.
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11.09.2022 11:43
+25
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11.09.2022 11:52
+21
теперь понял, что у кацапов главное.
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11.09.2022 11:41
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теперь понял, что у кацапов главное.
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11.09.2022 11:41 Ответить
бубенцы)))
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11.09.2022 11:49 Ответить
2 минуты кипим.... и уже крутые стали... ЯЙЦА.... а вы про что....
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11.09.2022 12:08 Ответить
про них же )))
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11.09.2022 12:19 Ответить
Обов"язково відріжуть.
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11.09.2022 11:42 Ответить
Ні, не відріжуть. Заставлять самому собі відкусити.
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11.09.2022 12:19 Ответить
Як варіант - відкушувати один одному.
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11.09.2022 15:07 Ответить
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11.09.2022 11:42 Ответить
Ну что Вы, какое варваство, как Вы подумать, бейцы - и отрезать! Вот, выпейте микстуру. Выпили? Ну, все в порядке, через полчаса они сами отпадут.
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11.09.2022 11:43 Ответить
Тре поскакати.
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11.09.2022 11:50 Ответить
Як сталося? Селекція по Вавілову працює,навіть якщо її не визнавати.
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11.09.2022 12:13 Ответить
Бггг, 200-я армія світу.
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11.09.2022 11:46 Ответить
Друга, але з кінця
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11.09.2022 12:10 Ответить
Ні,таки друга,але третього світу.
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11.09.2022 12:14 Ответить
будем
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11.09.2022 11:47 Ответить
На яму -- 2 кирпічі.
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11.09.2022 11:52 Ответить
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11.09.2022 11:52 Ответить
Нє,ну вєлікаімпєрскіє наративи навіть в таких конюхів присутні))Ну які,курва ,у вас там яйця?))машонка ваша з маленькими яїчками,як виявилось)))А виявилося це,коли ви в Україну поперли.Жили б собі там у віртуальному світі,але ж ні,хотіли помірятися чи показати.
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11.09.2022 11:50 Ответить
А кацапской мрази резать надо и не только яйца. Но в живых оставлять,что бы всю жизнь мучились.
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11.09.2022 11:51 Ответить
інтрига
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11.09.2022 11:51 Ответить
Та нє, ми годуємо полонених глютеном і всьо само відпадає.

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11.09.2022 11:51 Ответить
Різать не будемо, в тисках тільки трошки потримаємо і все
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11.09.2022 11:51 Ответить
"Самовари" з них поробити!
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11.09.2022 11:57 Ответить
Хіба ідоту друзенко не казали, що його ініціативи використає кремлівська пропаганда? На кого працюєшь, гена?
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11.09.2022 11:52 Ответить
Уроди. По акценту можливо монголоїд. Надо Федя, надо....
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11.09.2022 11:55 Ответить
Гаразд, але жарти вбік, як казав стародавній китайський полководець: «Здобути сто перемог у ста битвах - це не вершина майстерності. Підкорити ворога без бою - вершина майстерності». тож якщо вони зараз настільки налякані, що здадуться, то ставтеся до в'язнів добре, щоб більше здалося. це найшвидший і найбезпечніший шлях до перемоги.
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11.09.2022 12:15 Ответить
2 армия мира ...пху пля ....пусть СБУ на вшей их проверит и справку про вакцинацию от Ковида тоже проверят
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11.09.2022 12:15 Ответить
a vedj znaet mrazj shto ani sami tvorili.... po sebe sudit o sosedjah
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11.09.2022 12:26 Ответить
От звірі... А могли б моск зїсти... Хоча... Не могли
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11.09.2022 12:26 Ответить
йому підору не яйця а голову відрізать треба!!
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11.09.2022 12:28 Ответить
Срочно создавать контр-пропагандистские подразделения на линии фронта! И пусть рашисты складывают оружие, а не фантазируют. Это наша недоработка, которая может стОить жизней наших ребят!
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11.09.2022 12:35 Ответить
Як це не будемо???)))
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11.09.2022 12:36 Ответить
- Яйца резать не будете?
- А они у тебя есть?
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11.09.2022 12:36 Ответить
є, раз дзвоне.
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12.09.2022 00:15 Ответить
Для рашиста виявляється цінність - після втрачених територій це ЯЙЦЯ
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11.09.2022 12:43 Ответить
Блин, а надо было бы ампутировать, ещё в школах в первых классах! А то популяция свинособак так разрослась.., что им места мало... =)
Жарт...
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11.09.2022 12:48 Ответить
Не думаю, что звонивший реально хочет сдаться. И про бейцелы он упомянул только что б скрыть интерес.
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11.09.2022 13:11 Ответить
То уже свинособачий выбор, то ли землю Украины удобрить, то ли в живых остаться, нашим хлопцам, патрон сэкономить...
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11.09.2022 13:29 Ответить
набор слов а не комент. первая часть противоречит последней
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12.09.2022 00:16 Ответить
забей
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12.09.2022 11:43 Ответить
забивали 30 років, дозабивалися.
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12.09.2022 22:37 Ответить
Яєк у кацапів нема, перевірено ЗСУ
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11.09.2022 13:20 Ответить
Нет, только копчик, это не больно.
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11.09.2022 15:13 Ответить
Судячи з акценту, буряти якісь. Тож щодо військових злочинів треба ретельно перевіряти.
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11.09.2022 16:30 Ответить
у русскіх інтернаціоналізм, незалежно від походження вони всі дегенерати, але сам факт що запитує може означати що приймав участь в катуваннях. Судять по собі.
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12.09.2022 02:20 Ответить
москаль не "руський", бурят теж. Назву кацапи вкрали, руський - то населення України та Білорусі. Але я не про те, буряти відзначилися в Бучі, якщо москалі не всi катують та гвалтують (але всi крадуть та вбивають), бо вважають, що слов'яни, бла-бла, то бурятам все одно що і з ким робити. А ще там у їх заведено дуже старих слухати, шаманiв, а тут роби що хочеш.
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12.09.2022 04:23 Ответить
Засцяли,підори кацапські?
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11.09.2022 17:16 Ответить
Я б оголосив акцію.
З тих що здалися сьогодні кожному сотому по одному шарику амутації - кастрації.
Хто здпвся завтра кожному десятому по тій же схемі.
За ким бігати прийшлось - кожному другому обидва)
Повинна ж бути якась зацікавленість - справедливість..
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11.09.2022 17:33 Ответить
Яйца резать не будем. Только покрасим жовто-блакитным цветом.
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11.09.2022 22:24 Ответить
 
 