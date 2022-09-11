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Ударные дроны СБУ способствовали превращению в металолом 70 российских танков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военные контрразведчики СБУ уничтожают российскую технику: ударные дроны работают и на оборону Украины, и во время контрнаступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Наши бойцы уже превратили в металлолом 70 танков разных модификаций стоимостью около $170 млн. Ждите продолжения, потому что мы идем дальше. Сражаемся вместе до полной победы", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+46
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11.09.2022 13:48
+22
Ти розкажи як круто висуванець зечмонь наумов героїчно захищає Державу в сербській тюрмі з вкраденими валютою і дорогцінностями.Як їхні ж висуванці здали Херсон і ЗАЕС. Як супер розвідник літінант баканов в перші дні вторгнення зник невідомо куди і нині з ганьбою звільнений своїм друганом. Це так навскідку, є люди які серйозну інфу мають на зекодло. Нічого поганого не скажу про чесних рядових співробітників СБУ.Так сернув ти невпопад, і готуйся до люстрації. А вона справжня ще буде і скоро.
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11.09.2022 14:10
+18
А генерали СБУ при «Петі» теж втікали за кордон з діамантами та бабками?
І СБУ теж очолював прадюсєр?
Спецпідрозділи були і лишаються окремою частиною цієї гнилої контори
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11.09.2022 14:06
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11.09.2022 13:48 Ответить
Гут! Вери гут! )
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11.09.2022 14:06 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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11.09.2022 13:51 Ответить
Чудовий вірш! Але я чомусь не бачу на цьому сайті поздоровлень нашим
героїчним танкістам! Де вони смердючи диванні експердюки?
Наши дорогцінні танкісти чудово воюють на полі брані,та заслуговують
всіляких похвал! Саме вони відкривають дорогу піхоті та іншим групам
військових. Не меньша заслуга й тим людям яки ремонтують цю техніку
в тилу країни! Дозвольте приєднатися до поздоровлень нашим любим
танкістам,побажати ім успіхів в благородній справі по визволенню нашої
України! Хай Вас береже наш Боженька й народ допомогає де може й
скільки може. Слава нашим доблестним українським танкістам!
Слава нашої української Армії!!!
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11.09.2022 15:49 Ответить
хунта ставить лайк, так дєржать!
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11.09.2022 13:55 Ответить
а при Петі СБУ горіховий бізнес кришували і за Саакашвілі слідили
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11.09.2022 13:55 Ответить
А генерали СБУ при «Петі» теж втікали за кордон з діамантами та бабками?
І СБУ теж очолював прадюсєр?
Спецпідрозділи були і лишаються окремою частиною цієї гнилої контори
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11.09.2022 14:06 Ответить
Ти розкажи як круто висуванець зечмонь наумов героїчно захищає Державу в сербській тюрмі з вкраденими валютою і дорогцінностями.Як їхні ж висуванці здали Херсон і ЗАЕС. Як супер розвідник літінант баканов в перші дні вторгнення зник невідомо куди і нині з ганьбою звільнений своїм друганом. Це так навскідку, є люди які серйозну інфу мають на зекодло. Нічого поганого не скажу про чесних рядових співробітників СБУ.Так сернув ти невпопад, і готуйся до люстрації. А вона справжня ще буде і скоро.
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11.09.2022 14:10 Ответить
Та ти шо! А генерал Наумов - заступник лейтенанта Баканова що робив? Ой як невдобно!
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11.09.2022 14:29 Ответить
13:55,а при 🤢Вове главным сбУшником был Баканов-Наумов - предатели сбежавшие с Награбленным в первый деньВОЙНЫ ‼️
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11.09.2022 14:40 Ответить
такие гнилые тупые *********** привели войну в Украину.
здохни, падло
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11.09.2022 14:43 Ответить
 
 