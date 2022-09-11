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Ударные дроны СБУ способствовали превращению в металолом 70 российских танков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные контрразведчики СБУ уничтожают российскую технику: ударные дроны работают и на оборону Украины, и во время контрнаступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Наши бойцы уже превратили в металлолом 70 танков разных модификаций стоимостью около $170 млн. Ждите продолжения, потому что мы идем дальше. Сражаемся вместе до полной победы", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+46 саша паламарчук
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+22 Петро Якимчук c52484dc
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+18 vigo
показать весь комментарий11.09.2022 14:06
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Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
героїчним танкістам! Де вони смердючи диванні експердюки?
Наши дорогцінні танкісти чудово воюють на полі брані,та заслуговують
всіляких похвал! Саме вони відкривають дорогу піхоті та іншим групам
військових. Не меньша заслуга й тим людям яки ремонтують цю техніку
в тилу країни! Дозвольте приєднатися до поздоровлень нашим любим
танкістам,побажати ім успіхів в благородній справі по визволенню нашої
України! Хай Вас береже наш Боженька й народ допомогає де може й
скільки може. Слава нашим доблестним українським танкістам!
Слава нашої української Армії!!!
І СБУ теж очолював прадюсєр?
Спецпідрозділи були і лишаються окремою частиною цієї гнилої контори
здохни, падло