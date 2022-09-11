Украинские воины планируют атаку на большую колонну оккупантов, отступающую из-под Изюма: "Мужики, давайте их просто #башить". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы зафиксировали движение большой колонны российских оккупантов через реку Оскол.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики бегут и двигаются в направлении Изюма. В колонне от 50 до 80 единиц военной техники. Судя по видеозаписи, украинские воины планируют атаковать оккупантов.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+79 nav svargi
показать весь комментарий11.09.2022 14:00
+61 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий11.09.2022 14:07
+53 Віталій Маркович
показать весь комментарий11.09.2022 14:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
з 7.11 шедевр
Я би ставив на нашу техніку тризуб - це ще більший зв'язок поколінь, ніж з козаками (це взагалі з часів Володимира) + немає негативнх асоціацій ні у кого. Це ж війна не тільки за землю, але і за людей, за їх свідомість. Тому тут треба обережно діяти, за принципом "не нашкодь".
Погодьтеся, тризуб - достатньо об'єднавчий символ, національний символ і негатива з ним жодного не пов'язано, на відміну від хрестів.
на тот свет в жареном виде
Щоб жодна мокшанська **** не з'їбалась безкарною!
Загнати в стійло й чекати обміну.
Вони там наших не жаліють.
слава ЗСУ!
Сколько удобрений, на шару будет!
Те що орки відступають не значить що вони знову не підуть в наступ в інших місцях
тому тільки знищувати.
Рубин, а не пора ли забить козла?
Треба знищувати цю погань
Це натовп дегенератів зі зброєю, які розстрілювали людей, відрубали руки з тату тризуба, катували полонених, грабували квартири, дзвонили самкам і хизувалися тим, що прикопали кількох мирних і пришлють їй вкрадений блендер...
Жодного жалю.