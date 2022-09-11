Украинские воины планируют атаку на большую колонну оккупантов, отступающую из-под Изюма: "Мужики, давайте их просто #башить". ВИДЕО

Украинские бойцы зафиксировали движение большой колонны российских оккупантов через реку Оскол.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики бегут и двигаются в направлении Изюма. В колонне от 50 до 80 единиц военной техники. Судя по видеозаписи, украинские воины планируют атаковать оккупантов.

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