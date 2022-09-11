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Украинские воины планируют атаку на большую колонну оккупантов, отступающую из-под Изюма: "Мужики, давайте их просто #башить". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы зафиксировали движение большой колонны российских оккупантов через реку Оскол.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики бегут и двигаются в направлении Изюма. В колонне от 50 до 80 единиц военной техники. Судя по видеозаписи, украинские воины планируют атаковать оккупантов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Пожилая женщина разрыдалась от встречи с украинскими воинами в освобожденном селе: "Слава Украине!", - "Свои?!", - "Свои". ВИДЕО
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Топ комментарии
+79
davaite
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11.09.2022 14:00
+61
Рубайте їх, хлопці! За Гуляйполе, за Азов!
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11.09.2022 14:07
+53
не просто їба-те а з задоволенням!Слава Україні!
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11.09.2022 14:03
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davaite
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11.09.2022 14:00 Ответить
ахєріти! просто АХЄРІТИ в нас АРМІЯ! це просто якесь диво-дивовижне! півроку від "мы даём Киеву 2-3 дня" до кацапська армія розвалилася і тікає!!!! просто немає слів
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11.09.2022 14:16 Ответить
Друга амія Всесвіту -- зелені чоловічки за них.
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11.09.2022 14:17 Ответить
Для тих, хто не знає чому ми позначаємо свою техніку хрестами замість смуг як колись https://www.youtube.com/watch?v=6CV0qe18crY
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11.09.2022 14:29 Ответить
Козаки - козаками, християнський символ - християнським символом, але ми справді даємо росіянам привід забивати мізки своєму піплу тим, що "оно укронацисти - спадкоємці тих нацистів". І хоча пофіг на тих росіян і на те, що вони думають, але погодьтеся, асоціації виникають миттєво.

Я би ставив на нашу техніку тризуб - це ще більший зв'язок поколінь, ніж з козаками (це взагалі з часів Володимира) + немає негативнх асоціацій ні у кого. Це ж війна не тільки за землю, але і за людей, за їх свідомість. Тому тут треба обережно діяти, за принципом "не нашкодь".
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11.09.2022 14:46 Ответить
це кому не нашкодь, кацапській психіці, та посрати, що вони там будуть думати і таке інше. Хрести значить хрести. Це українські традиції і немає чого на кацапню оглядадтись, що вони там скжуть чи подумають, думати там немає чим. Якби думали, то не нападали.
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12.09.2022 13:25 Ответить
Я не про росіян, я про східну, південну і, частково, центральну Україну, де пам'ять про ІІ Світову війну склалася така, як склалася. За той же Крим . . . Наші війська проходять швидше із меншими втратами там, де місцеве населення за нас. Тому треба з цими питаннями працювати так, аби не давати приводів для сумнівів.
Погодьтеся, тризуб - достатньо об'єднавчий символ, національний символ і негатива з ним жодного не пов'язано, на відміну від хрестів.
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12.09.2022 15:34 Ответить
тому що ми віримо в Бога....а ті гниди просто байструкі без роду і племені...
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11.09.2022 16:45 Ответить
центр прийняття рішень Ї
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11.09.2022 15:52 Ответить
ce audio - Biden s Johnson(jukom) tam spilkujutsa
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11.09.2022 15:55 Ответить
Технику сжечь!, - орки пусть бегут, зато потом будут внукам рассказывать как великие Укры им 3.14здюлей надавали!
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11.09.2022 14:27 Ответить
Ми їм якось самі розповімо... нехай дохнуть, з них вже ні якої користі не буде...
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11.09.2022 14:46 Ответить
Не возражаю,- на ваше усмотрение, понятно, что вы очень злы на всю эту сволочь, но желательно, чтобы вы понимали о том, что на вас сегодня смотрит весь мир!
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11.09.2022 15:12 Ответить
эту колонну уже *********** - видео
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11.09.2022 15:10 Ответить
Це інша колона, там підпис - "к востоку от Купянска."
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11.09.2022 19:54 Ответить
не просто їба-те а з задоволенням!Слава Україні!
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11.09.2022 14:03 Ответить
за Іловайськ
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11.09.2022 14:04 Ответить
Выпустили уже
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11.09.2022 14:04 Ответить
Куда?
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11.09.2022 14:06 Ответить
К Кобзону на аншлаг, очередь за билетами большая была.
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11.09.2022 14:16 Ответить
Не волнуйтесь, мест хватит всем. Иосиф Давидович даёт дополнительные утренники в летнем кинотеатре, по средам и воскресеньям.Начало в 9:00.
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11.09.2022 14:41 Ответить
размечталась)
на тот свет в жареном виде
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11.09.2022 14:19 Ответить
Кого? Тебе з дурдому випустили? Розбили ту колону. Може хтось і врятувався, але основні сили були знищенні.
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11.09.2022 16:41 Ответить
Радует что беспилотник украинского производства!
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11.09.2022 14:04 Ответить
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11.09.2022 14:05 Ответить
Гарно сказано: "Надо **@ніть"!!!
Щоб жодна мокшанська **** не з'їбалась безкарною!
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11.09.2022 14:05 Ответить
В полон брати на обмін, але особливо з чмонями не панькатися. Чаями не поїти.
Загнати в стійло й чекати обміну.
Вони там наших не жаліють.
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11.09.2022 14:05 Ответить
"Мужики, давайте их просто #башить" - дуже слушна пропозиція...
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11.09.2022 14:06 Ответить
***. И не поспоришь
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11.09.2022 14:13 Ответить
І про це ОПу не повідомляти!
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11.09.2022 14:06 Ответить
Згадати Маріупіль,Бучу, Ірпінь і загасити всіх кацапів
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11.09.2022 14:07 Ответить
Рубайте їх, хлопці! За Гуляйполе, за Азов!
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11.09.2022 14:07 Ответить
За всю Украину !
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11.09.2022 14:13 Ответить
Та так... щоб талібан хрестився, а не молився! Слава нашим воїнам!!!
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11.09.2022 16:00 Ответить
100 шт і вони хотіли словянськ захопити))
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11.09.2022 14:07 Ответить
Поки йшли на Слов'янськ було набагато більше
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11.09.2022 14:13 Ответить
Так это не отступление , а передислокация . Полудохлое ху@ло сказало .
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11.09.2022 14:10 Ответить
мочить бридких кацапів
слава ЗСУ!
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11.09.2022 14:12 Ответить
Надо Федя, надо!
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11.09.2022 14:12 Ответить
Удачноі охоти.
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11.09.2022 14:14 Ответить
Їбош русню!
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11.09.2022 14:14 Ответить
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11.09.2022 14:15 Ответить
ВЛУЧНО!!!!!!
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11.09.2022 15:43 Ответить
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11.09.2022 14:15 Ответить
рок-н-ролл понеслась. ХЛОПЦІ КОЗАЧЕ не зупиняйтесь, в молекули розберіть піторов коцапскіх
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11.09.2022 14:15 Ответить
Напуганные российские солдаты «укрепляют» свои позиции гробами-- https://charter97.org/ru/news/2022/9/11/515181/
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11.09.2022 14:15 Ответить
Чекаємо смажених кацапів.
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11.09.2022 14:17 Ответить
смажений каЦАПчик, чурка (бурят) в майонезі
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11.09.2022 15:47 Ответить
аля-Афганістан ..атакутати перші машини в колоні особливо бензовози ...
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11.09.2022 14:17 Ответить
і останні, щоби вся колона встала. на гірських перевалах добре працює
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11.09.2022 16:06 Ответить
ось попадуть вони в кільце і будуть кричати - путен памагі ,путен введі войська
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11.09.2022 14:18 Ответить
але проблема в тому , що "вайскоФФ" у путйЭна більше немає
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11.09.2022 15:48 Ответить
Молодец!...правильные слова "надо #бенить!"
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11.09.2022 14:19 Ответить
Убейт_ их всех!
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11.09.2022 14:19 Ответить
На поля касаба вывести и там утилизировать.
Сколько удобрений, на шару будет!
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11.09.2022 14:21 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.09.2022 14:23 Ответить
Судячи с акцента мой земляк оператор, Харьковчанин и походу с салтовки, чую знакомые слова 😅🇺🇦
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11.09.2022 14:23 Ответить
поляк?
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11.09.2022 14:30 Ответить
Та хай й *ненормативна....* але така мила до душі!! А по другому й не скажеш!! Слава ЗСУ. Слава ВАМ. наші захисники!
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11.09.2022 14:23 Ответить
Правильно колону треба знищити і в полі їх легше знищити ніж у місті
Те що орки відступають не значить що вони знову не підуть в наступ в інших місцях
тому тільки знищувати.
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11.09.2022 14:26 Ответить
Рубайте їх хлопці
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11.09.2022 14:28 Ответить
Хорошие мишени для байрактаров… с нетерпением будем ждать результатов…
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11.09.2022 14:30 Ответить
переправу *********, а дальше пойдет, как по маслу! )
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11.09.2022 14:32 Ответить
Сообщение №1 для российского генштаба.
Рубин, а не пора ли забить козла?
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11.09.2022 14:35 Ответить
Нехай вам щастить,хлопці!!! Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!!💙💛✌️💪🇺🇦👏👏👏👍👍👍👍
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11.09.2022 14:35 Ответить
Мочи козлов!!!
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11.09.2022 14:40 Ответить
козлорылых , домашние животные тут не причём
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11.09.2022 15:50 Ответить
Парень, не матерись. Мама услышит, узнает голос. Вернёшься домой героем, а мамця ремня всыплет как маленькому за матюки))
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11.09.2022 14:50 Ответить
вбивати як можно більше..
Треба знищувати цю погань
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11.09.2022 14:53 Ответить
С Богом, братья украинцы! Е.башьте выродков мокшанских до последнего!
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11.09.2022 15:08 Ответить
Обома руками за- роз їба#те їх нах...
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11.09.2022 15:32 Ответить
Рогань прийшла на допомогу! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

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11.09.2022 15:36 Ответить
особенно прикольно слышать русскую речь...видать как раз те русскоговорящие которых защищать ехали
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11.09.2022 15:45 Ответить
начувайтесь, сукі узькоглазі - всі підсоняшниками станете, які ніхто не буде їсти....
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11.09.2022 15:45 Ответить
Надо, надо! 👍👋💪
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11.09.2022 15:45 Ответить
Закономірно...Друга армія світу дає прочухана лаптєногим...
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11.09.2022 15:46 Ответить
Если Зеленский их выпустит, будет таким же говном как и Пэтро
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11.09.2022 15:50 Ответить
Просто мысли про Иловайск вам все подскажут. Делайте все верно. Вы правы !
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11.09.2022 16:12 Ответить
Чим більше розбитизараз, тим меньше знову вернуться сюди зі зброею.
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11.09.2022 16:38 Ответить
Бейте рашистскую нечисть. Чтобы у нее даже мысли не было оглянуться или остановиться до самой границы а может и дальше. И чтобы они еще 100 лет рассказывали детям про Украину попердывая со страха и просили не сунуться никогда к нам больше
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11.09.2022 16:45 Ответить
Який класний план!!!! ЇБАШТЕ ЇХ!!!
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11.09.2022 16:45 Ответить
Як говорила одна мадам:"я упиваюсь этим фактом".
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11.09.2022 17:32 Ответить
Ну де ж там ненормативна лексика? Цілком навіть нормативна))
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11.09.2022 20:30 Ответить
Це взагалі-то не колона.
Це натовп дегенератів зі зброєю, які розстрілювали людей, відрубали руки з тату тризуба, катували полонених, грабували квартири, дзвонили самкам і хизувалися тим, що прикопали кількох мирних і пришлють їй вкрадений блендер...
Жодного жалю.
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11.09.2022 21:03 Ответить
Их просто надо *******.
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12.09.2022 12:36 Ответить
 
 