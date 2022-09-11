Уничтоженная колонна российских оккупантов на Харьковщине: "О, п#дар молится. Он что - руки поднял?" ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили колонну российских оккупантов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи уничтоженной техники наши бойцы увидели выжившего после атаки на колонну оккупанта. Он подавал знаки, которые могли свидетельствовать о его намерении сдаться в плен. Атака на колонну была совершена РСЗО HIMARS.
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Поклоняється своєму божеству.
Це розумiе кожен христианiн! Не берить великий грiх на свою душу. Але я вiрю, що нашi хлопцi такого не зроблять!
Бо заздро, що в брата
Є в коморі і на дворі,
І весело в хаті!
«Уб'єм брата! Спалим хату!» -
Сказали, і сталось.
Все б, здається; ні, на кару
Сироти остались.
В сльозах росли та й виросли;
Замучені руки
Розв'язались - і кров за кров,
І муки за муки!
Наслаждаться восходом багряным
Жить, чтобы просто любить
Всех, кто живёт с тобой рядом....
Богобоязний підар, значить.
Спаси його св. Дупо!
Слава ЗСУ!
Уничтожать всех подряд иначе они уничтожат нас, тут все просто и не надо ничего изобретать.