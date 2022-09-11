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Уничтоженная колонна российских оккупантов на Харьковщине: "О, п#дар молится. Он что - руки поднял?" ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили колонну российских оккупантов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи уничтоженной техники наши бойцы увидели выжившего после атаки на колонну оккупанта. Он подавал знаки, которые могли свидетельствовать о его намерении сдаться в плен. Атака на колонну была совершена РСЗО HIMARS.

Смотрите также: Украинские воины планируют атаку на большую колонну оккупантов, отступающую из-под Изюма: "Мужики, давайте их просто #башить". ВИДЕО
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Топ комментарии
+61
Отличная работа .
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11.09.2022 14:31
+56
надеюсь, шо это та колонна, которая из предыдущей новости Українські воїни планують атаку на велику колону окупантів, що відступає з-під Ізюма: "Мужики, давайте их просто #башить". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3366410
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11.09.2022 14:34
+48
Співає оди HIMARS
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11.09.2022 14:32
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Отличная работа .
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11.09.2022 14:31 Ответить
Співає оди HIMARS
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11.09.2022 14:32 Ответить
Це адепт секти св. Хімарсія!
Поклоняється своєму божеству.
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11.09.2022 17:39 Ответить
ce naverno "ta sama" kolonna kotoruju operator predlozhil razebashiti
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11.09.2022 14:33 Ответить
А асфальту таки шкода, його ж тепер ремонтувати доведеться...
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11.09.2022 14:34 Ответить
Так зебобіки це вміють! Я б сказав, фахівці!
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11.09.2022 14:53 Ответить
А таки так... А ще й з відкатами, то вони взагалі суперфахівці!
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11.09.2022 14:55 Ответить
їм вже не прийдеться ремонтувати
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11.09.2022 16:31 Ответить
Сподіваюсь, щоб скоро їм вже ніяких рішень приймати не прийшлось, щоб всі були на повному державному забезпечені ... В ТЮРМІ!
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11.09.2022 17:25 Ответить
фахівці красти на ремонті, а якість так собі, через рік знову треба ремонтувати.
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12.09.2022 09:55 Ответить
чого шкодуєш "зелений асваль".котрий "зелена влада" приготовила для рашистських окупантів і вбивць українського народу???Все , де тільки є рашист на українській землі , має підлягати знищенню разом з ним.
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11.09.2022 15:36 Ответить
Мова не про рашистів, мова про асфальт... То як в тому анекдоті про синичку...
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11.09.2022 15:43 Ответить
А кто-то умничал на форуме, что по движущимся химеры не эффективны...
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11.09.2022 14:35 Ответить
так есть же управляемые ракеты, только не говорите это никому) У нас ничего нет
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11.09.2022 14:36 Ответить
У нас Химеры перенастроили, они теперь на лишнюю хромосому летят.
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11.09.2022 15:47 Ответить
по запаху
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11.09.2022 15:54 Ответить
Пралконаведення, особа технологія.
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11.09.2022 16:27 Ответить
и на особую челюсть))
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11.09.2022 16:48 Ответить
Ти ба, які падлюки, хотіли від небесної кари втекти. Хаймарс на ваші голови!
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11.09.2022 14:38 Ответить
Вітаємо! Слава нашим захисникам!!! Наши- самі найкращі!!!💙💛💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ! Героям,нашим захисникам, Слава!!!❤️💖❤️💖💕💕💕💕😘😘😘😘
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11.09.2022 14:39 Ответить
***** они все молятся выродки
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11.09.2022 14:50 Ответить
Взывает к Кобзону
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11.09.2022 14:51 Ответить
Хлопці, якщо бачите що молиться, навіть якщо і ворог, не вбивайте!!! Я зараз тут не буду приводити аргументи чому. Просто повірте на слово.
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11.09.2022 14:55 Ответить
А Вы в Ютубе гляньте сколько просьб к БОГУ,что б помог им побольше наших поубивать...
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11.09.2022 15:33 Ответить
Тобто Ви пропонуєте не брати в полон за жодних обставин?
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12.09.2022 14:20 Ответить
Якщо молиться то перестав бути ворогом? Підняті руки,біла ганчірка ,кинута зброя.Ось ті знаки на які треба звертати увагу.
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11.09.2022 15:57 Ответить
Ні не так, я думаю Ви і так зрозуміли що малося на увазі.
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12.09.2022 14:22 Ответить
Я пiдтримую-НЕ МОЖНА ВБИВАТИ ЛЮДИНУ, ЯКА МОЛИТСЯ!!!
Це розумiе кожен христианiн! Не берить великий грiх на свою душу. Але я вiрю, що нашi хлопцi такого не зроблять!
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11.09.2022 18:51 Ответить
Я не християнин, але підтримую.
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11.09.2022 19:10 Ответить
а ти знаєш кому він молиться, може сцарю х..лу або ацкому сотоні?
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12.09.2022 10:00 Ответить
Треба крові, брата крові,
Бо заздро, що в брата
Є в коморі і на дворі,
І весело в хаті!
«Уб'єм брата! Спалим хату!» -
Сказали, і сталось.
Все б, здається; ні, на кару
Сироти остались.
В сльозах росли та й виросли;
Замучені руки
Розв'язались - і кров за кров,
І муки за муки!
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11.09.2022 20:48 Ответить
главное побольше убить украинцев перед молитвой,да?
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12.09.2022 09:47 Ответить
поцчіму? тобто повбивав, покатував людей,, а потім молиться, причому невідомо кому, то вбивати не можна? а може він так заманює, щоб гранату кинути. він окупант і злочинець, має бути знищений.
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12.09.2022 09:59 Ответить
Я знав що багато хто буде задавати такі питання. Нехай кожний вирішує по своїй совісті. Просто не перебільшуйте, я такого не пропонував, це Ви вже самі дофантазували. Я мав на увазі якщо ситуація дозволяє брати в полон, то краще не вбивати. От і все. Як Ви думаєте, чому?
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12.09.2022 14:36 Ответить
ти написав, якщо молиться, то не вбивати, а не якщо здається.
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12.09.2022 14:38 Ответить
Дуже важко описати всі можливі сценарії в одному реченні. Хто хотів мене зрозуміти, зрозумів. Я Вам відповів, що малося на увазі між рядками...
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12.09.2022 14:57 Ответить
а ти не між рядками відповідай, а прямо, бо між рядками, у кожного може бути різне розуміння, а на однозначні питання треба давати однозначні відповіді, а не петляти між рядками.
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12.09.2022 17:25 Ответить
Ви написали: "повбивав, покатував людей,, а потім молиться, причому невідомо кому, то вбивати не можна?" А звідки Ви знаєте, що конкретно ця людина саме так вчиняла? По друге, якщо ворожий солдат стає на коліна піднявши догори руки, відклав від себе зброю і припустімо при цьому молиться до Бога з надією що його не вбиватимуть а візьмуть у полон - Ви пропонуєте всерівно вбивати? А як тоді щодо наших Воїнів які потраплять в таке ж становище? До Наших застосовувати Вашу міру? Тобто пропонуєте вбивати всіх підряд не беручи до уваги ніяких обставин? А як щодо Женевської Конвенції? А як що до того що Український Прапор вже по всьому світі є символом Права Людини, Свободи, Демократії і Справедливості? Це моя особиста думка, я її нікому не нав'язую. Але ж така вона свобода слова, що кожний має право на свою думку. І підкреслюю, мене більше цікавить життя і здоров'я Наших Воїнів але це ще не означає що навіть на війні не лишилося місця людяності ба навіть просто здорового глузду бо полоненого можна обміняти...
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12.09.2022 19:44 Ответить
що ти чешеш, марення хворого, ти сайти поплутало.
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12.09.2022 20:58 Ответить
Дуже файно.
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11.09.2022 14:56 Ответить
путін памагі....!!!!
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11.09.2022 14:58 Ответить
Ты знаешь, так хочется жить
Наслаждаться восходом багряным
Жить, чтобы просто любить
Всех, кто живёт с тобой рядом....
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11.09.2022 15:01 Ответить
Хоче жити, падло. А ті, хто від його рук загинули, жити не хотіли? От якось не жалко, зовсім
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11.09.2022 15:06 Ответить
О, п#дар молиться.

Богобоязний підар, значить.
Спаси його св. Дупо!
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11.09.2022 15:43 Ответить
Вороги є для того, щоб їх вбивати. Можна спочатку використати, а потім вбити
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11.09.2022 15:53 Ответить
Що курви, скуштували Ізюму?
Слава ЗСУ!
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11.09.2022 16:35 Ответить
малчика в трусиках
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11.09.2022 16:50 Ответить
молиться надо в храмах, а не после того как убивал и насиловал украинцев 7 месяцев.
Уничтожать всех подряд иначе они уничтожат нас, тут все просто и не надо ничего изобретать.
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12.09.2022 09:48 Ответить
 
 