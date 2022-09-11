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Жители освобожденных населенных пунктов встречают ВСУ с цветами и горячими завтраками. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители освобожденных от рашистов территорий со слезами радости на глазах встречают украинских воинов.
Соответствующие видео, на которых зафиксированы моменты теплой встречи, активно распространяются в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно, как местные жители со словами благодарности и криками "Слава Україні!" встречают украинских бойцов. Кое-кто несет цветы.
Одна из женщин добавляет, что они принесли защитникам Украины горячий завтрак.
В каком населенном пункте снято видео, не сообщается.
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+60 Yevhen Tarnavskyi
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Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Нехай береже вас Господь!
Я живу в Києві, мабуть в самому захищеному місті і мені соромно за це. Я з усіма людьми дякую вам!!!
Кланяюсь до самої землі нашим воїнам - Героям!!!
Стою на колінах перед кожним загиблим.
‼️‼️‼️ХЛОПЦІ- тримайтеся . Усю вату знищено і москалей теж. Бо вони вже до вас примазуються, а потім будуть доноси на вас в СБУ ПИСАТИ , прикриваючись патріотизмом
ВЖЕ ПРОХОДИЛИ !!!
Скільки натерпілися ці люди, скільки сил і крові наших воїнів коштувало їх визволення!
Слава героям!
https://liveuamap.com/
рашисти "зробили крок доброї волі" майже зі всієї Харківської області.
НАШИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!!!