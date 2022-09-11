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Жители освобожденных населенных пунктов встречают ВСУ с цветами и горячими завтраками. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители освобожденных от рашистов территорий со слезами радости на глазах встречают украинских воинов.

Соответствующие видео, на которых зафиксированы моменты теплой встречи, активно распространяются в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как местные жители со словами благодарности и криками "Слава Україні!" встречают украинских бойцов. Кое-кто несет цветы.

Одна из женщин добавляет, что они принесли защитникам Украины горячий завтрак.

В каком населенном пункте снято видео, не сообщается.

Смотрите: Над селом Песчаное на Луганщине поднят украинский флаг, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+103
аж на сльозу пробиває
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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11.09.2022 16:02
+60
Ну всьо, кацапи. Вам вже ніщо не допоможе. Бо воїн ЗСУ - то і так ваша смерть, а воїн ЗСУ відгодований на домашньому - то непереможна руйнівна сила.
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11.09.2022 16:04
+57
До сліз...
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11.09.2022 16:04
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Правила форума Совет форумчан
Передать всем этим местным жителям сепарню и коллаборантов!!!!
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11.09.2022 16:02 Ответить
так вони вже всі в кацапії
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11.09.2022 16:03 Ответить
аж на сльозу пробиває
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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11.09.2022 16:02 Ответить
Героям слава !!!
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11.09.2022 16:22 Ответить
Ну всьо, кацапи. Вам вже ніщо не допоможе. Бо воїн ЗСУ - то і так ваша смерть, а воїн ЗСУ відгодований на домашньому - то непереможна руйнівна сила.
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11.09.2022 16:04 Ответить
Бо Воїн ЗСУ, за яким стоїть народ України, буде нагодований, одягнений та озброєний... Українці вміють бути об'єднані і боротись всі разом з московською нечистю ... СЛАВА ЗСУ, СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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11.09.2022 16:45 Ответить
До сліз...
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11.09.2022 16:04 Ответить
так до сліз
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11.09.2022 16:17 Ответить
Куп'янськ розділений річкою,але це була перепоною тільки для орків. Куп'янськ це Україна, хоч і іде зачистка по обидва береги річки
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11.09.2022 16:06 Ответить
Нашим хлопцям треба бути обережними, бо ще там вистачає сєпарні і зрадників.
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11.09.2022 16:11 Ответить
Дякуємо, вам наші хлопці.
Нехай береже вас Господь!
Я живу в Києві, мабуть в самому захищеному місті і мені соромно за це. Я з усіма людьми дякую вам!!!
Кланяюсь до самої землі нашим воїнам - Героям!!!
Стою на колінах перед кожним загиблим.
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11.09.2022 16:13 Ответить
Ось тількі не примазуйтесь до кіян - в Києві такі хамські тролі не живуть - ви завезена зі східу чі з Криму

‼️‼️‼️ХЛОПЦІ- тримайтеся . Усю вату знищено і москалей теж. Бо вони вже до вас примазуються, а потім будуть доноси на вас в СБУ ПИСАТИ , прикриваючись патріотизмом
ВЖЕ ПРОХОДИЛИ !!!
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11.09.2022 16:33 Ответить
кИян
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11.09.2022 16:56 Ответить
Це мій промах
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11.09.2022 17:04 Ответить
скабєєва має у зомбоящику на усю недоерефію авторитетно розповісти, що це місцеві з квітами на відео насправді "русскіх асвабадітелей" зустрічали, а біндеровські хакери у відеоредакторі білі пов'язки у бійців на блакитні замалювали, триколори-на українські прапори та змінили "русскій язик" на мову ))
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11.09.2022 16:14 Ответить
Для мене це наїприємніші відео, з цієї всратой війни.
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11.09.2022 16:15 Ответить
Старий став,сльоза навернулась.
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11.09.2022 16:21 Ответить
Та ні, не старий. Просто на таке без сліз дивитись не можливо.
Скільки натерпілися ці люди, скільки сил і крові наших воїнів коштувало їх визволення!
Слава героям!
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11.09.2022 16:28 Ответить
Дочекалися!
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11.09.2022 17:15 Ответить
Згідно мапи війни:
https://liveuamap.com/
рашисти "зробили крок доброї волі" майже зі всієї Харківської області.
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11.09.2022 16:25 Ответить
Там на карті намічається цікавий хвостик Борова-Лиман щонайменше.
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11.09.2022 16:40 Ответить
Плачу от радости...
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11.09.2022 16:29 Ответить
И это здесь кремлёвские ******** хотели провести референдум?! 😂🤣😂 ****, руцкие, вы реально едиёты, вас уже устали посылать *****😂🤣😂
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11.09.2022 16:36 Ответить
Свої прийшли до своїх. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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11.09.2022 16:38 Ответить
Слава!!!
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11.09.2022 16:48 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
НАШИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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11.09.2022 16:41 Ответить
Слава, Слава, Слава!!!
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11.09.2022 16:47 Ответить
Героям слава!
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11.09.2022 16:54 Ответить
приятно видеть как воины Добра освобождают от рашистской нечести людей!
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11.09.2022 18:03 Ответить
 
 