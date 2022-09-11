РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13710 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
27 723 54
война (46961) освобождение (556) Харьковщина (4136)

Украинские воины освободили Большой Бурлук и Казачью Лопань на Харьковщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины освободили Большой Бурлук и Казачью Лопань в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи из центра освобожденных сел бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: Минобороны РФ признало, что российские оккупанты почти полностью сбежали с Харьковщины. КАРТА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+79
показать весь комментарий
11.09.2022 17:00
+55
показать весь комментарий
11.09.2022 17:13
+48
жест дохлой молі
показать весь комментарий
11.09.2022 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жест дохлой молі
показать весь комментарий
11.09.2022 16:59 Ответить
американцы, кстати, заигрывают с Китаем, чтобы он участвовал в сдерживании рассеи, а вот вам новый игрок, который может сдержать не только рассею - УКРАИНА!
показать весь комментарий
11.09.2022 17:08 Ответить
Слава Честь Низький Уклин Вам, Герои ‼️🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💙💛👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
показать весь комментарий
11.09.2022 17:20 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 17:00 Ответить
все ж "Наші без раші" троха пророки

https://www.youtube.com/watch?v=0**********
показать весь комментарий
11.09.2022 17:12 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 17:14 Ответить
Нет слов, один дофамин.
показать весь комментарий
11.09.2022 17:01 Ответить
гарний темп набрали.... якщо так піде можем допомогти і Абхазію і Ічкерію звільнити....
показать весь комментарий
11.09.2022 17:03 Ответить
На*уя? Хай самі ***уться, якщо хочуть.
Чи ви собі уявили, що наступати то іграшки? Українські військові не повинні гинути на чужій землі
показать весь комментарий
11.09.2022 17:30 Ответить
А хто тут що казав про допомогу саме живою силою? Будемо допомагати розвідкою, тренуванням військових, зброєю, технікою, спільним плануванням диверсій на території рашки... На прийдешні півстоліття як мінімум, руйнування російської імперії та її злоякісної ідеології стане всеукраїнським хоббі та національною забавкою))) Придурки самі напросились!
показать весь комментарий
11.09.2022 18:07 Ответить
***** їбаште їх пацани
показать весь комментарий
11.09.2022 17:03 Ответить
друзі якщо хочете повністю кайфанути сьогодні подивіться останній ролік пітуШарія і почитайте коменти...я чуть не коньчив
показать весь комментарий
11.09.2022 17:05 Ответить
Ура!!! Слава Нації! Смерть нашим споконвічним ворогам кацапам!
показать весь комментарий
11.09.2022 17:09 Ответить
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
показать весь комментарий
11.09.2022 17:10 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 17:13 Ответить
😂🤣😂
показать весь комментарий
11.09.2022 19:17 Ответить
Плачу від радощів.
Вони наші Герої!
Ми повинні теж допомагати арміїї, бо вони наша надія на перемогу!
показать весь комментарий
11.09.2022 17:14 Ответить
Допомагаємо. Зараз збираємо на пікап, котрий поїде на передову. Сподіваємося, що на наступному тижні купимо.
показать весь комментарий
11.09.2022 17:26 Ответить
Это все прекрасно, но пидоросня и дальше будет лупашить наши города ракетами...
показать весь комментарий
11.09.2022 17:14 Ответить
зайти бы в какое приграничное росийское село и вырезать там все от мала до велика. просто. что б знали!!!
показать весь комментарий
11.09.2022 17:15 Ответить
Не мели дурниць! Кацапи і самі на це здатні А ти хочеш їм подібне підказать? Щоб від нас нормальні люди відвернулися?
Нам достатньо витіснить їх з своєї території і бить по військових складах на їх території щоб "відбить" бажання стрілять
показать весь комментарий
11.09.2022 17:27 Ответить
Після повернення з війни кацапи що вижили будуть це робити самі.
показать весь комментарий
11.09.2022 18:50 Ответить
Тобто для тебе рашка і її орки - взірець для наслідування? Навіть бажаєш перевершити їхні "діяння"? І хто ти після цього? Чи ти такий саме маніяк-вбивця, як деякі орки?
показать весь комментарий
12.09.2022 00:51 Ответить
Ви не так давно на цензорі і Вас ще дивують його коменти. він завжди такий
показать весь комментарий
12.09.2022 04:00 Ответить
На росціі нема сел, там - дЯрьовні. Можна було вже вивчити. Не певен, що метод "клін кліном вишибают" тут доречний. Щоб перемогти виродків не обов'язково і самому ними ставати.

"Видихай, бАбЬОр, видихай!" Хоча б інколи ...
показать весь комментарий
12.09.2022 13:16 Ответить
Більше того, ота вся хрінь, що вийшла з Харківщини, десь ще вилізе. Рожеві окуляри- це красиво, проте здоровий глузд підказує що росія змінить тактику, і замість утримання широкого фронту зконцентрує свою "силу" ( на мою скромну думку диванного експерта) на півдні.
показать весь комментарий
11.09.2022 17:25 Ответить
Все вірно. Зараз вся падаль попре захищати ****-рєспублікі та Крим. Бо розуміють,, що тоді взагалі їм торба.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:20 Ответить
Тому треба терміново робити свої ракети і припиняти коментарі типу "це не ми, це бавовна, не куріть де не треба...". Потрібно чітко заявити, що це МИ і, образно кажучи, якщо завтра з 12:00 по Україні прилітає хоч одна ракета, то тут же летить у відповідь! І дійсно бити у відповідь! Інакше руйнування наших міст не припиниться.
показать весь комментарий
11.09.2022 17:25 Ответить
Саме так, 100%. Без ракет у відповідь на ракети з-за поребрика повної перемоги в України не буде: буде постійне "кошмарення".
показать весь комментарий
11.09.2022 17:32 Ответить
Тільки ж хто їх робити буде? YMZ на таке вже не здатне, на жаль.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:22 Ответить
На жаль. 🤨

В Україні потрібне повне оновлення інженерно-технічної освіти. Як і освіти загалом. Практично перезавантаження "з нуля" і кілька років (10 мінімум) напруженої роботи.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:31 Ответить
На звільнених територіях в першу чергу місцевим Українцям потрібно негайно вичистити населені пункти від сєпарні і терміново створити підрозділи тероборони. При відповідній організації я думаю що це можна швидко зробити. Особливо там де "кацапський мір" був 6 місяців і люди його наїлись "по самоє не могу".Харків"яни! Віднині ваша безпека залежить і від вас самих.Бо вам тут влютому дехто обіцяв шашлики...
показать весь комментарий
11.09.2022 17:16 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 17:18 Ответить
То це як розуміти - ми вже починали, чи ще ні?
показать весь комментарий
11.09.2022 17:20 Ответить
Попали починати. Так влаштовує?
показать весь комментарий
12.09.2022 13:17 Ответить
ЗСУ продовжують допомагати кацапським свиням перегруповуватись...
показать весь комментарий
11.09.2022 17:22 Ответить
ну что, вся Харьковская область уже наша?!!
показать весь комментарий
11.09.2022 17:22 Ответить
ЗСУ, ви круті !
показать весь комментарий
11.09.2022 17:34 Ответить
Гордимся ЗСУ!Молодцы!
показать весь комментарий
11.09.2022 17:54 Ответить
Казачья Лопань - это уже ГРАНИЦА!
показать весь комментарий
11.09.2022 18:29 Ответить
До Белгорода 43 км.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:15 Ответить
До границы 4,5 км.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:17 Ответить
Сергій без образ , але до кордону)
показать весь комментарий
12.09.2022 13:58 Ответить
На пост російською, відповідаю по-російськи, на українському - по-українськи.
Без образ.
показать весь комментарий
12.09.2022 16:07 Ответить
Уж давно пора и Лисичанск вернуть.
показать весь комментарий
11.09.2022 18:31 Ответить
Слава Богу, слава Україні.

показать весь комментарий
11.09.2022 19:04 Ответить
слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.09.2022 19:18 Ответить
Наші вже в Ізюмі - https://t.me/a_shtirlitz/20931
показать весь комментарий
11.09.2022 20:29 Ответить
Что это за такой порыв петушатника всех к братьям приписать. Были утверждения на уровне профессоров, что «триединого народа» не было, а восточнославянские племена формировались отдельно. А теперь вот с ножом полезли «браты» - ты меня уважаешь?
показать весь комментарий
11.09.2022 21:13 Ответить
Підкажіть будь ласка: вже декілька тижнів для заходу на Цензор мені потрібно доводити, що я людина та клацати по конях чи львах! Це у всіх так, чи тільки я в підозрюваних?)))
показать весь комментарий
11.09.2022 21:29 Ответить
Відключи VPN, або якщо ти дійсно в Нідерландах, то навпаки скористайся Українським VPN
показать весь комментарий
11.09.2022 22:39 Ответить
Ану скажи: паляниця у мікрофон
показать весь комментарий
12.09.2022 13:20 Ответить
Мусимо ще більше допомогати, хто чим! Коли на щомь серйозне знов збиратимемо? Ну і молитви! То також зброя, може найсильніша!
показать весь комментарий
12.09.2022 13:57 Ответить
 
 