Украинские воины освободили Большой Бурлук и Казачью Лопань на Харьковщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины освободили Большой Бурлук и Казачью Лопань в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи из центра освобожденных сел бойцы опубликовали в соцсетях.
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показать весь комментарий11.09.2022 16:59
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https://www.youtube.com/watch?v=0**********
Чи ви собі уявили, що наступати то іграшки? Українські військові не повинні гинути на чужій землі
Вони наші Герої!
Ми повинні теж допомагати арміїї, бо вони наша надія на перемогу!
Нам достатньо витіснить їх з своєї території і бить по військових складах на їх території щоб "відбить" бажання стрілять
"Видихай, бАбЬОр, видихай!" Хоча б інколи ...
В Україні потрібне повне оновлення інженерно-технічної освіти. Як і освіти загалом. Практично перезавантаження "з нуля" і кілька років (10 мінімум) напруженої роботи.
Без образ.