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Пленные россияне, которых бросили командиры при бегстве из Купянска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские командиры при бегстве из Харьковской области покинули своих солдат.

Видео с пленными россиянами, которых бросили командиры при бегстве из Купянска, опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В частности, на видео российский солдат Росгвардии Антипов Максим Юрьевич (2001 г.р.) пытается рассказать, что его якобы вынудили ехать на войну в Украину. На это ему заметили, что у него был вариант отказать и попасть в дизбат и добавили, что те, кто там сидит имеют целые руки и ноги, а у него ранения.

Также смотрите: Батальон "Донбасс" захватил в Купянске 7 пленных, из них два кадровых военных РФ, 4 мобилизованных на оккупированных территориях и предатель Калайда. ФОТО

Также на видео дает показания другой брошенный солдат Росгвардии Витковский Никита Юрьевич (2002 г.р.).
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Топ комментарии
+82
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11.09.2022 17:36
+54
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11.09.2022 17:44
+48
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11.09.2022 17:54
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11.09.2022 17:36 Ответить
брудні кацапські ари
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11.09.2022 17:38 Ответить
Маргоша раз-два-три-чотири ЧОРНЯВАЯ дівчина...
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11.09.2022 17:43 Ответить
в парагвай летели )
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11.09.2022 18:04 Ответить
кацапсько армянски негры
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11.09.2022 18:15 Ответить
Це для цих ромiв з Кавказу звичайний колiр шкiри..Якби кожен день "Белiзною" не вмивались...
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11.09.2022 19:02 Ответить
Все верно.Ведь у них один и тот же алфавит.Англичане вначале дали его Эфиопии, а потом по проекту"Армения" хайским арабам.И по сегодншний день эфиопцы ВСЮДУ ПО МИРУ говорят что арабохайи украли их алфавит.хотя это "произведение" англичан и их проекта.
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11.09.2022 21:07 Ответить
🤣
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27.09.2022 16:13 Ответить
кацапська брудна бидломаса
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11.09.2022 17:37 Ответить
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11.09.2022 17:37 Ответить


У свинособак агония.
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11.09.2022 17:40 Ответить
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11.09.2022 17:56 Ответить
Найти бы этого писаку да на бутылку посадить. Вместе с его мамашей,детьми и собачкой))
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11.09.2022 17:58 Ответить
Так.Але в кацапії таких ідіотів багато.Як би дійсно до чогось такого не додумались...
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11.09.2022 18:02 Ответить
Їбаааать... То кого тре денацифікувати???
Напишіть хтось цьому свиноросу, що до нього дійде теж денацифікація!
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11.09.2022 18:51 Ответить
не ний кацапе, твій сцарь сказав, шо всіх нацистів денацифікує. тож тобі після твого коменту тільки на денацифікацію рашист всраний
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11.09.2022 19:14 Ответить
*******. Ехал "безопасно" убивать и пытать.
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11.09.2022 17:41 Ответить
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11.09.2022 17:44 Ответить
метод кутузова называется. преподают его у них. Ясир Арафат тоже пользовал его.
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11.09.2022 18:07 Ответить
до речі: саме після цього походу, якщо не помиляюсь, вся московська верхівка заговорила французькою.
гей там- на расєї, чи не пора починати вчити нашу мову?
мені скажуть, що цих нелюдей не виправиш. але мова відображає спосіб мислення ( як по простому). може в них щось в голові почне мінятися?
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11.09.2022 19:18 Ответить
Навпаки. Після війни з Наполеоном пітерська і московитська верхівки закінчили говорити французькою, тобто мовою агресора і окупанта.
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12.09.2022 01:09 Ответить
та ну, а Дубровський Пушкіна - це про часи донаполеонівські?
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12.09.2022 03:50 Ответить
https://www.stopcor.org/.../news-u-krimu-vpav-rosijskij...



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У Криму впав російський винищувач, пілотів забрали військові

У неділю, 11 вересня, у тимчасово окупованому Криму впав російський військов
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11.09.2022 17:44 Ответить
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО 5-10 км: о, їбать, ми вже мотопіхотний 10-15 км: прикинь, механізований 15-20 км: та обана, танковий 20-25 км: о ракетний 25-30 км: Льоха, там ще С-300 пі... в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема
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11.09.2022 17:49 Ответить
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11.09.2022 17:50 Ответить
З якою метою ці zондер-карателі припхалися в Україну, добре розповіла дівчина - катувати і вбивати мирне населення. А те що вони мелють - повна дурня.
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11.09.2022 17:52 Ответить
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11.09.2022 17:54 Ответить
еще лечить эту петушню...орков в расход
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11.09.2022 17:57 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шёл Творец Вселенной.

Остановившись, Он изрек:

"Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я всё могу.

Меня печалит вид твой грустный,

Какой нуждою ты тесним?"

И человек сказал: "Я - русский",

И Бог заплакал вместе с ним...
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11.09.2022 17:58 Ответить
курва витягніть йому з носа відсос нехай здихає!!!
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11.09.2022 17:58 Ответить
певно цьому татуіровщику трубку не туди засунули
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11.09.2022 18:00 Ответить
Да и сама трубка должна быть такой-
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11.09.2022 18:27 Ответить
Трохи по цифрам: за 5 днів контрнаступу звільнено 8,370 км 2
Рашисти брали цю територію понад 3 місяці з величезними втратами
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11.09.2022 18:03 Ответить
вже давно заткнув пельку - ці волання і закидання рук в патріотзмі,
з протезами б щось зробили, ноги руки, а хлопцям ще жити і жити...
касьяанич нам зараз розповість як він теж ******* гранатомета у арестовіча, дав йому пісти і героїчно не загинyв під шторою в opi - казки так казки....
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11.09.2022 18:13 Ответить
Підготовка кацапів до кастрації з наступним відсіканням голови.
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11.09.2022 18:13 Ответить
смерть
кацапюри
ь
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11.09.2022 18:41 Ответить
срань кацапская
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11.09.2022 19:11 Ответить
__хлопцi , воно ж мучиться. и хоче Эвтаназii. не вiдмовляйте в прозьбе,падлюке.
нема цiнноi iнформацii , неху.. тримати......___
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11.09.2022 19:18 Ответить
этот самовар непригоден для обмена.
и восстановительными работами оно не сможет заниматься.
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11.09.2022 21:29 Ответить
Сумно - довольні рила виживших кацапів...
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11.09.2022 21:55 Ответить
 
 