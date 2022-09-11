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Пленные россияне, которых бросили командиры при бегстве из Купянска. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские командиры при бегстве из Харьковской области покинули своих солдат.
Видео с пленными россиянами, которых бросили командиры при бегстве из Купянска, опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
В частности, на видео российский солдат Росгвардии Антипов Максим Юрьевич (2001 г.р.) пытается рассказать, что его якобы вынудили ехать на войну в Украину. На это ему заметили, что у него был вариант отказать и попасть в дизбат и добавили, что те, кто там сидит имеют целые руки и ноги, а у него ранения.
Также на видео дает показания другой брошенный солдат Росгвардии Витковский Никита Юрьевич (2002 г.р.).
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Напишіть хтось цьому свиноросу, що до нього дійде теж денацифікація!
гей там- на расєї, чи не пора починати вчити нашу мову?
мені скажуть, що цих нелюдей не виправиш. але мова відображає спосіб мислення ( як по простому). може в них щось в голові почне мінятися?
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Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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кацапюри
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нема цiнноi iнформацii , неху.. тримати......___
и восстановительными работами оно не сможет заниматься.