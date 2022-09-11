Соловьев и Путин в шоке – россиянам насыпают на всех фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Почему россияне - ничто, кто избил Соловьева и... снова трезубец забрал покой наших северных соседей.

Пока ВСУ насыпают россиянам, приглашаем вас поразвлечься в воскресный вечер и посмотреть на подборку перченого юмора от Богдана Буткевича и Наталки Соколенко в шоу "Підсвинки тижня" от Цензор.НЕТ.

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