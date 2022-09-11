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Соловьев и Путин в шоке – россиянам насыпают на всех фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Почему россияне - ничто, кто избил Соловьева и... снова трезубец забрал покой наших северных соседей.
Пока ВСУ насыпают россиянам, приглашаем вас поразвлечься в воскресный вечер и посмотреть на подборку перченого юмора от Богдана Буткевича и Наталки Соколенко в шоу "Підсвинки тижня" от Цензор.НЕТ.
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+15 Garry Dron 6973c752
показать весь комментарий11.09.2022 19:09
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+8 Алекс Скела
показать весь комментарий11.09.2022 19:22
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їм не святкувати треба, а оголошувати траур, як свого часу зробив Гітлер за пораску у сталінграді
як пише Бутусов, Баклейський прорив - це історична перемога! тому Україні є що святкувати
А щодо "салютів у Києві" - так вони у нас на період війни заборонені! Люди навіть у тих районах, які звільнили ще весною, часто від різких звуків, до цих пір, сіпаються! Якось без "салютів", поки що, обійдемося!
Наші вже в Гоптівці!!!!!