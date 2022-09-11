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Соловьев и Путин в шоке – россиянам насыпают на всех фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Почему россияне - ничто, кто избил Соловьева и... снова трезубец забрал покой наших северных соседей.

Пока ВСУ насыпают россиянам, приглашаем вас поразвлечься в воскресный вечер и посмотреть на подборку перченого юмора от Богдана Буткевича и Наталки Соколенко в шоу "Підсвинки тижня" от Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Скандал с трезубцем, "бавовна" и россияне, кот-убийца и Дугина | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Мабуть тому що для Зе і Дєрамка звільнення України це траур ....
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11.09.2022 19:09
+9
🇺🇦ЗСУ У ВОВЧАНСЬКУ🇺🇦
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11.09.2022 19:07
+8
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11.09.2022 19:22
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почему в Киеве нет праздничного салюта?
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11.09.2022 19:05 Ответить
Мабуть тому що для Зе і Дєрамка звільнення України це траур ....
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11.09.2022 19:09 Ответить
They seem to be very happy in this clip.
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11.09.2022 19:36 Ответить
They seem to count Oman money
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11.09.2022 22:28 Ответить
Тhey are happy because they are still not in prison
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12.09.2022 12:25 Ответить
Тобі мало салюту російського - у Москві?
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11.09.2022 19:29 Ответить
до чого тут москалі? ще і з великої літери? ти так їх поважаєш?
їм не святкувати треба, а оголошувати траур, як свого часу зробив Гітлер за пораску у сталінграді
як пише Бутусов, Баклейський прорив - це історична перемога! тому Україні є що святкувати
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11.09.2022 19:42 Ответить
Не сучи ногами! Ти що-небудь про "сарказм" чув? Довідайся спочатку про вчорашній салют в Москві а потім розбираться лізь - наскільки я "поважаю москалів"
А щодо "салютів у Києві" - так вони у нас на період війни заборонені! Люди навіть у тих районах, які звільнили ще весною, часто від різких звуків, до цих пір, сіпаються! Якось без "салютів", поки що, обійдемося!
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11.09.2022 19:49 Ответить
Святкувати будемо в Маскві на Красній площі коли кацапи нас будуть в дупу цілувати
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11.09.2022 20:26 Ответить
Потому, что салюты и фейрверки в Украине запрещены до победы.
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12.09.2022 00:58 Ответить
CENSOR....tak ZSU bude sevodne Voronezh brati chi ni ? ja mogu spakoina iti spati v 23:00 chi netreba ?
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11.09.2022 19:06 Ответить
🇺🇦ЗСУ У ВОВЧАНСЬКУ🇺🇦
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11.09.2022 19:07 Ответить
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11.09.2022 19:22 Ответить
https://youtu.be/BjeiJ4EPz9k

Наші вже в Гоптівці!!!!!
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11.09.2022 19:55 Ответить
 
 