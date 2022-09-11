ВСУ освободили Гоптовку, что на границе с Россией. ВИДЕО

Рядом с Гоптовкой расположен одноименный пограничный пункт контроля с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ на телеграмм-канале.

Вооруженные силы вернули под контроль Украины еще одно село на Харьковщине. В сети появилось видео, где наши защитники сообщают, что освободили Гоптовку.

"11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных Сил Украины", - отчитывается 130-й батальон.

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