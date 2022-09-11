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ВСУ освободили Гоптовку, что на границе с Россией. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Рядом с Гоптовкой расположен одноименный пограничный пункт контроля с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ на телеграмм-канале.

Вооруженные силы вернули под контроль Украины еще одно село на Харьковщине. В сети появилось видео, где наши защитники сообщают, что освободили Гоптовку.

"11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных Сил Украины", - отчитывается 130-й батальон.

Также смотрите: Украинские воины вышли на границу с РФ на севере Харьковщины, - командир добровольческого подразделения "Хартия" Кожемяко. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+57
ЗСУ-справжні воїни та герої...
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11.09.2022 20:04
+45
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11.09.2022 20:10
+43
Слава Україні
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11.09.2022 20:06
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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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11.09.2022 20:04 Ответить
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11.09.2022 20:23 Ответить
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11.09.2022 20:57 Ответить
Слава Україні
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11.09.2022 20:06 Ответить
gerojam slava !
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11.09.2022 20:08 Ответить
Слава Вам , Супер Герои‼️🙏🙏🙏❤️❤️❤️💙💛💙💛Слава Валерию Залужному‼️❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀
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11.09.2022 20:27 Ответить
Значить треба бити кацапа і далі!
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11.09.2022 20:07 Ответить
Пишаюся ЗСУ! Ви найкращі!
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11.09.2022 20:07 Ответить
ЗСУ показали рашці хто в домі хазяін.
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11.09.2022 20:08 Ответить
Бальзам на душу, Слава ЗСУ, Слава Україні, Слава Українському народу!
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11.09.2022 20:09 Ответить
Резніков спрогнозував, як Росія може відповісти на "український бліцкриг" За словами міністра, Києву важливо забезпечити безпеку територій після того, як наші військові здійснили контрнаступ https://glavred.net/ukraine/reznikov-sprognoziroval-kak-rf-mozhet-otvetit-na-ukrainskiy-blickrig-10408340.html
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11.09.2022 20:09 Ответить
Секрет Полішинеля відкрив
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11.09.2022 20:13 Ответить
Героям слава!!
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11.09.2022 20:10 Ответить
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11.09.2022 20:10 Ответить
слава ЗСУ!
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11.09.2022 20:12 Ответить
Рузський прикордонник на тому боці....

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11.09.2022 20:12 Ответить
😀😄😄😄😄😄
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11.09.2022 21:57 Ответить
Героям слава!!! Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богордиця
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11.09.2022 20:12 Ответить
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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11.09.2022 20:14 Ответить
Ого. Оттуда вполне можно сбивать искандеры на взлете с помощью ПВО, пока они высоту набирают. Или можно поставить 2 бмп настоящих и еще 20 надувных, чтобы кацапы держали там бтрг свои непрерывно на готовности. Или не надувных, прорвав границу в любой момент.

Чё-то у кацапов жопа сгорела, когда увидели довольное хлебало ************ гэбэшного, который смотрел на юнус-бек евкурова, у которого племянника уже упаковали в землю, а потом пошел раздавать зерно в Африку и кататься на колесе обозрения, которое спустя 4 часа сломалось и стоит до сих пор нерабочее. Зря они этот плацдарм потеряли, открыв очень большие возможности для нас.
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11.09.2022 20:14 Ответить
Молодцы. Только будьте осторожны особенно в приграничных с Парашей населенных пунктах. Орки обосрались но со злости еще говном бросать долго будут.
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11.09.2022 20:16 Ответить
не зупиняйтесь хлоппці, звільняйте Белгород від нацистів
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11.09.2022 20:16 Ответить
Вагнеріець-зек дає свідчення:
https://youtu.be/RfqgxNxMGqw
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11.09.2022 20:17 Ответить
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

7 ч

ТАСС. Спасатели в Москве достали из Москва-реки труп мужчины. Судя по докум
ентам, речь идёт о Сергее Ш., 1955 года рождения, работавшем в Министерстве обороны России. На трупе обнаружены следы пыток.
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11.09.2022 20:18 Ответить
Слава ЗСУ!!! Бережи вас Господь.
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11.09.2022 20:21 Ответить
На мавзолее объявлена очередная Перестройка...краснопузые меняются с гомосятиной путлера...в Москва-реке будут назолить много бывших хенералов мавзолейного гоффна путлера...🦍🦍🦍🦍
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11.09.2022 20:25 Ответить
Я думаю що військові вирішать питання негайно на небезпечних для вторгнення дорогах провести комплексне інженерне облаштування в тому числі мінування.А також демонтаж залізничного полотна на кордоні з мордором і мінування найближчих мостів і ж.д віадуків.Ще необхідно формувати в прикордонні підрозділи тероборони і розміщеня сил прикриття кордону( в першу чергу артилерійські підрозділиЇ.
Ті відмазки зечмонь"прєбали", як було на Півдні. не повинні повторитись.
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11.09.2022 20:29 Ответить
Згодний на 10 000%
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11.09.2022 20:44 Ответить
Схвалюю.
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11.09.2022 21:40 Ответить
с 14го года не делали, мины уничтожали, почему сейчас, вдруг (и откуда они магическим образом должны появиться)? но вот раздать народу оружие\обучить конечно нужно, и танки\пушки\ракеты
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11.09.2022 22:05 Ответить
Путь на Белгород открыт
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11.09.2022 20:32 Ответить
Слава 130-му батальйону ЗСУ! Повертайтесь живими, хлопці ✌️
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11.09.2022 20:45 Ответить
орки обоссанцы все бросили из-за отсутвия горючего и пешкодралом по домам...
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11.09.2022 20:52 Ответить
Конгеніально!
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12.09.2022 00:28 Ответить
Красавчеги.
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11.09.2022 21:05 Ответить
Я вже три дні пишу ЗСУ вперед на Білгород, а тепер хочу сказати вперед на Москву. Якщо наша армія піде на Москву, орки перекинуть всі війська з Криму і тоді їм кінець.
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11.09.2022 21:13 Ответить
война конечно закончится в Москве, так или иначе. но мне кажется, что с Хйлом реальнее получится московская радиоактивная яма, чем кто-то его вовремя пристрелит.
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11.09.2022 22:10 Ответить
Мені без різниці як він здохне, тільки за часом швидше.
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11.09.2022 22:48 Ответить
Слава нації!!! Смерть кацапам!!!(Інших ворогів у нас просто немає.)
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11.09.2022 21:16 Ответить
 
 