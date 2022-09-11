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ВСУ освободили Гоптовку, что на границе с Россией. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Рядом с Гоптовкой расположен одноименный пограничный пункт контроля с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ на телеграмм-канале.
Вооруженные силы вернули под контроль Украины еще одно село на Харьковщине. В сети появилось видео, где наши защитники сообщают, что освободили Гоптовку.
"11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных Сил Украины", - отчитывается 130-й батальон.
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+57 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+45 Власов Сергей b3083465
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+43 Кіт Семен
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Чё-то у кацапов жопа сгорела, когда увидели довольное хлебало ************ гэбэшного, который смотрел на юнус-бек евкурова, у которого племянника уже упаковали в землю, а потом пошел раздавать зерно в Африку и кататься на колесе обозрения, которое спустя 4 часа сломалось и стоит до сих пор нерабочее. Зря они этот плацдарм потеряли, открыв очень большие возможности для нас.
https://youtu.be/RfqgxNxMGqw
@VictorKvert2008
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7 ч
ТАСС. Спасатели в Москве достали из Москва-реки труп мужчины. Судя по докум
ентам, речь идёт о Сергее Ш., 1955 года рождения, работавшем в Министерстве обороны России. На трупе обнаружены следы пыток.
Ті відмазки зечмонь"прєбали", як було на Півдні. не повинні повторитись.