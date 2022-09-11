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Зеленский (16565) обращение (497)

Украина дает отпор российской агрессии 200 суток. Самое важное, а потому самое тяжелое – впереди, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"200 дней нашего сопротивления. Самое важное, а потому самое тяжелое – впереди. И это обращение я хочу посвятить именно тем, кто впереди. И кому сейчас тяжелее всего, потому что они делают самое важное.

Это все защитники и защитницы Украины. Все, кто мужественно стоит 200 дней, а потому стоит и Украина. Сильные, а потому мы свободные. Несокрушимые, а потому мы независимые. Наши бойцы, которые героически удержали врага, а теперь не сдерживают себя. И гонят оккупанта на севере, юге и востоке. На всех направлениях, но двигаясь только в одном – вперед и к победе", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Зеленский о ракетных ударах оккупантов по критической инфраструктуре: Лишь цель оставить людей без света и тепла
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Топ комментарии
+24
Як ви кажите, вечірній підр?
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11.09.2022 22:03
+22
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11.09.2022 22:27
+21
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11.09.2022 22:23
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А ось і він, вечірній падре
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11.09.2022 22:02 Ответить
Як ви кажите, вечірній підр?
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11.09.2022 22:03 Ответить
чтец..мля
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11.09.2022 22:13 Ответить
Самий раз чесати в Харків розгрібати ТЕЦ, а не відосиками дуркувати
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11.09.2022 22:46 Ответить
Пишу из-за рубежа… не украинец и не русский… учился в Киеве в 1988 году… такие бараны как ты мне мне не по душе…!
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12.09.2022 00:53 Ответить
Вместо того чтобы объединится со своим президентом у которого с «яйцами» всё в порядке вы несёте *****! Вам не стыдно?! М
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12.09.2022 00:57 Ответить
Оно за рубежом конечно виднее,какой у нас президент.Писать.что этот трус с яйцами,да вы не в адеквате...Да и для обьединения есть лица по-достойней.
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12.09.2022 08:35 Ответить
Невже сам прохфесор Янукович із-за паребрика?

І ще , такі барани як ти нам теж не до душі.
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12.09.2022 15:16 Ответить
прям як Черчель говорить вже
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11.09.2022 22:04 Ответить
Бiла Левиця@ka_vasilevs

Зеленський, який дуже любить бути першим - це перший за всю історію людства письменник, який написав книг більше, ніж прочитав.
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11.09.2022 22:06 Ответить
Брежнев спрашивает Суслова: - Ты "Малую землю" читал? - Да, читал, два раза. Очень понравилось. - Надо и мне почитать.
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11.09.2022 22:13 Ответить
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11.09.2022 22:27 Ответить
200 дней по 200 двухсотых каZZапов = 40000. На самом деле в 1,5 раза больше.
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11.09.2022 22:10 Ответить
Оказывается...чтобы победить двухсотую армию мира достаточно записать пару сотен видосиков и подключить Артистовича с Фейгиным...🤣и рабZeя мавзолейная распадецца...драпают даже на лисипедах почтальона Печкина...🚴
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11.09.2022 22:13 Ответить
Україна опирається, а ти її зрадив здавши південь без опору. Скільки бабла отримав за це?
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11.09.2022 22:19 Ответить
На нову віллу в Італії вистачить.
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11.09.2022 22:24 Ответить
Ksуusha

@Ksyusha242

·

13 ч

Звикніть самі та поясніть дітям!

Зараз на вулицях , все частіше будуть з'являтись люди, в них немає очей, рук чи ніг, а обличчя вкрите рубцями.
Ці люди - Герої! Всім виглядом показуйте, що вони нічим не відрізняються від вас, не дивіться вслід з жалем.
Тепер такі наші реалії..
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11.09.2022 22:21 Ответить
Так.

І вкрай важливо долучити цих людей до суспільному житті. На рівні громади, муніципалітету, навіть на загальнодержавному рівні -- хто активно себе покаже.

Військові, що пройшли реальні бойові дії -- це велика сила, навіть якщо вони зазнали травм і каліцтв.
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11.09.2022 22:48 Ответить
Перепрошую, до суспільного життя.
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11.09.2022 23:07 Ответить
Боневтік ще не втік?
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11.09.2022 22:23 Ответить
Він не збирався тікати, Бочекав.
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11.09.2022 23:46 Ответить
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11.09.2022 22:23 Ответить
Самое тяжелое - неопределенность и предательство зеленой банды, и это мы уже прошли. Никакой Ермак, Зеленский или Резников все разминировать и отвести войска с направления удара уже не смогут. Не смогут рассказать, что утаивали нападение, что бы гибли мирные жители ради 7 млрд баксов. Про шашлычки не смогу рассказать. Могут разве что послать Арахамию что-то перетирать в стамбульских сортирах с Абрамовичем, да и только.
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11.09.2022 22:37 Ответить
Але ж, переговори. Не забуваймо про переговори. Важливо підтримувати зв'язок із маньяками. В жодному разі не можна йти до кінця, до наших законних кордонів. тільки переговори. Переговори. Переговори. Переговори....
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11.09.2022 22:42 Ответить
"***-***-***кальник".
Характеристика данная Пионтковским - Зеленскому.
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11.09.2022 23:01 Ответить
Треба звільнити дарьмака і татарова , ПОКИ НЕ ПІЗДНО !!!
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11.09.2022 23:04 Ответить
ПІЗДНО- це пекельні борошна лінгвістики чи скорочення нецензурних слів?
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11.09.2022 23:44 Ответить
Не хвилюйтесь, звільнемо. Вже не довго. Усім боневтікам не втекти.
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12.09.2022 15:24 Ответить
Треба звільнити дарьмака і татарова , ПОКИ НЕ ПІЗДНО !!!
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11.09.2022 23:05 Ответить
Зе его не снимет это - 100% ‼️Придумайте , как можно это сделать в условиях военного положения , когда все протесты запрещены ⁉️
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11.09.2022 23:16 Ответить
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11.09.2022 23:28 Ответить
та майте совість, якщо б Зе!Бенько не просрав все, що міг і не зміг в обороні країни- невже би нам так допомагали цивілізовані країни світу?
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11.09.2022 23:47 Ответить
😂
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12.09.2022 00:20 Ответить
Захід це розуміє краще ніж деякі що робиться в Україні.
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12.09.2022 08:33 Ответить
Закрив би ти, вовочка, своє хайло.
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11.09.2022 23:35 Ответить
вава ,ты примазывайся,на лидера ты не тянешь,играй на рояле...
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11.09.2022 23:56 Ответить
Зрадники верещать громше інших ... як завжди ...
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12.09.2022 00:19 Ответить
Опирається, ще б сказав пручається, а Україна Б'ЄТЬСЯ!
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12.09.2022 00:52 Ответить
це воно про себе... Ціолковського грає, вважає, що щасливе обличчя бо дЄрьмак під боком феофанить- ніхто й не зауважив???
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12.09.2022 08:39 Ответить
Це ЗЄ про дерибан західної допомоги на відбудову України?

Бо нічого більш важливого та важкого для ЗЄрмаків не намічається.
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12.09.2022 01:07 Ответить
Зеля-зрадник вжився в роль героя-патріота так, що вже і сам повірив у це. Після зйомок Звгосп-менеджер певне копняками приводить до тями ***********, щоб не перегравав надто)
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12.09.2022 11:18 Ответить
Давно не заходил сюда. Тут кроме кремлеботов кто-то остался?😂😂😂
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12.09.2022 11:28 Ответить
"Іди ГЕТЬ, розбійнику!"
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12.09.2022 13:24 Ответить
 
 