Украина дает отпор российской агрессии 200 суток. Самое важное, а потому самое тяжелое – впереди, – Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"200 дней нашего сопротивления. Самое важное, а потому самое тяжелое – впереди. И это обращение я хочу посвятить именно тем, кто впереди. И кому сейчас тяжелее всего, потому что они делают самое важное.
Это все защитники и защитницы Украины. Все, кто мужественно стоит 200 дней, а потому стоит и Украина. Сильные, а потому мы свободные. Несокрушимые, а потому мы независимые. Наши бойцы, которые героически удержали врага, а теперь не сдерживают себя. И гонят оккупанта на севере, юге и востоке. На всех направлениях, но двигаясь только в одном – вперед и к победе", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
І ще , такі барани як ти нам теж не до душі.
Зеленський, який дуже любить бути першим - це перший за всю історію людства письменник, який написав книг більше, ніж прочитав.
@Ksyusha242
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13 ч
Звикніть самі та поясніть дітям!
Зараз на вулицях , все частіше будуть з'являтись люди, в них немає очей, рук чи ніг, а обличчя вкрите рубцями.
Ці люди - Герої! Всім виглядом показуйте, що вони нічим не відрізняються від вас, не дивіться вслід з жалем.
Тепер такі наші реалії..
І вкрай важливо долучити цих людей до суспільному житті. На рівні громади, муніципалітету, навіть на загальнодержавному рівні -- хто активно себе покаже.
Військові, що пройшли реальні бойові дії -- це велика сила, навіть якщо вони зазнали травм і каліцтв.
Характеристика данная Пионтковским - Зеленскому.
Бо нічого більш важливого та важкого для ЗЄрмаків не намічається.