Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол, - Резников. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster украинские воины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковщину.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022

"Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает освобождать Харьковскую область", - рассказал Резников.

Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры проехали полмира от Австралии до Украины.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

Читайте также: ВСУ высоко оценили боевые возможности австралийских БТР Bushmaster, - Зеленский