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Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол, - Резников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster украинские воины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковщину.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает освобождать Харьковскую область", - рассказал Резников.

Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры проехали полмира от Австралии до Украины.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

Читайте также: ВСУ высоко оценили боевые возможности австралийских БТР Bushmaster, - Зеленский
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Топ комментарии
+46
Belaruka1917

@Belaruka1

·

5 ч

У Zиганутых наблюдается массовый синдром "ожидания подхода сибирских дивизий". Говорят, сейчас подойдет "настоящая российская армия" и мы всем покажем... На 200-ый день войны? Серьезно?
Ну-ну.
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12.09.2022 00:01
+37
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12.09.2022 00:03
+36
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12.09.2022 00:07
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Belaruka1917

@Belaruka1

·

5 ч

У Zиганутых наблюдается массовый синдром "ожидания подхода сибирских дивизий". Говорят, сейчас подойдет "настоящая российская армия" и мы всем покажем... На 200-ый день войны? Серьезно?
Ну-ну.
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12.09.2022 00:01 Ответить
Они 200 дней походу ждали чтобы Херсон снегом и льдами замело? На оленях и в чунях что ли придет та страшная сибирская армия?
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12.09.2022 00:08 Ответить
Якщо так,то в голові повинен буде першій оленівод Шойгу
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12.09.2022 00:11 Ответить
Ага. Сейчас подойдёт армия Венка.
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12.09.2022 07:36 Ответить
dyk sibirskim divizijam treba s južnogo berega Amura v narassiju perepravitsia šob priiti...
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13.09.2022 01:08 Ответить
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12.09.2022 00:03 Ответить
Bushmaster не погане ім'я для такої машини , але можна було б назвати - BushWak
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12.09.2022 00:19 Ответить
*BushWaka
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12.09.2022 00:20 Ответить
"BushMc" - Бушмак. Норм)
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12.09.2022 05:56 Ответить
БушмЕйстер - це змія така. Отруйна. Так що назва норм
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12.09.2022 08:16 Ответить
Какие они огромные . Все таки ети машины скорее для городских боев. А в полях их даже за деревьями не спрячешь и с закрытыми глазами по ним не промахнешься
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12.09.2022 00:05 Ответить
Они не для боёв. Они для доставки л/с к передовой.
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12.09.2022 00:07 Ответить
это "маршрутки" для бойцов, воевать с помощью бмп такое тока в совке практиковали
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12.09.2022 10:26 Ответить
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12.09.2022 00:07 Ответить
але замінять вони путіна на ще когось навіть на навального, що зміниться? стануть ще підліше?
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12.09.2022 02:15 Ответить
Карточний будиночок вже почав хітатися. А в країні рукожопів, така заміна точно дасть поштовх на руйнацію будиночка.
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12.09.2022 02:26 Ответить
аби так і було, бо всі русскіє аб"юзери і потерплять тільки того, хто дасть їм можливість їх аб"юзінг на цілий Світ розповсюдити. ось тому і путін став поганий - забави русскім не вийшло, їх на кожному перехресті і в коному куті тепер п...ть.
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12.09.2022 02:28 Ответить
они не обучаемы и попадают под эффект даннинга-крюгера
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12.09.2022 10:28 Ответить
"Правильно, Иван! Ты еще за рукавицы скажи!" (с)
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12.09.2022 05:58 Ответить
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12.09.2022 00:07 Ответить
Завдяки Бушмайстер і всупереч зусиллям ОПи ....
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12.09.2022 00:14 Ответить
Скільки можна говорити, що назва австралійський БТР правильно вимовляється як "бушмЕйстер". Загугліть, хто така бушмЕйстер
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12.09.2022 08:18 Ответить
🤣🤣🤣 https://t.me/slvn_pomet/2929

Нах я це дивився , тепер не засну ...

І це .- https://t.me/slvn_pomet/2928
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12.09.2022 00:30 Ответить
Г-н Перепелитка, вам же сказали, усилить охрану ядерных объектов. У вас дома есть что-то радиоактивное? Вот. Главное, не паниковать, спите спокойно.
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12.09.2022 00:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OR3rGNC8KTE
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12.09.2022 01:12 Ответить
Это один из пропагандистских каналов ФСБ, для них главное за что-то зацепиться а потом попытаться раскрутить свой фекальный агрегат по полной, глядите как они стараются, а как 5-я колонна их поддерживает.. Таким же макаром они "накидывались" на Гордона, Арестовича, Невзорова,..
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12.09.2022 09:58 Ответить
"Таким же макаром они "накидывались" на Гордона, Арестовича, Невзорова,.."
Ви, напевно, або відверта паскудь та воша російська (бо все, що російське - воно паскудне за визначенням), або гнида українська, що робить ваші обставини ще гіршими за перше. Спитаєте, чому? Радше не мене питайте, а свого нєвзорова, який левову частку свого життя системно та свідомо публічно фальсифікувала історію
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12.09.2022 12:35 Ответить
А вы, товарисч, сами кто будете? Этому видео - 100 лет, в 90-тых Невзоров и на Литву накидывался и сейчас сам признает что это была его чудовищная ошибка. А почему он тогда уехал из России и сейчас находится в Украине и как может помогает ей? Послушаете его передачи, что вы имеете против их содержания? Прочитайте-ка свой коммент ещё раз. Нормальный человек такого не может написать, и такое чувство что вы всей душой поддерживаете действия ФСБ, судя по комменту.. )
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12.09.2022 13:14 Ответить
"Невзоров и на Литву накидывался и сейчас сам признает что это была его чудовищная ошибка" - но сказал что извиняться перед Литвой не будет, а наоборот - Литва должна ему "Протянуть руку"
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15.09.2022 01:30 Ответить
То б то ти Арестовича який співпрацював з російським фашистом Дугіним і Гордона добровільного лоха і рашиста Невзорова вважаєш за патріотів України ? З Лахти пишеш
мабуть.

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12.09.2022 13:31 Ответить
Ну, и когда, в каком году это было, когда Арестович там находился? Сейчас? Тогда ещё о Дугине конкретно ничего не знали.. Ты в ютубе их интервью, Гордона, Невзорова, Арестовича хоть раз слышал? И какого ты о них мнения? Интервью не слушал и мнения никакого нет - а всё туда же.. Таких называют "полезными идиотами" для ФСБ. ФСБ таким очень рада, и платить им не надо, сами бесплатно работу за них делают. Сначала стоит немного подумать перед тем как что-то постить..
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12.09.2022 16:06 Ответить
Таких називають проститутками кремля, і ти від них недалеко.
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12.09.2022 23:30 Ответить
Гордона, Невзорова, Арестовича - это все гэбня И не понятно это только идиотам типа тебя
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15.09.2022 01:31 Ответить
важно не "в каком году он там находился", а то именно делал - а он приехал учить кацапов "бороться с Майданами и оранжево чумой"!
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15.09.2022 01:32 Ответить
Не верю. Ну-ка, представь-ка его аудио/ видео запись с этого форума где он "учил кацапов "бороться с Майданами и оранжево чумой". Сейчас он приносит Украине в 1000 раз больше пользы чем ты, со своим хрен знает каким прошлым, судя по комментам..
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16.09.2022 20:37 Ответить
В спам кацапа
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18.09.2022 15:40 Ответить
Российское ФСБ сейчас рассылает методички своим ботам в которых просят сейчас, когда украинские войска активно наступают по всему фронту - везде, где только возможно, максимально хаять украинское правительство, хоть где-то, с помощью своих халуев они пытаются одержать хоть какую-нибудь победу.
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18.09.2022 15:45 Ответить
Убогій під проксі, похмелись боярой.
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18.09.2022 15:54 Ответить
Дурачок, что-ли.. Или "полезный идиот," таких в ФСБ любят..
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18.09.2022 19:46 Ответить
Кацап опущений іди по адресі руцкого корабля на х*р
Що тобі бидло козломордне лішнєхромомомне в моїх постах непонятно.
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19.09.2022 01:19 Ответить
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12.09.2022 02:12 Ответить
хороша і правильна реклама!
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12.09.2022 07:14 Ответить
А чому своїх бронемашин не наробити? Десь там Австралія, немає під боком москалів, а машини є, а в нас і москалі в городі, і війна і стягували свої війська, щоб нас задавити, а Голобородько танцював і катався на лижах, бігав по фонтанах Маріуполя і купався в морі, замочував м'ясо на шашлики і зі своїх "нє крадущиї рук" годував журнашлюг, щоб ті говорили і писали тільки те, що їм видасть подоляк і єлдак. Нарід також наївся шашликів, особливі ці, що були під окупацією. А сам міністр завіряв, що московити не нападуть, а потім якось так сміючись сказав, що він не очікував. Мов така незначна подія, ніби хтось запізнився на потяг і всі живі та здорові і вже взяли новий квиток. Зато які в нас дороги?
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12.09.2022 08:04 Ответить
Чому не наробили свої машини? А як же їх зробиш на збанкрутованому заводі Краз, а саме цей завод виробляв всі шасі для машин ЗСУ але його зешваль довела до банкрутства і тепер не має де брати деталі вже до наявних машин.
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12.09.2022 10:05 Ответить
Перекладач - три класу та два коридору закінчив? Скоріше гугл-перекладом скористався. Не завдяки Bushmaster, а Спасибі "Bushmaster". Бо складається враження, що без Bushmaster українська армія не вийшла би на річку Оскіл і не продовжувала би звільняти Харківську область
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12.09.2022 09:42 Ответить
Це Рєзніков правильно зробив, така реклама. Тепер, сподіваюсь, і інші країни захочуть більше нам допомагати технікою і озброєнням, щоб теж долучитися до перемог.
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12.09.2022 09:42 Ответить
нах он стырил видио с телеги
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12.09.2022 10:20 Ответить
Думаю в Австралії, як переглядають ці кадри і чують подяку, їм дуже приємно і вони відчувають гордість що причетні до наших перемог!
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12.09.2022 11:40 Ответить
А ЗСУ тут ні до чого Рєзніков ?
Навіть прізвище кацапське.
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12.09.2022 13:28 Ответить
 
 