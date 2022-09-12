Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол, - Резников. ВИДЕО
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Министр обороны Алексей Резников рассказал, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster украинские воины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковщину.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022
Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.
Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu
"Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает освобождать Харьковскую область", - рассказал Резников.
Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры проехали полмира от Австралии до Украины.
Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.
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@Belaruka1
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5 ч
У Zиганутых наблюдается массовый синдром "ожидания подхода сибирских дивизий". Говорят, сейчас подойдет "настоящая российская армия" и мы всем покажем... На 200-ый день войны? Серьезно?
Ну-ну.
Нах я це дивився , тепер не засну ...
І це .- https://t.me/slvn_pomet/2928
Ви, напевно, або відверта паскудь та воша російська (бо все, що російське - воно паскудне за визначенням), або гнида українська, що робить ваші обставини ще гіршими за перше. Спитаєте, чому? Радше не мене питайте, а свого нєвзорова, який левову частку свого життя системно та свідомо публічно фальсифікувала історію
мабуть.
Що тобі бидло козломордне лішнєхромомомне в моїх постах непонятно.
Навіть прізвище кацапське.