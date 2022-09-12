Оккупанты устроили концерт на костях людей, погибших от российской бомбы в драмтеатре Мариуполя. ВИДЕО
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Выступление, посвященное "освобождению Мариуполя от нацистов", происходило на фоне разрушенного здания театра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме Антон Геращенко.
Он отметил "Это же какими циничными ублюдками надо быть, чтобы устроить концерт на месте, которое сами и разрушили, убив 300 человек? Эти твари превзошли своих нацистских наставников!"
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+40 Amber
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+39 Evgeny N
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+37 Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий12.09.2022 02:04
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Пожалуйста, подождите...
але у тварин просто відсутнє поняття моралі, тому тварини можуть зграєю напасти на інших, з'їсти, наприклад і там же жити, чи щось, і їх совість не мучить, ьо її теж і них немає, так і кацапи, немають не совісті, ні моральних принципів, тому й поводять себе, як тварини.
не смішить мою кицьку...
чі він занят продажем громадянств кацапським журналістам і « хорошим» олігархам ???
нас вбити і на наших костях законцертувати....
це буде як дуже дорогий туалет...
де моє одне слово за сівоху?
а ті ножі нам в спину точать нон-стоп...
брати, *****, на тракторах....
кацапськи літаки злітая з того етноса и вдаряють по України - мені не *****...
так не поводяться друзі - так поводиться етнос.
в цьому контрасті суть імперій.
але якщо європейські імперії підкоряли "канібалів які з'їли Кука"
то москалі самі є канібалами які підкоряли європейців.